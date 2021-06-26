Жителі "Конча-Заспи" подали вісім позовів у зв'язку з виселенням, - директор будинку відпочинку Гурин. ВIДЕО

Колишні та нинішні мешканці державних дач у Конча-Заспі, які протестують проти виселення, подали вісім позовів до суду. А на двох орендарів дирекція будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами написала заяви в поліцію.

Про це йдеться в репортажі Мар'яни П’єцух на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Директор будинку відпочинку Олександр Гурин повідомив нам, що довелося заявляти в поліцію через "завдані збитки у великому розмірі" на Василя Бурбу - колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років - та на Олександра Литвинова - суддю Конституційного Суду.

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За словами Гурина, син Литвинова проживав у двомісному номері одного з чотирьох пансіонатів і після себе залишив знищений номер із "розбитими стінами".

"Коли виїжджав Бурба, було демонтовано обладнання, яке належить державі. Були розкомплектовані окремі об’єкти опалення, відеоспостереження, які мали бути відповідно до інвентаризаційних карток. Тому ми звернулися до поліції", - каже директор будинку відпочинку.

Натомість Бурба подав позов до суду, протестуючи проти розірвання з ним договору про користування маєтком. Загалом, як розповів Гурин, десять позивачів подали вісім аналогічних позовів. З ними розірвали договори до заяви президента Володимира Зеленського про аудит того, хто і на яких підставах користується державними дачами.

Підставою для розірвання договорів достроково та в односторонньому порядку стали порушення умов про користування будинками. Загалом це несплата за оренду та комунальні послуги від двох місяців.

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"Також ми розривали договори, якщо людина самовільно захоплювала поруч земельні ділянки", - уточнив Олександр Гурин.

Він також заявив, що не визнає боргів перед мешканцями, які вклали мільйони в будівництво та ремонти будинків, з яких їх виселяють.

"У всіх договорах прописано, що інвестиція не повертається. Кошти вкладалися фізичними особами на їхній ризик. Тому ми не визнаємо і не будемо визнавати жодних боргів перед ними. Це все державне майно", - додав Гурин.

За умовами договору, вкладені інвестиції вираховуються з орендної плати. Зокрема, ексгенпрокурор Святослав Піскун (у його маєтку hromadske також побувало) вичерпав коштом орендної плати інвестовані ним кошти у будівництво. З грудня 2020-го будинок відпочинку удвічі підняв вартість за користування майном (до 270 тисяч грн за місяць), і Піскун не зміг її оплачувати, тому з ним розірвали договір через борги.

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Крім Бурби та Литвинова, із будинком відпочинку судяться:

- "відсторонений" Зеленським голова Конституційного Суду Олександр Тупицький (із ним розірвали договір через борги восени 2020-го);

- суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко (він не виплачував щомісяця 13 тисяч грн за оренду двокімнатного номера в пансіонаті);

- колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький;

- підприємиця Ольга Заліско (хоче відсудити 3 млн грн, які вона вклала в ремонт);

- пластичний хірург Максим Іванчук.

Також один позов на трьох подали народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський, тричі віцепрем'єр Володимир Семиноженко і ексголова Верховної Ради Володимир Рибак.

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Семиноженко також є у списку першої двадцятки на виселення із державних дач, яку оприлюднив голова РНБО 4 червня. Проте поки він відмовляється виїжджати.

Гурин каже, що з цієї двадцятки не хочуть залишати маєтки також Віктор Тополов та Сергій Юрченко. Однак, за словами директора, з більшістю порозумілися.

"Комусь треба декілька місяців, щоб знайти альтернативу, вивезти особисті речі. Зокрема, Івану Васюнику треба певний час для ухвалення рішення. Ми очікуємо найближчим часом підписання документів із Раїсою Богатирьовою. Ми переговорили з її представником і порозумілися", - додає Гурин.

Нагадаємо, 14 травня за підсумками засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив: "Сьогодні мною поставлено завдання провести повний аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато "велике переселення" цих "народів".

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Наприкінці травня в елітних селищах Конча-Заспи і Пущіа-Водиці почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віпмешканцях.

Згодом у РНБО заявили, що у держпідприємства, яке здає в оренду держдачі, утворилися мільйонні борги перед деякими орендарями.