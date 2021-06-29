Резервісти не хочуть їздити на навчання в ОРДЛО: командування ЗС РФ планує запровадити штрафи в 30 тис. рублів, - розвідка. ВIДЕО

Командування ЗС РФ нарощує підготовку військовозобов'язаних запасу для комплектування з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, з 29 червня по 3 липня на полігонах першого і другого армійських корпусів триватиме третій етап зборів з резервістами окупантів.

"Особливу увагу противником приділено підготовці спеціалістів артилерійських та мінометних підрозділів. До перевірки проведення зборів залучено офіцерів командування ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначили в ГУР, фіксується низький рівень прибуття військовозобов’язаних окупантів для участі в попередніх етапах зборів резервістів 17-19 та 22-26 червня.

"У зв’язку з цим російські окупаційні адміністрації ініціювали запровадження штрафів у розмірі 30 тис рос. рублів за відсутність у так званому "паспорті ДНР" штампу про "взяття громадянина на військовий облік"", - йдеться в повідомленні.

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