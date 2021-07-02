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"Україна - найбільш кінчена країна", - гламурна блогерка з Одеси обурилася затримкою авіарейсу з Борисполя до Туреччини. ВIДЕО

Мешканка Одеси, яка відома в соцмережах під псевдонімом Miss Verona, обурилася затримкою авіарейсу з Борисполя до Туреччини, неналежною роботою співробітників аеропорту і назвала Україну найбільш кінченою країною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, таку думку гламурна блогерка опублікувала в себе в соцмережах, чим очікувано викликала різку хвилю критики і цькування. Не дивно, що вже через кілька хвилин Miss Verona опублікувала новий ролик, де сказала, що її неправильно зрозуміли, а взагалі, вона патріотка Одеси, а не України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я, бл#дь, залишаюся в цій й#баній Україні", - блогер-переселенець, що живе в Дніпрі. ВIДЕО

Одеса (5461) Туреччина (3502) блогер (181)


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Топ коментарі
+98
Та щось їх "губатих" дохрена розвелося. Пора б уже дати по п...... мішалкою, щоб не в*якали.
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02.07.2021 10:42
+71
чем больше губы, тем меньше мозг
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02.07.2021 10:46
+54
Еще одна "смерть на взлёте". Шота лаптеголовые суицидники пошли косяками...
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02.07.2021 10:39
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Я з Двурічної. Не палай кацапе,а вчи українську не будь схожий на кріпостного )(уйла,якщо,це в тебе не генетично.
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02.07.2021 23:43 Відповісти
по делу больше ничего не пришло в головушку, может возразить чего хотел ил иможет я описанное придумал? оно и не удивительно. Я украинец - больше чем ты, спустись на землю и успокойся, клоун-патриот интернетный. В отличии от тебя я не убегу при малейшей возможности за 3 шекеля или в случае дальнейшей прямой агрессии, как сделали многие "патриоты", польша переполнена была в 14 году. Всё, уйди в закат, ты мне больше не интересен. Лепи свои пельмени или собирай помидоры, путешественник.
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03.07.2021 01:53 Відповісти
Бач,кацапу тупому,треба розжовувати.Що збудували рузьгєщелепні кацапи?:Людожерське ссср,Голодомори,каторжний труд,кріпацтво,стукачів,катів лєніних,сталіних.Бачиш кацап,твій рузьгємір,це бодотної цівілізації шлях в концтабір. Я таким,як ти пропоную,шлях в цівілізацію,демократію,повагу до персони,свободу:спілкуйся українською,вивчай українські традиції,вивчай історію України-Руси,читай українських еласиків,дивись українські фільми і передачі,відмовся від атрибутики підшконочного рускогоміра і тоді,можливо,ти станеш вільною з честью людиною Українцем. Я ветеран українокацапської війни 128 ОГШБ,534 ОІСБ,колишній ботающий на кацапсінській фєнє,але війна дала зрозуміти,що є Українець і земля моїх пращурів Україна,а Московія і московити,це ізвічний ворог.
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03.07.2021 09:19 Відповісти
ого... годно срака пригорела))) я даже не читал твой тупизм, звеняй.
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03.07.2021 09:24 Відповісти
Генетичні кріпостні московити невиліковні,пост розрахований на змосковщених Українців в яких жевріє,ще гордість.
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03.07.2021 09:33 Відповісти
ото ты безграмотное, жесть... пиши адрес, вышлю букварь!
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03.07.2021 11:09 Відповісти
или абетку - как пожелаешь))
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03.07.2021 11:10 Відповісти
Еще одна силиконовая сосалка вдруг поговорить захотела.
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02.07.2021 14:58 Відповісти
ну все как один губошлепки... может им на силиконе сэкономили .. часть мозга в губы перекачали ?
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03.07.2021 09:01 Відповісти
- Откуда у вас в Одессе столько ватников?
- Плодятся...
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02.07.2021 14:58 Відповісти
у всех этих интеллектуалов рыбий рот, это что, они все из одного мешка????????????
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02.07.2021 15:00 Відповісти
Досить поглянути на міньєтні силіконові губи і відразу розумієш що буде нести повну дурню кацапським суржиком. Таких потрібно стерелізувати, бо коли манкурти дають потомство починається хаос...
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02.07.2021 15:00 Відповісти
соска-миньетчица,что-то писнула
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02.07.2021 15:03 Відповісти
Треба вводити 3 графу у паспорті. Відміна 3 графи була великою помилкою. Ж2 приховує своє ставлення до українців і України! Але видає картава вимова, собачий язик, а тепер і ботаксні варги.............
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02.07.2021 15:26 Відповісти
_Думаю враг работает над тем, чтобы среди юношей распространять такой себе "модный тренд": обосри свою страну, обосри Украину. Это, типа, модно, современно, маладёжно... Может и не эта конкретно дура, но тенденция явно есть.
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02.07.2021 15:28 Відповісти
Ти пройдися по цьому сайту і зрозумієш, які вороги, як працюють і на кого... .
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02.07.2021 22:03 Відповісти
так ну це все добре, Мау погана, Україна ще гірше, це все ми чули.
А з губами що?
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02.07.2021 15:36 Відповісти
Так,а що вона буде робити в Турції без таких батонів?
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03.07.2021 01:44 Відповісти
Ну о чем вообще тут говорить, если сам нынешний главноудирающий радовался, когда в 2014 году Украину раздирали.
Ссылка (https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI&t=33s&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%93)
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02.07.2021 15:50 Відповісти
Тупая с куриными мозгами. Такой что то доказывать- себя не уважать.
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02.07.2021 15:54 Відповісти
таких нужно выпускать и не впускать из страны и точка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2021 15:56 Відповісти
Прежде чем открыть рот, этой губошлёпке необходимо каждый раз убедиться, что рот соединен с мозгом, а не с ж0пой.
Хотя, видимо, разница - минимальная.
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02.07.2021 16:16 Відповісти
Гламурна гидота! Твоє місце, губошльопка на паРаші!
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02.07.2021 16:22 Відповісти
На трассе
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03.07.2021 01:44 Відповісти
Шото сильно много блогерш с профессиональными губами.
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02.07.2021 16:22 Відповісти
таке враження, що блохєри, це якісь не зовсім повноцінні істоти, особливо срукогаварящі.
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02.07.2021 16:36 Відповісти
Нафига Украине знать, а цензору пиарить таких ****** ???
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02.07.2021 16:38 Відповісти
Щоб почути вибачення
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02.07.2021 17:58 Відповісти
Та нах мне её "вибачення""".....хай лучше сдохнет в канаве, вобла солитёрная.
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02.07.2021 18:19 Відповісти
Так от коли через популяризацію її вчинку у мережу зіллють її особисті данні, як це відбувається із більшістю таких хоробрих блогерів, у неї буде опція померти у канаві, якщо її знайде який то розлючений українець. Це травля та переслідування і воно працює
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02.07.2021 20:20 Відповісти
Зачем вы этих дур пиарите и рекламируете в интерете этих недоумкоа ? Они пачками полезли в надежде что о них напишут
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02.07.2021 16:38 Відповісти
Родина многих конченых людей, это правда
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02.07.2021 16:50 Відповісти
Люблю наших жінок, особливо такого віку як ось ця "мокромийка"))))))))
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02.07.2021 17:11 Відповісти
ну если есть средства то таких можно "любить"
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03.07.2021 09:31 Відповісти
возмутилась задержкой авиарейса из Борисполя в Турцию

А причина задержки?Может быть у какой то девахи типа тебя, разорвало силикон в самолёте в воздушной яме.И самолёт встал на незапланированную сан.обработку.Ну возможно же такое?А ты сразу возмущаешься
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02.07.2021 17:18 Відповісти
картавая кацапка пусть сначала букву р научится говорить.
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02.07.2021 17:27 Відповісти
Поддерживает новый флешмоб? Скоро будем видеть ее извиняющейся? )
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02.07.2021 17:35 Відповісти
Так уже.
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03.07.2021 08:13 Відповісти
Зачем постить в новостях животных? Сегодняшнее поколение молодых людей это когда никто ничего не знает, но у каждого есть свое мнение
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02.07.2021 17:38 Відповісти
От картава московитка! За такі речі треба відбирати паспорт грмадянина і видавати аусвайс недоукраїнця. Коли вже відос з покаянням?
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02.07.2021 17:39 Відповісти
Флешмоб продовжується. Чекаю на відео Стерненка
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02.07.2021 18:03 Відповісти
какие-то они все одинаковые
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02.07.2021 18:50 Відповісти
самый примитивный хайп .... по ходу уже всем 40 млн Украинцам пора выпустить похожий ролик ... что бы эта тематика стала в "переизбытке" ... тогда актуальность точечных высеров от этих недоумков в инстаграмме станет минус НОЛЬ.
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02.07.2021 19:18 Відповісти
слушайте, ну эти коровы делают же это намеренно...для хайпа и славы...а не боятся это делать тк реального наказания никто за это не понес пока...вот если бы реально штрафанули бы на пару десятков тысяч грн. и показали бы это на всю страну- это все сразу прекратится. Иначе таких мукл будет сотни еще...
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02.07.2021 19:18 Відповісти
Они так выступают, потому что девочек бить нельзя.
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03.07.2021 08:14 Відповісти
Очередное губошлепнутое чмо.Через сколько времени ОНО будет извиняться?
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02.07.2021 19:20 Відповісти
Насосало на Турцию и включило Багиню! ТП- губошлека помоечная!
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02.07.2021 19:23 Відповісти
Таки правда что губы закачивают собственным мозгом
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02.07.2021 19:55 Відповісти
... и вот такая дива живет в стране и паскудит ее.
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02.07.2021 19:57 Відповісти
Ребята... И не влом вам на неё на 4 страницы ругаться? Мало ли таких как она. Не портте себе жизнь, мыслите позитивно и конструктивно))
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02.07.2021 20:15 Відповісти
Якщо лайно воняє то з цього не варто робити новину.
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02.07.2021 20:25 Відповісти
Усі такі соски повинні жити в Туреччині без виїзду в Україну - там їм доведуть що по чому.
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02.07.2021 20:54 Відповісти
МАУ - дерьмо, государство украинское да, далеко не совершенное, но когда-то станет лучше, непременно, сама Украина прекрасная, люди нормальные в большинстве, кроме некоторых специфических регионов,
а у этой ТП - мозги куриные. и свои размышления и выводы оно может протолкнуть себе глубже в мохнатку или в свои рыбьи верхние губы. Аминь.
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02.07.2021 21:07 Відповісти
и еще, последнее, ТП, слушай сюда- без Украины Одесса, которую ты типа любишь, может превратиться только в очередное ОРДЛО, поезжай посмотри в луганду и домбабве, проверь.
так шта, ты реально тупая, нельзя любить Одессу и ненавидеть при этом Украину, они идут только в одном флаконе.
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02.07.2021 21:12 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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02.07.2021 21:22 Відповісти
Это убоище надуло губы шобы делать приятно какому-то спонсору.
В Одессе - это, как правило, владелец морской/около-морской компании, или 7-й километр.
Такие сильно воруют на налогах.
Задача - определить папика и "полюбить" его с помощью органов (правоохранительных)
Так сделали бы в любой уважающей себя стране.
Но у нас правит Знелил - потому дэвочка может отдыхать спокойно...
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02.07.2021 21:42 Відповісти
Это никто и только ваш шум даст ей крылья. Хватит, полоумки. Главные игроки в зРаде, которая Верховная.
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02.07.2021 21:49 Відповісти
ще одна SOS алка
дюже захотела
по звязді мешалкой
по губам да в тело
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02.07.2021 23:00 Відповісти
Проститутка ехала на зароботки, но что то пошло не так.
"Україна - найбільш кінчена країна", - гламурна блогерка з Одеси обурилася затримкою авіарейсу з Борисполя до Туреччини - Цензор.НЕТ 8838
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02.07.2021 23:07 Відповісти
Никакая она не блогерша... И , тем более, не гламурная....Обычная городская сумасшедшая. Пожелавшая прославиться в своём дворе.... Таких много в каждом городе. деревне, посёлке и хуторе....На них не надо обращать внимания - они и угомонятся.... Эта девочка,бросив школу, пошла искать счастья на рыбоконсервном плавучем заводе.... Денег не заработала - провонялась рыбой и подхватила сифилис.... Обозлилась на весь мир. Теперь гадит в инете. Примитивно и безграмотно....
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02.07.2021 23:24 Відповісти
судя по состоянию её "фасада" она даже представления не имеет, что такое "рыбоконсервный плавучий завод", а в тех кругах, где её пользуют, она скорее всего может получить не сифилис, а спид
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03.07.2021 00:49 Відповісти
та какая она блогерша ,ёпт.. ещё год назад торговала селёдку на Привоз.. пока какой-то турок ее не подобрал...а ещё она в Еврейской больнице геморой лечила...
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02.07.2021 23:33 Відповісти
Тю,а шо турок,не для сраки?Тіко Wi-Fi???
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02.07.2021 23:47 Відповісти
целебными поцелуями ??? блин надо както гемор съимитировать
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03.07.2021 07:03 Відповісти
в "завєдєніє" поспішає шалашовка......краще б не поверталася
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02.07.2021 23:51 Відповісти
Просто тупая овца
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02.07.2021 23:53 Відповісти
Смартфон и камера делает любого "блохтером", но не у каждого в голове при этом есть мозги.
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03.07.2021 06:23 Відповісти
Во! До появления соцсетей только родные и близкие знали, что ты придурок, а теперь миллионам надо донести сию мудрую мысль.
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03.07.2021 08:15 Відповісти
Задерживают все рейсы,а на границе с Чехией скопилось более 50 автобусов с украинцами...
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03.07.2021 06:24 Відповісти
Все боятся нового штамма Короровируса ДЕЛЬТА...
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03.07.2021 06:36 Відповісти
патриотка Одессы.... ёксель-моксель....... нарот адесы вставай с колен сбор возле дома проф-
союзов..........
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03.07.2021 07:05 Відповісти
В доме профсоюзов не погиб ни один одессит. Одесситы не такие придурки.
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03.07.2021 08:16 Відповісти
Я перепрошую (бо не дивилася і не слухала): а в якому місці вона гламурна ?
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03.07.2021 08:57 Відповісти
Ну шо вы к девке пристали? Она пол года копила денежки, чтобы купить ботокса для того, что-бы закачать в губы и сделать их более привлекательными для оральных утех. У нее каждый день на счету, это-же у скольких клиентов можно было соснуть, а тут такой облом.
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03.07.2021 09:08 Відповісти
Почему у них рожи одинаковые ?
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03.07.2021 09:44 Відповісти
Потому, что конченые.
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03.07.2021 09:56 Відповісти
Ну так в чому проблема- чемадан-вакзал- расея. А то розвелося тут губатих блогерш рускагаварящіх,як собак нерізаних...
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03.07.2021 10:31 Відповісти
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия
-666
А у кисилева спросите о совпадении..
???
???
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03.07.2021 11:28 Відповісти
флешмоб продолжается.
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03.07.2021 11:40 Відповісти
Очередная шкура с силиконовыми губами на работу в турецкий бордель опаздывала, а тут рейс задержали. Видать отсос пары сотен баксов сорвался, вот и истерит, что в убытке оказалась.
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03.07.2021 14:07 Відповісти
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