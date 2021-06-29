"Колю, ти хворий чи ідіот?" - "слуги народу" Тищенко і Куницький побилися в їдальні Верховної Ради. ВIДЕО

Нардепи монобільшості Микола Тищенко та Олександр Куницький побилися в їдальні Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив виключений з "Слуги народу" нардеп Олександр Дубінський.

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"Кум Єрмака Микола Тищенко з кулаками напав на депутата СН Куницького в їдальні Верховної Ради. Відбулася бійка. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали щодо схем поборів з моряків", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи інформацію про те, що нібито Тищенко та Куницький побилися в буфеті ВР, підкреслив: "я бачив окремо і Тищенка, і Куницького. Вони не мали вигляд побитих".

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