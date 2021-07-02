"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос. ВІДЕО
Незаконне фінансування партії "Слуга народу" становить близько $60-80 мільйонів щомісячно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив позафракційний нардеп Гео Лерос. За його словами, "общак" Офісу Президента наповнюється за рахунок олігархів.
"На сьогодні 236 народних депутатів отримують конверт з Офісу Президента, який наповнюється олігархами. На сьогодні "общак" офісу Зеленського становить від 60 до 80 мільйонів доларів щомісяця", - сказав Лерос.
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Для Зеленського росіяни, які на 90% радіють кримнашу, які підтримують окупантів на Кримі і Донбасі - адіннарот.
Криворізьке приниження хоче, щоб ми всі розмовляли з ним на адном язикє!
І хтось вірить, що ця вражина робитиме щось на користь українців і України?
Цей виродок до мозку кісток - антиукраїнський.
Два эпизода: 1) граница с Крымом ("Крым это Украина", если что). Украинский таможенник спрашивает, есть ли с собой рубли. Да, отвечаем. "А почему вы везете с собой валюту оккупантов?" - Потому что там надо на что-то жить. "А низзя!" После часового (!) препирательства и просьб показать документы "пачему низзя", и обьяснений, что если Крым это Украина, почему он сам ведет себя , как оккупант (никакого уважения, хамство, беззаконие, вымогательство), пропускает.
2) Меловое. Толпа переселенцев, пробуют вьехать в СВОЮ УКРАИНУ. Погранец с помятой физиономией пропускает по пять человек: "те, кто по протоколу", и "кто без протокола". В переводе на нормальный язык, те, кто пересекал границу из "днр/лнр" в Россию (штраф, установленный Украиной для СВОИХ (!) ГРАЖДАН, не имеющих другой возможности приехать в Украину, 1700 грн и те, кто" как бы не нарушал" (просто не признаются - других-то способов выехать из зоны просто нет (!) ).
Когда у людей в толпе начинает скакать давление за 200, вызывают скорую (потом еще одну), у женщин и детей начинается истерика, эта же сволочь в форме (защитника Украины!), милостиво начинает пропускать побыстрее.
Украина. Другой не бывает. Другой не будет.
Зе - клоун, профан, марионетка олигархата Ахметки, коломойского. Все его окружение коррупционеры, ворье. Нары за ними плачут.
І має бути за це покараним.
Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.
Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.
6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.
Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.
6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)
Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
"Великий розпил" без тендерів - зеленський дає зелене світло!"
https://www.youtube.com/watch?v=LW2n7EX5Y4Q
и спускать свои решания вниз - в СНБО и Зеленому поцу.
Дивно, що цього "мєтіса" досі у ЄС не оформили, там таких кожен другий.))