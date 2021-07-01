Чиновниця ДМС видала фейковий паспорт України вору в законі Іраклію Хуту і прописала його в себе вдома, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Колишня чиновниця Державної міграційної служби Любов Загоруй причетна до видачі більш ніж десятка підроблених українських паспортів, зокрема, для вора в законі та обвинувачених у кримінальних злочинах. Дехто з них прописувалися вдома в чиновниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

За даними правоохоронців, ексчиновниця міграційної служби Любов Загоруй причетна до видачі фейкового паспорту вору в законі Іраклію Калічаві, у кримінальному світі відомому як Іраклій Хуту. Українські медіа називають його одним із найвпливовіших ворів у законі на пострадянському просторі.

Ще в 2006 році Іраклій Калічава отримав український паспорт, який йому видали в Харківській області. Однак потім ДМС визнала цей паспорт недійсним. Калічаву щонайменше двічі затримували і депортували з України. Зокрема, через злочинну діяльність, повідомляли в Службі безпеки України. Під час одного із затримань у нього знайшли і вилучили фейковий паспорт.



Фото: Слідство.Інфо

Як випливає із судових ухвал, Любов Загоруй, яка на той момент працювала провідною спеціалісткою Роздільнянського райвідділку ДМС в Одеській області, була причетна до видачі фейкового паспорта для вора в законі.

"Окрім того встановлено, по посадовими особами Роздільнянського РС і ГУДМС в Одеській області видано паспорт громадянина України на установчі дані Вайсман Георгій Михайлович, 20.07.1980 р.н., який був оформлений особі з кримінального середовища, вору в законі громадянину Грузії Калічаві Іраклію Михайловичу ("Іраклію Хуту)", - йдеться в судових документах, які є в розпорядженні "Слідства.Інфо".

За даними правоохоронців, Іраклій Калічава прописався у тій самій квартирі, де проживала чиновниця ДМС Любов Загоруй, у містечку Роздільна на Одещині. Таким чином, у квартирі, де жила Загоруй, були зареєстровані більше десятка людей, яким також могли видати фейкові паспорти у Роздільнянському ДМС. Зокрема і тим, хто вчиняв злочини за кордоном і навіть був оголошений у міжнародний розшук, стверджують слідчі.

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Після службової перевірки ДМС визнала недійсними ці паспорти, а стосовно Любові Загоруй та інших чиновників міграційної служби розпочали кримінальне провадження. Зараз справа перебуває у Державному бюро розслідувань. Як з’ясували репортери, слідчі ДБР вже двічі намагалися її закрити. Однак потім прокурори все-таки відновлювали розслідування.

Також Любові Загоруй у квітні 2021 року вручили повідомлення про підозру в іншій, але схожій справі. За даними прокуратури, чиновниця була причетна до видачі фейкового паспорта Сергію Мисливому, який довгий час переховувався від українських правоохоронців за злочини проти учасників Євромайдану. Згідно з матеріалами справи, він причетний до викрадення активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Чоловіків тоді викрали з лікарні й катували. Луценку вдалося втекти, Вербицького пізніше знайшли мертвим.

Обвинувачений Сергій Мисливий довгий час переховувався від правоохоронців. За даними слідства, він використовував підроблений паспорт, який був оформлений у тому самому Роздільнянському райвідділку міграційної служби на Одещині. Як випливає з матеріалів справи, Любов Загоруй власноруч заповнила за нього документи і навіть поставила підпис під час видачі цього документа. А зареєстрували Сергія Мисливого у тій самій квартирі в Роздільній, де проживає Любов Загоруй.

Правоохоронці скерували цю справу до суду, однак у липні 2021-го Роздільнянський райсуд Одеської області звільнив Любов Загоруй від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

" ОСОБА_1 (Любов Загоруй. — Ред.), обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності "…" у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", — йдеться у рішенні суду.

Журналісти "Слідства.Інфо" приїхали до будинку, де проживає Любов Загоруй і де були прописані вор в законі та інші. Однак жінка відмовилася з нами спілкуватися і відповідати на питання.

Наприкінці 2019 року вона звільнилася з Державної міграційної служби. Однак, як випливає з документів, не через службове розслідування, а за згодою сторін.