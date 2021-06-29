Родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, - ЗМІ. ВIДЕО
Журналістам вдалося відшукати зв'язок одіозного нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка з корупційною схемою під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, на який досі виділяють мільярди з міського бюджету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал BIHUS.Іnfo.
"Мільйони з міського бюджету в цій схемі осіли і в компанії сестри Тищенка. Сам депутат розводив руками, відхрещувався і від сестри, і від Комарницького, якому цю схему приписують", - наголошують журналісти.
Йдеться про фірму "Експрес-К", яка фігурувала у вилучених документах "смотрящого від ОП по Києву" Дениса Комарницького.
Журналісти з'ясували, що до "схемами" причетний чоловік сестри Тищенка Герман Блінов. З 2019-го по 2021 рік він безпосередньо отримував зарплату від компанії "Еко-Буд-Трейд", яка в 2017 році без тендера отримала з бюджету Києва 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського моста, роботи зі зведення якого досі не завершені.
Автори розслідування зазначають, що Комарницький контролював цю фірму; вона довгий час була звичайною "прокладкою", яка залишала частину з отриманих бюджетних коштів собі або перекидала на інші підконтрольні фірми.
Журналісти дізналися, що Блінов регулярно приїжджає на будівництво для проведення нарад і нібито контролює процес.
У Bihus.Info зауважують, що "Еко-Буд-Трейд" продовжує отримувати від комунальників гроші. У червні їй переказали 460 мільйонів гривень. Частину коштів протягом останніх років фірма перекинула на компанію "Позитив-В", підконтрольну структурам Германа Блінова.
Зазначається також, що впродовж року фінансові справи сім'ї сестри Тищенка Юлії стрімко пішли вгору. Вона активно скуповувала елітну землю в Конча-Заспі та будувала елітні котеджі.
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"А вот и еще одно доказательство того, что медиа-киллер Денис Бигус сейчас старательно отрабатывает медиа-повестку Офиса президента. Точнее - советника Ермака и гения политтехнологий Миши Подоляка.
Сегодня выходит ролик-расследование о коррупции связанной с депутатом Николаем Тищенко.
На первый взгляд - Бигус не выбирает себе цели, бьет одинаково по всем. Но это только на первый взгляд. Например, по своему родителю Станиславу Бигусу, герою тендерных махинаций, наш медиа-киллер не бьет вообще. Дела батюшки его не интересуют.
А вот Тищенко - дело другое. Мы уже писали, наибольшую пользу от перемещения Тищенко из Киева на Закарпатье получил... Андрей Ермак. Это одна из частей его стратегии зачистки окружения Зеленского от людей неподконтрольных лично ему.
Теперь по Тищенко ударят еще и расследованием. Ермак непрозрачно намекает, чтобы Тищенко и не думал о возвращении в Киев. А то!..
Дальше просто. Подоляк исполняет любое желание Ермака. А Бигус - желания Подоляка, согласно прейскуранта услуг. Все просто!"