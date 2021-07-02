"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. ВІДЕО

Збірна України з футболу готується до матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти збірної Англії, який відбудеться завтра в Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ, основний півзахисник української команди Тарас Степаненко розповів про свої враження від ігор на чемпіонаті та про очікування від поєдинку з англійцями.

Головний тренер команди Андрій Шевченко влаштував для гравців прогулянку по італійській столиці. Дотримуючись усіх карантинних норм футболісти відвідали Колізей, побували на площі Венеції, піднялися до монументу Вітторіо Емануеле та оглянули імперські Форуми. У ці дні доступ до Вічного Міста для туристів обмежений, проте нечисленні перехожі впізнавали українських гравців і вітали їх.

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