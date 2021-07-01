"Ви брешете людям!" - "Кричите, як божевільний!": "слуга народу" Гетманцев та ексвіцепрем'єр Розенко в прямому ефірі сперечаються про тарифи і зарплати. ВІДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев та ексвіцепрем'єрміністр Павло Розенко в прямому ефірі влаштували суперечку через тарифи і зарплати в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, конфлікт між ексвіцепрем'єром і нардепом стався в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зазначимо, що опоненти в ході жорсткої розмови перейшли на особистості й не обмежувалися у висловлюваннях. При цьому політики звинувачували один одного у брехні та маніпуляціях.

Гетманцев: Мене дуже обурює те, коли представники колишньої влади так зухвало обурюються підвищенню тарифів і зменшенню зарплат. Ви знаєте, на скільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 року? На 13%.

Розенко: Які 13%? Вам Мінекономіки говорить, що 46%. Ви прямо брешете людям. Ви обіцяли зменшення тарифів. Де зменшення тарифів?

Гетманцев: Якщо ви будете волати, як божевільний, ми з вами ні про що не домовимося.

Розенко: Скажіть людям, де зменшення тарифів?

Гетманцев: Помовчіть, мовчіть.

Розенко: Ні, не помовчу.

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