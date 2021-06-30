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Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін визнає, що від президента США Джо Байдена багато що залежить у відносинах з РФ.

Про це Путін заявив під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Він запевняє, що які б санкції до Росії не застосовували, вона нібито розвивається: розвиває економіку, свою військову міць.

"Світ кардинально змінюється, і американські партнери також - тому проводилася зустріч у Женеві. З іншого боку, вони намагаються зберегти домінуюче становище, тому запроваджуються санкції", - заявив Путін.

Він також додав, що Росія адаптувалася до режиму санкцій.

"У чомусь обмеження навіть пішли на користь і дали поштовх для розвитку внутрішнього виробництва. Загальний борг РФ - як державний, так і комерційний - скоротився", - намагається запевнити президент РФ.

"Росія не робитиме кроки у відповідь, які можуть нашкодити країні", - наголосив президент РФ. Як приклад він наводить поставки ракетних двигунів для американських космічних кораблів або поставки титану для "Боїнга".

При цьому він стверджує, що Росія знаходить можливість відповісти, коли в цьому виникає потреба.

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Автор: 

путін володимир (23869) росія (65346) санкції (11874)


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Топ коментарі
+16
Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 3467
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30.06.2021 15:02
+12
Чего ж ты чучело и стадо фашистов тебя окружающих везде ноете как шлюхи - снимите "такие полезные" недружественные санкции??
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30.06.2021 15:04
+8
Киньте цього пи...ара у вулик.
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30.06.2021 15:03
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Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 3467
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30.06.2021 15:02 Відповісти
Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 9301
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30.06.2021 15:03 Відповісти
Киньте цього пи...ара у вулик.
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30.06.2021 15:03 Відповісти
зараз ЄС і Байден ше підгонять вітаміни -санкції.
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30.06.2021 15:04 Відповісти
Чего ж ты чучело и стадо фашистов тебя окружающих везде ноете как шлюхи - снимите "такие полезные" недружественные санкции??
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30.06.2021 15:04 Відповісти
Дайте йому салом по рилу 400 разів.
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30.06.2021 15:04 Відповісти
Та просто по рилу.Не треба сало мурзать.
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30.06.2021 15:08 Відповісти
Дивлячись яке сало. Жорстке, смердюче, некузяве сало з кнура, ще й із необсмаленою щетиною - якраз норм буде.
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30.06.2021 15:10 Відповісти
Угу,або якщо лежале , жовте і гірке.
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30.06.2021 15:17 Відповісти
Конечно санкции на пользу, но что-то роста ВВП в РФ нет уже который год и падение доходов граждан продолжается.Стоит ли этого имперский психоз московского узурпатора?
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30.06.2021 15:06 Відповісти
Польза есть однозначно: народ подобрал ягель, кору и валежник !
Леса на РФ стали чище.....
Правда, лесов стало меньше!
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30.06.2021 15:06 Відповісти
Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 6058
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30.06.2021 15:08 Відповісти
Вот бы вас всех ещё в "табу" отимели, ото бы польза была! Профилактика запора и опять-же полезный массаж простаты природным способом.
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30.06.2021 15:08 Відповісти
Что, что, а язык у него подвешен идеально. Увлекательно рассказывает, аргументирует и настраивает граждан на свою волну.
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30.06.2021 15:08 Відповісти
Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 1415
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30.06.2021 15:09 Відповісти
Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь" - Цензор.НЕТ 682
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30.06.2021 15:12 Відповісти
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО САНКЦИИ ВВОДИЛИСЬ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОД КОНТРОЛЕМ САМОГО ПУТИНА - И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАТРОНУЛИ "СОВМЕСТНЫЕ" КОМПАНИИ И ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ. КОНЕЧНО, ЭТО ОПТИМИЗИРОВАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМА, КОТОРЫЙ ТОЛЬКО УСИЛИЛСЯ
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30.06.2021 15:23 Відповісти
Жалкое блеяние крысы,которая знает в какой жопе кацапстан. Но тупому быдлу надо ведь травить байки о процветании. Закон жанра.
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30.06.2021 15:29 Відповісти
У Путина и прочих ватников просто ШИЗОФРЕНИЯ:
с утра у них "санкции на пользу".
а вечером уже "геноцид".
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30.06.2021 15:39 Відповісти
Ну хорошо. это летом пока лопух растет, а как быть зимой - чем задницу вытирать???!!!
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30.06.2021 15:46 Відповісти
Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь" - Цензор.НЕТ 2450
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30.06.2021 15:56 Відповісти
Давить карлика пока свои холопы ваиники не свергнут
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30.06.2021 16:04 Відповісти
Значит надо еще побольше санкций для процветания РФ. Им на пользу пойдет и резкое падение курса рубля и особенно остановка потока-2.
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30.06.2021 16:08 Відповісти
так беспутин антихрист люциферович - шалабол, известный на весь мир.
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30.06.2021 16:11 Відповісти
Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь" - Цензор.НЕТ 1908
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30.06.2021 16:14 Відповісти
Украине нужно тоже закрыть импорт сельхоз продукции. Потому что импортные дешевле и это убивает Украинскую сельхоз продукцию. Даже США закрыли импорт мяса, чтобы своих производителей защитить и этот запрет привел к росту производства мяса и всех видов, что море продукции мясной и главное на экспорт США продает мясо своих производителей и зарабатывает много. А в Украине отрыт импорт и свои производители исчезают. Нужно или импорт обложить налогами или т.п. Или закрыть его полностью. Надо своих производителей подымать! Украине нужно с Нидерландами наладить сотрудничество в агрономии ибо Нидерланды по этому направлению очень продвинутые. Если будет сотрудничество такое, то у Украины много земли, по сравнению с Нидерландами и можно сотрудничать и накормить мир и заработать на этом. Украине нужны технологии Нидерландов и обучение. Нужно Украинцев обучать в университете Нидерландском по сельскому хозяйству. Опыт надо с теплицами и светом и все виды выращивания и параметры лучшие и все их знания надо и еды в мире станет больше. А Украина экономику нарастит.
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30.06.2021 16:14 Відповісти
дело еще и в неумении хозяйствовать. В Нидерланды делегации ездили-ездили, да ничего так и не наездили. https://economics.segodnya.ua/economics/enews/gde-ukrainskoe-pochemu-polskoe-moloko-deshevle-chem-otechestvennoe-1390284.html Где украинское: почему польское молоко дешевле, чем отечественное
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30.06.2021 17:47 Відповісти
А кто о потребителях подумает? Уже 30лет, как "защищают" так называемого "отечественного производителя, а он только цены повышает и повышает (они уже выше,чем в ЕС). Нет уж, все должны учиться работать в реальной конкурентной мировой экономики без всяких подтяжек. Не умеешь, значит ты банкрот,,иди нанимайся в "управдомы".
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30.06.2021 20:04 Відповісти
наприклад "на пользу газпрому"(((
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30.06.2021 17:14 Відповісти
Тоді БІЛЬШ БІЛЬШ БІЛЬШ САНКЦІЙ!
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30.06.2021 17:22 Відповісти
 
 