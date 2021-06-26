"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Перед початком концерту російського виконавця Басти (Івана Вакуленка), який незаконно відвідував Крим і публічно підтримує політику президента РФ Володимира Путіна, біля київського концерт-холу Stereoplaza відбулась акція.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції тримали плакати з написами "Баста - путінська шестьорка", "Баста фінансує російську армію" і подібними, запитували у тих, хто зібрався на концерт, чи поважають вони Україну, а також вигукували: "Крим - це Україна, Баста - окупант".
Організатори нагадують, що Баста незаконно відвідував окупований Крим, грав у російській кінопропаганді роль російського військового, який служить у Криму, брав участь у російських пропагандистських акціях, які виправдовують окупацію Криму.
Також активісти розтягнули на мосту банер "Баста - русня" і запалили фаєри.
Фото, відео - Олег Богачук
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступає з концертами в Києві та Одесі. Напередодні в Києві активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.
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Синяк звичайний.
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https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
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Стерненко за останні 2 дні записав штук 10 відосів про Басту.
А знаєте скільки про топ-новину цих днів, про держзраду Зеленського-Ермака? 0. Нуль.
На обурення навіть власних підписників - каже, що і так всі про це написали, тому не актуально.
Баста - актуально, а про Ермака - помовчимо.
Слишком много у нас равнодушных к собственному достоинству и достоинству гражданина Украины!
А ты скажи что то про великого полководца уклониста, и узнаёшь потом ))
Или Зеленский не приехал ?
Ось тут судова стаття все по поличках розклали.
Голос виявився дійсно лайном
...Ось як описує ситуацію менеджер іншої культурної інституції, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко:
"Через карантинні обмеження ринок розваг зазнав великих збитків. Втративши джерело доходів, представники цього ринку звернули пильнішу увагу на державні субсидії (інституційні гранти Українського культурного фонду).
Однак, на заваді їхнім намірам монополізувати державний ресурс стали прозорі процедури УКФ. Не маючи досвіду заповнення заявок, частина претендентів на інституційні гранти, припустившись помилок, була відсіяна на рівні технічного відбору. Частина - не змогла підтвердити збитки, оскільки велика частка ринку розваг перебуває в тіні, уникаючи оподаткування (https://lb.ua/culture/2020/10/20/468513_muzichniy_rinok_ukraini_7_klyuchovih.html музичний ринок - до 70% ). Частина - взагалі не має юридичного статусу. Коли уряд вирішив їх підтримати, оформлювати юрособу було пізно (на інституційні гранти могли претендувати юрособи, зареєстровані не пізніше 01.01.2019)"
І ще одне питання: а яка офіційна позиція у цій історії партії "Голос"? Вона мовчить, як риба, і стосовно атаки керівника своєї фракції на УКФ, і з приводу ситуації щодо приїзду російських співаків у концертний зал свого кандидата до Верховної Ради.
https://texty.org.ua/articles/103225/golos-basty-yak-dyskredytuvaty-pidtrymku-kultury-ta-populyaryzuvaty-rosijskyj-*******/
скажем песок ************ не хуже языком телепает и тоже без смысла и слуха.
но шо их роднит? - оба за бабки.
Рівень дворових хлопців - невже є ті, хто готовий за це слухати за гроші?
я б доплатив що б вимкнули...
м
Цього разу чомусь нічого нема, доволі дивно насправді. Скоріш за все якась криша із верхів
А потом - люто гнобить.
Слабо?
зумеется........... плакатики можно рисовать уже
А що то за репчик, де не звучать матючки?!
А чий то кінь стоїть? Він зневажає данс????
---" Нє ,ваабще-то я местний, но душою Праванс!"
Вони ні куди не ділись , повилазили з сховищ,
Вони ще в Римі горлали ---- Хліба й видовищ!
Шанувальники клабів і шарій-підкаста,
А відомо , що справді означа слово "баста"?