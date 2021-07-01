"Це допоможе Україні захищати свої територіальні води", - Квін відвідала в Бердянську містечко українських моряків, побудоване за сприяння США. ВІДЕО
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін минулого тижня відвідала Маріуполь і Бердянськ, щоб продемонструвати непохитну підтримку Морської охорони Державної прикордонної служби України з боку США і всіх інших, хто захищає Україну та її територіальні води, а також сприяє економічному зростанню на сході й по всій Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Сьогодні був чудовий день, для мене він почався в Маріуполі, де я зустрічалася з представниками місцевої влади, оглянула порт, а також поспілкувалася з місцевими підприємцями, які намагаються будувати IT-бізнес у Маріуполі. Потім я відвідала Бердянськ, де побачила нові приміщення, побудовані у співпраці з Офісом програми США з регіонального управління морської охорони України. Будівництво щойно завершилося, вони допоможуть Україні захищати свої територіальні води, свій суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила Квін.
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https://www.youtube.com/watch?v=mv5JRUdrhtc
А теперь пора американским морякам НА СУДАХ ПРОЙТИ керченску протоку и прибыть с ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ В МАРИУПОЛЬ
Шоб поставить кацапов на место .
(Завтра - это мистическое место, где хранится вся человеческая продуктивность, мотивация и достижения. И оправдывает бездеятельность )