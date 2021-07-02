"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос. ВІДЕО

Незаконне фінансування партії "Слуга народу" становить близько $60-80 мільйонів щомісячно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив позафракційний нардеп Гео Лерос. За його словами, "общак" Офісу Президента наповнюється за рахунок олігархів.

"На сьогодні 236 народних депутатів отримують конверт з Офісу Президента, який наповнюється олігархами. На сьогодні "общак" офісу Зеленського становить від 60 до 80 мільйонів доларів щомісяця", - сказав Лерос.

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