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"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції". ВІДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про завершення в країні якоїсь "масштабної антитерористичної операції" і пообіцяв висунути претензії керівництву Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого".

"Сьогодні я затримався (на церемонію вручення державних нагород у Палаці Незалежності. - ред.), тому що закінчували в країні масштабну антитерористичну операцію. Нам здавалося, що вони будуть економічно нас душити... Ні. Триває більш масштабний терор всередині країни - проти людей і проти об'єктів... Найближчим часом докладно про це скажемо. Після сьогоднішнього закінчення заходів за лінією контррозвідки ми вже не якомусь Хайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини, висунемо претензії, але самому канцлеру і декому з керівництва Німеччини. Про це пізніше", - сказав Лукашенко.

Водночас Лукашенко так і не пояснив, про яку "антитерористичну операцію" йдеться і хто брав у ній участь.

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Білорусь (7932) Німеччина (7363) Лукашенко Олександр (2655) Меркель Ангела (1139) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+22
-Канцлер ня праязджаў? - няма, сынок, толькі Хайка Маас праскочыў"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції" - Цензор.НЕТ 7722
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02.07.2021 13:59
+21
Меркель в ужасе)))
"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції" - Цензор.НЕТ 3318
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02.07.2021 13:56
+20
"Предъявим претензии уже не какому-то Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко рассказал о завершении в Беларуси "антитеррористической операции" - Цензор.НЕТ 8524
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02.07.2021 13:51
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У бульбофюрера совсем уже крышу снесло.
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02.07.2021 13:50 Відповісти
А Моргенштерн спросит лично с Байдена!
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02.07.2021 14:05 Відповісти
"Предъявим претензии уже не какому-то Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко рассказал о завершении в Беларуси "антитеррористической операции" - Цензор.НЕТ 8524
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02.07.2021 13:51 Відповісти
руководители беларуских российских спецслужб дабы показать свою полезность и пользуясь подозрительностью и общей невменяемостью бульбофюрера придумывают ему все новые и новые раскрытые заговоры
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02.07.2021 13:52 Відповісти
Не волнуйтесь, мы вас вылечим. Алкоголики, это наш профиль!
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02.07.2021 13:53 Відповісти
можно ещё в спортлото на Меркель пожаловаться.
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02.07.2021 13:54 Відповісти
Тут тебе не здесь!
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02.07.2021 13:54 Відповісти
"Предъявим претензии уже не какому-то Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко рассказал о завершении в Беларуси "антитеррористической операции" - Цензор.НЕТ 8124
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02.07.2021 13:54 Відповісти
Оце б камеру з такого колеса та на пляж.
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02.07.2021 13:59 Відповісти
Для такой камеры жопу надо сначала раскормить, чтоб в дырку не проваливалась а то толку от нее на пляже никакого.
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02.07.2021 14:06 Відповісти
У нас колись була камера з великого колеса Білоруса. Ми переплели дірку вірьовками і вийшов такий собі гамак на воді.
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02.07.2021 14:20 Відповісти
Клуб шаловливые ручки)))) ИМХО - надувные матрасы гораздо удобнее и по цене нынче совсем не кусаются.
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02.07.2021 15:26 Відповісти
удобнее то удобнее, но не так весело)
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03.07.2021 13:08 Відповісти
Стефанчуку можна подарувати.
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02.07.2021 14:22 Відповісти
Юзику тоже можно. Но каждый раз при его заходе в воду, на противоположном берегу надо объявлять тревогу "Внимание, идут цунами!".
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02.07.2021 14:38 Відповісти
и в хороший ветер ))
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03.07.2021 10:30 Відповісти
Они так не делают! Они ж типа европейцы....не то что, те-же французы, которые чуть что жгут машины и бьют витрины (причем с регулярностью каждые 2 года)
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02.07.2021 14:51 Відповісти
"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції" - Цензор.НЕТ 8556
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02.07.2021 15:22 Відповісти
Ну всьо, гансам гаплик.
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02.07.2021 13:56 Відповісти
Меркель в ужасе)))
"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції" - Цензор.НЕТ 3318
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02.07.2021 13:56 Відповісти
Лукашенковцы разыграли очередную сценку для детского сада...
"Предъявим претензии" - желательно из клетки, на суде в Гааге.
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02.07.2021 13:57 Відповісти
это какой то болотный цыркус.
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02.07.2021 13:58 Відповісти
-Канцлер ня праязджаў? - няма, сынок, толькі Хайка Маас праскочыў"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції" - Цензор.НЕТ 7722
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02.07.2021 13:59 Відповісти
наші прийшли.... зустрічають всим селом.
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02.07.2021 15:18 Відповісти
Не видать фашистам бульбы...
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02.07.2021 14:01 Відповісти
И креветок...
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02.07.2021 15:01 Відповісти
И ..он прав!!! И претензии есть не токо к какой то там Германии! Ве а риз Клязуенштрассе?
Есть вполне обоснованные претензии к руководству Межгалактического Картофельного союза. И список там не маленький! Ой не маленький.
Это и поставки бульбы на межгалактические рынки с Беларуси. А они де факто закрыты! Это знают фсье!!......и молчат.
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02.07.2021 14:02 Відповісти
Меркель нервно курит в дальнем углу своей резиденции, размышляя как, когда и куда ей бежать от Белорусского самозванца.
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02.07.2021 14:03 Відповісти
Неужели бульбофюрер санкции введёт против сп2?
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02.07.2021 14:03 Відповісти
Тобто, твій народ це терористи, якій загнали в стойло!!!!! Операція завершена. а ти хЄРРой!!!!!!! лука ти ІДІОТ!!!!!!!!!Що гроши закінчились??????
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02.07.2021 14:05 Відповісти
Мешок бульбы этому хлопцу!
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02.07.2021 14:06 Відповісти
Давай, меркелядь, проводи саммиты с фюрером... Консерва путлеровская!
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02.07.2021 14:07 Відповісти
Это что, такая месть тупина Ангеле за недостроенный СП-2? Или еще один шаг к Минскому федеральному округу?. Хотя скорее всего два в одном. Единственное что точно, так это что бульбанфюрер с катушек съехал окончательно.
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02.07.2021 14:08 Відповісти
неограниченная власть и старение = шизофрения
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02.07.2021 14:12 Відповісти
"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції" - Цензор.НЕТ 5266 "Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції" - Цензор.НЕТ 7550 Антитерор 2020
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02.07.2021 14:18 Відповісти
Оно правда в такой шапке картоплю собирало? Вот же ипанутое животное...
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02.07.2021 14:26 Відповісти
пуйло дал фас своей карманной сабачке... она и гавкать начала, сама не понимая зачем и на кого...
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02.07.2021 14:19 Відповісти
як любив казати кер мернес" с таким е.лом тибе никто денег не дасть!"
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02.07.2021 14:19 Відповісти
План Мааса: Україна отримує гарантії в прокачуванні певного обсягу російського газу в Європу, але не виступає проти «Північного потоку-2» та дає воду в Крим.

Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.

Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
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02.07.2021 14:21 Відповісти
https://veralline.com/uploads/images/00/50/63/2019/06/19/3bd899.jpg Ось їм вода
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03.07.2021 07:55 Відповісти
"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції" - Цензор.НЕТ 494
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02.07.2021 14:24 Відповісти
Надо в Бресте сжечь все AUDI а в Гродно BMW
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02.07.2021 14:26 Відповісти
Я так полагаю претензии Лукашенко адресованы канцлеру Палпатину... Это смело )
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02.07.2021 14:29 Відповісти
Ну чипсенфюрер прав. Гражданскую авиацию он победил
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02.07.2021 14:44 Відповісти
Чык-чырык ипанулся.
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02.07.2021 14:52 Відповісти
До чого ці "полумєри"?
Одразу оголосити війну Німеччині!

І тоді:
- Бєларус матка, млєко, курка, яйка єсть?
- Та аткуль, синкі, яни є? Як у 93-ям роци прийшоу той бульбанутий караунік, так усє й прапало.
- На получі - гуманітарен помощь!
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02.07.2021 14:58 Відповісти
Це щоб х@уйло на його тлі більше розумним здавався.
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02.07.2021 15:08 Відповісти
Jesli uze NATo realno zanialas unictozit ego,tak on bi uze necego negovoril.Takogo duraka kak on nikde nenajdios
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02.07.2021 15:30 Відповісти
От это ще - недоразумение господне, як казала моя бабця.
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02.07.2021 15:38 Відповісти
Сынулька ябацьки Колюнька даст дрыщя по гейропе
Бульбенфюрер надеется на своего клована зеленского,
Тот бензель покупает ...
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02.07.2021 15:40 Відповісти
Я так понимаю что паталогоанатом не найдём мозг в черепе лукашенки Сам терроризирует свой народ но во всем виновен ЕС , Германия. Шизофреник )))
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02.07.2021 15:51 Відповісти
У меня нет слов , как мы все пропустили вот такое вот Говнище в 21-м веке
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02.07.2021 16:01 Відповісти
Придурок колхозный!!
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02.07.2021 16:14 Відповісти
Этот придурок колхозный картошки объелся, стало глючить
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02.07.2021 20:07 Відповісти
"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего, на Шекспира."
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02.07.2021 16:20 Відповісти
Боже,какой дурак правит страной,имея безграничную власть.
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02.07.2021 22:58 Відповісти
народ таки дурня без мізків судитиме
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02.07.2021 23:55 Відповісти
сам то тот еще террорист принявший присягу на террористическом флаге
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03.07.2021 13:09 Відповісти
 
 