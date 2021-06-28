Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури". ВIДЕО

Є брехня, є велика брехня, а є вигадки ЗЕ-влади про "вагнергейт". І в сьогоднішньому "Без цензури" Богдан Буткевич аналізує три версії брехні, яку розповсюджували президент Зеленський та його оточення з приводу "вагнерівської спецоперації".

Після того, як в інтерв'ю Наталії Мосейчук на "1+1" Володимир Зеленський визнав, що спецоперація щодо вагнерівців таки була, перед інформаційними солдатами Офісу Президента постало нове надскладне завдання: куди подіти майже цілий рік брехні про те, що нічого не було?!

А щоб їм це не вдалося й завжди можна було ткнути брехунів носом у їхні ж вигадки, Богдан Буткевич не пошкодував нервів і ретельно розібрав, що саме розповідали про начебто неіснуючу спецоперацію в Офісі Президента і, так би мовити, "співчуваючі" блогери.

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