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Новини Відео ДТП
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Від удару підкинуло в повітрі: автомобіль збив сімейну пару безпосередньо на пішохідному переході Вінниці. ВIДЕО

28 червня у Вінниці водій автомобіля Mercedes-Benz на нерегульованому пішохідному переході збив двох людей. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в відділення політравми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Аварія сталась близько 11.30 год. на вулиці Батозькій. 

За попередньою інформацією слідства, 32-річний водій автомобіля Mercedes-Benz допустив на двох пішоходів. Під час наїзду 50-річний чоловік та його 46-річна дружина переходили проїзну частину дороги по розмітці нерегульованого пішохідного переходу.

Потерпілі з травмами голови та політравмами госпіталізовані у лікарню.

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Від удару підкинуло в повітрі: автомобіль збив сімейну пару безпосередньо на пішохідному переході Вінниці 01
Фото: сайт полиции

Водій освідуваний, він тверезий.
Автомобіль поміщений на арештмайданчик.
"Основний діагноз черепно мозкова травма, плюс переломи. Я знаю випадки, коли люди вмирали при такій ситуації. Вони живі, будуть жити, вони відновляться", - повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Шамов, пишеТСН.

Свідки ДТП і працівники навколишніх офісів кажуть, що ця ділянка дороги небезпечна - тут живий трафік, їздять трамваї і машини, які об'їжджають пробки на центральних дорогах.

У поліції повідомили, що водій так  і не зміг пояснити, як міг не побачити пішоходів. Переконував, що відволікся і не побачив людей на переході. Кримінальне провадження відкрили, але винуватця не затримали.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

ДТП (4470) Нацполіція (15190) травма (356)


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Топ коментарі
+36
Хоть бы по сторонам смотрели. С нашими-то водилами. Идут,как у себя на даче в баню.
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29.06.2021 11:58
+22
почуття самозбереження повинно бути включено завжди, особливо з українським оленями за рульом.
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29.06.2021 12:03
+22
пешеход ОБЯЗАН убедиться в безопасности перед переходом проезжей части В ЛЮБОМ СЛУЧАИ! даже если идет на свой зеленый

у автомобиля могут отказать тормоза, водителю может стать плохо, водитель может умереть за рулем.

когда педостриане научатся соблюдать ПДД таких случаев будет меньше
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29.06.2021 12:12
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"пішоходи винні у тому, що запізно почали рухатися через дорогу. при такій швидкості машини і її відстані до переходу слушно було б перечекати" - це коментар школяра, який ще не знає що таке ПДР.

А якщо ви доросла людина, то витратьте час на ознайомлення з ПДР, що потім не писати коментарі шкільного рівня молодших класів.
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29.06.2021 16:26 Відповісти
знати пдр багатьом нічого не дає. козел на машині теж їх вчив і шо? а нічого. вийшло як у невченого.
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29.06.2021 18:06 Відповісти
Скільки б не коментували "всі тут винні", але водії взагалі завжди несуть більшу відповідальність, тому що вони керують засобом, потенційно набагато небезпечнішим, ніж тіла пішоходів, велосипеди, або скутери. Але, імхо, тут основна провина місцевої влади: якщо всі кажуть, що той перехід такий напряжний, де "лежачі поліцейські",або світлофор?
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29.06.2021 12:53 Відповісти
Хыгыгы, ну перед государством может быть, а перед своим тельцем кто ответственность несёт большую? Не, на прочувствовали пока? Ну ходите и дальше с мечтаниями что ЛП както там поспособствуют защите косточек от полутора тонн железа.
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29.06.2021 13:10 Відповісти
4 авто в смятку, трупы, пострадавших из салона достают гидравликой. Десяток комментариев - "бывает".
Сбиты пешеходы - под сотню комментариев, - "безмозглые дебилы, по сторонам надо смотреть, уроды". Всегда в таких происшествиях виноваты почему-то пешеходы.
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29.06.2021 12:56 Відповісти
Они не виноватые канешна. Просто пострадали от отсутствия мозгов.
А ведь пиисят лет кагбе намекают, что уж этим ещё в садике вдалбливали опасность бездумного перехода улицы - но увы не помогло
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29.06.2021 13:13 Відповісти
Дебил ехал с закрытыми глазами, но виноваты пешеходы.
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29.06.2021 13:24 Відповісти
Не воноватые конешно. Просто немножко поламалися. Из-за своей тупости в том числе.
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29.06.2021 13:27 Відповісти
Из-за тупости таких дятлов как ты.
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29.06.2021 18:31 Відповісти
Как им помогло то что они правы? Ну хоть какой то инстинкт самосохранения ведь должен быть?
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29.06.2021 23:12 Відповісти
Какого хрена ты выгораживаешь явного нарушителя который даже не мог объяснить почему не заметил людей?
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29.06.2021 23:53 Відповісти
Кто его выгораживает?) Сколько раз пешеходы глянули по сторонам? В посте ниже, Дмитрий Маначин, все по полочкам разложил, с указанием статей ПДД, которые НАРУШИЛИ пострадавшие пешеходы... Вина одного, не оправдывает вину других... И это не говоря о элементарном инстинкте самосохранения... Все пункты в ПДД написаны кровью...
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30.06.2021 00:17 Відповісти
Укажи мне в ПДД пункт где указано про "инстинкт самосохранения"? Водитель должен руководствоваться ПДД, а пешеход ПДД и "инстинктом самосохранения"? И это не выгораживание водятла? Автобыдло остается автобыдлом и когда ты за рулем и когда ты пешеход.
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30.06.2021 00:25 Відповісти
Вобщих чертах об этом должно быть сказано во всех правилах дорожного движения. Главный принцип - это сделать всё для того чтобы не возникла опасная ситуация и всё для того чтобы избежать коллизии. Например, в данной ситуации водитель даже не затормозил экстренно, а пешеходы не смотрели по сторанам.

Defensive Driving
To avoid crashes, the defensive driver should:
1. Stay alert and keep eyes moving to keep track of what is happening at all times
2. Look for ******* spots developing all around
3. Have a plan of action
4. Know that the law requires drivers to protect each other from their own mistakes
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30.06.2021 00:33 Відповісти
Как то вы быстро тему переменили?))) Как там насчет выгораживания?) Я так понимаю, нарушение ПДД пешеходами вы не оспариваете? Инстинкт самосохранения никакими правилами не пропишешь))) Он либо есть, либо его нет) Природа... Естественный отбор...
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30.06.2021 00:34 Відповісти
Какую тему я переменил? У пешехода преимущество на переходе, остальное это демагогия. А водитель не смог объяснить почему не заметил пешеходов. А про инстинкт самосохранения это вообще какое-то идиотское "мурчание". Это как встать на сторону гопоты - "я его ножиком потыкал, потому что у него не было инстинкта самосохранения и он не сразу отдал кошедлек".
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30.06.2021 00:42 Відповісти
Вам шашечки? Или ехать?) Вам нужно без происшествий перейти дорогу, или доказать всем что вы правы, но не обязательно живы? Это дорога и она является источником повышенной опасности... И для того, что бы БЕЗОПАСНО ее пересечь, нужно соблюдать ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила безопасности) В данном случае, посмотреть налево, а потом направо... Все живые люди, и не известно по какой причине водитель не заметил пешеходов... Всякое могло быть... Элементарное солнце или его отражение могли его ослепить... Стало плохо или провал сознания... Отказали тормоза... И именно поэтому, нужно контролировать ситуацию на дороге вокруг себя... Это не сложно... И для здоровья безопасней...
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30.06.2021 01:14 Відповісти
Ніскілечки не виправдовую наїзд на пішоходів водія, але мушу зазначити, що це вже не перший випадок такого наїзду, коли збиті пішоходи виглядають повними дебілами при такій простії акція, як перехід проїжджої частини. Вже давно пора було б затямити, що проїжджа частина є зоною підвищеної небезпеки, на якій треба поводитися уважно та обережно.
Більше того, пішохід перед тим, як переходити проїжджу частину, зобов'язаний упевнитися, що вона вільна або що транспортні засоби перед пішоходом зупинилися або зупиняються, що б було явним свідченням, що водій їх помітив та зреагував відповідно до ПДР.
А так... Ну, отримає водій 3 роки (заслужено) - чи це поверне тим людям час та здоров'я, втрачене не в останню чергу внаслідок власної недбалості? Питання риторичне...
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29.06.2021 12:59 Відповісти
ви всі оці свої фантазії можете пунктами ПДР підтвердити?
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29.06.2021 14:55 Відповісти
Легко, якщо ви самі нездатні знайти - прошу, хоч тепер дізнаєтесь, що там є пункт 4, спеціально для пішоходів...

https://vodiy.ua/pdr/4/#410 4.10 Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

https://vodiy.ua/pdr/4/#414 4.14
Пішоходам забороняється:
a)Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;в)допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г)переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
ґ)затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д)рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

Спеціально для вас виділив жирним те, що конкретно ці дві особи порушили, хоч я не плекаю надії, до до вас дійде зараз, якщо не дійшло в автошколі...
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29.06.2021 17:32 Відповісти
У нас тому й трапляється стільки ДТП, а смертність від них є одною з найвищих з усіх інших факторів - бо що водії, що пішоходи нічорта правил не вчили й не читали, бачать зебру - пруться, наче навколо вакуум, а потім на рівному місці дебільні ДТП, яких легко можна було уникнути, навіть не знаючи правил, а просто свою башкенцію використовуючи не лише для того, щоб у неї їсти.
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29.06.2021 17:36 Відповісти
цікаво, якщо водій не виконує правила, тобто пішохід ступив на дорогу - я гальмую і пропускаю, - то виходить, у пішохода немає шансів перейти дорогу, бо водій ігнорує це пдр.
у той же час пішохід удостовірився, що авто на належній відстані, щоб загальмувати на вимогу пдр про пішохода на дорозі, а авто не гальмує. знов мало шансів перейти дорогу цілим.
і ще одне: ігнор водієм правил руху і наявність мантри до пішохода "не стовп -відійде, відбіжить, підбіжить, не піде" нівелює розуміння того, що у водія у руках орудіє завищеної травмоможливості.
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29.06.2021 21:05 Відповісти
Ну, таке воно, наше законодавство, непевне та недосконале.
А ще воно якось занадто узагальнено, що воно таке за "небезпека" може бути, у відсутності якої має пересвідчитися пішохід.
Тому в пішохода мають скоріше діяти інстинкти самозбереження та власний правильний розсуд, адже вони не суперечать, а доповнюють ті (недосконалі, погоджуюсь) ПДР.
Як я вже писав - водія ніхто не виправдовує, я навіть можу собі приблизно уявити, чому сталася конкретно ця колізія, і вона цілком на совісті водія, бо він мав зупинитися перед переходом, а не котитися на швидкості, розраховуючи, що пішоходи його побачать та прискоряться. Не побачили і не прискорилися, і це цілком їх недбалість, яка (на превеликий подив деяких коментаторів вище) таки корелюється із правилами дорожнього руху.
Мене особисто вчили, що треба дивитися по сторонах (ліво-право-ліво, бо в нас правосторонній рух), і що проїжджу частину треба переходити не поспішаючи, але якомога швидше. Вони не прописані ні у яких ПДР, але всі свідомі люди їх намагаються дотримуватися, щоб не потрапити у ситуацію на кшталт цієї. На вулиці навколо може статися все, що завгодно, чим більше небезпек уникати ще до їх появи - тим нижчі шанси їх виникнення для конкретно взятої особи.
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30.06.2021 09:08 Відповісти
Смело шагайте не глядя на дорогу - в случае чего будете себя подбадривать на больничной койке мыслью о том, что вы были несомненно правы! И водятла посодють! Может быть, хехе
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29.06.2021 13:07 Відповісти
Под каждой новостью про сбитых пешеходов обязательно ты вылазишь из навоза со своими комментариями.
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29.06.2021 13:27 Відповісти
Хочецца чтоб пешкодралы осознали и жили долго и щасливо с целыми костями. Но нет. Хотят быть только правыми.

Штош, я не особо то и возражаю.
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29.06.2021 13:29 Відповісти
Пешкодралы - это все, включая тебя и твоих родственников. Даже до гаража ты идешь пешком.

Вообще это лечится правильным строительством догоги, чтобы водители физически не могли разгоняться. Да и вообще, 30 км в городе - это максимум.
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29.06.2021 15:00 Відповісти
для трамваїв та автобусів і 10 км/год - забагато
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29.06.2021 18:55 Відповісти
Эта тварь из туалета на своей бляхе выезжает.
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29.06.2021 23:55 Відповісти
Водители часто мозги оставляют дома, очень часто на зебрах и светофоре едут на зелёный свет, это надо строго наказывать, камеры на всех переходах, но у нас самый гуманный суд, чтоб их родственничкам так досталось, по другому пели бы.
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13.11.2021 10:10 Відповісти
А в гробу тоже можно себя подбадривать?
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29.06.2021 21:15 Відповісти
Винен водій бо він здавав екзамен на правила дорожнього руху і не призупинився перед "зеброю" на якій пішоходи мають перевагу. Зараз кожне бидло має машину і випробовує нерви пішоходам коли не збавляє швидкість перед "зеброю" очевидно щоб таким чином не чекати поки перейде дорогу пішохід, а щоб пішохід чекав поки свиня за кермом проїде.
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29.06.2021 13:07 Відповісти
Ну винен. Ну позбавлять водійського на три роки і умовний строк теж на три роки дадуть. Буде платити з офіційної зарплатні 10-30% ви постійно.
І це якось допоможе тим двом які навіть голови не повернули ліворуч на дорогу подивитися? Кістки краще зростуться? На все життя періодичні болі в поломаних кінцівках зникнуть?
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29.06.2021 13:16 Відповісти
Може вони раптово вийшли - момент виходу на перехід чомусь не показано
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29.06.2021 18:56 Відповісти
100 пудов, водила или по телефону говорил и завтыкал, или музычку на магнитоле искал. По любому,он на дорогу не смотрел.
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29.06.2021 13:11 Відповісти
Це було очевидно хоча б по тому, як він навіть не думав збавляти швидкість, незважаючи на наявність пішоходів на переході.
Питання в тому, що за весь цей час люди жодного разу не повернули голову у бік дороги, щоб упевнитися, що можуть безпечно нею прогулюватися. Власне, наслідок такої взаємної недбалості - на екрані...
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29.06.2021 13:22 Відповісти
воділа міг просто понадіятися, що пішоходи бачуть його тачку і "не дерева -відбіжять". та не розрахував, що пішоходи теж надіються на виконання водієм ПДР і водій зупиниться. і тут їх тарєкторії зустрілись!
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29.06.2021 14:53 Відповісти
100% было так. Потому что таких лосей вижу каждый день.
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29.06.2021 15:05 Відповісти
Водитель за свою вину отсидит несколько лет и выйдет на свободу, а не смотрящие по сторонам пешеходы, никогда не читавшие раздел 4 ПДР, будут доживать свою жизнь инвалидами. Именно этот философский cмысл скрыт в той пугающей надписи на кованных воротах - jedem das seine.
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29.06.2021 13:11 Відповісти
Не буде він сидіти. Там до трьох років обмеження волі, а не позбавлення. Це умовний строк.
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29.06.2021 13:18 Відповісти
http://pdd.ua/4/#14 4.14.
Пешеходам запрещается: а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
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29.06.2021 18:05 Відповісти
пешеходов и велосипедистов развелось.. - простому жлобу (с вероятностью 73%) на "своих четырёх" проехать с ветерком негде, чтобы не задавить "крипака"..(
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29.06.2021 13:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Qqxr_Djkxb0
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29.06.2021 14:52 Відповісти
Разметка на уровне.
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29.06.2021 13:28 Відповісти
50 лет , а ума нет
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29.06.2021 13:40 Відповісти
Хоть бы разок так Ахметова подкинуло.
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29.06.2021 14:43 Відповісти
пешеход всегда прав........ пока жив
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29.06.2021 15:02 Відповісти
Это лечится только ограничением скорости до 30 км в городе, с камерами и правильными дорогами, на которых физически нельзя разогнаться. Тогда сразу лосей поменьшает.
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29.06.2021 15:03 Відповісти
Если тебя поднять на капот на скорости даже 30 км. ч, мало не покажется.
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29.06.2021 15:20 Відповісти
для чого такі напівміри, весь транспорт під землю пустити
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29.06.2021 17:46 Відповісти
краще пересісти на вози з волами
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29.06.2021 18:59 Відповісти
вас, даунов , и на 5 км/час давить будут - чо верещать будете?
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29.06.2021 23:04 Відповісти
На переход стал - чик и я в домике!))
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29.06.2021 15:32 Відповісти
из чётырех досок)
или шести, как там Сектор Газа пел то.. но блин - как они ваще дожили до седых.... прядей, будучи настолько тупыми?
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29.06.2021 17:29 Відповісти
если вы действительно заботитесь о людях, каждый пешеходный переход должен светиться как Рождественская елка
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29.06.2021 17:37 Відповісти
ніт просто перехід має бути як в Європі рельєфний. Тоді водій буде змушений зменшувати швидкість незважаючи є люди на переході чи ні.
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29.06.2021 17:44 Відповісти
http://pdd.ua/4/#14 4.14.
Пешеходам запрещается: а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
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29.06.2021 18:00 Відповісти
"Знаки є, їх добре видно так само як зебру"
Знак видно добре,згодєн, але за таку "добру зебру" десь в європі або америці чиновника років на 5 посадили би.
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29.06.2021 18:01 Відповісти
Про зебру согласен. Но как нужно в глаза долбиться, чтобы людей перед собой на дороге не заметить? Они ж не выбежали на дорогу, а уже тихим шагом почти ее перешли.
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29.06.2021 18:08 Відповісти
Да элементарно,случаев может быть куча,телефон упал,зазвонил, ребенка сзади укачало и отвлекся, барышня минет начала делать и т.д.
Водитель виноват,но как можно так идти и не повернуть даже морду в сторону? С детства же учили,переходя дорогу посмотри налево,потом направо.
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29.06.2021 18:17 Відповісти
С бараном за рулём все понятно , но почему пешеходы головой не вертят ? Сохранились перед переходом ?
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29.06.2021 18:19 Відповісти
Пешеходы часто считают,что ступив на зебру они автоматически становятся безсмертными.
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29.06.2021 18:26 Відповісти
Водятел не бачив ні Переходу, ні людей- значить не може відПовідати - виПустили.
Чей будет!!!!!!
Вовочка не може, дитинка, керувати - хай вчиться - може навчиться?????????
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29.06.2021 19:10 Відповісти
Наши люди ходят в капишоне в наушниках со смартфоном в руке через дорогу не останавливаясь ни на секунду..... зачем смотреть по сторонам ??
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29.06.2021 20:38 Відповісти
Абсолютно все и за это заслуживают быть сбитыми?
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29.06.2021 23:58 Відповісти
нет, такие люди сами повышают риск сами для себя .... есть такое золотое правило - если человек не хочет упасть с велосипеда - нехрен на него залазить .... если хочешь идти в горы - тебя может накрыть лавина .... или они этого не заслужили ? если нет то нахрен пёрлись ? не создавай проблему и её не будет.... если человек - туп - он её сам создаст и сам пускай расхлёбывает ... абсолютно пофиг на таких умников.
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30.06.2021 00:04 Відповісти
Есть ПДД, а остальное это демагогия. Велосипеды, лавины, проблемы, умники - это демагогия.
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30.06.2021 00:12 Відповісти
ПДД существуют как для водителей так и для пешеходов .... ДТП случилось по вене двух сторон
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30.06.2021 00:17 Відповісти
Водитель не смог объяснить почему не увидел пешеходов. Объясни ты тогда.
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30.06.2021 00:28 Відповісти
водило спецом сбил , ведь знает сученок че сурового наказания не буде , а надо автоматом давать ( если сбил как в данном случае ) 8 - 10 строгача , и тачки на конфискацию
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29.06.2021 20:48 Відповісти
момент выхода не запечатлен- значит не убедились а выскочили, Переход не по правилам- нет или стерта разметка. Любой адвокат оспорит
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29.06.2021 22:00 Відповісти
Момент выхода не воспроизведен, а не запечатлен, значить выскочили? Где вы беретесь такие? Кстати 2:1. Украина впереди.
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30.06.2021 00:32 Відповісти
1:40 - все добре видно
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30.06.2021 09:15 Відповісти
В наших ****** переходов нет никаких, но водители перед двором всегда тормозят, или по крайней мере сигналят. Шоб гусей не подавить. А зимой после 17-ти ваще никто не ездит. Тошо темно.
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29.06.2021 23:49 Відповісти
Давили на зебрі, давлять і будуть давити до тих пір доки автоматом 10 років тюрми з конфіскацією транспортного засобу і повним відшкодуванням лікування або пожиттєвим утриманням непрацездатних постраждалих або/та тих осіб яких вони утримували. Кожний хто збив людину на зебрі має пожиттєво бути позбавлений права керувати транспортним засобом. Крапка. Саме такий підхід зробив британський водіїв найдисциплінованішими на планеті. ... А от в Індії при наїзді на пішохода просто витягують з машини водія і забивають на місці. І це при тому що правила не виконує ніхто... В Китаї дешевше здати задом ві додавити на смерть збитого і саме так китайські водії і роблять...
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30.06.2021 01:42 Відповісти
Винні пішоходи - на 1:40 хв дуже добре видно, що вони почали переходити не подивившись наліво, а машина вже була близько, на мою думку в 5-10 метрах..
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30.06.2021 09:14 Відповісти
походу чувак втыкал или в радио или в телефон
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30.06.2021 10:10 Відповісти
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