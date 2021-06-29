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Родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналістам вдалося відшукати зв'язок одіозного нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка з корупційною схемою під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, на який досі виділяють мільярди з міського бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал BIHUS.Іnfo.

"Мільйони з міського бюджету в цій схемі осіли і в компанії сестри Тищенка. Сам депутат розводив руками, відхрещувався і від сестри, і від Комарницького, якому цю схему приписують", - наголошують журналісти.

Йдеться про фірму "Експрес-К", яка фігурувала у вилучених документах "смотрящого від ОП по Києву" Дениса Комарницького.

Журналісти з'ясували, що до "схемами" причетний чоловік сестри Тищенка Герман Блінов. З 2019-го по 2021 рік він безпосередньо отримував зарплату від компанії "Еко-Буд-Трейд", яка в 2017 році без тендера отримала з бюджету Києва 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського моста, роботи зі зведення якого досі не завершені.

Автори розслідування зазначають, що Комарницький контролював цю фірму; вона довгий час була звичайною "прокладкою", яка залишала частину з отриманих бюджетних коштів собі або перекидала на інші підконтрольні фірми.

Журналісти дізналися, що Блінов регулярно приїжджає на будівництво для проведення нарад і нібито контролює процес.

У Bihus.Info зауважують, що "Еко-Буд-Трейд" продовжує отримувати від комунальників гроші. У червні їй переказали 460 мільйонів гривень. Частину коштів протягом останніх років фірма перекинула на компанію "Позитив-В", підконтрольну структурам Германа Блінова.

Зазначається також, що впродовж року фінансові справи сім'ї сестри Тищенка Юлії стрімко пішли вгору. Вона активно скуповувала елітну землю в Конча-Заспі та будувала елітні котеджі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський

Автор: 

корупція (4683) міст (1232) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+24
Зеленые мрази доравлись до кормушки. Конец эпохи бедности!
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29.06.2021 10:24
+18
Зато без барыг.
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29.06.2021 10:25
+15
А ви думали навіщо їм свій мер? Уявляєте, як би вони Київ дерибанила, аби ще й довбонуту верещук протягли?
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29.06.2021 10:26
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Зеленые мрази доравлись до кормушки. Конец эпохи бедности!
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29.06.2021 10:24 Відповісти
Зато без барыг.
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29.06.2021 10:25 Відповісти
Да не может быть! Такой знаменитый "ресторатор" как Коля-котлета?! Да не!!!
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29.06.2021 10:25 Відповісти
А ви думали навіщо їм свій мер? Уявляєте, як би вони Київ дерибанила, аби ще й довбонуту верещук протягли?
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29.06.2021 10:26 Відповісти
Так з рослідування виходить, що вони дерибанять Київ саме при Кличко.
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29.06.2021 10:31 Відповісти
Відмазка не зарахована. Ключове слово - "дерибанять". А винен Клічко. Чи може Порошенко? Така вже суть зелебобіка - шукати в усьому слід "слєвого бариги" і відмазувати зеленорилих наперсточників.)))
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29.06.2021 10:39 Відповісти
А хто винен, що слуга дерибанить при Кличко?
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29.06.2021 10:42 Відповісти
Порошенко.
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29.06.2021 10:43 Відповісти
Зараз не його черга біля корита.
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29.06.2021 10:58 Відповісти
Виходить...
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29.06.2021 10:41 Відповісти
Так хто ж дерибанить?
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29.06.2021 10:43 Відповісти
Я не знаю, хто не дерибанить. При любій владі.
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29.06.2021 11:04 Відповісти
Воні деребанять Київ саме при Клоуні
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29.06.2021 10:44 Відповісти
Дерибанили при Кучмі, при Ющенко, при Порошенко і при Зеленському, вочевидь, виключення не сталось.
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29.06.2021 11:08 Відповісти
… а ось при комуністах!
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29.06.2021 12:10 Відповісти
І ще за царя!
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29.06.2021 13:08 Відповісти
В 2017 году без тендера фирма получила из городского бюджета 6 млрд. гривен! В то время тоже клоун был при власти? Тогда его звали по-другому!😁
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29.06.2021 14:09 Відповісти
Эта, как ево тама, Байден! Чё мы не в НАТО?
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29.06.2021 10:28 Відповісти
Новиє літса. Зелені.
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29.06.2021 10:29 Відповісти
Как же он мне противен этот Коля-котлета! И вообще, как же мне противны все ЗЕбилы!
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29.06.2021 10:29 Відповісти
а с этой стороны?
Родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4273
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29.06.2021 12:12 Відповісти
Ну, а лучший мер, конечно же, ничего не знает про это и продолжает кормить обещаниями открыть очередной золотой мост.
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29.06.2021 10:31 Відповісти
Так порушуйте справу проти мера зате, що крадуть зелебобіки. Вся правоохоронна система в руках у Приниженя України. Чи яких повноважень вам не вистачає - розстрільних трійок?
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29.06.2021 10:42 Відповісти
Зачем убивать безмозглую курицу, которая несёт золотые яйца слугам?
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29.06.2021 12:21 Відповісти
Эта фирма в схеме с 2017 года, кто тогда был при власти?
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29.06.2021 14:11 Відповісти
так пущай воруют. чай не баригі
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29.06.2021 10:35 Відповісти
Виталя в доле. Не верю, что он стоит в сторонке.
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29.06.2021 10:41 Відповісти
Клоун в долі. Не вірю, що Чемпіон буде маратись об такі гроші та людей
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29.06.2021 10:46 Відповісти
ну какое ж мерзкое чмо...
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29.06.2021 10:59 Відповісти
Бигус - это проплаченная джинса и типичная журнашлюха, из жопы которой торчит рука Бени и кацапского ФСБ. Поэтому относиться серьезно к такому расследованию нельзя ни в коем случае. Что, конечно же, не отменяет того факта, что Коля-Велюр-Котлета - типичное одноклеточное из моностада, дорвавшееся до власти
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29.06.2021 11:20 Відповісти
порохоботы в своем репертуаре. Как только Bihus найдет что-то на Порошенко -это вранье, а если на кого-то из СН - это правда. Не вижу очередного поливания грязью Bihus.
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29.06.2021 11:21 Відповісти
Че там с Тищенко? Ермаком? Тартаровьім? Оманом? Зрачками? Вагнеровцами? Зекономикой? Пандемией? С мозгом ? Зеофилия- єто не круто, Вас обманули. 😂
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29.06.2021 13:05 Відповісти
хороший комент. оставлю тут.

"А вот и еще одно доказательство того, что медиа-киллер Денис Бигус сейчас старательно отрабатывает медиа-повестку Офиса президента. Точнее - советника Ермака и гения политтехнологий Миши Подоляка.
Сегодня выходит ролик-расследование о коррупции связанной с депутатом Николаем Тищенко.
На первый взгляд - Бигус не выбирает себе цели, бьет одинаково по всем. Но это только на первый взгляд. Например, по своему родителю Станиславу Бигусу, герою тендерных махинаций, наш медиа-киллер не бьет вообще. Дела батюшки его не интересуют.
А вот Тищенко - дело другое. Мы уже писали, наибольшую пользу от перемещения Тищенко из Киева на Закарпатье получил... Андрей Ермак. Это одна из частей его стратегии зачистки окружения Зеленского от людей неподконтрольных лично ему.
Теперь по Тищенко ударят еще и расследованием. Ермак непрозрачно намекает, чтобы Тищенко и не думал о возвращении в Киев. А то!..
Дальше просто. Подоляк исполняет любое желание Ермака. А Бигус - желания Подоляка, согласно прейскуранта услуг. Все просто!"
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29.06.2021 11:38 Відповісти
Стаду не цікаво, якщо ніяким боком неможливо "баригу" приплести...
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29.06.2021 12:51 Відповісти
Он и при нем воровал 😂 А при предьідущих так и просто -убивал. Следовательно, Зеленскиц благотворно влияет на бандитов и разведенок. Зеологика зеофильі.
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29.06.2021 12:58 Відповісти
Я не понял - в статье черным по-белому написано, что начали воровать в 2017 году ....
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29.06.2021 13:04 Відповісти
См. вьіше🖕
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29.06.2021 13:08 Відповісти
начинать чистить "эти конюшни" необходимо с уголовника Януковича, шулера Порошенко и их подельников-достойников. Полная и абсолютная КОНФИСКАЦИЯ всех активов с пожизненным запретом работы в госструктурах! Только немедленное и неминуемое уголовное наказание способно прекратить эту ВАКХАНАЛИЮ
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22.10.2021 01:42 Відповісти
 
 