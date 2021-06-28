Зеленський перед матчем зі Швецією запустив флешмоб на підтримку збірної України. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу перед матчем зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 і закликав українців приєднатися до флешмобу, записавши відео зі словами підтримки гравців.
Відповідне відео опубліковано в соцмережах президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Привіт, моя улюблена збірна України з футболу! Я - Володимир Зеленський, президент України, але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. Повір мені, я буду разом з тобою співати гімн України, я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку, і я буду дуже радіти кожному забитому голу. Я буду разом з тобою всі ці хвилини на полі, як кожен українець, кожен громадянин України. Тому, знай, вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 млн", - сказав Зеленський у відеозверненні.
Президент підписав публікацію словами "приєднуйся до флешмобу! Запиши відео на підтримку збірної України з футболу".
Як повідомлялося, збірні Франції, Німеччини та Португалії з футболу завоювали путівки в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.
Визначилися всі пари 1/8 фіналу, збірна України битиметься із збірною Швеції.
29 червня в Лондоні пройде гра Англія - Німеччина, в Глазго - Швеція - Україна.
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