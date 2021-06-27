Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило. ВIДЕО
Через негоду в Одесі ввечері 26 червня не змогли приземлитися кілька літаків.
Відразу чотири авіарейси через грозу і зливи змушені були шукати інше місце для посадки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".
Зокрема, мова йде про літаки авіакомпаній SkyUp (з грецького Іракліон), МАУ (з бельгійського Остенде), Ryanair (з Вроцлава) і Turkish Airlines (зі Стамбула). Борти SkyUp, МАУ і Turkish Airlines приземлилися в Кишиневі, Ryanair - в Констанці.
24-й телеканал повідомляє, що дощ у місті почався приблизно о 21:00. В результаті зливи серйозно затопило елітний прибережний район Аркадія - там вулиці і сходи перетворилися в гірські річки.
Окрім зливи, по місту також вдарила гроза та на небі почали з'являтися блискавки. За даними місцевих телеграм-каналів, за одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.
За інформацією "Думської", через негоду ввечері перестав ходити громадський транспорт, при цьому служби таксі суттєво підняли ціни.
В результаті негоди без електрики і водопостачання залишилося місто Кілія. Про це в фейсбуці повідомив тамтешній мер В'ячеслав Чернявський.
За словами чиновника, в місті випала наднормативна кількість опадів. Ситуація ускладнилася тим, що насосні станції міста не можуть подавати воду, зате ті насоси, які її відкачують, не можуть впоратися зі скидами.
"Заповнено всі резервуари і йдуть розливи стоків. Є можливість затоплення насосів в зв'язку з цією ситуацією!" - підкреслив Чернявський.
Пізніше він уточнив, що електроенергія відновлена на більшій частині селищ! Насосні включені.
Крім цього, Чернявський опублікував по фото, на яких видно масштаб підтоплень в місті Кілія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Європа теж постраждала...
А в Ораве снесло пол зоопарка
https://youtu.be/iwO21oZvyQQ
Просто не лініться , закатуйте штанини , тай ходіть собі
Цензор. З нас знущаються ? Звичайно, це ж гроза, вода ллється, грім гримить, блискавки ширяють ...
Гуляйполе по прежнему...
веры
Иисус - это единственный «посредник между Богом и людьми». Он «посредник нового соглашения»
"Вот почему он является посредником нового соглашения. Он стал им, чтобы призванные получили обещание вечного наследства. Всё это стало возможным благодаря его смерти, через которую они были выкуплены и освобождены от преступлений, совершённых под прежним соглашением." (Евр. 9:15)
"и к Иисусу - посреднику нового соглашения, и к крови окропления, которая говорит лучше, чем кровь А́веля." (Евр. 12:24).
мученником... просто философ и йог-естествоиспытатель
оставить рацио???
«[Бог] утвердил землю на прочном основании, она не поколеблется вовеки, вечно» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/104/#v19104005 Псалом 104:5 ).
«Поколение уходит, и поколение приходит, а земля остается на века» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82/1/#v21001004 Экклезиаст 1:4 ).
«Праведные наследуют землю и будут жить на ней вечно» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/37/#v19037029 Псалом 37:29 ).
«Будет обилие хлеба на земле, на вершинах гор он будет в избытке» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/72/#v19072016 Псалом 72:16 ).
ПЕРЕБДБАЧАТИ ПОГОДУ, АЛЕ І ЗМІНЮВАТИ ІЇ ...
Хочу помилятись на цю непогоду в Україні.
Второго потопа не будет, утверждает Библия
Земля и все дела на ней сгорят (с)
Мир на земле будет установлен не усилиями людей, а с помощью Царства Бога - небесного правительства под руководством Христа Иисуса. Обратите внимание, что говорится в Библии об этой замечательной надежде.
Прекратив «войны до края земли», Бог исполнит свое обещание установить «мир на земле среди людей, к которым он благосклонен!» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/46/#v19046009 Псалом 46:9; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/2/#v42002014 Луки 2:14 ).
Царство Бога будет править над всей землей с небес (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB/7/#v27007014 Даниил 7:14 ). Как мировое правительство, оно уничтожит национализм - причину многих конфликтов.
Иисус, Правитель Царства Бога, назван «Князем мира». Он обеспечит «мир [которому] не будет конца» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/9/#v23009006-v23009007 Исаия 9:6, 7 ).
Людям, которые намерены и дальше воевать, не будет позволено жить под правлением Царства, поскольку «всякого, любящего насилие, ненавидит... душа [Бога]» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/11/#v19011005 Псалом 11:5; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/2/#v20002022 Притчи 2:22 ).
Бог учит своих подданных тому, как жить в мире. В Библии описываются результаты такого обучения: «Они перекуют свои мечи на лемеха и копья на садовые ножи. Народ не поднимет меча на народ, и не будут больше учиться воевать» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/2/#v23002003-v23002004 Исаия 2:3, 4 ).
Миллионы Свидетелей Иеговы по всему миру учатся у Бога, как быть миролюбивыми людьми (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F/5/#v40005009 Матфея 5:9 ). Хотя они принадлежат к различным этническим группам и живут более чем в 230 странах и территориях, они отказываются брать в руки оружие, чтобы воевать со своими ближними.
Уже сегодня Свидетели Иеговы учатся, как сохранять мирhttps://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502012123&srcid=share
ещё немношко.... сайт к сожалению ордынский и силы света это естессно..... ну как и у
евреев тут всё все себя любимых примеряют а вот что делать с астрономией и точными
датами ? наверно надо предать анафеме.....
тоже враньё?
то есть это были такие добрые сказки для больших людей но если учесть степень раз
вития на то время то их вполне можно сравнить с дикими туземными племенами.......
и вот им была придумана сказка о Христе и на самом деле это компиляция из многих
реальных событий реальных казней но за что уже мы врядли узнаем.... и вот эта сказка
не приживается но ктото очень не глупый усмотрел в ней возможность устанавливать
власть над массами и забирает её добавляя и переиначивая под свои нужды и сказка
уходит ра сев.запад т.е. в Европу... тогда придумывают другую но уже с упрощённой со-
бытийностью и без особого трагизма- типа какомуто мужику чегото наснилось... назы-
вают мусульманством но... опять мимо и сказку как и первую забирают на юго-восток
тогда придумывают третью сказку - тору!!! и она приживается..... както так....
Кстати, про тору. Возможно что вас ввели в заблуждение так же как и во всём остальном.
Тора (Закон) - Пятикнижие, или пять книг Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Однако словом «Тора» иногда обозначают и еврейскую Библию, и устный закон, и Талмуд
но верить во враньё или полуправду тоже не буду
пришлось ждать пока ливень не пройдет шобы чайку попить