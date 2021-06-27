Уродженка України Гайдукова претендувала на місце в Бундестазі, але не змогла відповісти на жодне запитання на з'їзді партії. ВIДЕО
Уродженка України Ірина Гайдукова в передвиборному списку Партії зелених від землі Саар в Бундестаг була під другим номером, але на з'їзді політсили не змогла відповісти на жодне запитання.
Про це повідомляє німецьке видання Bild, пeпередає Цензор.НЕТ із посиланнямна hromadske.
На з'їзді партії Гайдуковій поставили декілька запитань, але вона не змогла на них відповісти. Політикиня усміхалася та здебільшого мовчала.
Її запитали, як вона ставиться до велосипедної політики, на що Гайдукова відповіла: "Позитивно". На питання про те, як вона об'єднала б захист клімату та соціальну справедливість, політикиня сказала: "Чи маю я час подумати про це?" Також вона не відповіла на питання про торгівлю сертифікатами CO2.
Гайдукова звільнилася з окружної ради міста Саарбрюккен після того, як в інтернеті поширили відео її виступу. У раді зазначили, що політикиня пішла у відставку за власним бажанням.
Деякі користувачі глузують та обурюються виступом Гайдукової. Зокрема критикують рішення поставити політикиню на друге місце у передвиборчому списку.
За німецькими правилами, вища посада та всі непарні місця у передвиборчому списку призначені для жінок, щоб більше залучати їх до політики. Раніше Гайдукова була на третьому місці, однак посунулася на друге після того, як попри правило №1 у списку став Губерт Ульріх (після того, як з партії пішла політикиня Тіна Шепфер). Користувачі у соцмережах, зокрема, обурюються, що Гайдукова потрапила до списку через те, що вона жінка.
Гайдукова не коментувала свій виступ. В осередку партії на землі Саар також не коментували виступ і не повідомляли, чи залишається вона кандидатом у Бундестаг. Як пише видання Tichys Einblick, сайт Гайдукової недоступний від п'ятниці, 25 червня.
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Ось що це таке соціальна справедливість? Може те,що вчора сомалієць в Німеччині зробив? А за клімат також казочки розповідають.Зараз кажуть просто зміна клімату,а ще недавно казали за глобальне потепління.
Больше велосипедов-меньше выбросов CO2.Чтоб объединит социальную справедливость с климатом нужно выдавать сертификаты CO2 велосепидистам,чтоб они могли их продавать автомобилистам.
Звучит это как: «Дважды два бууудет?… че… ты…»
Дауны могут в уме производить вычисления наравне с компьютером - а шнурки завязать не могут.
Одинокие женщины живут себе спокойно - а одинокие мужики?
так что такое "глупее"?
- это готовый депутат для элитных крипаков из "слуг народа": тупая, весёлая, раскрепощённая в общении бабада-корабельнаясосна..
только вот в Германии такую зачморили и забраковали, а в Украине тупорылое жлобьё, после "трускавецких курсов по минету начальству", банкует и решает судьбу страны..
- Г+Г и прочие таньки-володьки-сваты-папики своё дело оболвания "мудрого" нарИда выполняет вполне успешно