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"Ви брешете людям!" - "Кричите, як божевільний!": "слуга народу" Гетманцев та ексвіцепрем'єр Розенко в прямому ефірі сперечаються про тарифи і зарплати. ВІДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев та ексвіцепрем'єрміністр Павло Розенко в прямому ефірі влаштували суперечку через тарифи і зарплати в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, конфлікт між ексвіцепрем'єром і нардепом стався в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зазначимо, що опоненти в ході жорсткої розмови перейшли на особистості й не обмежувалися у висловлюваннях. При цьому політики звинувачували один одного у брехні та маніпуляціях.

Гетманцев: Мене дуже обурює те, коли представники колишньої влади так зухвало обурюються підвищенню тарифів і зменшенню зарплат. Ви знаєте, на скільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 року? На 13%.

Розенко: Які 13%? Вам Мінекономіки говорить, що 46%. Ви прямо брешете людям. Ви обіцяли зменшення тарифів. Де зменшення тарифів?

Гетманцев: Якщо ви будете волати, як божевільний, ми з вами ні про що не домовимося.

Розенко: Скажіть людям, де зменшення тарифів?

Гетманцев: Помовчіть, мовчіть.

Розенко: Ні, не помовчу.

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тарифи (2041) Розенко Павло (610) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+43
Про "папередников" давно не канает,гетманцев. Тухлый зелёный подонок.
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01.07.2021 10:50
+42
"Вы лжете людям!" - "Вопите, как сумасшедший!": "слуга народа" Гетманцев и экс-вице-премьер Розенко в прямом эфире спорят о тарифах и зарплатах - Цензор.НЕТ 4168
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01.07.2021 11:00
+33
"Ви брешете людям!" - "Кричите, як божевільний!": "слуга народу" Гетманцев та ексвіцепрем'єр Розенко в прямому ефірі сперечаються про тарифи і зарплати - Цензор.НЕТ 796
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01.07.2021 11:05
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Сторінка 2 з 2
Нынешняя влада проводит Геноцид украинской нации.
Кто может и умеет - подавайте заявление в Международный суд.
показати весь коментар
01.07.2021 19:03 Відповісти
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