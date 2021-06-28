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Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури". ВIДЕО

Є брехня, є велика брехня, а є вигадки ЗЕ-влади про "вагнергейт". І в сьогоднішньому "Без цензури" Богдан Буткевич аналізує три версії брехні, яку розповсюджували президент Зеленський та його оточення з приводу "вагнерівської спецоперації".

Після того, як в інтерв'ю Наталії Мосейчук на "1+1" Володимир Зеленський визнав, що спецоперація щодо вагнерівців таки була, перед інформаційними солдатами Офісу Президента постало нове надскладне завдання: куди подіти майже цілий рік брехні про те, що нічого не було?!

А щоб їм це не вдалося й завжди можна було ткнути брехунів носом у їхні ж вигадки, Богдан Буткевич не пошкодував нервів і ретельно розібрав, що саме розповідали про начебто неіснуючу спецоперацію в Офісі Президента і, так би мовити, "співчуваючі" блогери.

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Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? ВIДЕО

Автор: 

брехня (200) ПВК Вагнер (1540) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+32
Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 8646
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28.06.2021 13:10
+29
Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 3220
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28.06.2021 13:04
+25
Я ещё с 2019 года пишу, что ЗЕ лживый лицемер .

ЗЕ и компания, это потерянное время для Украины
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28.06.2021 13:03
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Теория лжи. Какие сказки рассказывала ЗЕ-власть о "вагнергейте" - разбор от "Без цензуры" - Цензор.НЕТ 6417
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28.06.2021 13:01 Відповісти
Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 8646
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28.06.2021 13:10 Відповісти
Я ещё с 2019 года пишу, что ЗЕ лживый лицемер .

ЗЕ и компания, это потерянное время для Украины
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28.06.2021 13:03 Відповісти
ёй, да любому мужичку, дажё тупому как и мы, понятно было шо ёсли десятки раз кривляться там на московии, то гёбня стопроц имёть должна минимум - "пару клипиков".
б*же, да ёто даже..... я так думал шо послёдний дурак знает... и да - ты обосрался, ...как и я.
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28.06.2021 13:13 Відповісти
да детектив маячня вся эта власть зеленых ублюдков ..но увы реальность еще и какая.......
сборище проституток вонючих штопанных инцестных людишек нет их мамы не рожали а выплевывали прямо головкой в унитаз..потом выросло шо выросло....
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28.06.2021 13:52 Відповісти
почитай шо Яхве творил - убежишьь к "дьяволу"
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28.06.2021 19:06 Відповісти
Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 3220
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28.06.2021 13:04 Відповісти
Один в СІЗО...
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28.06.2021 13:22 Відповісти
За что боролся...на то и напоролся..😁
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28.06.2021 13:25 Відповісти
Арсенка денех не платит...
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28.06.2021 13:24 Відповісти
Які огидні три іпала.
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28.06.2021 13:04 Відповісти
Юля, Аваков и Ермак? ну да, Юлю садить надо все украла
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28.06.2021 13:09 Відповісти
На світлині: Люся Tierre, регент Єрмак і твій бос.
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28.06.2021 13:44 Відповісти
ахах, Путин если был бы моим боссом, то я бы на него не работал.... понял почему? ну вот из-за того шо петрова и боширова бы ассоциировали со мной то
так шо - извини, гавкай и дальше. я ненавижу совок и прочих упырей, типо попов.
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28.06.2021 13:58 Відповісти
What tha f are you talking about?!
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29.06.2021 00:39 Відповісти
ППЦ. так перебухати!
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29.06.2021 00:41 Відповісти
"Теория лжи" - Тю, та какая ш это теория? Это самая что ни на есть практическая, прикладная брехня, по своей крайней наглости равная мочеиспусканию в очи.
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28.06.2021 13:05 Відповісти
Люся пи***истович опять поймана на лжи.
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28.06.2021 13:09 Відповісти
Зелень бреше всюди і завжди. Це все що потрібно знати про ЗЕкомандУ.
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28.06.2021 13:19 Відповісти
Не зміг подивитись. Важко бачити цю гидоту. Брехню не терплю.
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28.06.2021 13:21 Відповісти
правду шоле? они ненавидят как По, так и Зе - а тебе получается шо один из обсераемых - срет на лысину фиалками шоле? так поздравляю, мужик, вы зафакапился.
б*же, даже у вас там высрано - не сотвори куумирчика = куча людей срутся на предмет - По - бох, а Зе - лох. смешно же, Сатурн докажет.
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28.06.2021 14:01 Відповісти
Чесно кажучи, мало що зрозумів. Але здається туалетна тема вас дуже бентежить.
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28.06.2021 18:57 Відповісти
вибач, мужик, просто напр. послухай пранкт Вольнова - кожен другий ватан погрожує чим? про шо я й написав. бридко, але блін - це реальність. а ще Мельнікофф писав шо рашка - "народ-тридварас" - і реально. я книгу не читав, але пранки послухай, там скажеш шо прийшов за реукомендосом Містера Аріміношуфлюватича, тебе зрозуміють
ладно, не тупи, браток.
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28.06.2021 19:11 Відповісти
Свидетелей - всех жителей Украины будут преследовать за то что они знают о предательстве
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28.06.2021 13:23 Відповісти
ой, чувачок поклялся на Пиплии - так я поклянусь на журнале комиксов про Эйприл О.нил - ну и шо?
кстати модель такая есть с таким именем
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28.06.2021 13:27 Відповісти
Сто лет назад УНР удушил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова. Сейчас Украину душит Путин с кодланом Коломойского .
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28.06.2021 13:26 Відповісти
Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 6541
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28.06.2021 13:32 Відповісти
Імпічменту не буде. Закон про імпічмент виписаний так, що реально його застосувати не можливо.
Можливі три варіанти
1. Майдан
2. Тихе до-сидження каденції.
3. Дострокові перевибори.
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28.06.2021 16:04 Відповісти
Ведучій не викликає довіри у мене...
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28.06.2021 13:36 Відповісти
Твій щойно зареєстрований нікнейм не викликає довіри.
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28.06.2021 13:40 Відповісти
Казки вже з 1917 року..
Чим ближче до "горизонту справедливості"- тим він далі....
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28.06.2021 13:42 Відповісти
Горизонт справедливости... интереснейшее определение!
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28.06.2021 15:16 Відповісти
Приємно бачити людину -яка це розуміє!!
Більшісті тут і зараз треба ще зрозуміти,
що справедливість а що горизонт...😁
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28.06.2021 15:25 Відповісти
Ну якщо м*ягко висловитися, то зап..брехався чоловік, Хіба втримаєш в голові те, що раніше казав, тим більше що воно підказане, Добре що не добалакався що Порошенко якогось його родича не "вбив". А так як по кримінальному сленгу - "не фільтрує базар". А за його відповідати треба, за "базар".
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28.06.2021 13:48 Відповісти
За анализатором Богданом Буткевичем большое будущее особенно без конкретики
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28.06.2021 13:48 Відповісти
Явне не потребує аналізу
Я вже років двадцять дивився на майбутнього гаранта, як на недолугий випадок набора генів
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28.06.2021 14:05 Відповісти
Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 8340
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28.06.2021 13:51 Відповісти
АХ, ЗЕЛЕНСКИЙ .
Зеленский известный актер,
Привычен к потоку оваций.
В политике голый король,
Заставил весь мир потешаться. .
Зеленский плохой дипломат,
Не шарит в делах заграничных.
Отсутствует опыт и такт,
И знаний нехватка обычных. .
Ах, Зеленский, просто не верится,
Что клоун забрался на трон.
Ах, Зеленский, людям не терпится,
Когда тебя выкинут вон. .
Не чтит безопасность страны,
Охрану свою развивает.
Кортеж километр длины,
Гордыня его распирает. .
Он хочет закончить войну,
Которую нам навязали.
Готов раздербанить страну
В угоду пропутинской швали. .
Ах, Зеленский, просто не верится,
Что клоун забрался на трон.
Ах, Зеленский, людям не терпится,
Когда тебя выкинут вон. .
Зеленский во всем дилетант,
Не знает баланса бюджета.
Он деньги умеет считать
Лишь те, что приносят в конвертах. .
Зеленский желает рулить,
Но правит упрямо в трясину.
Народ не умеет ценить,
Плевал он на всю Украину. .
Ах, Зеленский, просто не верится,
Что клоун забрался на трон.
Ах, Зеленский, людям не терпится,
Когда тебя выкинут вон. . . .

(с) Доктор Гаспар Амаретто На мотив песни Максима Леонидова «Алиса»
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28.06.2021 14:05 Відповісти
Арестович профессиональный военный-разведчик, как и Ермак работающий на ФСБ.
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28.06.2021 14:07 Відповісти
люся профессиональный звездун и мастер анус лизинга начальству ради брязкалец на сиськи
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28.06.2021 14:10 Відповісти
Ага. За ротацию с 2018 по 2019 года сходил профессионально аж 32 раза
в военную разведку. На практике вьіглядело так: только вернулся, перекусил, переобулся и снова пошел
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28.06.2021 14:34 Відповісти
Мы и большим гнидам прощали . И этому мудаку все простим. Наш народ страшно боится сгинуть как индивидуум,а не как коллективный фактор. История нашего народа убедила НАС,что любая крайняя индивидуальность намного лучше ,чем коллективное Убожество. Чего вы ,хотите от народа с более чем 300 историей рабства. Отъе ....сь от народа и приступите к действенным нациотворческим вещам. И первая из них=СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Только крайний отщепенец может игнорировать сам факт наличия СПРАВЕДЛИВОСТИ. И пожалуйста отпустите яйца Пороха. Они только его ,а не ваши.
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28.06.2021 14:12 Відповісти
Из давна замечал схдоство старой иуды мороза с РЫГО-АНАЛОМ рудьковским и уверен на 100500, что оно его внебрачный ********, котого оно протянуло в ВР. И так же вижу сходство ПРОкакапячего ермакака с арестовичем.
Тоже его ********???
Или это у меня уже глюки???
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28.06.2021 14:21 Відповісти
Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 9701
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28.06.2021 15:16 Відповісти
Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 107
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28.06.2021 15:30 Відповісти
какая ж падлюка эта люся
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28.06.2021 15:47 Відповісти
Мразь.
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28.06.2021 16:34 Відповісти
ну да, послушать Шапошникова только - Аваков вообще чертила. хотя я х.з. - простой мужик по виду, православный. армянин же
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29.06.2021 16:27 Відповісти
в опе уже начали писать письмо ***** помочь в востановлении коституционного порядка и
мира в Украине??? ну войсками так войсками а чем ещё бастами и филями ???
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28.06.2021 17:17 Відповісти
кароче посоны спалились так шо косоворотка и 12м парашютных строп с рацией на спине это
просто слабый укор совести.....
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28.06.2021 17:22 Відповісти
вотыменна, комиссия разберётся. дважды допобачення.
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28.06.2021 17:51 Відповісти
БРЕХНЯ дуже поганий спільник......бо наслідки не добрі....дуже.....єрмаків не спасуть
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28.06.2021 23:29 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/29/viktoriya-syumar-ofis-zelenskogo-hoche-pereklasty-vidpovidalnist-za-zryv-speczoperacziyi-po-vagnerivczyah-na-poroshenka-dlya-czogo-vzhe-zmontuvaly-chergovi-plivky/ Вікторія Сюмар: в Офісі Зеленського так бояться справи «вагнерівців», що вже склепали чергові «плівки»
В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до «анекдотичних» заходів. Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.
«Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню «вагнерівців» Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові «плівки». Розмови, що нібито про «вагнерівців» Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про «вагнерівців» не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові «плівки» - змонтовані, абсолютно фейкові - намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової», - повідомила Сюмар.
«Нічого крім усмішки такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета - розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути», - іронізує Сюмар.
«Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили - і не один раз - самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію», - зазначає Вікторія Сюмар.
«В цьому питанні доведеться говорити правду - рано чи пізно», - переконана Сюмар.
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29.06.2021 14:01 Відповісти
 
 