Родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналістам вдалося відшукати зв'язок одіозного нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка з корупційною схемою під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, на який досі виділяють мільярди з міського бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал BIHUS.Іnfo.

"Мільйони з міського бюджету в цій схемі осіли і в компанії сестри Тищенка. Сам депутат розводив руками, відхрещувався і від сестри, і від Комарницького, якому цю схему приписують", - наголошують журналісти.

Йдеться про фірму "Експрес-К", яка фігурувала у вилучених документах "смотрящого від ОП по Києву" Дениса Комарницького.

Журналісти з'ясували, що до "схемами" причетний чоловік сестри Тищенка Герман Блінов. З 2019-го по 2021 рік він безпосередньо отримував зарплату від компанії "Еко-Буд-Трейд", яка в 2017 році без тендера отримала з бюджету Києва 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського моста, роботи зі зведення якого досі не завершені.

Автори розслідування зазначають, що Комарницький контролював цю фірму; вона довгий час була звичайною "прокладкою", яка залишала частину з отриманих бюджетних коштів собі або перекидала на інші підконтрольні фірми.

Журналісти дізналися, що Блінов регулярно приїжджає на будівництво для проведення нарад і нібито контролює процес.

У Bihus.Info зауважують, що "Еко-Буд-Трейд" продовжує отримувати від комунальників гроші. У червні їй переказали 460 мільйонів гривень. Частину коштів протягом останніх років фірма перекинула на компанію "Позитив-В", підконтрольну структурам Германа Блінова.

Зазначається також, що впродовж року фінансові справи сім'ї сестри Тищенка Юлії стрімко пішли вгору. Вона активно скуповувала елітну землю в Конча-Заспі та будувала елітні котеджі.

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