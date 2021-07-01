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"Слуга народу" Тищенко розповів, що живе із тестем і тещею: "У мене немає будинків". ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко заперечує інформацію з розслідування журналістів про нібито його незадекларовану нерухомість і заявив, що в нього немає будинку.

Про це він розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Так можна і цей будинок до мене. Мені дуже шкода, до політики ця група журналістів здавалася мені професійною. Те, що відбувається сьогодні, - це замовні статті проти мене. У мене немає будинків. Це будинок мого друга. Фотографії з 2016 року. Батьки Алли (ред. - Алла Барановська - дружина Тищенка) приїхали з Донецька. Вони переселенці. Ми живемо в одному будинку. Я пишаюся, що батьки Алли приїхали з Донбасу в Україну, що вони українці. Мені гидко коментувати жовту пресу", - заявив Тищенко, коментуючи розслідування про те, що елітна нерухомість нардепа оформлена на членів сім'ї Сітак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ

За даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає житловим, постить в Інстаграмі, а сам нардеп каже, що він нібито туди "їздить у гості". Сам будинок записаний на Людмилу Сітак - мати Віталія Сітака, в квартирі якого проживає депутат. Брат Віталія Сітака - Олександр - є парламентським помічником народного депутата Миколи Тищенка, а також співвласником ресторану "Рішельє", який входить до "групи ресторанів Миколи Тищенка". Також у нардепа є інші об'єкти: елітна квартира і частини бізнесу, оформлені на членів сім'ї на прізвище Сітак.

Автор: 

ВР (14997) нерухомість (895) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+24
Тогда пусть проверят тестя и тещу, узнают откуда они украли деньги на покупку элитного жилья, в котором живет Тищенко и отправят его вороватую родню на проживание в другое место. Тут все просто.
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01.07.2021 11:11
+16
"Слуга народа" Тищенко рассказал, что живет с тестем и тещей: "У меня нет домов" - Цензор.НЕТ 947
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01.07.2021 11:23
+14
Слуги народа ( все депутаты и чиновники ) в течении 30 лет врут украинцам. И при этом почему то богатеют ТОЛЬКО ОНИ
Необходимо поддерживать журналистов - расследователей, чтобы прекратить это Массовое и наглое враньё .
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01.07.2021 11:17
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Скиньтесь Колі на курінь.
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02.07.2021 09:20 Відповісти
Да хренушки этой босоте, не маленький перебьётся.
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12.10.2021 22:37 Відповісти
А я ему верю,он не врет,потому что " ЗЕЛЬОНЫЕ" не врут,они 3,14здят и 3,14здят.Ударение в первом случае на И,во втором на Я.
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02.07.2021 20:13 Відповісти
Тьфу на вас всех! В 70 лет жизнь только начинается!!!
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07.09.2021 12:38 Відповісти
Да что ты чмо, лапшу вешаешь на уши, совсем нищий, да? Ну да, мы так и поверили твоим "правдивым" словам, тварь ты брехливая, точно такая же, как и все остальные поддонки.
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12.10.2021 22:33 Відповісти
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