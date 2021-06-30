Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін визнає, що від президента США Джо Байдена багато що залежить у відносинах з РФ.

Про це Путін заявив під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Він запевняє, що які б санкції до Росії не застосовували, вона нібито розвивається: розвиває економіку, свою військову міць.

"Світ кардинально змінюється, і американські партнери також - тому проводилася зустріч у Женеві. З іншого боку, вони намагаються зберегти домінуюче становище, тому запроваджуються санкції", - заявив Путін.

Він також додав, що Росія адаптувалася до режиму санкцій.

"У чомусь обмеження навіть пішли на користь і дали поштовх для розвитку внутрішнього виробництва. Загальний борг РФ - як державний, так і комерційний - скоротився", - намагається запевнити президент РФ.

"Росія не робитиме кроки у відповідь, які можуть нашкодити країні", - наголосив президент РФ. Як приклад він наводить поставки ракетних двигунів для американських космічних кораблів або поставки титану для "Боїнга".

При цьому він стверджує, що Росія знаходить можливість відповісти, коли в цьому виникає потреба.

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