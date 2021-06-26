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Жителі "Конча-Заспи" подали вісім позовів у зв'язку з виселенням, - директор будинку відпочинку Гурин. ВIДЕО

Колишні та нинішні мешканці державних дач у Конча-Заспі, які протестують проти виселення, подали вісім позовів до суду. А на двох орендарів дирекція будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами написала заяви в поліцію.

Про це йдеться в репортажі Мар'яни П’єцух на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Директор будинку відпочинку Олександр Гурин повідомив нам, що довелося заявляти в поліцію через "завдані збитки у великому розмірі" на Василя Бурбу - колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років - та на Олександра Литвинова - суддю Конституційного Суду.

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За словами Гурина, син Литвинова проживав у двомісному номері одного з чотирьох пансіонатів і після себе залишив знищений номер із "розбитими стінами".

"Коли виїжджав Бурба, було демонтовано обладнання, яке належить державі. Були розкомплектовані окремі об’єкти опалення, відеоспостереження, які мали бути відповідно до інвентаризаційних карток. Тому ми звернулися до поліції", - каже директор будинку відпочинку.

Натомість Бурба подав позов до суду, протестуючи проти розірвання з ним договору про користування маєтком. Загалом, як розповів Гурин, десять позивачів подали вісім аналогічних позовів. З ними розірвали договори до заяви президента Володимира Зеленського про аудит того, хто і на яких підставах користується державними дачами.

Підставою для розірвання договорів достроково та в односторонньому порядку стали порушення умов про користування будинками. Загалом це несплата за оренду та комунальні послуги від двох місяців. 

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"Також ми розривали договори, якщо людина самовільно захоплювала поруч земельні ділянки", - уточнив Олександр Гурин.

Він також заявив, що не визнає боргів перед мешканцями, які вклали мільйони в будівництво та ремонти будинків, з яких їх виселяють.

"У всіх договорах прописано, що інвестиція не повертається. Кошти вкладалися фізичними особами на їхній ризик. Тому ми не визнаємо і не будемо визнавати жодних боргів перед ними. Це все державне майно", - додав Гурин.

За умовами договору, вкладені інвестиції вираховуються з орендної плати. Зокрема, ексгенпрокурор Святослав Піскун (у його маєтку hromadske також побувало) вичерпав коштом орендної плати інвестовані ним кошти у будівництво. З грудня 2020-го будинок відпочинку удвічі підняв вартість за користування майном (до 270 тисяч грн за місяць), і Піскун не зміг її оплачувати, тому з ним розірвали договір через борги.

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Крім Бурби та Литвинова, із будинком відпочинку судяться:

- "відсторонений" Зеленським голова Конституційного Суду Олександр Тупицький (із ним розірвали договір через борги восени 2020-го);

- суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко (він не виплачував щомісяця 13 тисяч грн за оренду двокімнатного номера в пансіонаті);

- колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький;

- підприємиця Ольга Заліско (хоче відсудити 3 млн грн, які вона вклала в ремонт);

- пластичний хірург Максим Іванчук.

Також один позов на трьох подали народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський, тричі віцепрем'єр Володимир Семиноженко і ексголова Верховної Ради Володимир Рибак.

Дивіться також: "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату. ФОТО

Семиноженко також є у списку першої двадцятки на виселення із державних дач, яку оприлюднив голова РНБО 4 червня. Проте поки він відмовляється виїжджати.

Гурин каже, що з цієї двадцятки не хочуть залишати маєтки також Віктор Тополов та Сергій Юрченко. Однак, за словами директора, з більшістю порозумілися.

"Комусь треба декілька місяців, щоб знайти альтернативу, вивезти особисті речі. Зокрема, Івану Васюнику треба певний час для ухвалення рішення. Ми очікуємо найближчим часом підписання документів із Раїсою Богатирьовою. Ми переговорили з її представником і порозумілися", - додає Гурин.

Нагадаємо, 14 травня за підсумками засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив: "Сьогодні мною поставлено завдання провести повний аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато "велике переселення" цих "народів".

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Наприкінці травня в елітних селищах Конча-Заспи і Пущіа-Водиці почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віпмешканцях.

Згодом у РНБО заявили, що у держпідприємства, яке здає в оренду держдачі, утворилися мільйонні борги перед деякими орендарями.

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виселення (26) Конча-Заспа (58)


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Топ коментарі
+16
Давайте выметайтесь уже. Что за блажь, особняками вас обеспечивать, при ваших зарплатах то!? Элита мля и "профАнальные" управленцы, при которых страна скатилась до самой бедной в Европе. Сволочи никчемные, и ничего не умеющие, кроме как воровать. А там- хоть трава не расти....
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26.06.2021 22:04
+15
А зеленського теж виселили ?
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26.06.2021 21:19
+15
Одно говно выселят, а другое говно, лижущее очко зе, поселят.
А платить всё равно народу.
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26.06.2021 21:36
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А Вєнєдіктова?
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26.06.2021 21:17 Відповісти
ей забор очень нужен от таких же как она....
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26.06.2021 21:38 Відповісти
Венедиктова хотя бы действующий прокурор.И она вроде там уже не живет.
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26.06.2021 23:50 Відповісти
И не должна была там жить вообще
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27.06.2021 10:16 Відповісти
А зеленського теж виселили ?
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26.06.2021 21:19 Відповісти
А хіба там досі не діти живуть...? Не тільки діти клована звісно.
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26.06.2021 21:23 Відповісти
цього велосипедиста тепер з нового бассейну ногами тiльки можна винести i щоб вiд бассейну до ворiт земли не торкався...
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26.06.2021 21:23 Відповісти
ага, на Бирючий острів - там його зє'жигір'я

https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko @sashkof2

https://twitter.com/sashkof2

Жителі "Конча-Заспи" подали вісім позовів у зв'язку з виселенням, - директор будинку відпочинку Гурин - Цензор.НЕТ 111Жителі "Конча-Заспи" подали вісім позовів у зв'язку з виселенням, - директор будинку відпочинку Гурин - Цензор.НЕТ 111Жителі "Конча-Заспи" подали вісім позовів у зв'язку з виселенням, - директор будинку відпочинку Гурин - Цензор.НЕТ 111 Як Зеленський собі літнє гніздечко облаштовує.
Басейн на мільйони гривень або як готують президентську резиденцію до приїзду Зеленського на острів Бірючий
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26.06.2021 23:54 Відповісти
Караул, фулюганы зрения жилья лишают!
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26.06.2021 21:19 Відповісти
Я за щас не скажу -- а в 60 -- 80хх. та Конча -- была така дебря непролазная... -- пока там Динамовскую футбольную Базу не побудувалы! ...и я это всё наблюдал в прямом эфире ... -- как Лобан там от москалей ховался, даже... -- я ему пайки из Первого Гастронома на Кресте возил... *)
Раньше были Времена -- а теперь мгновения... (с)
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26.06.2021 21:21 Відповісти
таки да... не те нонче времена - раскулачивают ваших)
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26.06.2021 21:40 Відповісти
..им не похужело... ...в отличии от вас...*)
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26.06.2021 21:46 Відповісти
А при чем тут база Динамо? Она вообще в Вите-Литовской расположена, а не в Конче-Заспе. А санаторий Конча-Заспа и резиденция для проживания можновладців ЦК КПУ,совета мнистров УССР и Верховного совета УССР существовали с конца 50-х. И от базы Динамо до этих обьектов -10 километров.
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26.06.2021 22:48 Відповісти
Дусик... ...Чапаевку знаешь? ... так от ж... -- если не знаешь про Динамо ничего...*)
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26.06.2021 23:05 Відповісти
Дядя, просто откорой карты Гугл и посмотри название населенного пункта-"Вита Литовская". Потом увеличь размер карты. Не забудь поблагодарить, "немец"!
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26.06.2021 23:15 Відповісти
о) "давай про скорую помощь"(с).
А шоб надежно перебить зашквар с вагнерами нада еще провести обыск у водителя водителя медведчука, Да и бихус давно не радовал пльонками. Шевелитесь.
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26.06.2021 21:22 Відповісти
Зебилы, готовьте кошельки.
Из бюджета будете компенсации выплачивать.

Жители "Конча-Заспы" подали восемь исков в связи с выселением, - директор Дома отдыха Гурин - Цензор.НЕТ 8093
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26.06.2021 21:32 Відповісти
Я бы тебе лечение с удовольствием оплатил - гавномет ******.
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27.06.2021 14:24 Відповісти
наговарюють люди, хоча вони теж президенти i повиннi розумiти, шо для благополуччя i процвiтання країни iнодi треба чiмось жертвувати - як величайша буба i робить...
варто придивитись до неi i всi питання разом вiдпадуть....
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26.06.2021 21:35 Відповісти
Жители "Конча-Заспы" подали восемь исков в связи с выселением, - директор Дома отдыха Гурин - Цензор.НЕТ 4966
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26.06.2021 21:35 Відповісти
Одно говно выселят, а другое говно, лижущее очко зе, поселят.
А платить всё равно народу.
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26.06.2021 21:36 Відповісти
Для того й державні дачі та санаторії, щоб вселяти і виселяти, а не приватизовувати в незаконний спосіб.
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27.06.2021 06:03 Відповісти
Что !!!!! Гос дачи и санатории для не самых бедных людей.
Ты что с дуба рухнула!
Вот и оплачивай им жильё сама.
Сколько же совковых идиотов ещё осталось!!!
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27.06.2021 18:48 Відповісти
Также один иск на троих подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-глава Верховной Рады Владимир Рыбак.


Отой старий комуняко-ригівський лантух лайна, який на трьох кріслах не вміщався у раді, на якому крові дамбвабських шахтерів по вуха, разом з подєльнікамі ще щось і возбухають? Там же лярди наскирдовані...
Источник: https://censor.net/ru/v3273708
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26.06.2021 21:40 Відповісти
: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий- нихера себе формальный повод!
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26.06.2021 21:55 Відповісти
Давайте выметайтесь уже. Что за блажь, особняками вас обеспечивать, при ваших зарплатах то!? Элита мля и "профАнальные" управленцы, при которых страна скатилась до самой бедной в Европе. Сволочи никчемные, и ничего не умеющие, кроме как воровать. А там- хоть трава не расти....
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26.06.2021 22:04 Відповісти
Интересная статейка. Сколько оказывается паразитов
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26.06.2021 22:24 Відповісти
Правильно, що виселяють, бо паразити забули вже, що вони там тимчасово перебувають на державних дачах, не мають совісті, знахабніли до краю. Нехай знають, що там хазяїн -- то держава, за рахунок якої вони розбагатіли, окупанти. Не знають, куди подітися? Брешуть, собаки, з такими грошима куплять квартиру або будинок за два дні, якщо не мають їх ще по кілька.
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27.06.2021 05:57 Відповісти
Згодний. Халява - то вже друга натура
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27.06.2021 08:08 Відповісти
Ну, некоторые бедняки должны решить, в какой из ихних домов им переезжать? На это тоже нужно время.
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26.06.2021 22:31 Відповісти
ну там и цены оренды. Пискун аж 270 штук платить в месяц. Ну дают ? Хотят отобрать и отдать своим, а потом своих будут другие выселять, та продайте все это, а деньги разделите между собой. Так будет проще и выгодней некоторым слугам. А то Пискуна выселяют а Ринат Кузьмин построил там себе дом и живет, не тужит
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26.06.2021 22:34 Відповісти
окружить ту кончену заспу и никого ни впускать - ни выпускать! Устроить им блокаду Ленинграда местного масштаба!
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26.06.2021 22:37 Відповісти
Тут в самый раз , нужна песня , цыпленок жареный .....
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26.06.2021 22:54 Відповісти
Дно. Днище.
Достаточно прочитать первые абзацы и всё становится ясно какая чиновничья грязь там живет в Конча Заспе в хоромах за счет наших денег и паразитируют на бюджете ....
Дно. Днище. Шансов у территории нет.
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26.06.2021 23:24 Відповісти
Скажем, це вірно, але діла маленькі. Таких поселень як Конча-Заспа азагалі не могло бути ніде, крім там, де нема ні влади ні поліції.
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26.06.2021 23:24 Відповісти
По-идее, нужно взыскать за порчу имущества, как в армии - в тройном размере...
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26.06.2021 23:42 Відповісти
Какого уя там вообще делала часть этих людей? Особенно пластический хирург. Как по мне то пусть пишут письма крупным почерком, это не те товарищи которым хочется соболезновать.Пожили практически на халяву, теперь " давай до свидания ".
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26.06.2021 23:48 Відповісти
Зелене чмо - подонок!!!
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26.06.2021 23:53 Відповісти
Расшевелили змеиное кубло и это отлично.
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27.06.2021 02:22 Відповісти
Бомжи напряглись, неужто конкуренты подтянутся. И смех и грех с той Кончой-Заспой. Впрочем "шуму много, шерсти мало, - сказал черт, обдирая кошку".
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27.06.2021 08:27 Відповісти
Боже ж мой Как чуден этот мир! Не думал, что доживу до того момента, когда жители Конча-Заспы выйдут на протесты за ущемление прав трудящихся на пересчете купюр.
Хотя... Ничто не ново в этом вечном мире...
Жителі "Конча-Заспи" подали вісім позовів у зв'язку з виселенням, - директор будинку відпочинку Гурин - Цензор.НЕТ 8199

Вид зеленызх паукоа потеснил ареал обетания остальных представителей членистоногих паразитов...
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27.06.2021 09:16 Відповісти
Зебанат, кончину со рта вытер, ни один из "пауков" в Конче не живет
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27.06.2021 10:21 Відповісти
Конченый зе-идиот! "Пауки в банке" - это те кто при власти и борятся за нее пытаясь друг друга уничтожить...Напомните мне, кто там сейчас при власти?
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27.06.2021 11:21 Відповісти
ОПЗЖГоБЕСы, уважаемый!
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27.06.2021 13:08 Відповісти
Всех нахлебников нах. Со всех государственных дач.
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27.06.2021 10:09 Відповісти
Одних нах, других заселят. Вы, зебилы, такие наивные
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27.06.2021 10:22 Відповісти
А вы зебилы выбрали себе Осла и ничего не делаете Вас все устраивает. Так сделайте что бы никто туда не заехал снова. Или клоун вами управлять будет и после этого вы кто?
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27.06.2021 10:29 Відповісти
Особенно того, кто обещал отдать дачи детям, но вместо этого сделал там ремонт, за наш кстати счет и въехал туда
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27.06.2021 11:17 Відповісти
Бурбу выселяют - это того, который дал свидетельство, что операция по вагнеровцам была?
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27.06.2021 10:25 Відповісти
(до 270 тисяч грн за місяць) солдат на 0 отримує 25
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27.06.2021 10:49 Відповісти
О том, шо Писькун или там Богатырева-государственные воры, мы знаели и без этого репортажа. Но, кто взял на работу журналистов эту женщину-хабалку? Ужимки,смеху..чки, а по сути то что? Какие были договора, почему сейчас заселили такую -же"Богатыреву", по фамилии Венедиктова? Какую-такую "новую концепцию" Зеленский лично разрабатывает по зал4селению домиков?
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27.06.2021 11:07 Відповісти
Да блин - тупость человеческая не имеет границ, как и Космос Черновецкого... Кроме прочитать нужно еще и осмыслить прочитанное.
Тешит только то, шо из 5-ти человек не понял только ты один, и 20% не 51%...
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27.06.2021 11:08 Відповісти
"Во всех договорах прописано, что инвестиция не возвращается..." Как вы можете ссылаться на договор если его расторгли причем весьма сомнительным способом?!
Если в условиях договора, не были прописаны причины по которым вы их расторгли (типа захвата соседнего участка), то любой суд примет сторону истца о неправомерном расторжении....а ответчику придется восстановить договор, а с случае отказа новый суд таки "инвестиции" придется вернуть! Причем из бюджета!!!!
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27.06.2021 11:16 Відповісти
Борги - недостатня причина ?
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27.06.2021 12:51 Відповісти
Давно пора всю эту украинскую политическую падаль повыгонять из этих дач!!Какая от этих псевдо-депутатов была польза??Например от этого ворюги и патологического бездельника Звягильского, который за 25 лет развалил всю шахтёрскую отрасль Украины! Это по эго вине шахтёрам не платили врвремя зарплат и они были в опале в начале 2000-х и бастовали на хрещатике!! Или от этого недоумка В. Рыбака,. который вылизал Януковичу все биологические дыры до блеска, способствовал во всём подписанию договора по продлению аренды российскими ВМС Севастополя. А остальных вообще можно не спрашивать!! Поганой метлой на выход!!
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27.06.2021 12:12 Відповісти
Давно пора всю эту украинскую политическую падаль повыгонять из этих дач!!Какая от этих псевдо-депутатов была польза??Например от этого ворюги и патологического бездельника Звягильского, который за 25 лет развалил всю шахтёрскую отрасль Украины! Это по эго вине шахтёрам не платили врвремя зарплат и они были в опале в начале 2000-х и бастовали на хрещатике!! Или от этого недоумка В. Рыбака,. который вылизал Януковичу все биологические дыры до блеска, способствовал во всём подписанию договора по продлению аренды российскими ВМС Севастополя. А остальных вообще можно не спрашивать!! Поганой метлой на выход!!
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27.06.2021 12:14 Відповісти
Позбутися цієї ракової пухлини - продати, приватизувати усі містечка і купу державних дач.
Он у США, у Преза одна заміська резиденція і все.
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27.06.2021 12:53 Відповісти
скоти привикли до халяви ... ніяк не виженеш ...
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27.06.2021 13:09 Відповісти
Ну й людішки у нас, Зеленський організував це виселення і тут же його охаяли, на себе трошки дивіться.
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27.06.2021 13:22 Відповісти
ХЇай арендатори посидять у СІЗО пару місяців, може хоч там дойде що закон однаковий для всіх
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27.06.2021 14:54 Відповісти
Что на гос. дачах делают частные предприниматели и пластический хирург?! Мало того,что там большая половина политических ископаемых, так их еще хрен оттуда выстасишь.
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27.06.2021 15:36 Відповісти
За аренду 2х комнатного номера 13 тыс грн, с гос охраной- это сила! Готов дать 15!
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27.06.2021 15:38 Відповісти
 
 