Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою. ВIДЕО
Телеведуча Кейт Гарравет у програмі "Доброго ранку, Британіє" в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка порівняла карту України на формі збірної для Євро-2020 із брудною плямою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про інцидент повідомило видання Daily Star.
Пристайка запросили в студію, щоб обговорити матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Англією та Україною.
"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи", - сказала телеведуча.
#Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном в присутствии украинского посла в #Великобритании Вадима #Пристайко.— Украина Новости (@ukrainenewstop) July 3, 2021
"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, pic.twitter.com/IixD0u81GB
Посол не прокоментував її слова про "брудну пляму".
Також Гарравей запитала Пристайка, чи не є політичним рішення розміщення карти на футболці збірної. Посол у відповідь зазначив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. Дипломат зауважив, що національна збірна вперше піднялася на таку високу сходинку під час чемпіонату Європи.
England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.— Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021
Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.
Follow all the action on @ITV 👉 https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL
Телеглядачі почали писати про своє обурення стосовно грубого виразу Кейт Гарравет на її сторінці у твітері: "Що вона щойно сказала?", "Кейт така груба".
Будь ласка, зачекайте...
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Это же только желание унизить, баксы от Путина получила
Come Out, Ye Black and Tans
)))))))))) тролинг 80й левел
https://ru.wikipedia.org/wiki/Come_Out,_Ye_Black_and_Tans
а муж давно сбежал..
сынок тоже сбежит-ходит в грязном белье
Здесь надо прочувствовать
разницудипломатическую гибкость британского головного мозга.
І якщо МЗС мовчки проковтне цю блювотину, - то н@хер таке МЗС!!!
А нужно было заехать ведущей в рыло .
Мабуть ще одна прокремлядська курва яка ******** переводи на карту з московії
Это потому что Борис Джонсон делал карьеру не так эта она,
когда после всего на одежде остаётся грязное светлое пятно.
Как на платье Моники Левински.
How to correctly in English Kate Garraway?
Очень скромно она выглядит, да и "Слава Украине!" и "Героем слава!" занатдо мелким шрифтом, не на всю спину, так что бы у свинособак за километр пердаки взрывались!!! Люди, не осудят...
А взагалі він відповів нормально хоча і не зовсім англійською ))))
сильные люди не агрятся на подобные подколы, но у местной шоколадной шоблы бомбануло знатно - одни оскорбления убить, уволить, дать подсрачника.
рано нам в ЕС еще.
Ну трохи постібалася з дизайну форми - у них же вільна журналистика.
Трохи перегнула з жартом але дизайн насправді вельми спірний