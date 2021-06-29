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Біля Невельського і Красногорівки російські терористи стріляли з 120-мм мінометів, від початку доби 3 порушення. Безпілотник противника подавлено на Луганщині, - ООС. ВIДЕО

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку поточної доби, 29 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Біля Невельського і Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається також, що на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

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бойовик (3414) обстріл (28596) тероризм (2867) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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У Невельского и Красногоровки российские террористы стреляли из 120-мм минометов, с начала суток 3 нарушения. Беспилотник противника подавлен на Луганщине, - ООС - Цензор.НЕТ 6715
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29.06.2021 17:24 Відповісти
Подавлен беспилотник?? Значит не сбит?? Ушел к своим??
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29.06.2021 17:59 Відповісти
Ніяких, як мінімум двох порушень ( обстріл, безпілотник), в упор не бачимо, щоб не зіпсувати всеосяжний зелений мир.
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29.06.2021 18:11 Відповісти
 
 