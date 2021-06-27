Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило. ВIДЕО

Через негоду в Одесі ввечері 26 червня не змогли приземлитися кілька літаків.

Відразу чотири авіарейси через грозу і зливи змушені були шукати інше місце для посадки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Зокрема, мова йде про літаки авіакомпаній SkyUp (з грецького Іракліон), МАУ (з бельгійського Остенде), Ryanair (з Вроцлава) і Turkish Airlines (зі Стамбула). Борти SkyUp, МАУ і Turkish Airlines приземлилися в Кишиневі, Ryanair - в Констанці.

24-й телеканал повідомляє, що дощ у місті почався приблизно о 21:00. В результаті зливи серйозно затопило елітний прибережний район Аркадія - там вулиці і сходи перетворилися в гірські річки.

Окрім зливи, по місту також вдарила гроза та на небі почали з'являтися блискавки. За даними місцевих телеграм-каналів, за одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.

За інформацією "Думської", через негоду ввечері перестав ходити громадський транспорт, при цьому служби таксі суттєво підняли ціни.

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В результаті негоди без електрики і водопостачання залишилося місто Кілія. Про це в фейсбуці повідомив тамтешній мер В'ячеслав Чернявський.

За словами чиновника, в місті випала наднормативна кількість опадів. Ситуація ускладнилася тим, що насосні станції міста не можуть подавати воду, зате ті насоси, які її відкачують, не можуть впоратися зі скидами.

"Заповнено всі резервуари і йдуть розливи стоків. Є можливість затоплення насосів в зв'язку з цією ситуацією!" - підкреслив Чернявський.

Пізніше він уточнив, що електроенергія відновлена ​​на більшій частині селищ! Насосні включені.

Крім цього, Чернявський опублікував по фото, на яких видно масштаб підтоплень в місті Кілія.









