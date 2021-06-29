Від удару підкинуло в повітрі: автомобіль збив сімейну пару безпосередньо на пішохідному переході Вінниці. ВIДЕО
28 червня у Вінниці водій автомобіля Mercedes-Benz на нерегульованому пішохідному переході збив двох людей. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в відділення політравми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницькій області.
Аварія сталась близько 11.30 год. на вулиці Батозькій.
За попередньою інформацією слідства, 32-річний водій автомобіля Mercedes-Benz допустив на двох пішоходів. Під час наїзду 50-річний чоловік та його 46-річна дружина переходили проїзну частину дороги по розмітці нерегульованого пішохідного переходу.
Потерпілі з травмами голови та політравмами госпіталізовані у лікарню.
Водій освідуваний, він тверезий.
Автомобіль поміщений на арештмайданчик.
"Основний діагноз черепно мозкова травма, плюс переломи. Я знаю випадки, коли люди вмирали при такій ситуації. Вони живі, будуть жити, вони відновляться", - повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Шамов, пишеТСН.
Свідки ДТП і працівники навколишніх офісів кажуть, що ця ділянка дороги небезпечна - тут живий трафік, їздять трамваї і машини, які об'їжджають пробки на центральних дорогах.
У поліції повідомили, що водій так і не зміг пояснити, як міг не побачити пішоходів. Переконував, що відволікся і не побачив людей на переході. Кримінальне провадження відкрили, але винуватця не затримали.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А якщо ви доросла людина, то витратьте час на ознайомлення з ПДР, що потім не писати коментарі шкільного рівня молодших класів.
Сбиты пешеходы - под сотню комментариев, - "безмозглые дебилы, по сторонам надо смотреть, уроды". Всегда в таких происшествиях виноваты почему-то пешеходы.
А ведь пиисят лет кагбе намекают, что уж этим ещё в садике вдалбливали опасность бездумного перехода улицы - но увы не помогло
Defensive Driving
To avoid crashes, the defensive driver should:
1. Stay alert and keep eyes moving to keep track of what is happening at all times
2. Look for ******* spots developing all around
3. Have a plan of action
4. Know that the law requires drivers to protect each other from their own mistakes
Більше того, пішохід перед тим, як переходити проїжджу частину, зобов'язаний упевнитися, що вона вільна або що транспортні засоби перед пішоходом зупинилися або зупиняються, що б було явним свідченням, що водій їх помітив та зреагував відповідно до ПДР.
А так... Ну, отримає водій 3 роки (заслужено) - чи це поверне тим людям час та здоров'я, втрачене не в останню чергу внаслідок власної недбалості? Питання риторичне...
https://vodiy.ua/pdr/4/#410 4.10 Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.
https://vodiy.ua/pdr/4/#414 4.14
Пішоходам забороняється:
a)Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;в)допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г)переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
ґ)затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д)рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
Спеціально для вас виділив жирним те, що конкретно ці дві особи порушили, хоч я не плекаю надії, до до вас дійде зараз, якщо не дійшло в автошколі...
у той же час пішохід удостовірився, що авто на належній відстані, щоб загальмувати на вимогу пдр про пішохода на дорозі, а авто не гальмує. знов мало шансів перейти дорогу цілим.
і ще одне: ігнор водієм правил руху і наявність мантри до пішохода "не стовп -відійде, відбіжить, підбіжить, не піде" нівелює розуміння того, що у водія у руках орудіє завищеної травмоможливості.
А ще воно якось занадто узагальнено, що воно таке за "небезпека" може бути, у відсутності якої має пересвідчитися пішохід.
Тому в пішохода мають скоріше діяти інстинкти самозбереження та власний правильний розсуд, адже вони не суперечать, а доповнюють ті (недосконалі, погоджуюсь) ПДР.
Як я вже писав - водія ніхто не виправдовує, я навіть можу собі приблизно уявити, чому сталася конкретно ця колізія, і вона цілком на совісті водія, бо він мав зупинитися перед переходом, а не котитися на швидкості, розраховуючи, що пішоходи його побачать та прискоряться. Не побачили і не прискорилися, і це цілком їх недбалість, яка (на превеликий подив деяких коментаторів вище) таки корелюється із правилами дорожнього руху.
Мене особисто вчили, що треба дивитися по сторонах (ліво-право-ліво, бо в нас правосторонній рух), і що проїжджу частину треба переходити не поспішаючи, але якомога швидше. Вони не прописані ні у яких ПДР, але всі свідомі люди їх намагаються дотримуватися, щоб не потрапити у ситуацію на кшталт цієї. На вулиці навколо може статися все, що завгодно, чим більше небезпек уникати ще до їх появи - тим нижчі шанси їх виникнення для конкретно взятої особи.
Штош, я не особо то и возражаю.
Вообще это лечится правильным строительством догоги, чтобы водители физически не могли разгоняться. Да и вообще, 30 км в городе - это максимум.
І це якось допоможе тим двом які навіть голови не повернули ліворуч на дорогу подивитися? Кістки краще зростуться? На все життя періодичні болі в поломаних кінцівках зникнуть?
Питання в тому, що за весь цей час люди жодного разу не повернули голову у бік дороги, щоб упевнитися, що можуть безпечно нею прогулюватися. Власне, наслідок такої взаємної недбалості - на екрані...
Пешеходам запрещается: а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
или шести, как там Сектор Газа пел то.. но блин - как они ваще дожили до седых.... прядей, будучи настолько тупыми?
Пешеходам запрещается: а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
Знак видно добре,згодєн, але за таку "добру зебру" десь в європі або америці чиновника років на 5 посадили би.
Водитель виноват,но как можно так идти и не повернуть даже морду в сторону? С детства же учили,переходя дорогу посмотри налево,потом направо.
Чей будет!!!!!!
Вовочка не може, дитинка, керувати - хай вчиться - може навчиться?????????