Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи. ВIДЕО

Взяття воріт від Артема Довбика на 121-й хвилині (120:37) увійшло до історії. Цей гол став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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Попереднім власником рекорду був знаменитий француз Мішель Платіні, котрий під час Євро-1984 зміг відзначитися у воротах Португалії на 119-й хвилині (118:53).

На додаток, гол Довбика став другим найбільш пізнім забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі. Першість продовжує утримувати представник Туреччини Семіх Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121:01).

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України з футболу перемогла збірну Швеції і вперше вийшла в чвертьфінал.

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