Прохідне місце в списку ОПЗЖ на місцевих виборах у Маріуполі коштувало $70 тисяч, - виключений з фракції депутат міськради Ткач. ВIДЕО

Депутата Маріупольської міської ради Максима Ткача виключили з фракції ОПЗЖ за "відверто хамську поведінку", у відповідь він з трибуни почав викривати однопартійців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 0629.

За даними видання, Ткач, перебуваючи на відпочинку в Туреччині, похвалився в робочому листуванні бюджетної депутатської комісії, що не платить податки. Після цього в повідомленні підтвердив, що не платить податки, і посміявся з депутатів від "Сили Людей", які їх платять. "Ви розумні, тому платите податки, а я зі своїм талантом і розумом - ні! То хто з нас розумний?" - написав він. Поведінку Ткача обговорювали на комісії з питань депутатської етики, а пізніше його виключили з фракції.

На сесії міськради 30 червня депутат заявив, що майже не засмутився. За його словами, прохідне місце в списку ОПЗЖ на місцевих виборах коштувало 70 тисяч доларів.

Ткач назвав партію, яку до недавнього часу сам же й очолював у Маріуполі, "партійкою з розкрадання грошей міського бюджету".

У фіналі він запросив на перехресний допит на поліграфі лідера фракції ОПЗЖ Володимира Клименка.

Клименко ніяк не прокоментував цю промову. Він просто посміхався, слухаючи виступ колеги.