Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші. ВIДЕО
Найвірогідніше, ви вже в курсі, що СБУ спочатку заборонила Філіпу Кіркорову в'їзд в Україну, але потім несподівано змінила рішення. І після цієї несподіваної зміни Мінкульт за зверненням СБУ виключив російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.
Як пояснити таке несподіване рішення? Тут далеко ходити не треба. Кіркоров і Зеленський разом знімалися в кіно, удвох вели російський "Фактор А", разом грали свинку і собачку в новорічну ніч. Ну і вишенька на торті - напередодні президентських виборів Кіркоров відкрито підтримав давнього друга Володимира Зеленського.
Нагадаємо, російському співакові Філіпу Кіркорову 23 червня заборонили в'їзд на територію України. В СБУ пояснили, що він потрапив в "чорний список" за те, що виправдовував агресію РФ і окупацію Криму.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.
Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.
Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті "Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"
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Главное что фильмы Квартала с киркоровым, нужно было запретить к прокату в Украине. А на єто буба пойти не могет.
Коррупция в чистом виде.
От 3 до 5-ти с конфискацией и запретом на госдолжности до 10 лет.
Віскі який вживає пан Наєм від 13.000 гривень пляшка...
29.06.2021
В расследованиях министерства юстиции США относительно деятельности израильской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. внезапно зазвучала украинская тема. Министерство юстиции США обнаружило несколько очень интересных трансзакций связанных с Украиной и ее руководством. Еще в сентябре 2019 г. мы обращали на это внимание, но тогда тема развития как то не получила. Надеемся что новые расследования Министерства юстиции США прольют свет на это темное дело.
"бегі, зеля, бегі; рядом дом продаецца"
Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, -- неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". (звучит как - Центр силы Президента).
Теперь коридоры офиса Президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах.
Петр Алексеевич Порошенко давал интервью в кабинете, похожем на кабинет профессора истории. Стены заставлены книжными шкафами с книгами в основном академического содержания. Золото только на корешках книг.
Не буду кривить душой, такой интерьер мне нравился.
Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь.
https://www.facebook.com/efrem.lukatsky/posts/4548279088538520
на Донбасі !
Сьогодні є важкопоранений наш боєць , ось подяка тим лохам , які ходять на концерти окупантів !!
Я в шоці від наших громадян , які спонсорують лаптєногих на нашій землі
і від , так званого преЗЕдента , який дає зелене світло таким покидькам , як кіркоров і баста!
Но не Филя раздуплил Ваву, это еще на квнах произолшло. На диких оргиях у Маслякова, ценителя молоденьких мальчиков.
Собственно любовную драму , Вава, Бодя и Ермак наблюдала вся страна.