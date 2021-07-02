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Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле. ВIДЕО

Як на рівному місці потрапити у зашкварний скандал? Простий і дієвий рецепт знає наше Міноборони, яке вирішило взути жіночу "коробку" військовослужбовиць на параді до Дня незалежності у... підбори!

Богдан Буткевич докладно розбирає спробу упослідження жінок в армії керівництвом цієї ж таки армії та намагання перетворити військовий парад на якесь дефіле "Кварталу".

Отже, 24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ.

На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року вони мали пройти в парадній формі і без зброї. Крім того, курсантки повинні були йти в туфлях на підборах, і вже почали тренування. Після публікації відповідних світлин вибухнув скандал. І міністр оборони вже хутенько пообіцяв змінити взуття, проте все одно – не на звичайні берці.

Чому це жах, сором і так не мало би бути – докладно аналізуємо в "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури". ВIДЕО

Автор: 

жінки (625) Міноборони (7379) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+34
Каков поп ....

Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 9627
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02.07.2021 15:31
+17
По темечку этими каблуками всем 73%
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02.07.2021 15:33
+15
мож пора??? )))))
Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 543

....
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02.07.2021 15:43
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Каков поп ....

Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 9627
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02.07.2021 15:31 Відповісти
По темечку этими каблуками всем 73%
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02.07.2021 15:33 Відповісти
Я надеюсь мальчики-зайчики в трусиках и Сердючка с цыганским табором в параде участвовать будут?
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02.07.2021 15:34 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 8706
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02.07.2021 16:01 Відповісти
а все ж таки образ передано добре.
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02.07.2021 16:32 Відповісти
мож пора??? )))))
Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 543

....
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02.07.2021 15:43 Відповісти
Так ті , що в туфлях на каблуках крокували і є лохторат зє сцикуна.
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02.07.2021 15:44 Відповісти
У Зеленского один совок в голове, хоть и молодой. Зачем эти парады? Несколько бригад в армии каждый год по 3 месяца какой-то херней занимаются.
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02.07.2021 15:46 Відповісти
Когда парада не было, Порох пеной исходил со своими приспешниками, что парад нужен.
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02.07.2021 15:52 Відповісти
От і вилізло подоляцька чмо) курва, сколька за пасасать?
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02.07.2021 16:28 Відповісти
Летом в жару 40-45 женщин в берцы. Пожалейте, пусть идут в туфлях, это нормально.
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02.07.2021 15:48 Відповісти
Так а шо, воно ж нам "нічего нє должен!"
Захоче - взує лабутени, захоче - зіграє на роялі! 🎹🎹🎹🙄
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02.07.2021 15:49 Відповісти
https://twitter.com/Ilona_Roz

https://twitter.com/Ilona_Roz Гішпанський Сором @Ilona_Roz

https://twitter.com/Ilona_Roz https://twitter.com/Ilona_Roz



Шановне паньство, принесла вам радість радісну! Тепер заживем!
З 30 червня змінились правила оцінки нерухомості. Тепер не потрібно платити оцінщикам 1000 грн за оцінку. На цьому добрі новини закінчуються. Тепер кожна людина може сама зайти в реєстр і витягнути звідти звіт.
І було б все чудово, бо позбулися лишньої прокладки. Але на ділі це виглядає так: Ви продаєте квартиру за умовно 50 тис дол., але реєстр вважає що вона коштує 80, і так як нотаріус не має права поставити ціну у договорі нижче експертної оцінки, то податки ви заплатите, виходячи з оціночної вартості. І добре якщо це буде 2% (по одному від покупця і продавця), якщо нерухомість у власності більше 3х років, якщо меньше то це буде 7,5% з продавця.
Держава зеленої епохи тебе видоіть до останнього, не сумнівайся!
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02.07.2021 15:52 Відповісти
А типу раніш було інакше. Завжди до разрахунку береться оціночна вартвість, якщо фактична ціна продажу є меншою.
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02.07.2021 21:48 Відповісти
НА ЛАБУТЕНАХ!
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02.07.2021 16:40 Відповісти
А как хорошо видосики против Пороха было пилить, да Богдан?
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02.07.2021 20:41 Відповісти
я х.з. шо за рабов миллионы - сделали кумира и любой шо скажет напр - че Мертвечук расцвел = раб Путина, агент кремля, "зелень", продался, купили, быдло, лох, враг, бейте его?
ты с сайта Антиколорадоса? секта блин - вы даже не понимаете шо своим озверением вы только вызываете ненависть у ваших противников. тупо кто чет на "Пороха" скажет - густо обсерается вами - и кому это понравиццо то?)
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03.07.2021 09:02 Відповісти
Не пиши нетверезим.
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03.07.2021 10:59 Відповісти
ага, если правда, то нетрезв, да? правда пиво пил, но че не так сказал то? вы бы почитал шо там на сайте творилось когда 1 и 2 тур был - какие "комплименты" и проклятия, да и щас - как только не обзывают "73%" - ну и думаю шо это выглядит.... слегка странно, не?
та за такое половина - специально проголосует заЗе - обзывают скотом, дебилами и т.д., мня ся чуть ли не буддами - тут любому не понравится
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03.07.2021 22:32 Відповісти
А канкан?
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03.07.2021 07:24 Відповісти
А стринги им не вменили к каблукам?
Позорище.Зюзя и тут плюнул в лицо украинцам.
Прямо с парада барышням можно иттить в шоу бизнес
Испанский стыд. Превращение всей страны в Квартал
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03.07.2021 11:34 Відповісти
а що дівчата не можуть послату наХ... утирка? чи їм подобається ходити на каблуках на параді? слабо заявити хомі та зеленому кондомам щоб ті своїх шаболд вивели на каблуках човгати строєвою ходою на параді зелених дебілів?
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03.07.2021 11:46 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 6991
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03.07.2021 12:16 Відповісти
Тот идиот который это придумал пусть Цука сам на парад придет в лосинах и лабутенах ....Ждем.
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03.07.2021 14:18 Відповісти
я не пойму в чем проблема? да снимите вы этих телок с парада и на этом весь срач закончится! какому идиоту пришла в голову окуенная мысль, что женщина это украшение армии? да с ними проблем больше чем пользы!!! это уподобление Китаю или КНДР перед трибуной с высокими перцами ноги задирать? что зельц хочешь быть на Ким Чен Ына похожим? какие на йух каблуки? камфляж и берцы ! раз пошли в армию то пусть всё будет как в НАТО - все одинаковы и для всех форма унисекс! моя воля я бы женщин в армию не брал.....наверно гитлер был прав о месте женщины - кухня, дети, кирха!
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03.07.2021 17:33 Відповісти
Шоу 73 квартала продолжается!
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04.07.2021 08:55 Відповісти
Бубочка каждый день делает или говорит очередную глупость, что бы забыли о предыдущей!
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04.07.2021 09:03 Відповісти
 
 