Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів". ВIДЕО
Сьогодні Україна відзначає День Конституції. Наші захисники, які воюють за територіальну цілісність України з російськими окупантами, переказали вітання всім українцям.
Відео записав журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Українські воїни поділилися своїми думками з приводу того, що для них означає Конституція.
Будьте з нами, стежте за останніми новинами, дотримуйтеся Конституції України - і все у нас буде добре. Слава Україні!
Топ коментарі
+30 Чайка Київ
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+22 5 копійок
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+14 Герхард
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И будет вам счастье.
Героям слава !!!
Бенито Хуарес имел рост 135 см и считается самым низкорослым правителем в человеческой истории. В его честь был назван Бенито Муссолини, тоже высоким ростом не отличавшийся (160 см).
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