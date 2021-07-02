Разумков про бійки в Раді: хотілося б вірити, що головною "зброєю" нардепів є переконання, а не фізкультура і спорт. ВIДЕО

Спікер Ради Дмитро Разумков сподівається, що в парламенті більше не буде бійок між народними депутатами.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Спікер зазначив, що в нинішньому скликанні була тільки одна бійка.

"Мені б хотілося вірити, що головною "зброєю" народних депутатів є переконання за допомогою своїх ораторських здібностей, а не фізична культура і спорт", - наголосив Разумков.

Відповідаючи на питання, чому бувають бійки, він заявив: "Наростає напруга, а аргументи закінчуються. Але коли в тебе закінчуються аргументи, це, в першу чергу, твоя проблема".

Говорячи про те, чи потрібно посилити покарання за бійки, спікер сказав: "Були різні ініціативи, зокрема щодо впровадження парламентських приставів. Але об'єктивно в цьому парламенті немає такої потреби".

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