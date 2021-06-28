Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів". ВIДЕО

Сьогодні Україна відзначає День Конституції. Наші захисники, які воюють за територіальну цілісність України з російськими окупантами, переказали вітання всім українцям.

Відео записав журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Українські воїни поділилися своїми думками з приводу того, що для них означає Конституція.

Будьте з нами, стежте за останніми новинами, дотримуйтеся Конституції України - і все у нас буде добре. Слава Україні!

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