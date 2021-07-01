"Дякуємо!" і "Слава Україні!": українська діаспора зустріла національну збірну з футболу в Римі. ВІДЕО
Збірна України з футболу прилетіла до Рима, де зіграє в чвертьфіналі Євро-2020 проти команди Англії. Гра відбудеться в Римі на Стадіо Олімпіко 3 липня о 22.00 за київським часом.
Біля входу в готель футболістів зустріла українська діаспора в Італії, передає Цензор.НЕТ.
Українці скандували: "Україна!", "Молодці!", "Дякуємо!", "Слава Україні!".
Також вони побажали успіхів українським футболістам у майбутньому матчі.
Топ коментарі
+58 Лана Моне
показати весь коментар01.07.2021 12:25
+51 Серый Вовк
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+37 Randall Flag #387882
показати весь коментар01.07.2021 12:33
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а ручком помахать сможет и такой балабол, как ты
т.к. они вышли в 1/8 финала
а ты - мелкий кацапский бот
Крысы позорные....
нажаль.. стомлені хлопці трошки байдужі і заклопотані були...
Це зайвий раз підкреслює, що ця команда грає не для людей, не для України, а заради своїх майбутніх контрактів.
Я не чую на відео, щоб люди обурювалися і щось казали з приводу - =не відповіли=, =не посміхнулися= і т.п.
Так, як наші дякували вболівальникам і постійно зазначали це в інтерв*ю (жодної підстави сумніватися у щирості їхніх слів не було), для мене унеможливлює факт демонстративного ігнорування.
Тому робити висновки не можу. Почекаю додаткової інформації.