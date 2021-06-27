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Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило. ВIДЕО

Через негоду в Одесі ввечері 26 червня не змогли приземлитися кілька літаків.

Відразу чотири авіарейси через грозу і зливи змушені були шукати інше місце для посадки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Зокрема, мова йде про літаки авіакомпаній SkyUp (з грецького Іракліон), МАУ (з бельгійського Остенде), Ryanair (з Вроцлава) і Turkish Airlines (зі Стамбула). Борти SkyUp, МАУ і Turkish Airlines приземлилися в Кишиневі, Ryanair - в Констанці.

24-й телеканал повідомляє, що дощ у місті почався приблизно о 21:00. В результаті зливи серйозно затопило елітний прибережний район Аркадія - там вулиці і сходи перетворилися в гірські річки.

Окрім зливи, по місту також вдарила гроза та на небі почали з'являтися блискавки. За даними місцевих телеграм-каналів, за одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси. 

За інформацією "Думської", через негоду ввечері перестав ходити громадський транспорт, при цьому служби таксі суттєво підняли ціни.

Також читайте: Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В результаті негоди без електрики і водопостачання залишилося місто Кілія. Про це в фейсбуці повідомив тамтешній мер В'ячеслав Чернявський.

За словами чиновника, в місті випала наднормативна кількість опадів. Ситуація ускладнилася тим, що насосні станції міста не можуть подавати воду, зате ті насоси, які її відкачують, не можуть впоратися зі скидами.

"Заповнено всі резервуари і йдуть розливи стоків. Є можливість затоплення насосів в зв'язку з цією ситуацією!" - підкреслив Чернявський.

Пізніше він уточнив, що електроенергія відновлена ​​на більшій частині селищ! Насосні включені.

Крім цього, Чернявський опублікував по фото, на яких видно масштаб підтоплень в місті Кілія.

Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило 01
Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило 02
Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило 03
Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило 04
Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило 05

негода (758) Одеса (5473) потоп (85) літак (2914)


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Топ коментарі
+8
Главное, чтобы не БЛИСКАВКА
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27.06.2021 09:58
+4
Мольнія
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27.06.2021 09:39
+4
Окрім зливи, по місту також вдарила гроза та на небі почали з'являтися блискавки.

Цензор. З нас знущаються ? Звичайно, це ж гроза, вода ллється, грім гримить, блискавки ширяють ...
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27.06.2021 09:57
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У нас сьогодні очікується грім і молонья.
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27.06.2021 09:22 Відповісти
Мольнія
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27.06.2021 09:39 Відповісти
Главное, чтобы не БЛИСКАВКА
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27.06.2021 09:58 Відповісти
Молонья Трамп? Симпатишная? Я к вам
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27.06.2021 10:16 Відповісти
дааа уж... в этом году как-то по-особенному сильно заливает и топит наши города и села...
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27.06.2021 09:40 Відповісти
Не тільки наші...
Європа теж постраждала...
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27.06.2021 10:00 Відповісти
так, згоден...дістається багатьом..
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27.06.2021 10:02 Відповісти
Разрушительное торнадо в Чехии 25 июня
А в Ораве снесло пол зоопарка
https://youtu.be/iwO21oZvyQQ
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27.06.2021 10:22 Відповісти
У нас что что теперь, каждую лужу будут показывать как сенсацию?
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27.06.2021 09:51 Відповісти
Более двух лет показывают лужи мочи и лапшу.
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27.06.2021 09:56 Відповісти
Ну чому ж ? Якщо у них такого ніколи не було, то це подія. І попередження від небесної канцелярії.
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27.06.2021 09:59 Відповісти
Отсутствие канализаций естественно для луж
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27.06.2021 10:24 Відповісти
Тобто , коли дороги перетворюються у річки - це нічого цікавого , так має бути
Просто не лініться , закатуйте штанини , тай ходіть собі
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27.06.2021 11:01 Відповісти
Окрім зливи, по місту також вдарила гроза та на небі почали з'являтися блискавки.

Цензор. З нас знущаються ? Звичайно, це ж гроза, вода ллється, грім гримить, блискавки ширяють ...
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27.06.2021 09:57 Відповісти
А не дешевле ли было приземлиться в Николаеве или Херсоне?
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27.06.2021 09:59 Відповісти
У нас в Миколаєві, доречі, вчора було спокійно та тихо...
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27.06.2021 10:02 Відповісти
А потом искать керосин для заправки и не знать..что делать с пассажирами? Таможня , граница и в Николаеве и в Херсоне работают только на прилёт и улёт редких рейсов, а тут сразу несколько самолётов с сотнями пассажиров!!))) И неожиданно!!!))) А выпускать пассажиров с самолёта без присутствия границы и таможни в Украине ЗАПРЕЩЕНО!! Это Вам не Констанца и даже не Кишинёв!!! Лучше дальше...но без проблем, чем ближе и с массой проблем!!
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27.06.2021 10:30 Відповісти
Вдруг решили рассказать что Украину вообще-то тоже топит. Они уже две недели периодически уходят под воду.

Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило - Цензор.НЕТ 1657
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27.06.2021 10:19 Відповісти
Посмотрим, что сегодня в Киеве будет.
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27.06.2021 10:39 Відповісти
запорожью похiй нi блiскiвок нi дiждей(( жорюка
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27.06.2021 11:06 Відповісти
Масштабна повінь залила очковий сортир!
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27.06.2021 12:36 Відповісти
Еще пару таких ливней и все небоскребы Kadorr вместе со всей Аркадией сползут в море
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27.06.2021 13:20 Відповісти
это вам за платные пляжи.....
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27.06.2021 13:54 Відповісти
шота у Боженьки корректировщик дождя молодой-зелёный ещё.....
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27.06.2021 16:24 Відповісти
А вот народец не двинул по церквям, просить милости,
Гуляйполе по прежнему...
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27.06.2021 21:02 Відповісти
так можно и без церкви на прямую правда обвинят в язычестве и отступничестве от
веры
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27.06.2021 21:38 Відповісти
"Есть один Бог и один посредник между Богом и людьми - человек Христос Иисус, который отдал себя как соответствующий выкуп за всех, о чём должно быть засвидетельствовано в своё время." (1 Тимофею 2:5, 6)
Иисус - это единственный «посредник между Богом и людьми». Он «посредник нового соглашения»
"Вот почему он является посредником нового соглашения. Он стал им, чтобы призванные получили обещание вечного наследства. Всё это стало возможным благодаря его смерти, через которую они были выкуплены и освобождены от преступлений, совершённых под прежним соглашением." (Евр. 9:15)
"и к Иисусу - посреднику нового соглашения, и к крови окропления, которая говорит лучше, чем кровь А́веля." (Евр. 12:24).
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27.06.2021 21:44 Відповісти
вот по этому мне ближе Будда который не был ни богом ни человеко-богом ни святым
мученником... просто философ и йог-естествоиспытатель
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27.06.2021 21:57 Відповісти
к стати по ссылочкам что скажите? ватно-скрепные фантазии ??? а если отжать сказки и
оставить рацио???
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27.06.2021 22:01 Відповісти
Вот что говорит Библия:
«[Бог] утвердил землю на прочном основании, она не поколеблется вовеки, вечно» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/104/#v19104005 Псалом 104:5 ).
«Поколение уходит, и поколение приходит, а земля остается на века» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82/1/#v21001004 Экклезиаст 1:4 ).
«Праведные наследуют землю и будут жить на ней вечно» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/37/#v19037029 Псалом 37:29 ).
«Будет обилие хлеба на земле, на вершинах гор он будет в избытке» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/72/#v19072016 Псалом 72:16 ).
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27.06.2021 22:24 Відповісти
..природа выравнивает дисбаланс вносимый неисправимым человечеством, которому всё в природе мешает жЫть па-бАгатому.. и она победит по-любому..
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27.06.2021 17:06 Відповісти
Наче злив ніколи не було.
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27.06.2021 17:30 Відповісти
ЯК КАЗАЛА ОДНА ЛЮДИНА ЗАРАЗ МЕТЕО СУПУТНИКИ МОЖУТЬ НЕ ЛИШЕ

ПЕРЕБДБАЧАТИ ПОГОДУ, АЛЕ І ЗМІНЮВАТИ ІЇ ...
Хочу помилятись на цю непогоду в Україні.
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27.06.2021 18:46 Відповісти
Спокойно, только спокойно
Второго потопа не будет, утверждает Библия
Земля и все дела на ней сгорят (с)
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27.06.2021 21:05 Відповісти
Как будет установлен мир на земле?

Мир на земле будет установлен не усилиями людей, а с помощью Царства Бога - небесного правительства под руководством Христа Иисуса. Обратите внимание, что говорится в Библии об этой замечательной надежде.
Прекратив «войны до края земли», Бог исполнит свое обещание установить «мир на земле среди людей, к которым он благосклонен!» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/46/#v19046009 Псалом 46:9; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/2/#v42002014 Луки 2:14 ).
Царство Бога будет править над всей землей с небес (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB/7/#v27007014 Даниил 7:14 ). Как мировое правительство, оно уничтожит национализм - причину многих конфликтов.
Иисус, Правитель Царства Бога, назван «Князем мира». Он обеспечит «мир [которому] не будет конца» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/9/#v23009006-v23009007 Исаия 9:6, 7 ).
Людям, которые намерены и дальше воевать, не будет позволено жить под правлением Царства, поскольку «всякого, любящего насилие, ненавидит... душа [Бога]» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/11/#v19011005 Псалом 11:5; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/2/#v20002022 Притчи 2:22 ).
Бог учит своих подданных тому, как жить в мире. В Библии описываются результаты такого обучения: «Они перекуют свои мечи на лемеха и копья на садовые ножи. Народ не поднимет меча на народ, и не будут больше учиться воевать» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/2/#v23002003-v23002004 Исаия 2:3, 4 ).
Миллионы Свидетелей Иеговы по всему миру учатся у Бога, как быть миролюбивыми людьми (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F/5/#v40005009 Матфея 5:9 ). Хотя они принадлежат к различным этническим группам и живут более чем в 230 странах и территориях, они отказываются брать в руки оружие, чтобы воевать со своими ближними.

Уже сегодня Свидетели Иеговы учатся, как сохранять мирhttps://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502012123&srcid=share
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27.06.2021 21:34 Відповісти
http://xn--b1amnebsh.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4/
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27.06.2021 21:41 Відповісти
Извините, но российские СМИ не стОят особого внимания. Слишком много манипуляций и лжи.
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27.06.2021 21:45 Відповісти
кто наврал?
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27.06.2021 21:42 Відповісти
http://xn--b1amnebsh.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%91-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

ещё немношко.... сайт к сожалению ордынский и силы света это естессно..... ну как и у
евреев тут всё все себя любимых примеряют а вот что делать с астрономией и точными
датами ? наверно надо предать анафеме.....
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27.06.2021 21:54 Відповісти
Нет, ложь меня абсолютно не интересует. Ни с каким соусом гниль не нравится, и не уговаривайте.
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27.06.2021 22:26 Відповісти
меня тоже как ни странно...... но дата хотя бы дата 16фев.1086г. Константинополь это
тоже враньё?
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27.06.2021 22:43 Відповісти
у меня подозрение что иудейские религии носили чисто местный локальный характер
то есть это были такие добрые сказки для больших людей но если учесть степень раз
вития на то время то их вполне можно сравнить с дикими туземными племенами.......
и вот им была придумана сказка о Христе и на самом деле это компиляция из многих
реальных событий реальных казней но за что уже мы врядли узнаем.... и вот эта сказка
не приживается но ктото очень не глупый усмотрел в ней возможность устанавливать
власть над массами и забирает её добавляя и переиначивая под свои нужды и сказка
уходит ра сев.запад т.е. в Европу... тогда придумывают другую но уже с упрощённой со-
бытийностью и без особого трагизма- типа какомуто мужику чегото наснилось... назы-
вают мусульманством но... опять мимо и сказку как и первую забирают на юго-восток
тогда придумывают третью сказку - тору!!! и она приживается..... както так....
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27.06.2021 22:54 Відповісти
До карантина мы проповедовали от двери к двери. Разные люди, и по разному реагируют на истину из Библии. Некоторые угрожали оружием, кто-то сразу говорит "нет", кто-то спорит... Но когда попадаются люди, которые ищут истину и отзываются - вот это событие! Ради этого мы терпим всех остальных.
Кстати, про тору. Возможно что вас ввели в заблуждение так же как и во всём остальном.
Тора (Закон) - Пятикнижие, или пять книг Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Однако словом «Тора» иногда обозначают и еврейскую Библию, и устный закон, и Талмуд
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28.06.2021 00:17 Відповісти
я не буду никого уговаривать или отговаривать потому что мне нечего дать взамен
но верить во враньё или полуправду тоже не буду
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28.06.2021 07:46 Відповісти
Эх жаль шо не произошел супероползень и не смыло в море дома буржуев, трухановское уродство на аркадиевской аллее и российское консульство
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27.06.2021 21:57 Відповісти
На даче пришлось на костре готовить, но это пол беды...а ночью телефон и фонарик садятся, и как закон подлости ни капли керосина примус распалить и лампу жечь...
пришлось ждать пока ливень не пройдет шобы чайку попить
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27.06.2021 22:03 Відповісти
 
 