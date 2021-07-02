Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле. ВIДЕО
Як на рівному місці потрапити у зашкварний скандал? Простий і дієвий рецепт знає наше Міноборони, яке вирішило взути жіночу "коробку" військовослужбовиць на параді до Дня незалежності у... підбори!
Богдан Буткевич докладно розбирає спробу упослідження жінок в армії керівництвом цієї ж таки армії та намагання перетворити військовий парад на якесь дефіле "Кварталу".
Отже, 24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ.
На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року вони мали пройти в парадній формі і без зброї. Крім того, курсантки повинні були йти в туфлях на підборах, і вже почали тренування. Після публікації відповідних світлин вибухнув скандал. І міністр оборони вже хутенько пообіцяв змінити взуття, проте все одно – не на звичайні берці.
Чому це жах, сором і так не мало би бути – докладно аналізуємо в "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
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Захоче - взує лабутени, захоче - зіграє на роялі! 🎹🎹🎹🙄
https://twitter.com/Ilona_Roz Гішпанський Сором @Ilona_Roz
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Шановне паньство, принесла вам радість радісну! Тепер заживем!
З 30 червня змінились правила оцінки нерухомості. Тепер не потрібно платити оцінщикам 1000 грн за оцінку. На цьому добрі новини закінчуються. Тепер кожна людина може сама зайти в реєстр і витягнути звідти звіт.
І було б все чудово, бо позбулися лишньої прокладки. Але на ділі це виглядає так: Ви продаєте квартиру за умовно 50 тис дол., але реєстр вважає що вона коштує 80, і так як нотаріус не має права поставити ціну у договорі нижче експертної оцінки, то податки ви заплатите, виходячи з оціночної вартості. І добре якщо це буде 2% (по одному від покупця і продавця), якщо нерухомість у власності більше 3х років, якщо меньше то це буде 7,5% з продавця.
Держава зеленої епохи тебе видоіть до останнього, не сумнівайся!
ты с сайта Антиколорадоса? секта блин - вы даже не понимаете шо своим озверением вы только вызываете ненависть у ваших противников. тупо кто чет на "Пороха" скажет - густо обсерается вами - и кому это понравиццо то?)
та за такое половина - специально проголосует заЗе - обзывают скотом, дебилами и т.д., мня ся чуть ли не буддами - тут любому не понравится
Позорище.Зюзя и тут плюнул в лицо украинцам.
Прямо с парада барышням можно иттить в шоу бизнес
Испанский стыд. Превращение всей страны в Квартал