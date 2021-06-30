Арахамія не буде відстороняти Тищенка через корупційний скандал: Ця справа - підслідність НАБУ. ВIДЕО

Лідеру фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії сподобалася "битва титанів 21 століття телефонами".

Так в інтерв'ю журналістам він прокоментував конфлікт народних депутатів Миколи Тищенка та Олександра Куницького, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це нові тренди, я думаю, потім це будуть використовувати в якихось виступах на IT-конференціях", - зазначив Арахамія.

Нардеп зізнався, що не обговорював з Тищенком та Куницьким їхній учорашній конфлікт.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи будуть відстороняти Тищенка у зв'язку з корупційним скандалом, лідер фракції "СН" заявив: "Він же не може втручатися в роботу правоохоронних органів, а я можу його відсторонювати, якщо йдеться про політичну діяльність. Але коли йдеться про кримінальну відповідальність, то цим займаються правоохоронні органи. До речі, якщо ви говорите про те, що пов'язано з Тищенком, то це підслідність НАБУ. Я думаю, що ні в кого в цій країні немає сумнівів, що на НАБУ можна якимось чином впливати. Я вважаю, що це найбільш незалежний правоохоронний орган у країні".

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Він також зізнався, що був у гостях у Тищенка в квартирі, яка внесена в його декларацію.

"Схоже на те, що це не просто квартира, знаєте, є ж досвідчені парламентарі, у яких є квартира для журналістів, і квартира або будинок, де вони живуть. Тут не такий вигляд. Там були дитячі речі, він там живе", - додав Арахамія.

Як повідомлялося, родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві.