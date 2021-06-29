На Донбасі поранено білоруського добровольця Волата: у нього осколкові поранення в голову і ділянку серця. ВIДЕО

На Донбасі поранено білоруського добровольця Волата.

Про це повідомив Павло Данильчук, передає Цензор.НЕТ.

"На сході важко поранено білоруського добровольця Волата, в ці дні лікарі борються за його життя", - розповів він.

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У відео про поранення воїна йдеться, що у нього осколкові поранення в голову і ділянку серця. Осколок із голови вже витягнуто, найближчим часом має відбутися операція з вилучення осколка з ділянки серця. На цей момент Волат у штучній комі і перебуває на штучній вентиляції легень.