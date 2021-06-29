Від удару підкинуло в повітрі: автомобіль збив сімейну пару безпосередньо на пішохідному переході Вінниці. ВIДЕО

28 червня у Вінниці водій автомобіля Mercedes-Benz на нерегульованому пішохідному переході збив двох людей. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в відділення політравми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Аварія сталась близько 11.30 год. на вулиці Батозькій.

За попередньою інформацією слідства, 32-річний водій автомобіля Mercedes-Benz допустив на двох пішоходів. Під час наїзду 50-річний чоловік та його 46-річна дружина переходили проїзну частину дороги по розмітці нерегульованого пішохідного переходу.

Потерпілі з травмами голови та політравмами госпіталізовані у лікарню.

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Фото: сайт полиции

Водій освідуваний, він тверезий.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

"Основний діагноз черепно мозкова травма, плюс переломи. Я знаю випадки, коли люди вмирали при такій ситуації. Вони живі, будуть жити, вони відновляться", - повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Шамов, пишеТСН.

Свідки ДТП і працівники навколишніх офісів кажуть, що ця ділянка дороги небезпечна - тут живий трафік, їздять трамваї і машини, які об'їжджають пробки на центральних дорогах.

У поліції повідомили, що водій так і не зміг пояснити, як міг не побачити пішоходів. Переконував, що відволікся і не побачив людей на переході. Кримінальне провадження відкрили, але винуватця не затримали.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.