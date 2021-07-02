Водій автомобіля Nissan збив трьох людей на пішохідному переході на Одещині: загинули жінка з дитиною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 1 липня на трасі Одеса-Рені в Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білгород-Дністровський районний відділ поліції.
Повідомляється, що 33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох людей. Загинули жінка і хлопчик, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.
Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події та особи потерпілих. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
Як пише Telegram-канал Бессарабія.Інфо, аварія сталася на пішохідному переході.
Топ коментарі
+16 5 копійок
показати весь коментар02.07.2021 07:36
+14 Юрий Шмалько
показати весь коментар02.07.2021 07:35
+9 Володимир Начинка
показати весь коментар02.07.2021 07:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И тут варианты профилактики следующие: регулярные остановки тс с целью проверки на пьянку (что-тотмне подсказывает, что вы первый начнете тут возмущаться "почему простого водителя трогают, пусть бандитов ловят"). Возвращение ТО "опять Аваков, сволочь, с простого водителя деньги будет грести". Письма счастья "сволочь, Аваков, а если не я за рулем".
Ну, как, есть что возразить?
Вы за продолжение этой анархической вакханалии? На которую кое-кто смотрит из французских вертолетов.
Кстати, в Израиле тоже многие летаю будь здоров...
Пьяных стоящих на краю дороги(где нет обочины) вне населенного встречали? Пешеходные переходы наземные на скоростных трассах Аваков строит или международные трассы через населенные пункты он строит? Где ограждение дорог, нормальное освещение(повсеместное опасных участков), подземные и надземные переходы?
Виноваты все. Шли втроем и никто не видел машины???
"В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины".
Вот так выглядит пешеходный переход у финов. В каждом меле городе. Где скорость движения от 40 до 50 км/ч
Так на трассе или на пешеходном переходе?
2. какой переход на трассе БЕЗ СВЕТОФОРА? Как там ночью можно что то увидеть?
я не оправдываю сбившего, но выглядит все это идиотски. Такого в мире больше нет, думаю
На этом перекрестке часто случаются смертельные аварии... Если ехать со стороны Рени-Измаила на большой скорости, водитель не увидит перекрестка, а ночью то вообще... Еще и переход нарисовали...
Если авто летело со стороны Измаила, то тут все понятно, если со стороны Одессы, то людей мог бы и увидеть...