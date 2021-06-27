Уродженка України Гайдукова претендувала на місце в Бундестазі, але не змогла відповісти на жодне запитання на з'їзді партії. ВIДЕО

Уродженка України Ірина Гайдукова в передвиборному списку Партії зелених від землі Саар в Бундестаг була під другим номером, але на з'їзді політсили не змогла відповісти на жодне запитання.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, пeпередає Цензор.НЕТ із посиланнямна hromadske.

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На з'їзді партії Гайдуковій поставили декілька запитань, але вона не змогла на них відповісти. Політикиня усміхалася та здебільшого мовчала.

Її запитали, як вона ставиться до велосипедної політики, на що Гайдукова відповіла: "Позитивно". На питання про те, як вона об'єднала б захист клімату та соціальну справедливість, політикиня сказала: "Чи маю я час подумати про це?" Також вона не відповіла на питання про торгівлю сертифікатами CO2.

Гайдукова звільнилася з окружної ради міста Саарбрюккен після того, як в інтернеті поширили відео її виступу. У раді зазначили, що політикиня пішла у відставку за власним бажанням.

Деякі користувачі глузують та обурюються виступом Гайдукової. Зокрема критикують рішення поставити політикиню на друге місце у передвиборчому списку.

За німецькими правилами, вища посада та всі непарні місця у передвиборчому списку призначені для жінок, щоб більше залучати їх до політики. Раніше Гайдукова була на третьому місці, однак посунулася на друге після того, як попри правило №1 у списку став Губерт Ульріх (після того, як з партії пішла політикиня Тіна Шепфер). Користувачі у соцмережах, зокрема, обурюються, що Гайдукова потрапила до списку через те, що вона жінка.

Гайдукова не коментувала свій виступ. В осередку партії на землі Саар також не коментували виступ і не повідомляли, чи залишається вона кандидатом у Бундестаг. Як пише видання Tichys Einblick, сайт Гайдукової недоступний від п'ятниці, 25 червня.