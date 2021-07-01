"Слуга народу" Тищенко розповів, що живе із тестем і тещею: "У мене немає будинків". ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко заперечує інформацію з розслідування журналістів про нібито його незадекларовану нерухомість і заявив, що в нього немає будинку.

Про це він розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Так можна і цей будинок до мене. Мені дуже шкода, до політики ця група журналістів здавалася мені професійною. Те, що відбувається сьогодні, - це замовні статті проти мене. У мене немає будинків. Це будинок мого друга. Фотографії з 2016 року. Батьки Алли (ред. - Алла Барановська - дружина Тищенка) приїхали з Донецька. Вони переселенці. Ми живемо в одному будинку. Я пишаюся, що батьки Алли приїхали з Донбасу в Україну, що вони українці. Мені гидко коментувати жовту пресу", - заявив Тищенко, коментуючи розслідування про те, що елітна нерухомість нардепа оформлена на членів сім'ї Сітак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ

За даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає житловим, постить в Інстаграмі, а сам нардеп каже, що він нібито туди "їздить у гості". Сам будинок записаний на Людмилу Сітак - мати Віталія Сітака, в квартирі якого проживає депутат. Брат Віталія Сітака - Олександр - є парламентським помічником народного депутата Миколи Тищенка, а також співвласником ресторану "Рішельє", який входить до "групи ресторанів Миколи Тищенка". Також у нардепа є інші об'єкти: елітна квартира і частини бізнесу, оформлені на членів сім'ї на прізвище Сітак.