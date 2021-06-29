Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші. ВIДЕО

Найвірогідніше, ви вже в курсі, що СБУ спочатку заборонила Філіпу Кіркорову в'їзд в Україну, але потім несподівано змінила рішення. І після цієї несподіваної зміни Мінкульт за зверненням СБУ виключив російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Як пояснити таке несподіване рішення? Тут далеко ходити не треба. Кіркоров і Зеленський разом знімалися в кіно, удвох вели російський "Фактор А", разом грали свинку і собачку в новорічну ніч. Ну і вишенька на торті - напередодні президентських виборів Кіркоров відкрито підтримав давнього друга Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, російському співакові Філіпу Кіркорову 23 червня заборонили в'їзд на територію України. В СБУ пояснили, що він потрапив в "чорний список" за те, що виправдовував агресію РФ і окупацію Криму.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті "Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"