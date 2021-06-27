Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО

Насамперед, вітаємо всю Україну з виходом нашої футбольної збірної до 1/8 Чемпіонату Європи з футболу! І швиденько переходимо до роздачі свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴ЗЕ-явка з повинною.

Президент Зеленський цього тижня наговорив навіть не на підсвинка, а на цілу свиню, причому з явними ознаками державної зради. Бо не кожного дня (і навіть не кожного тижня) чинний президент України зізнається у зриві міжнародної операції спецслужб із затримання російських терористів, що вбивали наших громадян.

🟢 Селфі-м'язи Тищенка

Як затримати виліт літака? Можна, наприклад, знімати селфі-відео, як нардеп Микола Тищенко. Через те, що відео ніяк не давалося, виліт рейсу Київ – Ужгород затримали на 10 хвилин. А ви чули – кажуть, що операцію щодо вагнерівців насправді теж зірвав Микола Тищенко! (Жартуємо, звісно😄)

🟠І раз уж зайшлося про Іллю Киву, то підсвинок у нас цього тижня є і для нього. Адже, як виявилося бійка з Тищенком – то була лише розминка. Кива цього тижня встиг прокоментувати, чи готовий він до бою з новим депутатом Ради, володарем титулу "Найсильніша людина світу" Василем Вірастюком!

🟡 ТЕЛЕКАНАЛІЗАЦІЯ: ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ

В рубриці "Телеканалізація" в нас сьогодні феєрять два телеканали олігарха Ріната Ахметова, які запускають нову інформаційно-аналітичну щотижневу програму "Велика деолігархізація"!

А ще – роздягання Олега Ляшка в ефірі програми Юрія Луценка на 5-му каналі. Як вам?

🔴КОВІДІОТ ТИЖНЯ

У рубриці "Ковідіот тижня" перемогу святкує нардеп-"Слуга народу" Юрій Камельчук. Той самий, який називав коронавірус "вигадкою для контролю над широкими масами людей". Так от, він виступив на черговій сесії ПАРЄ з доповіддю про COVID-паспорти. Що ж, далі можемо обговорювати польоти на Марс із прихильниками теорії пласкої землі.

🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ

Сьогодні ця епічна рубрика присвячена регіональному агропромисловому дизайну. Голова Копичинецької міськради Тернопільської області Богдан Келічавий виготовив собі візитівок із... в’яленого м’яса! Вангуємо чергу охочих із ним познайомитися, ммм...

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.