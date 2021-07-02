"Висунути претензії вже не якомусь Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко розповів про завершення в Білорусі "антитерористичної операції". ВІДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про завершення в країні якоїсь "масштабної антитерористичної операції" і пообіцяв висунути претензії керівництву Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого".

"Сьогодні я затримався (на церемонію вручення державних нагород у Палаці Незалежності. - ред.), тому що закінчували в країні масштабну антитерористичну операцію. Нам здавалося, що вони будуть економічно нас душити... Ні. Триває більш масштабний терор всередині країни - проти людей і проти об'єктів... Найближчим часом докладно про це скажемо. Після сьогоднішнього закінчення заходів за лінією контррозвідки ми вже не якомусь Хайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини, висунемо претензії, але самому канцлеру і декому з керівництва Німеччини. Про це пізніше", - сказав Лукашенко.

Водночас Лукашенко так і не пояснив, про яку "антитерористичну операцію" йдеться і хто брав у ній участь.

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