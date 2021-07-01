"Дякуємо!" і "Слава Україні!": українська діаспора зустріла національну збірну з футболу в Римі. ВІДЕО

Збірна України з футболу прилетіла до Рима, де зіграє в чвертьфіналі Євро-2020 проти команди Англії. Гра відбудеться в Римі на Стадіо Олімпіко 3 липня о 22.00 за київським часом.

Біля входу в готель футболістів зустріла українська діаспора в Італії, передає Цензор.НЕТ.

Українці скандували: "Україна!", "Молодці!", "Дякуємо!", "Слава Україні!".

Також вони побажали успіхів українським футболістам у майбутньому матчі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ярмоленко направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і нужденним дітям