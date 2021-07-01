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"Чітко всіх вставимо в рамки", - "слуга народу" Тищенко почав розповідати про закон про олігархів, проігнорувавши питання стосовно бійки з Куницьким. ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко проігнорував питання про конфлікт з однопартійцем Олександром Куницьким і замість цього розповів про намір більшості ухвалити закон про олігархів.

Як пояснив Тищенко кореспонденту Цензор.НЕТ, закон передбачає створення реєстру олігархів, потрапляння до якого унеможливить вплив олігарха на політичні процеси в країні.

"Якщо закон визнає їх олігархами, то домовлятися з владою ці люди будуть через адвокатів, сидячи на лаві підсудних", - заявив Тищенко.

Також дивіться: "Колю, ти хворий чи ідіот?" - "слуги народу" Тищенко і Куницький побилися в їдальні Верховної Ради. ВIДЕО

Також дивіться: "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції: "Ти думаєш, що найрозумніший...Вирішив виступити? Лижник, бл#дь... Маску одягни? Намордник одягни!" ВIДЕО

Автор: 

закон (2833) олігарх (932) Слуга народу (2814) Куницький Олександр (50) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+13
всякая шваль будет пальчиком указывать что всем делать
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01.07.2021 10:20
+11
Котлета - это самое тупое существо, которое когда-либо избирали в Раду. Разве что Царев может поспорить.
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01.07.2021 10:29
+7
Дайте им еще 100 дней, и тогда!!!!
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01.07.2021 10:21
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всякая шваль будет пальчиком указывать что всем делать
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01.07.2021 10:20 Відповісти
коля не шваль, він типовий тупорилий зебобік , якого зебіли привели у владу, не путай-ТЕ!
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01.07.2021 11:04 Відповісти
Дайте им еще 100 дней, и тогда!!!!
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01.07.2021 10:21 Відповісти
Очередной закон который изменит «мир» ?
А все остальные работают ?
Лапша на уши остальным всем президентам, голосовавших за это недоразумение
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01.07.2021 10:23 Відповісти
сидеть придется тищенкам и зеленским. Долго. И это не смешно)
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01.07.2021 10:24 Відповісти
Питар, начни с себя!!!!!
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01.07.2021 10:24 Відповісти
Колю-жопу первым на нары.
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01.07.2021 10:28 Відповісти
Котлета - это самое тупое существо, которое когда-либо избирали в Раду. Разве что Царев может поспорить.
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01.07.2021 10:29 Відповісти
Ну шо, лохи, коля- каКлета, кажете? "Прості хлопці" з наріду?
1. "https://censor.net/ru/video_news/3273924/rodstvenniki_slugi_naroda_tischenko_prichastny_k_korruptsionnoyi_sheme_pri_stroitelstve_podolskovoskresenskogo"
2. "https://censor.net/ru/news/3273940/elitnaya_nedvijimost_tischenko_oformlena_na_chlenov_semi_sitak_sam_nardep_propisan_v_roditelskoyi_kvartire"
"Четко всех вставим в рамки", - "слуга народа" Тищенко начал рассказывать про закон об олигархах, проигнорировав вопрос о драке с Куницким - Цензор.НЕТ 1745
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01.07.2021 10:33 Відповісти
Так для них Колян - это свой человек, идеал так сказать. Быдлан и бандит, который за свою никчемную жизнь не сделал ничего путного, теперь находится во власти и принимает законы для сорокамиллионной страны.
Избрание "зеленых" - самая позорная страница в истории Украины.
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01.07.2021 10:46 Відповісти
Надеюсь, он имел в виду в ТРАУРНЫЕ.
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01.07.2021 10:40 Відповісти
Ясно все серйозно
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01.07.2021 10:59 Відповісти
Кролики - это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса.
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01.07.2021 11:44 Відповісти
Чувакі! ВсЬО чЬОтко!! Наркомани у ВР, - "слуга народа" Тищенко
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01.07.2021 12:33 Відповісти
Список Швондера.
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01.07.2021 13:15 Відповісти
 
 