"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. ВІДЕО
Збірна України з футболу готується до матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти збірної Англії, який відбудеться завтра в Римі.
Як інформує Цензор.НЕТ, основний півзахисник української команди Тарас Степаненко розповів про свої враження від ігор на чемпіонаті та про очікування від поєдинку з англійцями.
Головний тренер команди Андрій Шевченко влаштував для гравців прогулянку по італійській столиці. Дотримуючись усіх карантинних норм футболісти відвідали Колізей, побували на площі Венеції, піднялися до монументу Вітторіо Емануеле та оглянули імперські Форуми. У ці дні доступ до Вічного Міста для туристів обмежений, проте нечисленні перехожі впізнавали українських гравців і вітали їх.
Топ коментарі
+27 Павло ШОвте
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+15 Andriy Kalnyshevsky
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+13 Павло ШОвте
показати весь коментар02.07.2021 17:37
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-Ей нужно выжать наша команду Дзюба перед матчем.Идём.У нас в планах монумент Витторио Эмануэле и Коллизей.Облико морале.Ферштейн?
-Ес оф кос тренер
разгоняй зраду в другом месте
Героям Слава! давайте, парни, подарите всем праздник
Це - Патріотизм.
12-й - найсильніший і рятує у скруті.
У збірній України тільки 11 гравців...