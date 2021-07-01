"Чітко всіх вставимо в рамки", - "слуга народу" Тищенко почав розповідати про закон про олігархів, проігнорувавши питання стосовно бійки з Куницьким. ВIДЕО
"Слуга народу" Микола Тищенко проігнорував питання про конфлікт з однопартійцем Олександром Куницьким і замість цього розповів про намір більшості ухвалити закон про олігархів.
Як пояснив Тищенко кореспонденту Цензор.НЕТ, закон передбачає створення реєстру олігархів, потрапляння до якого унеможливить вплив олігарха на політичні процеси в країні.
"Якщо закон визнає їх олігархами, то домовлятися з владою ці люди будуть через адвокатів, сидячи на лаві підсудних", - заявив Тищенко.
Топ коментарі
+13 Aleks_15
показати весь коментар01.07.2021 10:20
+11 Vasya Kirpych #484960
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+7 Sergii Ustim
показати весь коментар01.07.2021 10:21
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Лапша на уши остальным всем президентам, голосовавших за это недоразумение
1. "https://censor.net/ru/video_news/3273924/rodstvenniki_slugi_naroda_tischenko_prichastny_k_korruptsionnoyi_sheme_pri_stroitelstve_podolskovoskresenskogo"
2. "https://censor.net/ru/news/3273940/elitnaya_nedvijimost_tischenko_oformlena_na_chlenov_semi_sitak_sam_nardep_propisan_v_roditelskoyi_kvartire"
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