Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле. ВIДЕО

Як на рівному місці потрапити у зашкварний скандал? Простий і дієвий рецепт знає наше Міноборони, яке вирішило взути жіночу "коробку" військовослужбовиць на параді до Дня незалежності у... підбори!

Богдан Буткевич докладно розбирає спробу упослідження жінок в армії керівництвом цієї ж таки армії та намагання перетворити військовий парад на якесь дефіле "Кварталу".

Отже, 24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ.

На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року вони мали пройти в парадній формі і без зброї. Крім того, курсантки повинні були йти в туфлях на підборах, і вже почали тренування. Після публікації відповідних світлин вибухнув скандал. І міністр оборони вже хутенько пообіцяв змінити взуття, проте все одно – не на звичайні берці.

Чому це жах, сором і так не мало би бути – докладно аналізуємо в "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Теорія брехні. Які казки розповідала ЗЕ-влада про "вагнергейт" - розбір від "Без цензури". ВIДЕО