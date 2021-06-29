На Донбасі поранено білоруського добровольця Волата: у нього осколкові поранення в голову і ділянку серця. ВIДЕО
На Донбасі поранено білоруського добровольця Волата.
Про це повідомив Павло Данильчук, передає Цензор.НЕТ.
"На сході важко поранено білоруського добровольця Волата, в ці дні лікарі борються за його життя", - розповів він.
У відео про поранення воїна йдеться, що у нього осколкові поранення в голову і ділянку серця. Осколок із голови вже витягнуто, найближчим часом має відбутися операція з вилучення осколка з ділянки серця. На цей момент Волат у штучній комі і перебуває на штучній вентиляції легень.
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+31 Abraham Washington #460951
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Українські поціновувачі басти-моргенштерна-кіркорова (й 95 Кварталу теж) на захист України не спішать, друг з Білорусі захищає.
"Головнокомандувачу", що чотири рази косив від армії, ще така "несуб"єктність" не муляє?
Бажаю одужання білорускому Герою України!
Тільки приємні спогади від десятків белоруських побратимів на фронті!
Живе Білорусь!
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.