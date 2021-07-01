"Чітко всіх вставимо в рамки", - "слуга народу" Тищенко почав розповідати про закон про олігархів, проігнорувавши питання стосовно бійки з Куницьким. ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко проігнорував питання про конфлікт з однопартійцем Олександром Куницьким і замість цього розповів про намір більшості ухвалити закон про олігархів.

Як пояснив Тищенко кореспонденту Цензор.НЕТ, закон передбачає створення реєстру олігархів, потрапляння до якого унеможливить вплив олігарха на політичні процеси в країні.

"Якщо закон визнає їх олігархами, то домовлятися з владою ці люди будуть через адвокатів, сидячи на лаві підсудних", - заявив Тищенко.

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