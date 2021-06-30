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Арахамія не буде відстороняти Тищенка через корупційний скандал: Ця справа - підслідність НАБУ. ВIДЕО

Лідеру фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії сподобалася "битва титанів 21 століття телефонами".

Так в інтерв'ю журналістам він прокоментував конфлікт народних депутатів Миколи Тищенка та Олександра Куницького, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це нові тренди, я думаю, потім це будуть використовувати в якихось виступах на IT-конференціях", - зазначив Арахамія.

Нардеп зізнався, що не обговорював з Тищенком та Куницьким їхній учорашній конфлікт.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи будуть відстороняти Тищенка у зв'язку з корупційним скандалом, лідер фракції "СН" заявив: "Він же не може втручатися в роботу правоохоронних органів, а я можу його відсторонювати, якщо йдеться про політичну діяльність. Але коли йдеться про кримінальну відповідальність, то цим займаються правоохоронні органи. До речі, якщо ви говорите про те, що пов'язано з Тищенком, то це підслідність НАБУ. Я думаю, що ні в кого в цій країні немає сумнівів, що на НАБУ можна якимось чином впливати. Я вважаю, що це найбільш незалежний правоохоронний орган у країні".

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Він також зізнався, що був у гостях у Тищенка в квартирі, яка внесена в його декларацію.

"Схоже на те, що це не просто квартира, знаєте, є ж досвідчені парламентарі, у яких є квартира для журналістів, і квартира або будинок, де вони живуть. Тут не такий вигляд. Там були дитячі речі, він там живе", - додав Арахамія.

Як повідомлялося, родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві.

Автор: 

НАБУ (5071) корупція (4685) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813) Куницький Олександр (50) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+20
як сцикливий Арахамія може відсторонити Колю-котлету? Коля просто в гівно Арахамію розмаже тоді.
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30.06.2021 10:36
+20
Ко***** Зеленского - КоЗёл.
А вот и один КоЗёл из этой команды:
Арахамия не будет отстранять Тищенко из-за коррупционного скандала: Данное дело - подследственность НАБУ - Цензор.НЕТ 8942
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30.06.2021 10:42
+17
дятел дятлу в лоб не клюнет )))))
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30.06.2021 10:36
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як сцикливий Арахамія може відсторонити Колю-котлету? Коля просто в гівно Арахамію розмаже тоді.
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30.06.2021 10:36 Відповісти
Повадки Арахамии соответствуют его внешности маститого проходимца. А, что касается Тищенко, то он зеркальное отражение своего предводителя Зеленского и манерами и действиями. Может, Зеля чуть хитрее. Но если их поменять местами, то появится "серливое брехло", только повыше ростом.
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30.06.2021 11:07 Відповісти
этого пучеглазова удота надо проверить на вменяемость,однако ну ОЧЕНЬ хитрожопый
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30.06.2021 15:00 Відповісти
По нормальному, на время следствия всегда нужно отстранять
Ну это разве что если ты не заинтересованное лицо
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30.06.2021 10:36 Відповісти
Це по нопмальному. Де нормальність, а де це зелене провладне лайно?
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30.06.2021 16:06 Відповісти
дятел дятлу в лоб не клюнет )))))
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30.06.2021 10:36 Відповісти
Срать они хотели с высоты узурпированной власти на быдлоэлекторат в виде мудрого нариду...
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30.06.2021 10:37 Відповісти
Сегодня очередь арахамии ссать в очи зебилам.
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30.06.2021 10:37 Відповісти
зелёное шобло так обленилось, что уже даже штаны для этого не расстёгивают.
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30.06.2021 10:41 Відповісти
Утырок и отморозок.
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30.06.2021 10:39 Відповісти
Ко***** Зеленского - КоЗёл.
А вот и один КоЗёл из этой команды:
Арахамия не будет отстранять Тищенко из-за коррупционного скандала: Данное дело - подследственность НАБУ - Цензор.НЕТ 8942
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30.06.2021 10:42 Відповісти
Так євреї ж при владі. Українців зовсім мало.
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30.06.2021 10:48 Відповісти
A chto plahom v evreje ? A eti ne evreji , ani uzhe ruskije , i eta uzhe neizlechimo . Eta primerna takoj process , kak ukrainci stanovitsa hahlami .
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30.06.2021 11:09 Відповісти
в евреях плохо две вещи- присутствие наглости и отсутствие совести, а так все терпимо!
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30.06.2021 11:50 Відповісти
Smatrju ti ne mnoga znajesh o evrejah , no tvajo apisanije kakraz padhodit k zabalevshim virusom RUSKIJ !
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30.06.2021 12:10 Відповісти
Все что вам нужно знать о ЗеДегенератах. Как там главный ЗеНедоумок пел, "если нарушу закон, - сам уйду в отставку." Вагнеровцы где?
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30.06.2021 10:44 Відповісти
Пора Арахамию возвращать на его родину, в абхазские *****. Уж сильно пригрелся он в Украине. Клоп зеленый.
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30.06.2021 10:45 Відповісти
Я думаю, что ни у кого в этой стране нет сомнений, что на НАБУ можно каким-то образом влиять. Я считаю, что это самый независимый правоохранительный орган в стране".

Хитрожопый зверёк сам не вполне понимает, что городит.
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30.06.2021 10:46 Відповісти
Он сам должен уйти на период расследования.
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30.06.2021 10:48 Відповісти
Не дождётесь , 😜как и от 🤢🤡клоуна , который клялся , что сам уйдёт , если нарушит закон !
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30.06.2021 10:55 Відповісти
по твоему лучше чтобы зеленский ушел и президентом стал кто?
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30.06.2021 11:51 Відповісти
Арахамія не буде відстороняти Тищенка через корупційний скандал: Ця справа - підслідність НАБУ - Цензор.НЕТ 7861
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30.06.2021 11:04 Відповісти
Я бы этому Тищенко вместе с Хламидией пальцы через мясорубку прогнал на фарш для собачих котлет
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30.06.2021 10:51 Відповісти
Та ясно. ...
Бо якщо відсторонювати Тищенка, то прийдеться всім йти у відставку.
І зеленському в імпічмент.
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30.06.2021 10:51 Відповісти
воно не клоун, воно підступний ворог України.
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30.06.2021 11:00 Відповісти
Правильно. Якщо почати відсторонювати слуг через корупцію - доведеться відсторонювати всіх, починаючи з гаранта.
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30.06.2021 11:04 Відповісти
быдло73 выбрало гламурных петухов. теперь смотрит на все это как на продолжение сериала, весело, прикольно.
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30.06.2021 12:21 Відповісти
Мля как задолбал этот агрохимия
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30.06.2021 13:29 Відповісти
найвеличніший серед трускавецьких кріпаків Зелі маймун Арахамія - тупо сцить..
понавибирали, 73%ві зебіли, блін
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30.06.2021 14:55 Відповісти
Украина всегда славилась идиотми,,,
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30.06.2021 15:39 Відповісти
коля-ПИТУХ ТИЩЕНКО В 7 РАЗ ДОРОЖЕ МОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СДЕЛАЛ МРАЗЬ КОНЧЕНАЯ Арахамія не буде відстороняти Тищенка через корупційний скандал: Ця справа - підслідність НАБУ - Цензор.НЕТ 6463
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
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30.06.2021 19:12 Відповісти
Да, у власти совсем мало украинцев, а просто один сброд. И вот этому сброду, Украина и нафик не нужна, им надо лишь одно - побольше украсть всё, что возможно, а потом и трава не расти. Думайте, кого выбираете в депутаты, в президенты, какие "слуги народа" и для кого они действительно служат.
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30.06.2021 20:02 Відповісти
 
 