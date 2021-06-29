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"Колю, ти хворий чи ідіот?" - "слуги народу" Тищенко і Куницький побилися в їдальні Верховної Ради. ВIДЕО

Нардепи монобільшості Микола Тищенко та Олександр Куницький побилися в їдальні Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив виключений з "Слуги народу" нардеп Олександр Дубінський.

Відео Інсайдер UA

"Кум Єрмака Микола Тищенко з кулаками напав на депутата СН Куницького в їдальні Верховної Ради. Відбулася бійка. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали щодо схем поборів з моряків", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи інформацію про те, що нібито Тищенко та Куницький побилися в буфеті ВР, підкреслив: "я бачив окремо і Тищенка, і Куницького. Вони не мали вигляд побитих".

Також читайте: Корнієнко про корупційні схеми родичів Тищенка: Сюжету ще не бачив. У таких ситуаціях мають розбиратися правоохоронні органи

ВР (14985) бійка (740) Куницький Олександр (50) Дубінський Олександр (491) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+69
Котлету не поделили?
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29.06.2021 13:07
+53
Тем более, что опыт у них давний. Николай Тищенко - в бандитских 90-х бригадир в ОПГ Савлоховых, убийца.

В трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский не только называл Революцию Достоинства «подрывом и расшатыванием устоев украинского государства», но и, по некоторым данным, сам финансировал и организовывал привоз титушек в Киев. От их рук погибло немало майдановцев.
Убийца, бандит - представитель украинского народа, друг Президента Зеленского и Ермака.
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29.06.2021 13:17
+43
"Слуга народу" Тищенко напав на "слугу народу" Куницького. Сталася бійка, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7894
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29.06.2021 13:14
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ИСКЛЮЧИТЬ ОБОИХ НЕМЕДЛЕННО !!! ИЛИ ТРЕТИЙ МАЙДАН !!!
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29.06.2021 15:42 Відповісти
Не вериться, что это не в школьной столовой, а в столовой Верховной Рады. Зачем Украине вообще верховная рада, если там один такой сброд. Украине нужно создать лучше сайт верховной демократии и на нем все граждане Украины смогут предлагать законы и те, что поддержат большинство граждан, те станут законом, а те, которые не наберут поддержки, будут пролетать. И нужно создать канал, чтобы люди с важными законами могли приходить и объяснять важность и если закон стоящий важный, то большинство поможет в принятии его. Украина должна быть, как одна семья и каждый должен относиться к согражданам, как к родственникам. Когда все будут помогать друг-другу, то тогда и дом у всей большой Украинской семьи будет хороший.
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29.06.2021 15:47 Відповісти
Моральне дно вибрали у 2019 му, моральне дно кремлівського гатунку.
Зе владу пора відправляти на "пенсію", а там братись за п яту колону
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29.06.2021 16:18 Відповісти
Думаю Порох з цим упорається блискуче.
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29.06.2021 16:18 Відповісти
Два дебила - это сила! Они друг друга стоят. Оба с прибабахом.
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29.06.2021 16:38 Відповісти
Милые бранятся - только тешатся. Коля вопросы решает. А Кунице депутатский мандат открыл новые коммерческие горизонты (судя по его активности в бизнесе электрозаправок), надо вопросы решать. Помирятся. Но уже дороже.
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29.06.2021 17:12 Відповісти
Быдло - оно и в буфете быдло.
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29.06.2021 17:17 Відповісти
А смердячая катлета, сразу мабилу врубает, на случай если выгдебет люлей, сразу же с видосиком бежать в суд жаловаться
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29.06.2021 17:57 Відповісти
Жалкое сцыкло. Тьху пля!!!!
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29.06.2021 17:58 Відповісти
Тобто країна з такими депутатами провластної партії прагне європейських перспектив? Жодної перспективи поки влада у цієї зеленої мразоти!
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29.06.2021 19:11 Відповісти
2017 рік. Рада
Причина невідома.
Учасники Депутати фракції ВРУ «Блок Петра Порошенка» - Іван Мельничук та Сергій Лещенко.

Розгортання бійки
Бійка сталася під час розгляду парламентом нової редакції закону про Конституційний Суд. Мельничук підійшов до робочого місця Лещенка, почалася бійка. Інші депутати втрутилися, розвели учасників бійки.

Результати бійки Лещенку порвали піджак. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи з'ясувати, що сталось у сесійній залі.

Історію своєї держави краще знати до того, як вішати ярлики. Згідно твоєї логіки Україна за Порошенка не мала жодної перспективи. Живи тепер з цим.
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30.06.2021 08:36 Відповісти
понабирали идиотов...
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29.06.2021 19:13 Відповісти
Роздайте цим люмпенам ножі!
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29.06.2021 19:37 Відповісти
Ні, краще вогнемети.
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29.06.2021 20:17 Відповісти
На дуэль вызвать было слабо ? Эх люмпены совковые !
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29.06.2021 19:54 Відповісти
Е...а доля це нами такі керують, на шо це море перейшло
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29.06.2021 20:27 Відповісти
Хіба одне виключає інше?
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29.06.2021 20:53 Відповісти
Это тот Куницкий, который ментов задрачивал на камеру? В раде не получилось?
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29.06.2021 21:12 Відповісти
Зе влада це моральне дно
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29.06.2021 21:25 Відповісти
https://twitter.com/Yar_Bondarenko
https://twitter.com/Yar_Bondarenko

Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko

@Yar_Bondarenko

·https://twitter.com/Yar_Bondarenko/status/1409915188556484610 1 ч Два ЗЕбіла - оце "сила" Так вже все це дістало, кількість зашкварів повністю розмила інфополе, до тошноти, що навіть не писати не говорити немає бажання. Але досі голова болить від розуміння того, що українське стадо привело до влади та як це виправити...
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29.06.2021 21:40 Відповісти
Хахахах!!!! Жидёнок Куницкий не учёл весовые категории)))) Хамовитый блогер против бригадира из 90-х)))))
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29.06.2021 21:46 Відповісти
пх-пх-пх)))) торговці трусєлями в 20-х раптом стали «бригадинами з 90-х))))
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29.06.2021 22:44 Відповісти
коля-ПИТУХ ТИЩЕНКО В 7 РАЗ ДОРОЖЕ МОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СДЕЛАЛ МРАЗЬ КОНЧЕНАЯ "Колю, ти хворий чи ідіот?" - "слуги народу" Тищенко і Куницький побилися в їдальні Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8170
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
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29.06.2021 21:51 Відповісти
Жалкое зрелище))))
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29.06.2021 22:11 Відповісти
Коля конечно ещё то дерьмо, но куницкому давно надо рыло начислять.
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29.06.2021 22:33 Відповісти
начистить
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29.06.2021 22:33 Відповісти
Чем дальше идём, тем всё яснее становится, что в "слугах" полным-полно бандитов, которые создают свои законы и лишь под себя. Ну что ж клоун, это ты их привёл в свою компанию. Эх ты, ЧУДО!!!
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29.06.2021 22:49 Відповісти
сказочный терпила " Коля , Коля иди сюда Коля .." дай ещё раз Коля...
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29.06.2021 23:04 Відповісти
***** і Суєта зустрілись в двобої.
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30.06.2021 02:15 Відповісти
Спектакль.
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30.06.2021 04:49 Відповісти
"Колю, ти хворий чи ідіот?" - "слуги народу" Тищенко і Куницький побилися в їдальні Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6160
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30.06.2021 05:19 Відповісти
вот это зпСанек разьел лицо
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30.06.2021 08:40 Відповісти
РАЗОГНАТЬ без права быть избранным снова... а потом - максимум полтора срока...
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30.06.2021 10:28 Відповісти
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