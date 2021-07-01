УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8429 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
9 489 29

"Це допоможе Україні захищати свої територіальні води", - Квін відвідала в Бердянську містечко українських моряків, побудоване за сприяння США. ВІДЕО

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін минулого тижня відвідала Маріуполь і Бердянськ, щоб продемонструвати непохитну підтримку Морської охорони Державної прикордонної служби України з боку США і всіх інших, хто захищає Україну та її територіальні води, а також сприяє економічному зростанню на сході й по всій Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Сьогодні був чудовий день, для мене він почався в Маріуполі, де я зустрічалася з представниками місцевої влади, оглянула порт, а також поспілкувалася з місцевими підприємцями, які намагаються будувати IT-бізнес у Маріуполі. Потім я відвідала Бердянськ, де побачила нові приміщення, побудовані у співпраці з Офісом програми США з регіонального управління морської охорони України. Будівництво щойно завершилося, вони допоможуть Україні захищати свої територіальні води, свій суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила Квін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США підтримують суверенітет і морську безпеку України, - Квін на будівництві військового містечка в Бердянську

Бердянськ (469) Маріуполь (3236) США (23054) Донбас (22356) Квін Крістіна (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
И об этом...
"Это поможет Украине защищать свои территориальные воды", - Квин посетила в Бердянске новый военный городок украинских моряков, построенный при содействии посольства США - Цензор.НЕТ 3708 27- 29 червня 1659 козаки гетьмана Івана Виговського під Конотопом розгромили московське військо..
показати весь коментар
01.07.2021 11:09
+14
Молодец
А теперь пора американским морякам НА СУДАХ ПРОЙТИ керченску протоку и прибыть с ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ В МАРИУПОЛЬ
Шоб поставить кацапов на место .
показати весь коментар
01.07.2021 11:31
+8
спасибо союзникам!
показати весь коментар
01.07.2021 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
TY USA!!!!)
показати весь коментар
01.07.2021 11:03 Відповісти
Маріуполь та Бердянськ знаходяться в межах зони ураження російських РСЗВ які можуть раптово і масово нанести вогневе ураження по певній території на відстані джо 100км. Тому будувати там бази для катерів це погана ідея.
показати весь коментар
01.07.2021 11:46 Відповісти
Точно так же как и города па Раши так же стоят в зоне поражения украинских установок РСОВ. Тут главное не ссать, как в 2014, а открывать огонь в ответ по территории па Раши. Хуже уже не будет.
показати весь коментар
01.07.2021 12:36 Відповісти
Погана ідея сидіти склавши руки і сподіватись на милість путлєра. А готуватись до відбиття наступу агресора завжди потрібно.
показати весь коментар
01.07.2021 15:16 Відповісти
Є ділянка узбережжя Азовського моря яка знаходиться поза межами зон ураження російських терористичних РСЗВ, на віддаленні більше 90км від російського берегу і від окупованого Криму. Саме там і потрібно було будувати базу ВМСУ! Але для цього потрібно мати мізки!
показати весь коментар
01.07.2021 16:34 Відповісти
Мабудь керувались міркуваннями використання портових баз, які вже є. Так скоріше і менш коштовно, ніж нове гідротехнічне будівництво.
показати весь коментар
01.07.2021 21:43 Відповісти
В цих базах немає жодного сенсу вони будуть знищені в першу чергу і тому вже потрібно будувати базу поза зоною ураження терористичних РСЗВ!
показати весь коментар
02.07.2021 01:08 Відповісти
А чому Вас бентежить тільки РСЗВ? Невже агресор не буде використовувати ракети або авіацію?
показати весь коментар
02.07.2021 13:13 Відповісти
Тому що РСЗВ дешеві і їх багато на складах і ними можна масово наносити удари протягом тривалого часу, поки не випалять все до стану руїн. А ракети це дороге задоволення. Терористична росія виробляє тільки 116 крилатих ракет Калібр на рік і ними сильно не позакидуєш цілі. Зробив залп в 100 ракет і чекай ще рік поки зроблять нові! Те саме з літаками, авіанальоти на бази обійдуться росії надзвичайно дорого, літаки будуть збиті, льотчики загинуть або потраплять в полон і це буде ще дорожче ніж витрати крилатих ракет!
показати весь коментар
02.07.2021 17:38 Відповісти
А скільки ракет "повітря-земля"?
показати весь коментар
03.07.2021 00:28 Відповісти
Пакети повітря земля не мають тої ефективності. Некеровані ракети передбачають візуальний контакт з ціллю, а це загроза 100% знищення літака та гелікоптера. А керованих авіаційних ракет які б мали велику дальність та високу точність наведення у путіна практично немає!
показати весь коментар
03.07.2021 10:11 Відповісти
И об этом...
"Это поможет Украине защищать свои территориальные воды", - Квин посетила в Бердянске новый военный городок украинских моряков, построенный при содействии посольства США - Цензор.НЕТ 3708 27- 29 червня 1659 козаки гетьмана Івана Виговського під Конотопом розгромили московське військо..
показати весь коментар
01.07.2021 11:09 Відповісти
у союзі із киримли
показати весь коментар
01.07.2021 15:43 Відповісти
Когда украл Крым, но стрелять в НАТО боишься: у Путина и Шойгу «дымит» голова из-за учений Альянса

https://www.youtube.com/watch?v=mv5JRUdrhtc
показати весь коментар
01.07.2021 11:12 Відповісти
спасибо союзникам!
показати весь коментар
01.07.2021 11:20 Відповісти
Молодец
А теперь пора американским морякам НА СУДАХ ПРОЙТИ керченску протоку и прибыть с ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ В МАРИУПОЛЬ
Шоб поставить кацапов на место .
показати весь коментар
01.07.2021 11:31 Відповісти
це все в недалекому майбутньому.
показати весь коментар
01.07.2021 11:41 Відповісти
Главное , чтобы не по- монгольски « ПОТОМ»
(Завтра - это мистическое место, где хранится вся человеческая продуктивность, мотивация и достижения. И оправдывает бездеятельность )
показати весь коментар
01.07.2021 11:49 Відповісти
Не можна проходити Керченську протоку, бо Вальдемар Косовороткович дасть команду ДБР порушити справу, щоб не направляли морячків на смерть і не дратували москаликів. Так 73%, На Порошенко за такий прохід справу порушили?
показати весь коментар
01.07.2021 12:08 Відповісти
Не включай дурачка. Все знают, чего хотел тогда ********...
показати весь коментар
01.07.2021 12:38 Відповісти
100% договорняк с Путиным,что бы ввести военное положение и отменить выборы.
показати весь коментар
01.07.2021 15:31 Відповісти
Наши территориальные воды сохранит только прорытый канал двусторонний и военно-морские базы в Измаиле, Николаеве (основная) Херсоне, Одессе, Бердянске и Мариуполе(2 основная)---и всё!
показати весь коментар
01.07.2021 11:33 Відповісти
правильно, кацапов нужно унижать и макать мордой в дерьмо, показывая всему миру, что они на самом деле из себя ничего не представляют кроме понтов для приезжих.
показати весь коментар
01.07.2021 11:38 Відповісти
и шо, христя даже шабуню с собой туда не взяла новый обеденный стол опробовать? деза какая то, не иначе
показати весь коментар
01.07.2021 11:41 Відповісти
Видно, що стоять ті катери, які збудували на "Кузні на Рибальському", за які хто тільки не критикував Порошенко. Як кричали "патріоти", що вони тільки для річок і то ганьба і хтось там наживається. А де ті авіаносці і криголами, які обіцяли Беня і Зеля? Що немає, Виходить що тільки ці катери і захищають порт "Бердянськ", а тупий нарід підпрягся під брехню зелябенів і звичайно кацапів і заставили Порошенко продати той завод. А зараз купуємо старі у своїх друзів, а так би розвивалася економіка, були робочі місця і військова техніка. Але із 73% дебілами своє краще позакривати, а за бюджетні кошти купувати все в москалів в білорусів, як енаприклад машини КРАЗ і автобуси "Богдаг" - купуємо МАЗи, КаМАЗи, ПАЗи і Газелі. Дійсно мудрий нарід.
показати весь коментар
01.07.2021 12:05 Відповісти
Та цілуй вже петю в лоб, і м... Господь з ним.
показати весь коментар
01.07.2021 12:42 Відповісти
Тупий Клім, причому тут Петя. Тут мова йде за вас дебілів 73% і Зелю, які знищили будівництво катерів в Україні та завод "Краз", який виготовляв коасні авто для військових. А зараз закуповують цивільні білоруські МАЗи і кацапські КАМАЗИ. Де логіка?
показати весь коментар
01.07.2021 14:59 Відповісти
США даже посла не назначат, какая-то кошелка старая на экскурсии ходит
показати весь коментар
01.07.2021 13:19 Відповісти
 
 