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Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші. ВIДЕО

Найвірогідніше, ви вже в курсі, що СБУ спочатку заборонила Філіпу Кіркорову в'їзд в Україну, але потім несподівано змінила рішення. І після цієї несподіваної зміни Мінкульт за зверненням СБУ виключив російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Як пояснити таке несподіване рішення? Тут далеко ходити не треба. Кіркоров і Зеленський разом знімалися в кіно, удвох вели російський "Фактор А", разом грали свинку і собачку в новорічну ніч. Ну і вишенька на торті - напередодні президентських виборів Кіркоров відкрито підтримав давнього друга Володимира Зеленського.

Також читайте: Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби"

Нагадаємо, російському співакові Філіпу Кіркорову 23 червня заборонили в'їзд на територію України. В СБУ пояснили, що він потрапив в "чорний список" за те, що виправдовував агресію РФ і окупацію Криму.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті "Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"

Зеленський Володимир (23913) Кіркоров Філіп (34) Крим (14168) СБУ (12837) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+16
Срамота !
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29.06.2021 15:32
+16
111 стаття.
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29.06.2021 15:37
+13
Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші - Цензор.НЕТ 6846
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29.06.2021 15:40
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Срамота !
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29.06.2021 15:32 Відповісти
Смычок от пианины - какая ж это срамота?
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29.06.2021 15:47 Відповісти
вже "срамота" скінчилася. Відбив кришкою рояля.
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29.06.2021 16:04 Відповісти
зрадазрадазрада
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29.06.2021 15:33 Відповісти
111 стаття.
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29.06.2021 15:37 Відповісти
Позивну заяву вже написав? )))
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29.06.2021 15:38 Відповісти
Торгувати на форумах за копійки))) -бхе! Гидота(
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29.06.2021 15:40 Відповісти
Підпишу.
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29.06.2021 15:46 Відповісти
Задницю спочатку від дивану відірви. )
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29.06.2021 15:50 Відповісти
Не твоє діло, що мені робити.
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29.06.2021 15:53 Відповісти
Ти ж сам написав що заяву підпишеш. То чого ще сидиш?
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29.06.2021 15:56 Відповісти
сцыкота, те кандомом родился, или курсы какие оканчивал?
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29.06.2021 16:04 Відповісти
За мене не переживай
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29.06.2021 16:08 Відповісти
Ясно. Твоє діло - язиком молоти.
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29.06.2021 17:10 Відповісти
В тебе мізків немає, щоб щось розуміти.
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29.06.2021 17:19 Відповісти
Вау! Курва залишається курвою завжди. Заплатили-вставай раком.
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29.06.2021 15:38 Відповісти
Бачу, у вас великий досвід в стоянні раком.
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29.06.2021 15:40 Відповісти
Я не торгую на Цензорі за копійки.
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29.06.2021 15:40 Відповісти
Ти тут за іриски працюєш, грошей тобі не дають.
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29.06.2021 15:42 Відповісти
Як тобі бути вегітаріанцем?
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29.06.2021 15:47 Відповісти
поправка: обосцанным вегетарианцем
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29.06.2021 16:04 Відповісти
Теплий Дощ це ЗЕблом обісцяний?
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29.06.2021 17:44 Відповісти
це в них типу окреме наддержавне утворення "Пострадянський Шоубіз", який в них понад усе та користується підтримкою і максимальною солідарністю поза державних українських рамок
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29.06.2021 16:12 Відповісти
А если не пустишь - я пра тебя всё расскажу "ПРАВТИВНЫЙ"!!!"
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29.06.2021 15:33 Відповісти
А я верю тут собачьему рту :то не просто дружба с кирей,то ещё чтоб показывать зебилью "лУбов в большом городе" с рожей кири ...бабки
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29.06.2021 15:35 Відповісти
Бубочка - мразь!
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29.06.2021 15:39 Відповісти
Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші - Цензор.НЕТ 6846
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29.06.2021 15:40 Відповісти
враги Украины.
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29.06.2021 16:05 Відповісти
Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші - Цензор.НЕТ 8590
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29.06.2021 16:14 Відповісти
дружба двох клованов там второстепенное.
Главное что фильмы Квартала с киркоровым, нужно было запретить к прокату в Украине. А на єто буба пойти не могет.
Коррупция в чистом виде.
От 3 до 5-ти с конфискацией и запретом на госдолжности до 10 лет.
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29.06.2021 15:41 Відповісти
Біжи в прокуратуру, чергу займай. )
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29.06.2021 15:42 Відповісти
вам на окружній мало херів, прийшло ще сюди збирать?
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29.06.2021 15:46 Відповісти
Бачу, ви добре орієнтуєтесь про кількість херів на окружній.
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29.06.2021 15:49 Відповісти
я ще добре орієнтуюсь по платних зебілах
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29.06.2021 15:53 Відповісти
Кругом встигаєте )
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29.06.2021 15:57 Відповісти
то говорят ты больше трехи не берешь? Врут люди?
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29.06.2021 16:06 Відповісти
Твоїх розцінок не знаю. Можеш і безкоштовно попу підставляти. Ти сам собі хазяїн.
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29.06.2021 17:11 Відповісти
Бабло побеждает зло. Ничего не поменялось в Украине
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29.06.2021 15:42 Відповісти
бабло везде побеждает зло, уж если быть справедливому
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29.06.2021 15:45 Відповісти
это ли не кумовство, за которое тот же зеленский стебал других президентов?
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29.06.2021 15:43 Відповісти
Це не просто кумівство. Це злочин. Це корупція. Це співпраця з ворогом.
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29.06.2021 16:42 Відповісти
Зрада за зрадою, а де ті нацсуки і нацпересуки, які ганялися за Порошенко і кидали йому під офіс свинки, цибали на капот автомобіля охорони Порошенко. Ось зелені свині перегадили всі інститути влади, порушили тисячу раз Конституцію і мертва тиша. Де ви "правдолюби"??? Такі "правдолюби" як Сирожа Лєщака, Найом підлещник, та інша "патріотична" маса рахують свої "правдиві" гроші, які застрягли в їхнії жабрах, а барига Сракошвілі барижнічає по великому, але нікому ніякої справи до ворогів України немає. Невже всі такі? Так виходить, що Косоворотка не знав хто захопив Крим і це підтримав? А якже слова, що якби був він, то вмерби, але не допустивби?
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29.06.2021 15:43 Відповісти
Наєм розказує сину чому тато засумував коли вилив 18 річний віскі на штани.
Віскі який вживає пан Наєм від 13.000 гривень пляшка...
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29.06.2021 15:51 Відповісти
два малайца нашли общий язык... или общий гешефт?
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29.06.2021 16:08 Відповісти
и то и другое... и и третье - два ..оба-двое из шоубизнеса
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29.06.2021 16:23 Відповісти
А как Мариночка хорошо против Пороха видосики пилила, а теперь вот.
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29.06.2021 16:09 Відповісти
Хроника одного президента

‎‎29.‎06.‎2021

В расследованиях министерства юстиции США относительно деятельности израильской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. внезапно зазвучала украинская тема. Министерство юстиции США обнаружило несколько очень интересных трансзакций связанных с Украиной и ее руководством. Еще в сентябре 2019 г. мы обращали на это внимание, но тогда тема развития как то не получила. Надеемся что новые расследования Министерства юстиции США прольют свет на это темное дело.

"бегі, зеля, бегі; рядом дом продаецца"
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29.06.2021 18:04 Відповісти
искал на сайте там про вагнерасов - не нашел. ну так что за дела то? или есть все таки? - давай сюда - извинюсь шо искал и не нашел
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29.06.2021 18:08 Відповісти
почему никто не подаст в суд на сбу и президента? юристы патриоты вы где?)))
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29.06.2021 19:50 Відповісти
https://www.facebook.com/efrem.lukatsky?hc_ref=ARS7qoUymJu40UVf-Md7czJP9V2iOifoqS-Tt8s-qIPDp2N0f6uZC8jGsy731JUFsik&fref=nf Efrem Lukatsky , https://www.facebook.com/The-Associated-Press-493748880719508/ The Associated Press Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский.
Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, -- неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". (звучит как - Центр силы Президента).
Теперь коридоры офиса Президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах.

Петр Алексеевич Порошенко давал интервью в кабинете, похожем на кабинет профессора истории. Стены заставлены книжными шкафами с книгами в основном академического содержания. Золото только на корешках книг.
Не буду кривить душой, такой интерьер мне нравился.

Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь.
https://www.facebook.com/efrem.lukatsky/posts/4548279088538520
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29.06.2021 20:05 Відповісти
Всі хто ходили на концерт Басти та піде на концерт Кіркорова , фінансують обстріли наших позицій
на Донбасі !
Сьогодні є важкопоранений наш боєць , ось подяка тим лохам , які ходять на концерти окупантів !!
Я в шоці від наших громадян , які спонсорують лаптєногих на нашій землі
і від , так званого преЗЕдента , який дає зелене світло таким покидькам , як кіркоров і баста!
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29.06.2021 23:18 Відповісти
Так Вовчик гей, разве \то откровение? Ленка в курсах, давно.
Но не Филя раздуплил Ваву, это еще на квнах произолшло. На диких оргиях у Маслякова, ценителя молоденьких мальчиков.
Собственно любовную драму , Вава, Бодя и Ермак наблюдала вся страна.
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30.06.2021 09:47 Відповісти
Видно текст читает по телесуфлёру..А написан текст 95-ми "талантами" и, по-сути, является пропагандой ихней #какойразницы
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30.06.2021 11:01 Відповісти
После начала российской агрессии Киркоров стал ярым сторонником путинского режима -"Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение, и публично поддержать своего президента - это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне. Путин - лучший президент",
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30.06.2021 12:33 Відповісти
гебня мабуть спалила обидвох засранців на гей-вечоринках та добре тримає і підаРашку кіркорова і недолугу шмарклю за дупи...
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30.06.2021 19:48 Відповісти
 
 