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Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи. ВIДЕО

Взяття воріт від Артема Довбика на 121-й хвилині (120:37) увійшло до історії. Цей гол став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відео Канали Футбол 1,2.3

Попереднім власником рекорду був знаменитий француз Мішель Платіні, котрий під час Євро-1984 зміг відзначитися у воротах Португалії на 119-й хвилині (118:53).

На додаток, гол Довбика став другим найбільш пізнім забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі. Першість продовжує утримувати представник Туреччини Семіх Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121:01).

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України з футболу перемогла збірну Швеції і вперше вийшла в чвертьфінал.

Читайте також: Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні!

Автор: 

рекорд (184) збірна з футболу (224) футбол (1582) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+129
Гол Довбика в ворота сборной Швеции стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы - Цензор.НЕТ 4204
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30.06.2021 11:13
+79
діло було так)
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 2962
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30.06.2021 11:24
+46
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 8657
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30.06.2021 11:54
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Гол Довбика в ворота сборной Швеции стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы - Цензор.НЕТ 4204
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30.06.2021 11:13 Відповісти
https://censor.net/ua/user/453111 - 5 балів
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30.06.2021 11:36 Відповісти
Дякую Друже, я теж поважаю Марусю.
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30.06.2021 11:40 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 8657
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30.06.2021 11:54 Відповісти
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30.06.2021 11:39 Відповісти
ну низя ж так к президенту, еще писяться начнет. неконтрольовано.
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30.06.2021 11:40 Відповісти
Так он же Вадимир Ссаныч... Как вы лодку назовете, так она и протечет...
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30.06.2021 14:05 Відповісти
Маруся красава
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30.06.2021 11:40 Відповісти
інтелігентно
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30.06.2021 21:44 Відповісти
Если бы не бубочка...да не та сивая кобыла...то этого гола не было бы...😁
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30.06.2021 11:16 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 5227
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30.06.2021 11:56 Відповісти
падражая мендель: а ви не думали що перемога збірної стала наслідком *втручання* найвеличнішого??? що скажете парахаботіки
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30.06.2021 11:19 Відповісти
діло було так)
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 2962
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30.06.2021 11:24 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 1525
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30.06.2021 11:58 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 2841
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30.06.2021 12:02 Відповісти
як для дурня він занадто професійно нас обдирає
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30.06.2021 15:32 Відповісти
побачити б що він скаже коли його білуватимуть...
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01.07.2021 02:39 Відповісти
Не він, а ті, кого для цього призначили хазяї Зеленського.
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01.07.2021 10:16 Відповісти
ти віриш, що він, бідолаха, "проста нє в курсє"?
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01.07.2021 12:39 Відповісти
Я вірю, що у нього для цього клепки не вистачає. А бути курсі - багато розуму не потрібно.
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01.07.2021 23:52 Відповісти
та да. тепер можна і у відпусточку з усією кодлою зєОЗУ після тяжкого "втручання*
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30.06.2021 11:25 Відповісти
а эта патамушта хитрый Шева дал ему фальшивый план игры...чтобы в случае чего кое-кто даже если и позвонил бы Шведскому королю ))))) то дезинформировал бы ...
ой! а может оно так и было?))
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30.06.2021 11:29 Відповісти
Один просто забитий, другий - переможний.
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30.06.2021 11:33 Відповісти
"просто"?!!!
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30.06.2021 12:31 Відповісти
Шо з тобою? Чукча не читатєль? Гол Довбика був пізніший з переможних, гол турка був не переможний, а взагалі пізніший.
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30.06.2021 11:34 Відповісти
Легко узгоджуються, якщо уважно читати
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30.06.2021 11:38 Відповісти
Там победный там просто поздний. Все верно, че.
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30.06.2021 11:41 Відповісти
ага вы ногу Беседина видели ? Я видел как Карлос Тевез поламал ногу чуваку сразу открытый перелом
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30.06.2021 11:33 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 4482
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30.06.2021 11:54 Відповісти
Страшно дивитися....
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30.06.2021 15:59 Відповісти
мдааа...((( выглядит как сломаная нога...ужасно
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30.06.2021 23:52 Відповісти
Чувак впервые вышел на Евро и сразу стал рекордсменом))
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30.06.2021 11:43 Відповісти
Артем Довбик -- герой-молодець !!!
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30.06.2021 11:46 Відповісти
Зинченко дал отличный голевой пас. Это была отличная командная работа.
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30.06.2021 12:32 Відповісти
да. І палка раз на рік стріляє.... (Це я про Зінченка раптом що )
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30.06.2021 15:34 Відповісти
Точно - палка раз на рік...
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30.06.2021 18:37 Відповісти
Шо за топік чорний?
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30.06.2021 12:03 Відповісти
GPS трекер
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30.06.2021 12:38 Відповісти
цьому тролю- це по барабану... коса з бланкобланшом
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30.06.2021 16:37 Відповісти
Наприкінці був не футбол, а якась бійка титанів. Один лежить без тями зі струсом, другий шкандибає навколо поля, третій шкандибає вздовш і впоперек...
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30.06.2021 12:04 Відповісти
але як вкотили красаву-гол то всі прибігли як здорові (на адреналіні і ейфорії не відчувається болю)
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30.06.2021 12:29 Відповісти
ничего подобного. Беседин так и сидел с поломаной ногой, сейчас уже в Киеве на ремонте...
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30.06.2021 12:33 Відповісти
це правда! найскорішого йому одужання...
(я так казав...як би...фігурально)
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30.06.2021 12:35 Відповісти
діагноз ще не повідомляли?
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30.06.2021 15:34 Відповісти
"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления - около шести месяцев", - сообщил главный врач киевского клуба Андрей Шморгун.
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30.06.2021 16:21 Відповісти
Выздоровления Артёму !!!
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30.06.2021 16:31 Відповісти
наискорейшего... и полного восстановления!!!
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30.06.2021 16:32 Відповісти
Основний діагноз - перелом мищелків стегна. "Часткові пошкодження зв"язок" - то наслідок. Буде ходити, рухатися, Та, чи відновиться до попереднього рівня - питання...
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30.06.2021 18:47 Відповісти
Лично я поломанную ногу восстанавливал до прошлого состояния несколько лет.
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01.07.2021 00:51 Відповісти
те, що важливіше за рахунок на табло

Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 8099
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30.06.2021 12:12 Відповісти
это не важнее того что на табло. Просто важная информация, спасибо журналистам ВВС
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30.06.2021 12:34 Відповісти
Чтог-вшивый москалик не нравится???Твое место у параши-пальмоед
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30.06.2021 15:37 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 32

Рус. коментатори про вчорашню перемогу України - об'єктивно.
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30.06.2021 14:06 Відповісти
Я давно подозревал, что сборная, да и клубы, подрабатывают на фармацевтов, особенно производителей валерьянки и корвалола.
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30.06.2021 12:56 Відповісти
Ура!! Ура!! Ура.......!!!
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30.06.2021 13:21 Відповісти
На это, как и на горящий огонь, текущую воду, смотреть можно вечно.
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30.06.2021 13:57 Відповісти
На это можно смотреть вечно...
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30.06.2021 15:55 Відповісти
///
"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления - около шести месяцев", - сообщил главный врач киевского клуба Андрей Шморгун.
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30.06.2021 16:20 Відповісти
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30.06.2021 17:05 Відповісти
Красная карточка была сомнительной. Он врезался в шведа после того как тот выбил мяч. Известные иностранные футболисты уже высказались по этому поводу.
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30.06.2021 22:25 Відповісти
О, ізвєстниє інастранниє футбалісти - великі експерти у футбольному арбітражі... А думкою справжніх експертів не хочеш поцікавитися?
Хоча б щодо того, що "зіграв у м'яч" вже два роки перекривається твердим роз'ясненням ФІФА: "не береться до уваги".
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01.07.2021 05:42 Відповісти
Вообще итальянец судил очень неуверенно. Одна желтая ни за что Форсбергу чего стоит.
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30.06.2021 22:26 Відповісти
Украинских фанатов не пустят в Италию заявил посол Италии в Украине: https://ambkiev.esteri.it/ambasciata_kiev/uk/informazioni_e_servizi/spostamenti-da-verso-l-ucraina.html
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30.06.2021 17:20 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 4759
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30.06.2021 17:59 Відповісти
Супер !
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01.07.2021 08:10 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 8274
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30.06.2021 19:01 Відповісти
Как то текс по дебильному написан! Так самый поздний гол в истории все же у Довбика или турка?!
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30.06.2021 19:15 Відповісти
это интересно!!!
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 4373

На самом же деле, на игроке украинской сборной Артеме Довбике был и не топик, и не лифчик, а часть спортивной экипировки футболиста. Это жилет с датчиками, которые фиксируют физические показатели спортсмена. Основная часть жилета - Viper pod, девайс, которые крепится между лопатками футболиста. Он измеряет:суммарное расстояние,
пройденное на максимальной скорости;
число ускорений;пульс;
как влияют падения или столкновения на состояние игрока;
уровень усталости;
распределение веса на ноги;
уровень адаптации к дополнительным нагрузкам.
Само устройство размером со спичечную коробку, а жилет лишь выполняет поддерживающую функцию.
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30.06.2021 19:31 Відповісти
це ваша хвора уява...
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30.06.2021 21:08 Відповісти
Та це жіноча спортивна майка бюстгалтер. Таку носять наприклад дівчата в пляжному волейболі. Я не здивуюся якщо під шортами в нього стрінги чи прокладки. Світ зараз став таким бентежним....
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30.06.2021 21:14 Відповісти
це ваша хвора уява..
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30.06.2021 21:19 Відповісти
Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 8808
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30.06.2021 23:44 Відповісти
"Та це жіноча спортивна майка бюстгалтер"



Нет, просто проблема таких как ты - в безграмотности.
STATSports: The training technology used by Arsenal, Man City, Barcelona and more
https://www.skysports.com/football/news/11095/10502787/statsports-the-training-technology-used-by-arsenal-man-city-barcelona-and-more

Гол Довбика у ворота збірної Швеції став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи - Цензор.НЕТ 6563
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30.06.2021 23:46 Відповісти
Фанаты!!!
Какой успех !!!
Теперь урожайность поднимется на 30%, добыча газа увеличится и понизятся тарифы на коммуналку,победим все смертоносные болезни ... В общем жить станет веселее и без проблем!!!

Президент в экстазе поздравлял... Могу допустить что Зеленский мог это сделать, но президент это нонсенс т.к. в стране сплошные проблемы,а он то ездит отдыхать то ...
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01.07.2021 05:48 Відповісти
 
 