"Без цензури" в прямому ефірі: Заткнути пельку ваті, улюблений Філя Зеленського, Довбик - наш герой. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі розбирають по кісточках головні політичні і не тільки події останніх днів.

Сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури" в прямому ефірі на Цензор.НЕТ говоритимуть про таке.

🟢 Кейс Слави Баранського, або заткнути пельку ваті.

Мережа Fozzy Group повідомила про звільнення маркетинг-директора одного зі своїх стартапів Слави Баранського, який опинився в центрі скандалу через коментарі про концерт російського співака Басти, "сільську тупість" і "гідність" в Україні.

Чому це - єдино правильне рішення? І коли українські компанії перестануть полювати на фахівців з-за поребрика?

🟢 Улюблений Філя Зеленського.

СБУ спочатку заборонила Філіпу Кіркорову в'їзд в Україну, але потім несподівано змінила думку. І після цієї несподіваної зміни Мінкульт за зверненням СБУ виключив російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Розбираємо дружбу Зеленського і Кіркорова і розмірковуємо, коли ж нарешті всякі "кримнашисти" перестануть лізти в Україну.

🟢 "Дід-мопед" Арахамія

У День Конституції, 28 червня, народні депутати зібралися на урочисте засідання Ради. На ньому були присутні багато гостей, зокрема Віктор Шишкін і Степан Хмара. І була дуже смішна ситуація, коли "слуга народу" Давид Арахамія не впізнав співавторів головного закону України. "Що це за два "діди-мопеди"? Стоять в залі", - написав нардеп.

🟢 Артем Довбик - наш герой!

Без футболу - нікуди, особливо зараз, коли наша збірна вперше в історії вийшла в 1/4 європейського футбольного чемпіонату. Будемо радіти за наших футбольних котиків разом!

Буде гаряче і весело, включайтеся! 🔥🔥🔥