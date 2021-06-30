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Прохідне місце в списку ОПЗЖ на місцевих виборах у Маріуполі коштувало $70 тисяч, - виключений з фракції депутат міськради Ткач. ВIДЕО

Депутата Маріупольської міської ради Максима Ткача виключили з фракції ОПЗЖ за "відверто хамську поведінку", у відповідь він з трибуни почав викривати однопартійців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 0629.

За даними видання, Ткач, перебуваючи на відпочинку в Туреччині, похвалився в робочому листуванні бюджетної депутатської комісії, що не платить податки. Після цього в повідомленні підтвердив, що не платить податки, і посміявся з депутатів від "Сили Людей", які їх платять. "Ви розумні, тому платите податки, а я зі своїм талантом і розумом - ні! То хто з нас розумний?" - написав він. Поведінку Ткача обговорювали на комісії з питань депутатської етики, а пізніше його виключили з фракції.

На сесії міськради 30 червня депутат заявив, що майже не засмутився. За його словами, прохідне місце в списку ОПЗЖ на місцевих виборах коштувало 70 тисяч доларів.

Ткач назвав партію, яку до недавнього часу сам же й очолював у Маріуполі, "партійкою з розкрадання грошей міського бюджету".

У фіналі він запросив на перехресний допит на поліграфі лідера фракції ОПЗЖ Володимира Клименка.

Клименко ніяк не прокоментував цю промову. Він просто посміхався, слухаючи виступ колеги.

Автор: 

Маріуполь (3236) місцеві вибори (1366) скандал (626) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+11
Они платят эти деньги непросто так, а чтобы бы потом отбить и выйти в значительный плюс. В итоге получается, что платит не он, а все граждане Украины. Т.е. каждый из вас. Этому обидно стало, что отбить не успел(а может и успел, но не вышел в значительный плюс). В любом случае, здесь все ответы почему страна бедная. Ведь такое не только в "зажопе". Круговая порука и "бег хомяка в колесе", от выборов к выборам.
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30.06.2021 22:08
+10
опз жопный террариум прорвало....
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30.06.2021 22:00
+7
спасибо капитан очевидость
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30.06.2021 22:13
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опз жопный террариум прорвало....
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30.06.2021 22:00 Відповісти
А ще пишуть, що Бог наказує за процвітання глупості.
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30.06.2021 22:01 Відповісти
бурлит клоака...
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30.06.2021 22:05 Відповісти
Они платят эти деньги непросто так, а чтобы бы потом отбить и выйти в значительный плюс. В итоге получается, что платит не он, а все граждане Украины. Т.е. каждый из вас. Этому обидно стало, что отбить не успел(а может и успел, но не вышел в значительный плюс). В любом случае, здесь все ответы почему страна бедная. Ведь такое не только в "зажопе". Круговая порука и "бег хомяка в колесе", от выборов к выборам.
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30.06.2021 22:08 Відповісти
спасибо капитан очевидость
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30.06.2021 22:13 Відповісти
а в чем новость ....- местнім дЄхпутатам же типа никто не платит ...., они все идут служить Державе и Людям ... - сами доплачивают - святые люди , истинные слуги ...
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30.06.2021 22:16 Відповісти
Послушайте Татьяну Заровную . В ютубе это всё пока ещё есть .
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30.06.2021 22:17 Відповісти
Охренел этот депутант. А если тупин узнает (а уж он узнает)? И начнет мертвечука за бабло спрашивать? Что, мертвечук ему скажет как Шура Балаганов "машинально"? Теперь понятно почему остальные "члены" так натянуто улыбались.
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30.06.2021 22:22 Відповісти
Якщо до існування партії причетний хоч один олігарх, то це звичайний бізнес-проект.
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30.06.2021 22:29 Відповісти
В других партиях такое же самое, бабки вложили в рекламу и бигморды, лапшы перед выборами навешали народу, а потом давай решать свои дела и отбивать вложенное, на народ и избирателей естественно положили до следующих выборов.
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30.06.2021 22:39 Відповісти
Это пускай прокурор спрашивает кто из вас "умный" и ищет "самого умного".
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30.06.2021 22:59 Відповісти
А полиция тебя не грабит? У них схемы, есть хитрые
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30.06.2021 23:00 Відповісти
Страна воров, подонков, выродков и мусоров
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30.06.2021 23:01 Відповісти
Что такое ОПЗЖ? Коррупционная клоака, грабящая народные массы, для привлечения которой использует совковую бодягу и ватное сумашествие.
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30.06.2021 23:05 Відповісти
Крысы побежали с тонущего корабля... как это ожидаемо. По головам своих собратьев к выходу ломятся)
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01.07.2021 00:55 Відповісти
Три тижні назад моєму шкільному товаришу позвонили із офіса ОПЗЖ і запропонували йому (інваліду другої групи) і його дочці (інваліду першої групи) по три тисячі грн.На моє запитання --які умовидля цього,отримав відповідь--за підтримку партії. Гроші він вже отримав. Отака це партія,будується все на підкупи. Можна тільки уявити скільки отримують там депутати і інші "прихильникі"
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01.07.2021 08:33 Відповісти
Это в основном кремлевские деньги через пятые-десятые руки. Ни стыда, ни совести у ОПЗЖ - использовать инвалидов в гибридной войне Кремля против Украины!
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01.07.2021 12:37 Відповісти
 
 