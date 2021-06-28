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Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів". ВIДЕО

Сьогодні Україна відзначає День Конституції. Наші захисники, які воюють за територіальну цілісність України з російськими окупантами, переказали вітання всім українцям.

Відео записав журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Українські воїни поділилися своїми думками з приводу того, що для них означає Конституція.

Будьте з нами, стежте за останніми новинами, дотримуйтеся Конституції України - і все у нас буде добре. Слава Україні!

Також читайте: Наша Конституція - одна з найкращих у Європі, - Разумков

Автор: 

Конституція (548) День Конституції (76) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+30
Дякуємо, рідненькі! І Вас зі святом! Бережи Вас Господь !!!
Героям слава !!!
Воины с передовой на Донбассе поздравили украинцев с Днем Конституции: "Чтобы жить счастливо, нужно просто соблюдать законы" - Цензор.НЕТ 6558
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28.06.2021 12:38
+22
Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів" - Цензор.НЕТ 4264
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28.06.2021 12:40
+14
Причем вам соблюдать законы обязательно, а ЗЕ нет.

И будет вам счастье.
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28.06.2021 12:36
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Причем вам соблюдать законы обязательно, а ЗЕ нет.

И будет вам счастье.
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28.06.2021 12:36 Відповісти
Дякуємо, рідненькі! І Вас зі святом! Бережи Вас Господь !!!
Героям слава !!!
Воины с передовой на Донбассе поздравили украинцев с Днем Конституции: "Чтобы жить счастливо, нужно просто соблюдать законы" - Цензор.НЕТ 6558
показати весь коментар
28.06.2021 12:38 Відповісти
Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів" - Цензор.НЕТ 4264
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28.06.2021 12:40 Відповісти
Дуже проста формула щастія але тільки тоді коли УСІ виконують ці закони
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28.06.2021 12:40 Відповісти
а люфи зачОтні !!)
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28.06.2021 12:41 Відповісти
Бенито Хуарес, правил Мексикой в 1858-1872 гг., в том числе последние пять лет - на посту президента. Он сказал: "Для моих товарищей будут амнистии, для моих врагов - вся тяжесть закона" (Para mis camaradas habrá amnistías, para mis enemigos, todo el peso de la ley)

Бенито Хуарес имел рост 135 см и считается самым низкорослым правителем в человеческой истории. В его честь был назван Бенито Муссолини, тоже высоким ростом не отличавшийся (160 см).
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28.06.2021 12:42 Відповісти
Намёк понятен 😀👍🏼
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28.06.2021 12:49 Відповісти
_У нас счастливо живут бандиты - и их слуги. А те кто соблюдают - перед бандитами беззащитны и бедны.
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28.06.2021 12:46 Відповісти
Напомните новому "пресституту", что сегодня государственный праздник и нужно вывесить на официальном сайте поздравления с днем Конституции
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28.06.2021 12:52 Відповісти
Помню как в апелляционном Суде я Судье говорю Ваша честь это не по конституции, а она мне вывалила фразу у мене закон це вказiка з Кабiнету Мiниiстрiв
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28.06.2021 13:10 Відповісти
Соблюдать закон,это пройти путь евреев и немцев. Они периодически опускались до принципиального уровня соблюдения закона и затем стремительно деградировали ...до бесчеловечности. Мы ,украинцы тоже имели такие потуги и поэтому даже сейчас не наскребли в сусеках своей нац. памяти достаточно МУки состояться более менее всеми нами! хотя бы достойными гражданами своего государства. Любой толчок извне запросто превращает гражданина в дятла или больного ублюдка.А запущенная 350 лет внутренняя нестабильность вообще не дает шанса.
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28.06.2021 13:00 Відповісти
ого. а только час дня. это ж надо ж было так наотмечаться!
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28.06.2021 13:08 Відповісти
Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів" - Цензор.НЕТ 9563

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28.06.2021 13:29 Відповісти
Написать ого! это и есть признак - наотмечаться?? Что тебе не ясно в моем предыдущем посте!?? Соблюдать! Принципиально! ЭТО Бесчеловечно!????
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28.06.2021 14:00 Відповісти
Вась-вась - ты что принял с утра?
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28.06.2021 14:29 Відповісти
а что ты не принял...? Прими петлю и не напрягай все цензорное сообщество??? Но это не руководство к действию. Это способ таких самовлюбленных типов,как ты , поставить на место. Твое место- пройти курс социализации после 5 лет принятия наркотиков.
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28.06.2021 14:56 Відповісти
холопы должны соблюдать. Боярам это не обязательно. Я правильно понял этот праздник?
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28.06.2021 19:37 Відповісти
Друге привітання - прикольне!
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28.06.2021 19:47 Відповісти
Непогане озброєння у козацюр на фото... Здоров"я Вам, натхнення відстрілювати москальскі кабаки, з славою і перемогою - ПОВЕРТАЙТЕСЬ ЖИВИМИ...!!!
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28.06.2021 20:29 Відповісти
,, ...надо перестать стрелять!" Господи, коли Ти нас звільниш від цієї говорячої мавпи?
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28.06.2021 20:47 Відповісти
как они терпят ублюдка-уклониста? так оно еще и парад принимать собралось...
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29.06.2021 10:05 Відповісти
 
 