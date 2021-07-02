"Україна - найбільш кінчена країна", - гламурна блогерка з Одеси обурилася затримкою авіарейсу з Борисполя до Туреччини. ВIДЕО

Мешканка Одеси, яка відома в соцмережах під псевдонімом Miss Verona, обурилася затримкою авіарейсу з Борисполя до Туреччини, неналежною роботою співробітників аеропорту і назвала Україну найбільш кінченою країною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, таку думку гламурна блогерка опублікувала в себе в соцмережах, чим очікувано викликала різку хвилю критики і цькування. Не дивно, що вже через кілька хвилин Miss Verona опублікувала новий ролик, де сказала, що її неправильно зрозуміли, а взагалі, вона патріотка Одеси, а не України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я, бл#дь, залишаюся в цій й#баній Україні", - блогер-переселенець, що живе в Дніпрі. ВIДЕО