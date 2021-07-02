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"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос. ВІДЕО

Незаконне фінансування партії "Слуга народу" становить близько $60-80 мільйонів щомісячно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив позафракційний нардеп Гео Лерос. За його словами, "общак" Офісу Президента наповнюється за рахунок олігархів.

"На сьогодні 236 народних депутатів отримують конверт з Офісу Президента, який наповнюється олігархами. На сьогодні "общак" офісу Зеленського становить від 60 до 80 мільйонів доларів щомісяця", - сказав Лерос.

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гроші (969) олігарх (931) Офіс Президента (2023) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+38
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 8238
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02.07.2021 12:08
+21
Благодаря президентству этого имбецила-зеленского Украину послали нах.. и европа и америка.
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02.07.2021 12:09
+19
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 4562
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02.07.2021 13:03
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Литинанта бакланова туда главным не просто так назначили...
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02.07.2021 12:35 Відповісти
Этот Бендер-бей уже в пуле порохоботов.
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02.07.2021 12:38 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13801002.html Ворог на Банковій, а ми чекаємо миру і добробуту на дивані.

Для Зеленського росіяни, які на 90% радіють кримнашу, які підтримують окупантів на Кримі і Донбасі - адіннарот.
Криворізьке приниження хоче, щоб ми всі розмовляли з ним на адном язикє!
І хтось вірить, що ця вражина робитиме щось на користь українців і України?
Цей виродок до мозку кісток - антиукраїнський.

"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 4112
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02.07.2021 12:47 Відповісти
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 5549
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03.07.2021 02:29 Відповісти
Среди прочего выделил "В УКРАИНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ".
Два эпизода: 1) граница с Крымом ("Крым это Украина", если что). Украинский таможенник спрашивает, есть ли с собой рубли. Да, отвечаем. "А почему вы везете с собой валюту оккупантов?" - Потому что там надо на что-то жить. "А низзя!" После часового (!) препирательства и просьб показать документы "пачему низзя", и обьяснений, что если Крым это Украина, почему он сам ведет себя , как оккупант (никакого уважения, хамство, беззаконие, вымогательство), пропускает.
2) Меловое. Толпа переселенцев, пробуют вьехать в СВОЮ УКРАИНУ. Погранец с помятой физиономией пропускает по пять человек: "те, кто по протоколу", и "кто без протокола". В переводе на нормальный язык, те, кто пересекал границу из "днр/лнр" в Россию (штраф, установленный Украиной для СВОИХ (!) ГРАЖДАН, не имеющих другой возможности приехать в Украину, 1700 грн и те, кто" как бы не нарушал" (просто не признаются - других-то способов выехать из зоны просто нет (!) ).
Когда у людей в толпе начинает скакать давление за 200, вызывают скорую (потом еще одну), у женщин и детей начинается истерика, эта же сволочь в форме (защитника Украины!), милостиво начинает пропускать побыстрее.
Украина. Другой не бывает. Другой не будет.
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03.07.2021 09:59 Відповісти
Чувака мабуть пре,що все повз нього!!!
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02.07.2021 12:52 Відповісти
Других вариантов нет?
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02.07.2021 13:32 Відповісти
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 4562
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02.07.2021 13:03 Відповісти
ёпт https://censor.net/ru/news/3274599/zakon_o_deoligarhizatsii_yavlyaetsya_farsom_leros Думает Зе что все во круг дураки, а он и его олигархической партия Слуга олигархов - умнее всех, которая на конвертах и побегушках Ахметки и Коломойши.
Зе - клоун, профан, марионетка олигархата Ахметки, коломойского. Все его окружение коррупционеры, ворье. Нары за ними плачут.
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02.07.2021 21:04 Відповісти
онЪ всё врётЪ даказательствЪ нетЪ это чорная завистЪ
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02.07.2021 13:30 Відповісти
Так этого и хотело 73-х процентное мыло.
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02.07.2021 13:34 Відповісти
Очень показательно как порохоботы оскорбляют украинцев.Заскринил.
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02.07.2021 15:14 Відповісти
Это ещё милое высказывание, тут можно и не такого прочитать...
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02.07.2021 15:59 Відповісти
Деньги есть, но вы держитесь
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02.07.2021 13:43 Відповісти
ЭТО НЕ ОБЩАК, А ЧЕРТЯК !!!
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02.07.2021 15:34 Відповісти
А тарифи ростуть ... (як 10000 слуг нагнули народ України, але вони слуги олігархів).
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02.07.2021 17:58 Відповісти
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 9697
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02.07.2021 18:41 Відповісти
Зелох в выборам готовится опять зебуинов скупит
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02.07.2021 18:43 Відповісти
ну конечно в квартале столько не заработаешь
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02.07.2021 19:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26940388.html Зеленський має бути покараним за державну зраду "Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 4119Чим відрізняється хороший лідер держави від Володимира Зеленського? Хороший лідер не вчиняє державної зради. А от наш президент вчиняє.

І має бути за це покараним.

Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.

Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.

6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.

Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.

6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)

Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
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02.07.2021 19:25 Відповісти
...забагато "ми", як на одного недоумка. Скидається на відозву глиста.
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02.07.2021 22:18 Відповісти
В 2013г. перед Майданом в Украине не была 300000 ветеранов войны (несомненно вооруженных), в Украине не было такого количества оружия, а сейчас в 2021г. все это есть. Если Зеленский и его банда будут продолжать заниматься узурпацией власти, уже не будет Майдана и не будет ни одного выстрела. Эти ветераны просто придут и вынесут эту "власть" за ноги и никто их не остановит, никто даже не будет пытаться это сделать, несмотря ни на какие приказы. Это правда и хотелось бы,чтобы эта власть это понимала, и начинала действительно работать на Украину.
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02.07.2021 20:23 Відповісти
Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден
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02.07.2021 21:12 Відповісти
Яка ж тут корупція? Турбота про нарід. З уточененням, що НЕ про український нарід.
"Великий розпил" без тендерів - зеленський дає зелене світло!"

https://www.youtube.com/watch?v=LW2n7EX5Y4Q
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02.07.2021 21:23 Відповісти
статус олигарха будет определять лично Коломойский, посоветовавшись с Ахметовым,
и спускать свои решания вниз - в СНБО и Зеленому поцу.
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02.07.2021 21:56 Відповісти
...колись популярним був вираз «******* як Троцький». То саме той випадок.
Дивно, що цього "мєтіса" досі у ЄС не оформили, там таких кожен другий.))
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02.07.2021 22:14 Відповісти
Петья Троцкий , перелогинся, и в следующий раз постарайся не срать себе в кальсоны
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03.07.2021 22:40 Відповісти
Геть зебильних крис!
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03.07.2021 10:22 Відповісти
***, якщо ти так переживаєш за долю України, то можна свої думки викладати її мовою?!
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03.07.2021 15:44 Відповісти
брехня.
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04.07.2021 01:45 Відповісти
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