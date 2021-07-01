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Чиновниця ДМС видала фейковий паспорт України вору в законі Іраклію Хуту і прописала його в себе вдома, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Колишня чиновниця Державної міграційної служби Любов Загоруй причетна до видачі більш ніж десятка підроблених українських паспортів, зокрема, для вора в законі та обвинувачених у кримінальних злочинах. Дехто з них прописувалися вдома в чиновниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

За даними правоохоронців, ексчиновниця міграційної служби Любов Загоруй причетна до видачі фейкового паспорту вору в законі Іраклію Калічаві, у кримінальному світі відомому як Іраклій Хуту. Українські медіа називають його одним із найвпливовіших ворів у законі на пострадянському просторі.

Ще в 2006 році Іраклій Калічава отримав український паспорт, який йому видали в Харківській області. Однак потім ДМС визнала цей паспорт недійсним. Калічаву щонайменше двічі затримували і депортували з України. Зокрема, через злочинну діяльність, повідомляли в Службі безпеки України. Під час одного із затримань у нього знайшли і вилучили фейковий паспорт.

Чиновниця ДМС видала фейковий паспорт України вору в законі Іраклію Хуту і прописала його в себе вдома, - Слідство.Інфо 01
Фото: Слідство.Інфо

Як випливає із судових ухвал, Любов Загоруй, яка на той момент працювала провідною спеціалісткою Роздільнянського райвідділку ДМС в Одеській області, була причетна до видачі фейкового паспорта для вора в законі.

"Окрім того встановлено, по посадовими особами Роздільнянського РС і ГУДМС в Одеській області видано паспорт громадянина України на установчі дані Вайсман Георгій Михайлович, 20.07.1980 р.н., який був оформлений особі з кримінального середовища, вору в законі громадянину Грузії Калічаві Іраклію Михайловичу ("Іраклію Хуту)", - йдеться в судових документах, які є в розпорядженні "Слідства.Інфо".

За даними правоохоронців, Іраклій Калічава прописався у тій самій квартирі, де проживала чиновниця ДМС Любов Загоруй, у містечку Роздільна на Одещині. Таким чином, у квартирі, де жила Загоруй, були зареєстровані більше десятка людей, яким також могли видати фейкові паспорти у Роздільнянському ДМС. Зокрема і тим, хто вчиняв злочини за кордоном і навіть був оголошений у міжнародний розшук, стверджують слідчі.

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Після службової перевірки ДМС визнала недійсними ці паспорти, а стосовно Любові Загоруй та інших чиновників міграційної служби розпочали кримінальне провадження. Зараз справа перебуває у Державному бюро розслідувань. Як з’ясували репортери, слідчі ДБР вже двічі намагалися її закрити. Однак потім прокурори все-таки відновлювали розслідування.

Також Любові Загоруй у квітні 2021 року вручили повідомлення про підозру в іншій, але схожій справі. За даними прокуратури, чиновниця була причетна до видачі фейкового паспорта Сергію Мисливому, який довгий час переховувався від українських правоохоронців за злочини проти учасників Євромайдану. Згідно з матеріалами справи, він причетний до викрадення активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Чоловіків тоді викрали з лікарні й катували. Луценку вдалося втекти, Вербицького пізніше знайшли мертвим.

Обвинувачений Сергій Мисливий довгий час переховувався від правоохоронців. За даними слідства, він використовував підроблений паспорт, який був оформлений у тому самому Роздільнянському райвідділку міграційної служби на Одещині. Як випливає з матеріалів справи, Любов Загоруй власноруч заповнила за нього документи і навіть поставила підпис під час видачі цього документа. А зареєстрували Сергія Мисливого у тій самій квартирі в Роздільній, де проживає Любов Загоруй.

Правоохоронці скерували цю справу до суду, однак у липні 2021-го Роздільнянський райсуд Одеської області звільнив Любов Загоруй від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

" ОСОБА_1 (Любов Загоруй. — Ред.), обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності "…" у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", — йдеться у рішенні суду.

Журналісти "Слідства.Інфо" приїхали до будинку, де проживає Любов Загоруй і де були прописані вор в законі та інші. Однак жінка відмовилася з нами спілкуватися і відповідати на питання.

Наприкінці 2019 року вона звільнилася з Державної міграційної служби. Однак, як випливає з документів, не через службове розслідування, а за згодою сторін.

Автор: 

вор у законі (241) ДМС (63) Слідство.Інфо (43)


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Топ коментарі
+6
В министерстве миграции творятся чудеса . Потому что безударные депутаты до сих пор не привели украинское законодательство в соответствии с законами о миграции ЕС и превратили Украину в проходной двор ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОВКА
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01.07.2021 11:53
+4
картина будет завершенной, если представители полиция морали начнут оказывать секс услуги на окружной
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01.07.2021 12:04
+3
срок давности вроде когда подозреваемый под расследованием, но следуны обосрались и тогда его опускают, тьху, отпускают. ибо мона убить кого-то за деньги - свалить на 10 лет в какое-то село, отсидеться и все - чист.
так шо в статье что-то не так. и да, эту мразь надо бы кинуть в обезьянник к таким ею любимым ворам и законникам. лет на 5.
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01.07.2021 11:52
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Любовь зла, полюбишь и козла.
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01.07.2021 11:48 Відповісти
срок давности вроде когда подозреваемый под расследованием, но следуны обосрались и тогда его опускают, тьху, отпускают. ибо мона убить кого-то за деньги - свалить на 10 лет в какое-то село, отсидеться и все - чист.
так шо в статье что-то не так. и да, эту мразь надо бы кинуть в обезьянник к таким ею любимым ворам и законникам. лет на 5.
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01.07.2021 11:52 Відповісти
В министерстве миграции творятся чудеса . Потому что безударные депутаты до сих пор не привели украинское законодательство в соответствии с законами о миграции ЕС и превратили Украину в проходной двор ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОВКА
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01.07.2021 11:53 Відповісти
В министерстве миграции крутятся деньги,сопоставимые с деньгами,крутящимися на таможне.Золотое дно.
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01.07.2021 11:58 Відповісти
Сколько по всей стране выдали таких паспортов всякие загоруйки.
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01.07.2021 11:54 Відповісти
картина будет завершенной, если представители полиция морали начнут оказывать секс услуги на окружной
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01.07.2021 12:04 Відповісти
Мало платят чиновницам ! Не хватало тетке на Бентли....Скорее примите закон монобольшинством ,- каждой тетке по 70 000 гр в месяц + оздоровительные + за интенсивность+ за лояльность к зеленой власти + еще за что -нибудь ! И тогда случится зеленое чудо,- тетка перестанет прописывать воров в своей квартире.
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01.07.2021 12:06 Відповісти
Пан Херащенко знову передав флешку з інформацією для службового користування зеленому Фігусу?
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01.07.2021 12:15 Відповісти
Іраклій, я вас любіла о... на-на-на-на... ))
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01.07.2021 12:16 Відповісти
Во! Крёстная мама сразу нескольких воров в законе! Помню в 90-х гг в Одессе хоронили какого-то вора в законе. Так на похороны пришёл весь партактив Одессой области. Наш директор Черноморского Главморагентства "Инфлот" был там ( он был бывшим секретарём КПСС Одесского СРЗ).
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01.07.2021 12:20 Відповісти
так совок=воровство. воровство прав человека, жизней, еды, чужих изобретений, комфорта, будущего.
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01.07.2021 12:40 Відповісти
Воры срослись с властью еще при Андропове, или даже раньше...
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01.07.2021 15:42 Відповісти
Випишіть їй премію - річну зарплату. За благородство та альтруїзм.
Все для людей ! Навіть .... своє ліжко.
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01.07.2021 12:24 Відповісти
Чиновники Зеленского готовы прописывать воров в законе даже у себя на квартире, в их голове они давно уже там прописаны. Уже невозможно там отличить , где вор-злочинец, где чиновник с зеленой плесенью.
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01.07.2021 12:41 Відповісти
В подчинении у Пихамовой
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01.07.2021 14:52 Відповісти
Она работала при мародере , и да - где расследование получения всякой швалью укр паспорта , при слитой видеосьемке , когда кум сывочелого Луценко на всю страну совершил преступление - рассекретил агента Шевченко ?
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01.07.2021 14:45 Відповісти
У тій службі майже усі, як ця сук@.
Там можна 99 відсотків посадити на лаву підсудних .
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01.07.2021 13:06 Відповісти
не робіть цій пані "больно". Вона гвинтик. Без розпорядження начальника УМВС хер хто крок ступить. Не неї випало, бо забезпечувала прописку. МВС ніколи не повідомляло і не повідомить при Авакову, що всі затримані ним законники мають паспорти на інші призвіща. Ця практика існує з часів СРСР. Луценко також не повідомляв як законники отримують інші паспорти. А тут з грузина зробили єврея. Ха-ха. Кетайцями ще їх не роблять, а пора б. Система дала невеличкий збій, нічого. ДБР не змогло закрити, закрив суд. Через два три місяці видадуть новий паспорт десь в Причепилівці. Система, Однако.
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01.07.2021 13:27 Відповісти
Получение укрпаспорта - это СБУ . Поэтому когда за ж взяли чиновницу из мигр службы - еще при барыге- Луценко как генпрокурор ее отмазывал ...
И да - Зеленский назначил нач СБУ хотя бы лейтенанта , а соевый - простого ВОДИТЕЛЯ )))
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01.07.2021 14:49 Відповісти
Для адептов Зели и Пороха: эти чиновники всегда были и будут сутью этого государства
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01.07.2021 14:55 Відповісти
Так блін бабла хочеться, що аж у себе дома прописують ссуки...
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01.07.2021 14:57 Відповісти
І шо?
А нішо.
Це ж не Семенченко.
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01.07.2021 15:22 Відповісти
Где то тихонько заплакала Дина Пимахова..
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01.07.2021 15:41 Відповісти
 
 