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Зеленський перед матчем зі Швецією запустив флешмоб на підтримку збірної України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу перед матчем зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 і закликав українців приєднатися до флешмобу, записавши відео зі словами підтримки гравців.

Відповідне відео опубліковано в соцмережах президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Привіт, моя улюблена збірна України з футболу! Я - Володимир Зеленський, президент України, але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. Повір мені, я буду разом з тобою співати гімн України, я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку, і я буду дуже радіти кожному забитому голу. Я буду разом з тобою всі ці хвилини на полі, як кожен українець, кожен громадянин України. Тому, знай, вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 млн", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент підписав публікацію словами "приєднуйся до флешмобу! Запиши відео на підтримку збірної України з футболу".

Як повідомлялося, збірні Франції, Німеччини та Португалії з футболу завоювали путівки в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.

Визначилися всі пари 1/8 фіналу, збірна України битиметься із збірною Швеції.

29 червня в Лондоні пройде гра Англія - ​​Німеччина, в Глазго - Швеція - Україна.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) збірна з футболу (224) футбол (1581) флешмоб (88) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+67
Вяжите уже его полотенцами!
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28.06.2021 19:30
+50
бедоносец футбол хоть оставь
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28.06.2021 19:31
+42
https://twitter.com/RockOtherWorlds

https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds https://twitter.com/RockOtherWorlds @RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds/status/1409550074909282307 3 мин

https://twitter.com/RockOtherWorlds/status/1409550074909282307/photo/1
Зеленский перед матчем со Швецией запустил флешмоб в поддержку сборной Украины - Цензор.НЕТ 8291
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28.06.2021 19:35
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Он флешмоб с тюремной робой для себя лучше бы запустил.
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28.06.2021 23:21 Відповісти
Ну и запускал бы себе, а в президенты зачем полез?
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28.06.2021 23:31 Відповісти
завтра будет равная борьба со шведами, шансы выйти дальше 50/50
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29.06.2021 02:11 Відповісти
Шоб ти ісдох падло!
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29.06.2021 08:42 Відповісти
Iди у СРА.У
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29.06.2021 09:51 Відповісти
Яких сорок мільйонів гідрант. Ти хоть знаешь кількість населення України, решту люду куди дів.
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29.06.2021 09:53 Відповісти
Поганий знак, від поганого президента
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29.06.2021 10:02 Відповісти
квартальный рагуль так отьел ряху, что она уже в не влазит во фронтальную камеру
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29.06.2021 10:14 Відповісти
гнусавая крыса пару "дорожек" дунула и давай свою пику куда ни попадя совать..
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29.06.2021 10:20 Відповісти
Предатель решил на фуболе попиарится.
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29.06.2021 11:48 Відповісти
Чучело ..
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29.06.2021 15:29 Відповісти
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