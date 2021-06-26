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"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перед початком концерту російського виконавця Басти (Івана Вакуленка), який незаконно відвідував Крим і публічно підтримує політику президента РФ Володимира Путіна, біля київського концерт-холу Stereoplaza відбулась акція.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції тримали плакати з написами "Баста - путінська шестьорка", "Баста фінансує російську армію" і подібними, запитували у тих, хто зібрався на концерт, чи поважають вони Україну, а також вигукували: "Крим - це Україна, Баста - окупант".

Читайте також: СБУ не пропонувала Мінкульту включити Басту в "чорний список", - заява

Організатори нагадують, що Баста незаконно відвідував окупований Крим, грав у російській кінопропаганді роль російського військового, який служить у Криму, брав участь у російських пропагандистських акціях, які виправдовують окупацію Криму.

Баста - путінська шестьорка, - активісти провели акцію під Stereoplaza 01
Баста - путінська шестьорка, - активісти провели акцію під Stereoplaza 02

Читайте також: Позов Моргенштерна до СБУ поки не розглядатимуть, - суд

Баста - путінська шестьорка, - активісти провели акцію під Stereoplaza 03
Баста - путінська шестьорка, - активісти провели акцію під Stereoplaza 04
Баста - путінська шестьорка, - активісти провели акцію під Stereoplaza 05
Баста - путінська шестьорка, - активісти провели акцію під Stereoplaza 06

Дивіться також: Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко. ВIДЕО

Також активісти розтягнули на мосту банер "Баста - русня" і запалили фаєри.

Баста - путінська шестьорка, - активісти провели акцію під Stereoplaza 07
Баста - путінська шестьорка, - активісти провели акцію під Stereoplaza 08


Фото, відео - Олег Богачук

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступає з концертами в Києві та Одесі. Напередодні в Києві активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Автор: 

Київ (19528) репер (43) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+37
На хрена нам СБУ, полиция и прочая "правовая дребедень"? Хотя и утырки, что пришли послушать "типа певца", тоже на хрен не нужны.
Слишком много у нас равнодушных к собственному достоинству и достоинству гражданина Украины!
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26.06.2021 20:52
+33
Интересно, все уставшие от войны побывали на концерте ?
Или Зеленский не приехал ?
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26.06.2021 20:52
+31
Этой шмары на концерте не было?"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 3975
м
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26.06.2021 21:04
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З нього такий Баста..
Синяк звичайний.
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26.06.2021 20:51 Відповісти
усьо йму рєклама, окромя нєкролога

https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



Стерненко за останні 2 дні записав штук 10 відосів про Басту.
А знаєте скільки про топ-новину цих днів, про держзраду Зеленського-Ермака? 0. Нуль.
На обурення навіть власних підписників - каже, що і так всі про це написали, тому не актуально.
Баста - актуально, а про Ермака - помовчимо.
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26.06.2021 22:08 Відповісти
Тоже Стерненко спрашивала , когда же он выскажет ,свои негодования по Зеиуде ? Молчит 😂 «патриот»
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27.06.2021 01:31 Відповісти
ето тебе шарий расказал что он молчит
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27.06.2021 12:38 Відповісти
вообще-то он не синяк, а нарик и ещё успел отсидеть немного, но из биографии судимость выпиливают, говоря с 1998 по 2002 временно прекратил музыкальную деятельность
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27.06.2021 13:32 Відповісти
На хрена нам СБУ, полиция и прочая "правовая дребедень"? Хотя и утырки, что пришли послушать "типа певца", тоже на хрен не нужны.
Слишком много у нас равнодушных к собственному достоинству и достоинству гражданина Украины!
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26.06.2021 20:52 Відповісти
Зачем нужно СБУ, полиция и прочие ?
А ты скажи что то про великого полководца уклониста, и узнаёшь потом ))
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26.06.2021 20:54 Відповісти
а, как потёрпевшим заделался? ггг, обосрался от ролика разговора двух ему незнакомых
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26.06.2021 21:09 Відповісти
"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 5704"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 3674
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26.06.2021 21:43 Відповісти
Интересно, все уставшие от войны побывали на концерте ?
Или Зеленский не приехал ?
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26.06.2021 20:52 Відповісти
там двери уские... рояль не пролезаетЪ
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27.06.2021 15:22 Відповісти
окрім деградації населення можна, на жаль, констатувати і повний програш у культурно-інформаційній війні з **********
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26.06.2021 20:55 Відповісти
"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 2179
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26.06.2021 23:42 Відповісти
https://twitter.com/0hrAgK2salYZwAL Київська Зозуля https://twitter.com/0hrAgK2salYZwAL @0hrAgK2salYZwAL https://twitter.com/0hrAgK2salYZwAL/status/1408787507483975684 7 ч

Ось тут судова стаття все по поличках розклали.
Голос виявився дійсно лайном

...Ось як описує ситуацію менеджер іншої культурної інституції, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко:
"Через карантинні обмеження ринок розваг зазнав великих збитків. Втративши джерело доходів, представники цього ринку звернули пильнішу увагу на державні субсидії (інституційні гранти Українського культурного фонду).
Однак, на заваді їхнім намірам монополізувати державний ресурс стали прозорі процедури УКФ. Не маючи досвіду заповнення заявок, частина претендентів на інституційні гранти, припустившись помилок, була відсіяна на рівні технічного відбору. Частина - не змогла підтвердити збитки, оскільки велика частка ринку розваг перебуває в тіні, уникаючи оподаткування (https://lb.ua/culture/2020/10/20/468513_muzichniy_rinok_ukraini_7_klyuchovih.html музичний ринок - до 70% ). Частина - взагалі не має юридичного статусу. Коли уряд вирішив їх підтримати, оформлювати юрособу було пізно (на інституційні гранти могли претендувати юрособи, зареєстровані не пізніше 01.01.2019)"
І ще одне питання: а яка офіційна позиція у цій історії партії "Голос"? Вона мовчить, як риба, і стосовно атаки керівника своєї фракції на УКФ, і з приводу ситуації щодо приїзду російських співаків у концертний зал свого кандидата до Верховної Ради.
https://texty.org.ua/articles/103225/golos-basty-yak-dyskredytuvaty-pidtrymku-kultury-ta-populyaryzuvaty-rosijskyj-*******/
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27.06.2021 00:23 Відповісти
баста - козломордый речитатив.
скажем песок ************ не хуже языком телепает и тоже без смысла и слуха.
но шо их роднит? - оба за бабки.
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26.06.2021 20:56 Відповісти
послухав цього "півця" - дійсно не сенсу, не рифми, не музики, не слуху
Рівень дворових хлопців - невже є ті, хто готовий за це слухати за гроші?
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26.06.2021 21:01 Відповісти
на превеликий жаль мабуть е, як ця баста в України.

я б доплатив що б вимкнули...
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26.06.2021 21:08 Відповісти
ударенные руцким рэпом это диагноз. и этот диагноз наверное у 90% подростков визжащих от моргеншляпеншейтнов и подобной *****
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26.06.2021 21:31 Відповісти
цікаво хто їм прищеплює цю хрєнь при огромнєйшему виборі світової музики та відродженню української
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29.06.2021 19:33 Відповісти
Это - коллега по цеху.
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26.06.2021 20:59 Відповісти
А почуму єта стерваплаза не сгорела еще до концерта?
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26.06.2021 20:59 Відповісти
а с какого xera его пустили?
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26.06.2021 20:59 Відповісти
Бо в нас президент зрадник
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26.06.2021 21:14 Відповісти
Акции проводят гражданские активисты ,а выдворить и не пускать должны гос органы.
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26.06.2021 21:03 Відповісти
какие-то активисты пассивные пошли. видно еще не припекло - "нарiду ндравиться"...
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26.06.2021 21:03 Відповісти
Этой шмары на концерте не было?"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 3975
м
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26.06.2021 21:04 Відповісти
шо у неё с губами пчёлы покусали?
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26.06.2021 21:39 Відповісти
мозоли понатирала
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26.06.2021 21:44 Відповісти
ааа жжош
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29.06.2021 19:34 Відповісти
ага...мед сильно любит халявный
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26.06.2021 21:44 Відповісти
Насмоктала)))
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26.06.2021 22:03 Відповісти
вєрхній гєморрой
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26.06.2021 22:10 Відповісти
там все такие разве что не у всех на губной паралон бабла хватило
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27.06.2021 15:23 Відповісти
яке ж то бидло купує квитки на того *********? діти депутатів не інакше
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26.06.2021 21:06 Відповісти
Кстати этот баста из Ростова , потомок кубанских козаков... Но они там все предетели сейчас
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26.06.2021 21:06 Відповісти
предатели чего? они граждане Путина и лижут ему жёппу как и любой бурят и прочее .... ссущество на Рашке. Придет завтра Байден - повесят Путина и будут говорить шо всегда любили гамбургеры, ненавидели водку, по ночам варили вИски, а террорист Путин заставлял хлестать водку и жрать щи.
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26.06.2021 21:13 Відповісти
В ростове донские там кубанских нет,он может быть потомком обычного малороса а не козака !
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26.06.2021 21:28 Відповісти
почему только сейчас?а во вторую мировую?
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26.06.2021 21:46 Відповісти
Це бидло - типовий виборець Віслюка.
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26.06.2021 21:07 Відповісти
Поки на банковій сидить Зеленський, в Київ може і Гіркін з Бородаєм спокійно приїхати.
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26.06.2021 21:09 Відповісти
а чим зєлєнський кращий за цю басту? а відвідувачі?
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26.06.2021 21:16 Відповісти
вот же - им надо вдвоём забастать двио "ЗеБа"...... чисто по клавишам порэпать
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27.06.2021 15:27 Відповісти
Ну запретите басту а вдрук "Папика" в росиюшке запретят? Нельзя так.
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26.06.2021 21:26 Відповісти
Обридлі ідіоти.
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26.06.2021 21:30 Відповісти
А как получилось, что он выступил в Киеве ?! Это тот самый город, который пришёл на Майдан по кличу "Киев , вставай" или какой-то другой?
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26.06.2021 21:34 Відповісти
дєньгі внє палітікі
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28.06.2021 13:50 Відповісти
Ага, сначала избрали президентом недотёпу, а теперь вам что-то не нравится. Подотритесь теперь своими протестами.
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26.06.2021 21:35 Відповісти
5 активистов с плакатами это не серьезно.Нужно приходить толпой, забрасывать ватных слушателей яйцами, фаерами и думовухами,можно даже попинать самых борзых,чтоб знали что и им и их кацапскому кумиру тут не рады.
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26.06.2021 21:40 Відповісти
ты пришел?
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26.06.2021 23:27 Відповісти
А хто організовував ? Всі такі акції організовуються заздалегідь і як правило достатньо анонсу від ультраправих, щоб власники приміщення, або самі "артисти" всі відмінили.
Цього разу чомусь нічого нема, доволі дивно насправді. Скоріш за все якась криша із верхів
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26.06.2021 23:49 Відповісти
Я не живу в Киеве.Это задача киевских националистов организовывать такие акции.
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27.06.2021 01:22 Відповісти
Простой вариант - установить личности (пускай не все) пришедших на концерт этого пиараса.
А потом - люто гнобить.
Слабо?
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26.06.2021 22:45 Відповісти
Хто це баста, звезда
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26.06.2021 22:51 Відповісти
Це лапоть рашинський і лютий ворог Украіни !
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26.06.2021 23:09 Відповісти
муштинка он звездец или звиздун хотябы....
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27.06.2021 15:29 Відповісти
Дивує одне , звідки стільки козлоти в столиці , які як барани йдуть на бойню , а вони на концерт рашинського окупанта 😡?
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26.06.2021 23:08 Відповісти
Отак можна у майбутньому відділяти громадян України від вати і сепарів - хто зайшов у зал по білету на ватну кацапську "звєзду", у того анулюється громадянство України і видається досвідка на ПРАВО ПРОЖИВАННЯ в Україні
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27.06.2021 14:09 Відповісти
а хорошо бы... и на 95квАртал тоже....
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27.06.2021 15:30 Відповісти
Это дно
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27.06.2021 01:02 Відповісти
Плакаты капсом - это дно
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27.06.2021 10:59 Відповісти
туалета при чём
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27.06.2021 15:31 Відповісти
Зеленное чмо пустило в Украину классово близкую к себе субстанцию.
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27.06.2021 01:06 Відповісти
согласен Баста отстой, но Морг это явление!!!
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27.06.2021 05:52 Відповісти
Моргеншерн? Такий же дегенерат і боготворить Пукіна як і переважна більщість рацєян.
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27.06.2021 18:40 Відповісти
не вижу смысла в подобных акциях. зачем? ведь стадо туда загоняют слушать этого контрацептива басту не насильно, мало того они еще и деньги платят за "счастье" попасть на этот "концерт". получается все стадо на "концерте" либо не осознает, что они пособники врага, либо, что еще хуже, сознательно поддерживают агрессора и оккупанта, т.е. по сути являются предателями и изменниками. такие "концерты" нужно использовать именно для выявления и фиксации падали, а когда билеты перестанут продаваться, то эти все певцы ртом перестанут шастать сами собой.
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27.06.2021 11:38 Відповісти
БАСТА ЦЕ ПРОСТО ЛОШАРА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
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27.06.2021 14:07 Відповісти
ну шо ждём приезд няш-мяш лекции будет читать в вышах.... по приглашению и контракту ра
зумеется........... плакатики можно рисовать уже
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27.06.2021 16:09 Відповісти
норм чел вообще бы держался подальше, но только не москаль
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27.06.2021 23:44 Відповісти
Без ЛАПТЕЙ и КОКОШНИКА на сцену не выпускать ублюдка!
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28.06.2021 02:40 Відповісти
Що то за культура , що не розширяє зрачки?!
А що то за репчик, де не звучать матючки?!
А чий то кінь стоїть? Він зневажає данс????
---" Нє ,ваабще-то я местний, но душою Праванс!"
Вони ні куди не ділись , повилазили з сховищ,
Вони ще в Римі горлали ---- Хліба й видовищ!
Шанувальники клабів і шарій-підкаста,
А відомо , що справді означа слово "баста"?
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28.06.2021 09:19 Відповісти
Не було б попиту, не було б пропозиції! В мене виникають запитання до отих "співвічизників"(шестьорок), що слухають таке гамно і ще й грошима підтримають окупантів!
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28.06.2021 09:38 Відповісти
чтоб решить вопрос с бастами надо решить вопрос с зеленскими. порошенками, коломенками, тимошенками..и прочей дрянью подлохмачивающейся на интиме с х**лом
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28.06.2021 09:41 Відповісти
Почему нет вопросов к стереоплазе? Что за кондомы устраивают, такие концерты?
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28.06.2021 11:24 Відповісти
Непоганий перепис долбой@бів Києва.....Було би у нас СБУ, а не боканівське ЧОРТІШО, зайнялося б цим....
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28.06.2021 11:37 Відповісти
Все на кого-то надеемся...а сами,что делаем,впускаем разных баст для поддержки большой 5 колонны в Украине?!Почти каждый день гибнут люди на фронте,а мы все поем и танцуем?!ПОЗОР!!!
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28.06.2021 16:31 Відповісти
РНБО в дії! СБУ - працює! Міністерство культури ... окупантів та ворогів!
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28.06.2021 17:42 Відповісти
Стереоплазе очень повезло, шо её не спалили к ******* !
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28.06.2021 23:30 Відповісти
Її навіть не "замінували" по-телефону )
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29.06.2021 08:06 Відповісти
 
 