Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою. ВIДЕО

Телеведуча Кейт Гарравет у програмі "Доброго ранку, Британіє" в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка порівняла карту України на формі збірної для Євро-2020 із брудною плямою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про інцидент повідомило видання Daily Star.

Пристайка запросили в студію, щоб обговорити матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Англією та Україною.

"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи", - сказала телеведуча.

Посол не прокоментував її слова про "брудну пляму".

Також Гарравей запитала Пристайка, чи не є політичним рішення розміщення карти на футболці збірної. Посол у відповідь зазначив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. Дипломат зауважив, що національна збірна вперше піднялася на таку високу сходинку під час чемпіонату Європи.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



Follow all the action on @ITV 👉 https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL