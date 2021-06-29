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На Донбасі поранено білоруського добровольця Волата: у нього осколкові поранення в голову і ділянку серця. ВIДЕО

На Донбасі поранено білоруського добровольця Волата.

Про це повідомив Павло Данильчук, передає Цензор.НЕТ.

"На сході важко поранено білоруського добровольця Волата, в ці дні лікарі борються за його життя", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі, стан бійця - важкий. За добу - два ворожі обстріли

У відео про поранення воїна йдеться, що у нього осколкові поранення в голову і ділянку серця. Осколок із голови вже витягнуто, найближчим часом має відбутися операція з вилучення осколка з ділянки серця. На цей момент Волат у штучній комі і перебуває на штучній вентиляції легень.

Автор: 

поранення (2804) Донбас (22356) добровольці (920) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+31
Треба щоб вижив і одужав.
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29.06.2021 09:40
+19
Білоруси наші брати, і вже їх не один загинули за Україну. Дай Боже пораненому видужати і жити довго. А ворогам Білорусі і України бажаю тар-тарари на вічну вічність.
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29.06.2021 09:54
+14
Це результат, зокрема, концертів росіянина Басти в Україні
Українські поціновувачі басти-моргенштерна-кіркорова (й 95 Кварталу теж) на захист України не спішать, друг з Білорусі захищає.
"Головнокомандувачу", що чотири рази косив від армії, ще така "несуб"єктність" не муляє?
Бажаю одужання білорускому Герою України!
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29.06.2021 09:58
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Треба щоб вижив і одужав.
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29.06.2021 09:40 Відповісти
Говнокомандуюче каже пострілюють.
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29.06.2021 09:41 Відповісти
Білоруси наші брати, і вже їх не один загинули за Україну. Дай Боже пораненому видужати і жити довго. А ворогам Білорусі і України бажаю тар-тарари на вічну вічність.
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29.06.2021 09:54 Відповісти
Це результат, зокрема, концертів росіянина Басти в Україні
Українські поціновувачі басти-моргенштерна-кіркорова (й 95 Кварталу теж) на захист України не спішать, друг з Білорусі захищає.
"Головнокомандувачу", що чотири рази косив від армії, ще така "несуб"єктність" не муляє?
Бажаю одужання білорускому Герою України!
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29.06.2021 09:58 Відповісти
Боже, поможи
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29.06.2021 10:13 Відповісти
Одужуй братчику!
Тільки приємні спогади від десятків белоруських побратимів на фронті!
Живе Білорусь!
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29.06.2021 12:19 Відповісти
На Донбасі поранено білоруського добровольця Волата: у нього осколкові поранення в голову і ділянку серця - Цензор.НЕТ 1844
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
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29.06.2021 12:48 Відповісти
Білоруси - то наші рідні брати і сестри. Ріднішого народу у нас немає у всьому світі. "бацьки" і "клоуни" згинуть, як роса на сонці, а брати і сестри житимуть у віках. Одужання Воїну - попереду ще важкий шлях. Слава Україні!. Живе Білорусь!
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29.06.2021 21:32 Відповісти
 
 