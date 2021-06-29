"Колю, ти хворий чи ідіот?" - "слуги народу" Тищенко і Куницький побилися в їдальні Верховної Ради. ВIДЕО
Нардепи монобільшості Микола Тищенко та Олександр Куницький побилися в їдальні Верховної Ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив виключений з "Слуги народу" нардеп Олександр Дубінський.
Відео Інсайдер UA
"Кум Єрмака Микола Тищенко з кулаками напав на депутата СН Куницького в їдальні Верховної Ради. Відбулася бійка. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали щодо схем поборів з моряків", - йдеться в повідомленні.
Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи інформацію про те, що нібито Тищенко та Куницький побилися в буфеті ВР, підкреслив: "я бачив окремо і Тищенка, і Куницького. Вони не мали вигляд побитих".
Топ коментарі
+69 Вальдемар Кепський
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+53 Светлана Науменко
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+43 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.06.2021 13:14
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Зе владу пора відправляти на "пенсію", а там братись за п яту колону
Причина невідома.
Учасники Депутати фракції ВРУ «Блок Петра Порошенка» - Іван Мельничук та Сергій Лещенко.
Розгортання бійки
Бійка сталася під час розгляду парламентом нової редакції закону про Конституційний Суд. Мельничук підійшов до робочого місця Лещенка, почалася бійка. Інші депутати втрутилися, розвели учасників бійки.
Результати бійки Лещенку порвали піджак. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи з'ясувати, що сталось у сесійній залі.
Історію своєї держави краще знати до того, як вішати ярлики. Згідно твоєї логіки Україна за Порошенка не мала жодної перспективи. Живи тепер з цим.
https://twitter.com/Yar_Bondarenko
Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko
@Yar_Bondarenko
·https://twitter.com/Yar_Bondarenko/status/1409915188556484610 1 ч Два ЗЕбіла - оце "сила" Так вже все це дістало, кількість зашкварів повністю розмила інфополе, до тошноти, що навіть не писати не говорити немає бажання. Але досі голова болить від розуміння того, що українське стадо привело до влади та як це виправити...
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ