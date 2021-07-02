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"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. ВІДЕО

Збірна України з футболу готується до матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти збірної Англії, який відбудеться завтра в Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ, основний півзахисник української команди Тарас Степаненко розповів про свої враження від ігор на чемпіонаті та про очікування від поєдинку з англійцями.

Головний тренер команди Андрій Шевченко влаштував для гравців прогулянку по італійській столиці. Дотримуючись усіх карантинних норм футболісти відвідали Колізей, побували на площі Венеції, піднялися до монументу Вітторіо Емануеле та оглянули імперські Форуми. У ці дні доступ до Вічного Міста для туристів обмежений, проте нечисленні перехожі впізнавали українських гравців і вітали їх.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дякуємо!" і "Слава Україні!": українська діаспора зустріла національну збірну з футболу в Римі. ВІДЕО

збірна з футболу (224) футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+27
Флаг и ушанку до сих пор вытащить не может."Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии - Цензор.НЕТ 9626
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02.07.2021 17:35
+15
Простудится кацап без ушанки. Наденьте ему хоть ведро.
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02.07.2021 17:37
+13
"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 1866
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02.07.2021 17:37
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Флаг и ушанку до сих пор вытащить не может."Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии - Цензор.НЕТ 9626
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02.07.2021 17:35 Відповісти
Простудится кацап без ушанки. Наденьте ему хоть ведро.
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02.07.2021 17:37 Відповісти
Сами выйдут.
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02.07.2021 17:39 Відповісти
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02.07.2021 18:21 Відповісти
Ккак то помочь надо Дене. Хорошего проктолога посоветовать.
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02.07.2021 18:22 Відповісти
Дайте ему селёдки
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03.07.2021 00:29 Відповісти
"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 1866
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02.07.2021 17:37 Відповісти
ПРОСТОЙ ВОПРОС ЗНАТОКАМ
"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 5636
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02.07.2021 17:41 Відповісти
В нього виникають звукові галюнікі "пу-кін ху-й-ло... ла-ла-ла..."
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02.07.2021 17:54 Відповісти
Група смерті і Україна)))"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 6423
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02.07.2021 17:45 Відповісти
Дивлячись на гравців Національної збірної України, бачу,що вони не розуміють українську. Може то лише мені вважається?
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02.07.2021 17:51 Відповісти
а позавчора здалось що навіть якось...стримано до неуважності сприйняли українську діаспору (з дітьми, пізно ввечері) які їх вітали у віночках і з прапорами України...дуже були стомлені мабуть
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02.07.2021 18:49 Відповісти
Ні, вони розуміють і знають українську, але оскільки вони (в більшості) малороси, то і спілкуються мовою агресора (а раптом зеніт чи спартак контракт запропонують).
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02.07.2021 18:51 Відповісти
ніхто з тих, в кого були шанси потрапити до лав збірної, окрім ракицького, на кацапські контракти не пішов! нащастя бидлятина ракицький за збірну більше не грає!
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02.07.2021 22:03 Відповісти
Так вот как то странно и на донбасе воюющие за Украину,не розумиют украинску,в основном мовою агрессора размовляют.
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02.07.2021 20:27 Відповісти
Не більше 15% москвощелепних,але після фронту багато хто кидає ботати па кацапскай фєнє і переходить на рідну українську.
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02.07.2021 20:41 Відповісти
...когда садят твоего брата-агрессора на бутылку - то да, на кацапской "размовляют"
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02.07.2021 22:03 Відповісти
А ты на какой тут карлякаешь,слезай с бутылки.
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03.07.2021 14:18 Відповісти
Макарка, ті що зі зброєю в руках захищають Україну, можуть хоч на китайській говорити. Але ті, що за їхніми спинами мають можливість грати в м'яч, співати ротом, махати кулаками, і це все під українським прапором, мали б мати хоч стільки порядності, щоб на офіційних заходах не розмовляти мовою агресора. Англійською, французькою, німецькою - так, але не мовою кідарасів.
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02.07.2021 22:24 Відповісти
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03.07.2021 00:15 Відповісти
Українською володію не гірше за тебе, хоча в побуті російськомовний, так склалося, я не є етнічний українець! А що там тобі "вважається", то звернись до психіатра!
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02.07.2021 22:09 Відповісти
Но может ей нужна помощь?!
-Ей нужно выжать наша команду Дзюба перед матчем.Идём.У нас в планах монумент Витторио Эмануэле и Коллизей.Облико морале.Ферштейн?
-Ес оф кос тренер
"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 8615
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02.07.2021 18:01 Відповісти
Ну отримали "суркісята" свій "день слави", а завтра буде "день ганьби". Ви в чудеса вірите? Я ні.
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02.07.2021 20:42 Відповісти
Якщо вони виграють це буде чудо
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02.07.2021 20:44 Відповісти
Вся надія як в боксі на "лакі панч".
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02.07.2021 20:48 Відповісти
уже и так было одно чудо
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02.07.2021 23:27 Відповісти
после дня ганьби сразу заговорят на украинском и станут поприветливее
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03.07.2021 00:17 Відповісти
Прямо "дня ганьби" уже не буде, потому что вошли в 8 лучших команд Европы.
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03.07.2021 09:26 Відповісти
даже если они 7.0 продуют, никакой ганьби уже быть не может.
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03.07.2021 14:07 Відповісти
может (
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03.07.2021 15:09 Відповісти
ну что?? 4-0- это еще не ганьба??
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03.07.2021 23:40 Відповісти
для меня нет. сам факт этого матча стоит любого его результата.
разгоняй зраду в другом месте
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13.07.2021 13:54 Відповісти
4-0!!! ДАУНЫ!!
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03.07.2021 23:41 Відповісти
сборная делает для страны больше, чем все правительства вместе взятые
Героям Слава! давайте, парни, подарите всем праздник
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03.07.2021 14:07 Відповісти
манкурти в римі які знають чуже а вивчити свое не спромоглись бо малороси
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03.07.2021 18:29 Відповісти
Хтось з зіркових тренерів сказав, що в національних збірних є 12-й гравець.
Це - Патріотизм.
12-й - найсильніший і рятує у скруті.
У збірній України тільки 11 гравців...
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03.07.2021 19:08 Відповісти
 
 