Біля Невельського і Красногорівки російські терористи стріляли з 120-мм мінометів, від початку доби 3 порушення. Безпілотник противника подавлено на Луганщині, - ООС. ВIДЕО

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку поточної доби, 29 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Біля Невельського і Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається також, що на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

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