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Резервісти не хочуть їздити на навчання в ОРДЛО: командування ЗС РФ планує запровадити штрафи в 30 тис. рублів, - розвідка. ВIДЕО

Командування ЗС РФ нарощує підготовку військовозобов'язаних запасу для комплектування з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, з 29 червня по 3 липня на полігонах першого і другого армійських корпусів триватиме третій етап зборів з резервістами окупантів.

"Особливу увагу противником приділено підготовці спеціалістів артилерійських та мінометних підрозділів. До перевірки проведення зборів залучено офіцерів командування ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначили в ГУР, фіксується низький рівень прибуття військовозобов’язаних окупантів для участі в попередніх етапах зборів резервістів 17-19 та 22-26 червня.

"У зв’язку з цим російські окупаційні адміністрації ініціювали запровадження штрафів у розмірі 30 тис рос. рублів за відсутність у так званому "паспорті ДНР" штампу про "взяття громадянина на військовий облік"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник збільшив інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп на Донбасі, - ГУР МО

Автор: 

Міноборони (7392) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+12
Вот же ж дурачки! Не хотят покататься на фургонах "ZOO"!
Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка - Цензор.НЕТ 5970
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29.06.2021 14:02
+6
Там же пострілюють.
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29.06.2021 14:01
+4
Ну а чё? Бесплатно "рюське мир" не приходит.
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29.06.2021 14:18
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Там же пострілюють.
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29.06.2021 14:01 Відповісти
Вот же ж дурачки! Не хотят покататься на фургонах "ZOO"!
Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка - Цензор.НЕТ 5970
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29.06.2021 14:02 Відповісти
!И безвАздмездно, то есть даром!
https://www.youtube.com/watch?v=PnjdFWtmmtM
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29.06.2021 14:46 Відповісти
Ну а чё? Бесплатно "рюське мир" не приходит.
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29.06.2021 14:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wS3OP9hxqHU
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29.06.2021 14:47 Відповісти
Пусть поиграют в русскую рулетку.
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29.06.2021 14:41 Відповісти
А зря . Отличная мясорубка . Бесплатно и безымянной яме .
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29.06.2021 14:48 Відповісти
Крымчане,на воинские сборы не хотите ли?
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29.06.2021 14:49 Відповісти
Краще 30 тис.руб. штрафу,ніж дерев"яний "капюшон" і" фанерна пам"ять" із зіркою.
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29.06.2021 14:50 Відповісти
Скрепы заржавели?
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29.06.2021 15:22 Відповісти
 
 