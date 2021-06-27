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Уродженка України Гайдукова претендувала на місце в Бундестазі, але не змогла відповісти на жодне запитання на з'їзді партії. ВIДЕО

Уродженка України Ірина Гайдукова в передвиборному списку Партії зелених від землі Саар в Бундестаг була під другим номером, але на з'їзді політсили не змогла відповісти на жодне запитання.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, пeпередає Цензор.НЕТ із посиланнямна hromadske.

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На з'їзді партії Гайдуковій поставили декілька запитань, але вона не змогла на них відповісти. Політикиня усміхалася та здебільшого мовчала.

Її запитали, як вона ставиться до велосипедної політики, на що Гайдукова відповіла: "Позитивно". На питання про те, як вона об'єднала б захист клімату та соціальну справедливість, політикиня сказала: "Чи маю я час подумати про це?" Також вона не відповіла на питання про торгівлю сертифікатами CO2.

Гайдукова звільнилася з окружної ради міста Саарбрюккен після того, як в інтернеті поширили відео її виступу. У раді зазначили, що політикиня пішла у відставку за власним бажанням.

Деякі користувачі глузують та обурюються виступом Гайдукової. Зокрема критикують рішення поставити політикиню на друге місце у передвиборчому списку.

За німецькими правилами, вища посада та всі непарні місця у передвиборчому списку призначені для жінок, щоб більше залучати їх до політики. Раніше Гайдукова була на третьому місці, однак посунулася на друге після того, як попри правило №1 у списку став Губерт Ульріх (після того, як з партії пішла політикиня Тіна Шепфер). Користувачі у соцмережах, зокрема, обурюються, що Гайдукова потрапила до списку через те, що вона жінка.

Гайдукова не коментувала свій виступ. В осередку партії на землі Саар також не коментували виступ і не повідомляли, чи залишається вона кандидатом у Бундестаг. Як пише видання Tichys Einblick, сайт Гайдукової недоступний від п'ятниці, 25 червня.

вибори (6697) Німеччина (7381) курйоз (572) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+47
Тех мені здивували. У нас таких пів верховної ради, якщо не більше
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27.06.2021 00:43
+27
Сурові трускавецькі універсітети вони такі ...
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27.06.2021 00:44
+16
готовый кандидат в международные "эксперты" для зебилов.
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27.06.2021 00:53
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Тех мені здивували. У нас таких пів верховної ради, якщо не більше
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27.06.2021 00:43 Відповісти
похожа на австриячку подружку Путина
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27.06.2021 00:52 Відповісти
...на 2 месте по списку Зелёных от Саарланда в Бундестаг. 1968гр Донецк, в Германии 20 лет, зовут Ирина Гайдукова
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27.06.2021 05:56 Відповісти
Кандидат от ДНР?
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27.06.2021 07:15 Відповісти
Нет никаких днр а есть лугандоны
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27.06.2021 09:48 Відповісти
Похожа на Машу ЗахЕрову!
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27.06.2021 08:06 Відповісти
Вся з главним
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27.06.2021 01:02 Відповісти
Тока шота они не увольняются...
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27.06.2021 09:51 Відповісти
Сурові трускавецькі універсітети вони такі ...
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27.06.2021 00:44 Відповісти
партія зелених у Німеччині і "зелені" в Україні це дещо різні контори
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27.06.2021 00:47 Відповісти
Какая разница!
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27.06.2021 06:37 Відповісти
Зелені це такі самі,як і інші ліваки і любителі москалів.Прийдуть до влади і їхня риторика щодо москалів зміниться.

Ось що це таке соціальна справедливість? Може те,що вчора сомалієць в Німеччині зробив? А за клімат також казочки розповідають.Зараз кажуть просто зміна клімату,а ще недавно казали за глобальне потепління.
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27.06.2021 00:47 Відповісти
Саме так. Через акції зелених, заборонили атомну енергетику в Німеччині. І ПІШОВ РОСССІЙСЬКИЙ ГАЗ. Ну а далі ви все знаєте.
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27.06.2021 10:10 Відповісти
Для таких как она есть место в бундесрате.
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27.06.2021 00:47 Відповісти
ну, так питання були ж - не скільки орденів...і за що перший, третій чи пятий присвоєно?
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27.06.2021 06:00 Відповісти
А одета-то как! Разве с голыми плечами являются на деловые встречи, заседания?
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27.06.2021 00:51 Відповісти
Ця афца не тільки з оголеними плечима, вона ще й без бюстгальтеру. Подивіться, що у неї груди там, де повинна бути талія.
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27.06.2021 02:27 Відповісти
Да, тупин ведет за Германию последний в своей жизни бой. Походу у деда не просто деменция, а маразм вяличия неизвестной степени. Уроженка Украины, о которой нигде нет информации кроме "уроженка Украины", претендующая на место в партии "Зеленых", давшей нормальную ответку на строительство СП-2...
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27.06.2021 00:51 Відповісти
Скорее он в раздумиях, в какую партию на кануне выборов больше деньги влить - в полюбившийся ему блок ХДС/ХСС, или, например, в АдГ. Теоретически у него есть возможность слить, или поддержать провластный сейчас блок, и не только финансово. Да и копроматик тоже наверняка имеется.
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27.06.2021 01:30 Відповісти
готовый кандидат в международные "эксперты" для зебилов.
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27.06.2021 00:53 Відповісти
кива-диссертация.
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27.06.2021 00:54 Відповісти
Да порассказывайте сказки,кацапчики. Узнали,что она хочет вашу трубу вам же в очко засунуть-да и чешете что попало.
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27.06.2021 01:27 Відповісти
Она думала что немцы такие же как зелохи.
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27.06.2021 01:04 Відповісти
Пусть в Украину возвращается, имеет неплохие шансы стать президентом.
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27.06.2021 01:11 Відповісти
трускавецкая школа. про конверты думала
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27.06.2021 01:14 Відповісти
Такие детские вопросы.
Больше велосипедов-меньше выбросов CO2.Чтоб объединит социальную справедливость с климатом нужно выдавать сертификаты CO2 велосепидистам,чтоб они могли их продавать автомобилистам.
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27.06.2021 01:17 Відповісти
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27.06.2021 10:02 Відповісти
Не дали условной Безугле войти в парламент. Она по моему не говорит по немецки....может это был троллинг.
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27.06.2021 01:18 Відповісти
теж здалося що німецький для неї заважкий
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27.06.2021 11:29 Відповісти
Для проходу до ВР по списках партії зебілів її відповіді були більше ніж змістовні, ще одна корабельна сосна
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27.06.2021 01:25 Відповісти
олігофренія
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27.06.2021 01:35 Відповісти
Бл@, кому она отсос@ла?
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27.06.2021 01:44 Відповісти
Боже мой, какая стыдоба. Вопросы ей задают с расстановкой в голосе, как для дебилов, а она ещё и переспрашивает…
Звучит это как: «Дважды два бууудет?… че… ты…»
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27.06.2021 02:04 Відповісти
таке відчуття, що у цьому і була її роль - показати себе дибілкою і українців. русская голь на все піде.
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27.06.2021 09:10 Відповісти
Знаєте,чого я ніяк не можу зрозуміти-це «закон про квоти на жінок в політиці»,»кожний непарний номер у списку кандидатів-має бути жінкою».Я розумію,що політику треба розбавляти жінками,бо якщо вона буде абсолютно чоловічою,то світ буде постійно воювати із-за того,що чоловік по своїй натурі-є сутворінням агресивним.Тому,я-«за» жінку і політиці.Але ж не по квотам!Де хвальоне «рівноправ'я»?Чому з двох персон,чоловіка і жінки,які мають одинакову освіту,вибір має впасти на жінку,а не на розумнішого?Чому жінка не має бути зобов'язана удосконалюватись,щоб зайняти місце чоловіка?Якось та вся боротьба за справедливість і рівноправ'я починає доходити до абсурду.
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27.06.2021 02:17 Відповісти
Так,власне з цим треба і змиритися.І ці всі «квоти»-це лише лишній доказ того,що якщо чоловік не буде грати з жінкою у «піддавки»,то жінка буде сидіти дома,нянчити дітей і зецирувати шкарпетки.Звичайно,що є розумні жінки,які мають право стати на один щабель з чоловіком.Але це явище не є настільки масовим,щоб ми мали право вірити,що існує «одинаковість»між чоловіком і жінкою.Треба бути реалістами.
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27.06.2021 02:49 Відповісти
Чувак - а что такое "глупее"?
Дауны могут в уме производить вычисления наравне с компьютером - а шнурки завязать не могут.
Одинокие женщины живут себе спокойно - а одинокие мужики?

так что такое "глупее"?
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27.06.2021 04:42 Відповісти
Х..ло / меркель пропихнули свого агента щоб збити рейтинг зелених - тут все ясно. Якщо б вона насправді була така нуляча, вона б в список партії навіть не потрапила.
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27.06.2021 02:21 Відповісти
Меркель агент КГБ со времени учебы в Донецком политехническом институте,а случайно попасть просто так в СССр из Германии в ее молодости было практически невозможно...КГБисты проверяли каждого,до нитки...,точно так было и с агентом КГБ Ли Харви Освальдом,убийцей Джона Кеннеди...,об это писал в частности бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси...,убийство Кеннеди санкционировал Никита Хрущев,а терракт осуществил бывший американец,получивший гражданство во время Карибского кризиса....
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27.06.2021 04:29 Відповісти
Кто там в действительности убил Кеннеди - гадать не берусь, а вот тот факт, что русскому языку Освальда в Минске учил никто иной, как будущий руководитель Республики Беларусь С.С. Шушкевич - считаю любопытным.
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27.06.2021 06:20 Відповісти
Одна з версій, що таки Освальд, але ФБР йому не завадила, хоч таки знала.
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27.06.2021 09:54 Відповісти
Шушкевич - фізик-ядерщик.
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27.06.2021 10:24 Відповісти
Я в курсе, кто он. Так почему именно он был приставлен к Освальду? Интересный вопрос, не так ли?
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27.06.2021 16:38 Відповісти
А вопросы этой бабе на руцском задавали? То-то же...
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27.06.2021 06:05 Відповісти
Хужы ни будит!
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27.06.2021 07:01 Відповісти
Так у нас Верещук такая-же.
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27.06.2021 07:21 Відповісти
Не соглашусь в плане чётности!))
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27.06.2021 07:34 Відповісти
Гайдукова … уроженка Украіни .. і що ??? Медведчук з Бойко теж « уроженци» Украіни
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27.06.2021 07:38 Відповісти
І Янукович з усією регіАнальною бандою...
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27.06.2021 10:29 Відповісти
ото виключно за квотами або на вагу...
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27.06.2021 07:50 Відповісти
квотний принцип в дії
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27.06.2021 07:57 Відповісти
Чего пристали к блондинке? Нихт ферштейн. Гитлер капут.
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27.06.2021 07:57 Відповісти
В Украине по такой схеме Янукович стал Президентом.
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27.06.2021 08:03 Відповісти
зелёные ......... *** не дай бог эти придут к власти
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27.06.2021 08:31 Відповісти
Вот что значит не была на курсах в Трускавце 😁😁😁
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27.06.2021 08:39 Відповісти
Там все такие.
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27.06.2021 08:48 Відповісти
дас ист фантастишь, йа-йа..
- это готовый депутат для элитных крипаков из "слуг народа": тупая, весёлая, раскрепощённая в общении бабада-корабельнаясосна..
только вот в Германии такую зачморили и забраковали, а в Украине тупорылое жлобьё, после "трускавецких курсов по минету начальству", банкует и решает судьбу страны..
- Г+Г и прочие таньки-володьки-сваты-папики своё дело оболвания "мудрого" нарИда выполняет вполне успешно
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27.06.2021 08:50 Відповісти
Я и бундестаг..
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27.06.2021 08:59 Відповісти
Кацапка
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27.06.2021 09:25 Відповісти
Такі Німеччину і розвалять - не треба було пускати.
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27.06.2021 09:27 Відповісти
правильный ответ: "я поняла ваши вопросы. на них я отвечу в своей научной работе" )
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27.06.2021 09:34 Відповісти
Ну переплутала дамочка кастінги, ну з ким не буває...
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27.06.2021 09:53 Відповісти
Она уже уволилась! Фатит бросаттся какашками)
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27.06.2021 09:54 Відповісти
Андрей Тюняев если бы увидел эту/это, то сказал бы, что австралийские коровы издают не только китайцев, но и Маш Захаровых тоже!
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27.06.2021 10:02 Відповісти
Она случайно не родственница Виталика.
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27.06.2021 10:24 Відповісти
Вови она родствєнніца - він теж так відповідає на питання
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27.06.2021 11:34 Відповісти
та она же под таблетками )) не вовремя употребила )
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27.06.2021 10:53 Відповісти
она думала, там только голосовать нужно за бабло в конвертах как в Раде это всегда делается, а там оказыввется еще и понимать нужно за что голосуешь. Неожиданно...
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27.06.2021 10:54 Відповісти
не смогла ответить/Это странно. В ФРГ мигрируют хорошисты. В США-отличники. На историческую родину-троечники и двоечники.
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27.06.2021 11:26 Відповісти
Если бы протестировали СН два года назад, то таких было бы 99%, либо провокация москалей, шобы обосрать Украину.
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27.06.2021 11:28 Відповісти
Когда ты попадаешь в список не по навыкам и способностям, а по квотам, то так и происходит. Всегда.
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27.06.2021 12:05 Відповісти
все поняла и ответит на вопросы в следующей научной работе))
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27.06.2021 13:13 Відповісти
угадала все три буквы, но не смогла назвать слово...А від кацапів там хтось потрапив в Бундесрах, бо куйло на це гроше не пожаліє.
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27.06.2021 13:44 Відповісти
типичная жидовка, просунутая какимто мойшей, будет немцев учить жизни, как и нас в Украине... тьху..
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27.06.2021 16:02 Відповісти
А я, будучи перенапряженным в текущей 7-летней РФ-агрессии считаю опрометчивым само предоставление такой возможности выходцам с территории предполагаемого руцкего мира. По-моему, нужно перестраховаться и "потерпеть" от такого неучастия, незадействования... до ЛУЧШИХ времен. Удачи ЗЕЛЕНЫМ Германии БЕЗ наших бывших соотечественников!!!
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27.06.2021 22:04 Відповісти
Ты гляди не успела со 2 й секунды губами пошевелить, а уменя сразу встал....сразу понятно откуда второе место
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27.06.2021 22:11 Відповісти
 
 