УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11004 відвідувача онлайн
Новини Відео
63 499 37

Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО

Насамперед, вітаємо всю Україну з виходом нашої футбольної збірної до 1/8 Чемпіонату Європи з футболу! І швиденько переходимо до роздачі свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴ЗЕ-явка з повинною.

Президент Зеленський цього тижня наговорив навіть не на підсвинка, а на цілу свиню, причому з явними ознаками державної зради. Бо не кожного дня (і навіть не кожного тижня) чинний президент України зізнається у зриві міжнародної операції спецслужб із затримання російських терористів, що вбивали наших громадян.

🟢 Селфі-м'язи Тищенка

Як затримати виліт літака? Можна, наприклад, знімати селфі-відео, як нардеп Микола Тищенко. Через те, що відео ніяк не давалося, виліт рейсу Київ – Ужгород затримали на 10 хвилин. А ви чули – кажуть, що операцію щодо вагнерівців насправді теж зірвав Микола Тищенко! (Жартуємо, звісно😄)

🟠І раз уж зайшлося про Іллю Киву, то підсвинок у нас цього тижня є і для нього. Адже, як виявилося бійка з Тищенком – то була лише розминка. Кива цього тижня встиг прокоментувати, чи готовий він до бою з новим депутатом Ради, володарем титулу "Найсильніша людина світу" Василем Вірастюком!

🟡 ТЕЛЕКАНАЛІЗАЦІЯ: ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ

В рубриці "Телеканалізація" в нас сьогодні феєрять два телеканали олігарха Ріната Ахметова, які запускають нову інформаційно-аналітичну щотижневу програму "Велика деолігархізація"!

А ще – роздягання Олега Ляшка в ефірі програми Юрія Луценка на 5-му каналі. Як вам?

🔴КОВІДІОТ ТИЖНЯ

У рубриці "Ковідіот тижня" перемогу святкує нардеп-"Слуга народу" Юрій Камельчук. Той самий, який називав коронавірус "вигадкою для контролю над широкими масами людей". Так от, він виступив на черговій сесії ПАРЄ з доповіддю про COVID-паспорти. Що ж, далі можемо обговорювати польоти на Марс із прихильниками теорії пласкої землі.

🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ

Сьогодні ця епічна рубрика присвячена регіональному агропромисловому дизайну. Голова Копичинецької міськради Тернопільської області Богдан Келічавий виготовив собі візитівок із... в’яленого м’яса! Вангуємо чергу охочих із ним познайомитися, ммм...

Також читайте: Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? ВIДЕО

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2177
показати весь коментар
27.06.2021 15:02
+10
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8775
показати весь коментар
27.06.2021 15:50
+7
Ось ця потвора і є справжній свинарчук
показати весь коментар
27.06.2021 18:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8449
показати весь коментар
27.06.2021 15:01 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2177
показати весь коментар
27.06.2021 15:02 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8775
показати весь коментар
27.06.2021 15:50 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2329
показати весь коментар
27.06.2021 15:08 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 5267
показати весь коментар
27.06.2021 15:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/selanta

https://mobile.twitter.com/selanta світлана горобчик https://mobile.twitter.com/selanta @selanta https://mobile.twitter.com/selanta/status/1407597288642564097 23 июн.

Сюжет для фільму-чорнухи в стилі рашенських 1990х...

Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 7453
показати весь коментар
27.06.2021 15:15 Відповісти
Треба про все, відповідально, наполегливо запитати кандидата в канцлери ФРН, або у Байдена... особливо! чому досі не звільнено Крим і дамбас..? оооо Зе...
показати весь коментар
27.06.2021 15:16 Відповісти
Так тож голобородька...а не зелегнский...
Лохов зебилов именно на этом развели...
показати весь коментар
27.06.2021 15:31 Відповісти
наша сборная? - не смешите мне здесь...
как шведы ее вытащили - так они ее и закопают и будут в 1/4
для себя же тащили.....
хлопцы не хотят играть, не умеют и не будут
а мы все будем сопли подтирать....
после того как шведы переедут нас - болеть буду тока за шведoв.
показати весь коментар
27.06.2021 15:49 Відповісти
кто кто, а они сделали все шо могли для Украины.
показати весь коментар
27.06.2021 15:50 Відповісти
????
показати весь коментар
28.06.2021 00:24 Відповісти
А Пороха в этот раз он забыл лягнуть?
показати весь коментар
27.06.2021 15:54 Відповісти
https://ua.kraina.biz.ua/editor3/82151/ "Англійський" маєток як у лорда! Перший віце-спікер Ради Стефанчук, який знімав за рахунок держави кімнату у тещі, добудував шикарний дім (ВІДЕО) https://ua.kraina.biz.ua/editor3/82151/ Червень 27, 2021 https://ua.kraina.biz.ua/author/editor3/ editor3 https://ua.kraina.biz.ua/editor3/82151/ Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 4339 Двоповерховий котедж з присадибною ділянкою розташовується неподалік від столиці Перший віце-спікер та представник президента у Верховній Раді, один з головних ідеологів партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук неподалік від Києва будує особняк. Про це повідомляє "Страна". Котедж на два https://ua.kraina.biz.ua/editor3/82151/ Читати далі …
показати весь коментар
27.06.2021 16:53 Відповісти
Ось ця потвора і є справжній свинарчук
показати весь коментар
27.06.2021 18:50 Відповісти
строит двухэтажный свинарник для себя любимого --- двери надо ширее . а то не пролезет боров
показати весь коментар
28.06.2021 06:46 Відповісти
хотя чему удивляться... когда быдлотное данилов из зрады национальной бэспэкы сказал, что надо освободиться от всех советских кадров, можно сказать только одно - дурень он... хотя операцию по вагнеровцам подготовленные у Украине кадры подготовить не могли вследствие того, что у них голова не для получения знаний и думания, а только чтобы в нее жрать и брехать.. прямо как у всего высшего рукойвоства Украины...
показати весь коментар
27.06.2021 17:04 Відповісти
внимание, ватник обнаружен!

концентрация боярышника на литр колорадских ленточек превышена!111
показати весь коментар
28.06.2021 12:10 Відповісти
какое будущее может быть у страны, у которой в профессорах числятся такие как янукович и кива
показати весь коментар
27.06.2021 21:13 Відповісти
І президент Зеленський.
показати весь коментар
28.06.2021 00:26 Відповісти
кыва обещал очередную ..диссертацию.. на тему как такое тупорылое животное как он может стать ..кандидатом наук..
показати весь коментар
28.06.2021 06:50 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2741
показати весь коментар
27.06.2021 23:58 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 3374
показати весь коментар
28.06.2021 03:19 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 9962
показати весь коментар
28.06.2021 03:20 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 9305
показати весь коментар
28.06.2021 03:21 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 9506
показати весь коментар
28.06.2021 03:21 Відповісти
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 6821
показати весь коментар
28.06.2021 03:22 Відповісти
а что зелень курило перед интервью украинской оскопеевой мосейчук?
показати весь коментар
29.06.2021 05:57 Відповісти
зачем кривляться со словом "етер"?
Буткевич ненавидит напр. слово "проєкт", но єто почти то же самое - достало кривляние. мізки надо иметь шоп так кривляться шоле?
показати весь коментар
29.06.2021 15:23 Відповісти
 
 