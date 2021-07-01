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"Дякуємо!" і "Слава Україні!": українська діаспора зустріла національну збірну з футболу в Римі. ВІДЕО

Збірна України з футболу прилетіла до Рима, де зіграє в чвертьфіналі Євро-2020 проти команди Англії. Гра відбудеться в Римі на Стадіо Олімпіко 3 липня о 22.00 за київським часом.

Біля входу в готель футболістів зустріла українська діаспора в Італії, передає Цензор.НЕТ.

Українці скандували: "Україна!", "Молодці!", "Дякуємо!", "Слава Україні!".

Також вони побажали успіхів українським футболістам у майбутньому матчі.

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діаспора (210) Італія (1574) збірна з футболу (224) українці (2540) футбол (1582) Рим (37) Євро-2020 (99) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+58
А хлопцям - футболістам не можна спілкуватися з діаспорянами? Кивнути хоча б, помахати рукою, подякувати за підтримку? Чи це прикмета погана? Через стриманість тренера і спортсменів на відео трохи дивно якось момент зустрічі виглядає.
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01.07.2021 12:25
+51
Песня ПУТИН ***** прозвучит теперь и в Риме !!!
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01.07.2021 12:13
+37
Отмороженные какие-то. Люди рани них не спали, собрались, чтобы им сказать теплые слова, а они как глухонемые какие-то. Ну хотя бы что-то сказали, помахали, улыбнулись, в конце-концов.
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01.07.2021 12:33
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Песня ПУТИН ***** прозвучит теперь и в Риме !!!
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01.07.2021 12:13 Відповісти
Європейське турне хіта
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01.07.2021 12:16 Відповісти
українських вболівальників в Римі буде набагато більше, звуки хіта про пуйла буде чути на всю Європу... кацапські провокації з їх обісраною шапкою і триколорною ганчіркую в укр. фан. зоні будуть неможливі.
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01.07.2021 13:04 Відповісти
Причём громогласно 🔥🔥🔥
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01.07.2021 19:17 Відповісти
С нашим президентом и Англия по .................., Вовочка, благослови, мы центр Европы, пусть знают наших.
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01.07.2021 12:17 Відповісти
бедоносец
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01.07.2021 12:20 Відповісти
хворий чи шо?
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01.07.2021 12:20 Відповісти
пусть твой вовочка недоразвитый лучше молчит! и каким х@ем президент к футболу? А чтоб в Европе не только знали и уважали, президент должен заниматься своими прямыми обязанностями, а не гундосить в видосиках!
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01.07.2021 12:27 Відповісти
Футбол ЕВРО, это внешне спортивное, президент имеет полное право заниматься этим вопросом, престиж страны, а это политика. Англия, 100 процентов не ожидала, соперничать с УКРАИНОЙ. И дай БОГ ................... .
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01.07.2021 12:41 Відповісти
ты же конченый?
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01.07.2021 12:45 Відповісти
Бубочка тебя любит. Бубочка ждёт таких недоумком как ты на следующих выборах
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01.07.2021 14:09 Відповісти
С вашим , точно штаны последние прос@шь.блаженный зеджиджитал 🙄🙄🙄
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03.07.2021 11:46 Відповісти
А хлопцям - футболістам не можна спілкуватися з діаспорянами? Кивнути хоча б, помахати рукою, подякувати за підтримку? Чи це прикмета погана? Через стриманість тренера і спортсменів на відео трохи дивно якось момент зустрічі виглядає.
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01.07.2021 12:25 Відповісти
)))
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01.07.2021 13:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/291292 Вони мови не знають
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01.07.2021 13:06 Відповісти
там такі як шева та степаненко =сепарня
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01.07.2021 13:17 Відповісти
...вони б відреагували на "спасібо", бо в команді тільки один українець, а інші воглавє з трєнєрам "какаяразніца", самі того не усвідомлюють, що ігноруючи державну мову та даючи інтев'ю тільки кацапською, показують всьому світу свою нікчемність та малограмотність.
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01.07.2021 13:51 Відповісти
Ну так не смотри их игру, кто заставляет. Смотри игры фк Тернопіль, в чем проблема
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01.07.2021 15:22 Відповісти
а це проста вже гординя називається....
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01.07.2021 17:01 Відповісти
Треба було молитви заспівати, тоді б подіяло!)
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01.07.2021 19:20 Відповісти
они там, чтобы играть и выигрывать
а ручком помахать сможет и такой балабол, как ты
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02.07.2021 01:01 Відповісти
После позорного и безуспешного "изгнания" английского эсминца возле Крыма подосланному "неизвестному" агенту ГРУ РФ перед его походом на трибуны наших болельщиков надо шапку-ушанку прибить соткой к голове, а флаг рабсеи вытатуировать на пузе.
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01.07.2021 12:25 Відповісти
Ну в Римі наших фанів на трибунах точно більше буде, ніж у Глазго на грі зі шведами! Дайош гучне виконання ла-ла-ла! Ну і англійських фанів можна навчити!
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01.07.2021 12:28 Відповісти
И маскалям пистов видать.
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01.07.2021 15:38 Відповісти
Отмороженные какие-то. Люди рани них не спали, собрались, чтобы им сказать теплые слова, а они как глухонемые какие-то. Ну хотя бы что-то сказали, помахали, улыбнулись, в конце-концов.
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01.07.2021 12:33 Відповісти
Так вони мовою окупанта спілкуються .
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01.07.2021 12:48 Відповісти
Невже виник сумний настрій перед грою з англійцями? Чи що сталося?
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01.07.2021 12:50 Відповісти
Своїй показав . " то хлопці стомилися , що й мову відібрало "...
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01.07.2021 13:50 Відповісти
Зеля наверное коксом с ними поделился)
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01.07.2021 12:55 Відповісти
Уставшие и сосредоточенные на предстоящую игру.
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01.07.2021 13:18 Відповісти
Не надо выгораживать этих жлобов. "Устали ани видите-ли. Давай их ишо пажалеем." Гидота мишебратська...
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01.07.2021 15:19 Відповісти
надо
т.к. они вышли в 1/8 финала
а ты - мелкий кацапский бот
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02.07.2021 01:02 Відповісти
загордились...зірками відчули.....Англіки на місце поставлять...
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01.07.2021 17:02 Відповісти
30 июня 1941 года Степан Андреевич Бандера возобновил независимость Украины...,но Гитлер и Краснопузые хмыри типа Молотов-Риббентроп посадили Бандеру в концлагерь "Заксенгаузен"4 июля 1941 года....
Крысы позорные....
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01.07.2021 12:34 Відповісти
Але москалі все одно називають Бандеру фошиздом... До речі, в тому ж Заксельхаузені помер полоненний син Сраліна...
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01.07.2021 12:44 Відповісти
Пошли вы со своим Бандерой подальше !!!!
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01.07.2021 13:17 Відповісти
ватка тисне, москалику?
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01.07.2021 13:23 Відповісти
В бан, кацапська свиня.
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01.07.2021 14:40 Відповісти
Братский договор на 10 лет 28 сентября 1939 года с Мавзолейніми Хмырями подписал не Риббентроп,а Бандера и Роман Шухевич.....,Вячеслав Молотов от радости так и сказал СРАНЬ : РАБссиняская навеки с Украинским народом...,точно так было и в 1654 году...Богдан Хмельницкий казав : навіки с рюсскими баранами Мавзолєя....
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01.07.2021 12:53 Відповісти
Хлопцы, как бараны, молча прошли сквозь приветливых к ним людей , которые приехали не с соседней улицы их поздравить - ни один герой ни здрасте, ни спасибо не сказал... А ведь наверняка при них естькто-то типо пресс-секретаря... Хоть он-то мог остановиться хоть две фразы сказать..поблагодарить за внимание ..за то, что спец0м приехали....
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01.07.2021 13:03 Відповісти
Жлобы.
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01.07.2021 13:13 Відповісти
Вот поэтому я не болею за сборную Украины, как это было когда-то. Ну, прошли дальше - молодцы. Эйфории такой больше нет. И это началось с 2014 года, когда я понял мышебратскую психологию большинства этих жлобов.
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01.07.2021 14:22 Відповісти
правильно - ты болеешь за сборную Мордора
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02.07.2021 01:03 Відповісти
Щоби вся європа співала про х... ла ла ла.
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01.07.2021 13:25 Відповісти
Мажори кацапського разлива а Брежнєв помахав би ,ось як високо може злетіти пташка яка не усвідомлює що ще не сокіл.
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01.07.2021 13:58 Відповісти
дякувати людям за людяність і щиру радість від перемоги...
нажаль.. стомлені хлопці трошки байдужі і заклопотані були...
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01.07.2021 14:00 Відповісти
Судя по реакции мажорам-мышебратам (футболистам) плевать на поддержку украинцев.
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01.07.2021 14:19 Відповісти
Краще б це відео не показували-атлети як «не рідні». Їм не потрібна підтримка країни і нації?!
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01.07.2021 14:42 Відповісти
Слабенько, хотя в Италии полно украинцев.
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01.07.2021 15:35 Відповісти
"Звёзды" из гавна.
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01.07.2021 16:18 Відповісти
Таке враження , що наші узькомовні фуйболісти через місяць попросять узьке громадянство. Мльо, хто їм так голови позасирав? Це ж не бокс!
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01.07.2021 17:02 Відповісти
звездная болезнь?? мда...
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01.07.2021 17:11 Відповісти
Хм, якась не природна реакція на земляків які прийшли їх підтримати та підбадьорити.
Це зайвий раз підкреслює, що ця команда грає не для людей, не для України, а заради своїх майбутніх контрактів.
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01.07.2021 17:26 Відповісти
Тот кто видел матчи Россия-Дания и Украина-Швеция согласятся, что скандинавы - это фактически один народ, а русские и украинцы - это совершенно два разных народа. (с)
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01.07.2021 23:05 Відповісти
⁠Думаю Україні потрібно зіграти в автобус, а в атаках використовувати тактику кутового (при атаці іти на фланг і старатись як най більше заробити кутових, при кутових використовувати велику кількість гравців. І ще постаратись заробити штрафний для Малиновського.
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01.07.2021 23:19 Відповісти
"Дякуємо!" і "Слава Україні!": українська діаспора зустріла національну збірну з футболу в Римі - Цензор.НЕТ 3474
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01.07.2021 23:25 Відповісти
"Дякуємо!" і "Слава Україні!": українська діаспора зустріла національну збірну з футболу в Римі - Цензор.НЕТ 8859
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02.07.2021 00:56 Відповісти
Те, що футболістам не можна зупинятися і підходити до вболівальників через ковід-протокол - як би відомо.
Я не чую на відео, щоб люди обурювалися і щось казали з приводу - =не відповіли=, =не посміхнулися= і т.п.

Так, як наші дякували вболівальникам і постійно зазначали це в інтерв*ю (жодної підстави сумніватися у щирості їхніх слів не було), для мене унеможливлює факт демонстративного ігнорування.

Тому робити висновки не можу. Почекаю додаткової інформації.
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02.07.2021 07:29 Відповісти
 
 