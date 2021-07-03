УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12204 відвідувача онлайн
Новини Відео
39 645 286

Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою. ВIДЕО

Телеведуча Кейт Гарравет у програмі "Доброго ранку, Британіє" в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка порівняла карту України на формі збірної для Євро-2020 із брудною плямою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про інцидент повідомило видання Daily Star.

Пристайка запросили в студію, щоб обговорити матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Англією та Україною.

"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи", - сказала телеведуча.

#Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном в присутствии украинского посла в #Великобритании Вадима #Пристайко.

"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, pic.twitter.com/IixD0u81GB

— Украина Новости (@ukrainenewstop) July 3, 2021

Посол не прокоментував її слова про "брудну пляму".

Також Гарравей запитала Пристайка, чи не є політичним рішення розміщення карти на футболці збірної. Посол у відповідь зазначив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. Дипломат зауважив, що національна збірна вперше піднялася на таку високу сходинку під час чемпіонату Європи.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.

Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.

Follow all the action on @ITV 👉 https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL

— Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021

Дивіться також: Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної. ВIДЕО

Телеглядачі почали писати про своє обурення стосовно грубого виразу Кейт Гарравет на її сторінці у твітері: "Що вона щойно сказала?", "Кейт така груба".

Автор: 

Велика Британія (5602) збірна з футболу (224) Збірна України (144) ЗМІ (1361) Пристайко Вадим (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+74
Британская ведущая Кейт Гарравет - грязное пятно в журналистике...
показати весь коментар
03.07.2021 14:31
+63
зеленский - грязное пятно на карте и совести Украины. вот это оно.
показати весь коментар
03.07.2021 14:31
+61
Плохо то, что посол Украины язык в жопу засунул. Вопрос провокационный и требовал прямого жесткого ответа. Посла отослать к чертям.
показати весь коментар
03.07.2021 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Боже, так хочеться, щоб британці після сьогоднішнього матчу сміялися на ку́тні! *****.
показати весь коментар
03.07.2021 16:08 Відповісти
You're just a shameful spot on Putin's pants and spending his bloody money. We, Ukrainians, are proud of our uniforms and have been fighting Putin for 7 years - you are an abomination that humiliated all citizens of Ukraine.
показати весь коментар
03.07.2021 16:08 Відповісти
Пристайко - идиот ...
показати весь коментар
03.07.2021 16:08 Відповісти
Значить, у наших буде більше злості, щоб рознести англійців.
показати весь коментар
03.07.2021 16:11 Відповісти
https://instagram.com/kategarraway?utm_medium=copy_link
показати весь коментар
03.07.2021 16:16 Відповісти
Если честно, карту с трудом можно разглядеть на фото и видео, а для иностранцев эти очертания действительно будут неотличимы от пятна.
показати весь коментар
03.07.2021 16:19 Відповісти
а у итальянцев - грязный сапог, а карта англии - расплывшееся пятно на пеленках младенца.
Это же только желание унизить, баксы от Путина получила
показати весь коментар
03.07.2021 16:45 Відповісти
Бабки Путина? Это шутка такая?
показати весь коментар
03.07.2021 17:12 Відповісти
Вот бабки х-йла на полном серьёзе:

Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою - Цензор.НЕТ 197
показати весь коментар
03.07.2021 22:21 Відповісти
Английская Ли пен...
показати весь коментар
03.07.2021 21:11 Відповісти
Вадима Пристайко - 3еДегенерат
показати весь коментар
03.07.2021 16:23 Відповісти
англичанская телепраститутка оскорбила всю англию и свою старую каралеву показав что англичане разговаривают как расийские свинособаки.
показати весь коментар
03.07.2021 16:24 Відповісти
Треба було невагаючись дать по йі...лу раклиці
показати весь коментар
03.07.2021 16:25 Відповісти
Сидить мавпа...-"ну похоже же"...
показати весь коментар
03.07.2021 16:25 Відповісти
что то эти кокни забыли Уильяма Уолеса, или ИРА ? своих проблем не хватает ? можно было спеть песню "Come Out, Ye Black and Tans", что примерно также взорвет английский пердак, как у москалей песня Василя Лютого "Комарик" или "Червона калина" )))
показати весь коментар
03.07.2021 16:25 Відповісти
о чем эта песня?
показати весь коментар
03.07.2021 17:03 Відповісти
Ублюдок- Англии король😂
показати весь коментар
03.07.2021 17:05 Відповісти
знатно пердаки у англичан бомбанет, если украинские болельщики начнут кричать на трибуне:
Come Out, Ye Black and Tans
)))))))))) тролинг 80й левел
показати весь коментар
03.07.2021 17:30 Відповісти
вот с переводом, один из наиболее цензурированых вариантов, сами ирландцы поют много добавочных куплетов, мат-перемат :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Come_Out,_Ye_Black_and_Tans
показати весь коментар
03.07.2021 17:08 Відповісти
думаю сын у нее есть
а муж давно сбежал..
сынок тоже сбежит-ходит в грязном белье
показати весь коментар
03.07.2021 16:40 Відповісти
уволят телеведущую интересно, или нет?
показати весь коментар
03.07.2021 16:43 Відповісти
конечно нет
показати весь коментар
03.07.2021 17:03 Відповісти
Проплачена мокшанами британська *******.
показати весь коментар
03.07.2021 16:54 Відповісти
эта тварь и есть грязное пятно Британии
показати весь коментар
03.07.2021 16:57 Відповісти
Гнида знает, что говорить, засунула глубоко язык в жопу *****. Заказ выполнен. Вброс для того, чтобы стереть Украину с лица Земли.
показати весь коментар
03.07.2021 16:58 Відповісти
дипломатия дипломатией, но есть же и ее границы. Пристайко должен был ответить жестко не оправдываясь.
показати весь коментар
03.07.2021 17:00 Відповісти
Уявляю, в якій дупі живе її дитина )))
показати весь коментар
03.07.2021 17:02 Відповісти
Грязное пятно на футболке сборной Украиньі очень напоминает невестку какой-то там королевьі😂
показати весь коментар
03.07.2021 17:04 Відповісти
Это она сбивает цену на землю, которую собирается скупить кукловод ее королевы Ротшильд.
показати весь коментар
03.07.2021 17:13 Відповісти
Пристайко надо было в духе Эйс Вентуры ответить на плевок, сравнив эмблему на форме сборной Англии с утопающими обезьянами.
показати весь коментар
03.07.2021 17:13 Відповісти
Ассоциации они такие. Мне флаг Великобритании , после слов этой кривозубой ведущей напоминает порванную попу гомосексуалиста , после гей-вечеринки в Сохо.
показати весь коментар
03.07.2021 17:16 Відповісти
Красота в глазах смотрящего!
показати весь коментар
03.07.2021 17:20 Відповісти
Президенту Белоруссии и руководителям силовых структур запретили въезд в Соединенное Королевство и транзакции через британские банки. Новые меры запрещают им въезд на территорию Великобритании, а также подразумевают заморозку всех имеющихся в стране активов.
Здесь надо прочувствовать разницу дипломатическую гибкость британского головного мозга.

Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою - Цензор.НЕТ 2204
показати весь коментар
03.07.2021 17:26 Відповісти
Если Ротшильд скажет фас на Лукашенко - она исполнит, прикажет расставить ноги перед коммунистическим диктатором Китая - и это будет исполнено.
показати весь коментар
03.07.2021 17:37 Відповісти
Г+Г оно и в Англии Г+Г.. а Подставкин не дипломат, а официант..
показати весь коментар
03.07.2021 17:54 Відповісти
Руперт Мардох владелец этой мозгомойки. Мордехаи они везде продвигают иудоглобализацию, и в Лондоне и в Днепропетровске.
показати весь коментар
03.07.2021 18:08 Відповісти
Язик у англійської ведучої довгий та гострий, а ось що з язиком Пристайко? Проковтнув чи що?
показати весь коментар
03.07.2021 18:03 Відповісти
Падлюка чорнорота.
показати весь коментар
03.07.2021 18:07 Відповісти
НІчого не поробиш, ми толерантні.
показати весь коментар
03.07.2021 18:18 Відповісти
При осле и послы бараны
показати весь коментар
03.07.2021 18:40 Відповісти
кацапшин продажн журнашлюхен !
показати весь коментар
03.07.2021 18:43 Відповісти
Ця ведуча вагіна має відповісти за ображення країни.
І якщо МЗС мовчки проковтне цю блювотину, - то н@хер таке МЗС!!!
показати весь коментар
03.07.2021 18:43 Відповісти
Эти англосаксы недоразвитые носятся со своей умственно недоразвитой королевой як цыган з торбою
показати весь коментар
03.07.2021 19:00 Відповісти
Особенно смешно смотреть как старая сгнившая тухлятина каралева англии ездит в карете а англичане хлопают её всед в ладошки
показати весь коментар
03.07.2021 19:03 Відповісти
" Ви мені огидні!" - достойна відповідь на "тонкий" англійський юмор ведучої. Потім встати і піти зі студії. Чому залишився, незрозуміло?
показати весь коментар
03.07.2021 19:15 Відповісти
Нет, в этот момент стоило послу заметить - что, если она так отменно разбирается и понимает в грязном белье, то , право, жаль ее семью... И ВСЕ, ЭТО ЕЕ ПОРВАЛО БЫ!!!!!!!
показати весь коментар
04.07.2021 04:18 Відповісти
Понятно что эта ситуация спланированая провокация. Очевидно что украинский посол Пристайко растерялся и показал чудеса коленно-локтевой позы перед англосаксами.
А нужно было заехать ведущей в рыло .
показати весь коментар
03.07.2021 19:24 Відповісти
Звичайна говоряча теле-лялька з посереднім IQ
показати весь коментар
03.07.2021 20:24 Відповісти
Раньше думал что пристайко это что-то порядочное, сейчас очень сомневаюсь. Не смог журналистке ответить по поводу "пятна". Наверное в его могу все сошлось. Очень стыдно
показати весь коментар
03.07.2021 20:24 Відповісти
В чомусь вона права, ми маєм бути більш рішучими і виразніше окреслити свої кордони.
показати весь коментар
03.07.2021 20:26 Відповісти
Мдя, посол у нас так себе. Ещё работать и работать
показати весь коментар
03.07.2021 20:29 Відповісти
Красивая форма ... только у дегенератов пердак от нее горит)))
показати весь коментар
03.07.2021 20:42 Відповісти
Шмари з брудним ******,всюди бачють бруд.
показати весь коментар
03.07.2021 21:11 Відповісти
Телеведущая Кейт Гарравет в программе Доброе утро, Британия в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко сравнила карту Украины на форме сборной для Евро-2020 с грязным пятном. Источник: https://censor.net/ru/v3274921

Мабуть ще одна прокремлядська курва яка ******** переводи на карту з московії
показати весь коментар
03.07.2021 21:19 Відповісти
а слабо було цю британську курву послати наХ..., поставивши мерзоту на місце?
показати весь коментар
03.07.2021 21:32 Відповісти
Її начальство поставить на місце. А може ще й раком.
показати весь коментар
03.07.2021 22:19 Відповісти
Борису Джонсону карта кажется картой, а этой ведущей карта кажется грязным пятном.
Это потому что Борис Джонсон делал карьеру не так эта она,
когда после всего на одежде остаётся грязное светлое пятно.
Как на платье Моники Левински.
показати весь коментар
03.07.2021 22:07 Відповісти
3:0 вся надежда на 2024 что отыграемся
показати весь коментар
03.07.2021 22:09 Відповісти
4:0! Это ПОЗОРИЩЕ!!!
показати весь коментар
03.07.2021 23:43 Відповісти
Как правильно по английски КУРВА?…вот блин Google dictation включено…
How to correctly in English Kate Garraway?
показати весь коментар
03.07.2021 22:17 Відповісти
bitch
показати весь коментар
03.07.2021 22:47 Відповісти
У неё интерфейс как у Кати Осадчей местного разлива.
показати весь коментар
03.07.2021 22:37 Відповісти
Копнул биографию этой тупой дуры ,так оказывается она из питарашки.
показати весь коментар
03.07.2021 22:59 Відповісти
Увы, но Кейт Гарравет, права. На фото не могу разглядеть карту Украины...
Очень скромно она выглядит, да и "Слава Украине!" и "Героем слава!" занатдо мелким шрифтом, не на всю спину, так что бы у свинособак за километр пердаки взрывались!!! Люди, не осудят...
показати весь коментар
03.07.2021 23:14 Відповісти
Ещё одна (агентка) кацапская. Из 10 кацапов за границей ,3 агенты. Жаль ,что мой прогноз исполнился 3:0 мы проигрываем.
показати весь коментар
03.07.2021 23:22 Відповісти
4:0! далі буде....
показати весь коментар
03.07.2021 23:44 Відповісти
Іноді у відповідь на образи ліпше промовчати, надав можливість глядачам самим вирішувати ступінь дегенерації телеведучої. І, здається, це спрацювало.
показати весь коментар
04.07.2021 00:45 Відповісти
Анлійська ідіотка.
показати весь коментар
04.07.2021 01:50 Відповісти
*англійська
показати весь коментар
04.07.2021 05:01 Відповісти
после такого пристайко должен сам уйти
показати весь коментар
04.07.2021 10:50 Відповісти
Після такого треба було встати й мовчки вийти зі студії, а не сидіти мов присоромлений школяр. Не посол, а пОсел.
показати весь коментар
04.07.2021 10:52 Відповісти
а на главной странице Цензора нормальная такая карта на футболке, с Кубанью. Наверное у Бутусова есть time machine и эта фото футболки с ЕВРО-2028
показати весь коментар
04.07.2021 12:10 Відповісти
Інглізи нас на ТV висміяли, а на футбольному полі, вибачте, виї.али... І там і там ха.ли, підтерлися, облизалися і побрели далі ....відгрібати.
показати весь коментар
04.07.2021 12:18 Відповісти
ну на подібний закид можна тільки віджартуватися або перевести стрілки - типу МЗС за футбольну форму не відповідає.
А взагалі він відповів нормально хоча і не зовсім англійською ))))
показати весь коментар
04.07.2021 20:58 Відповісти
,,,высер англицкой затасканой половой тряпки ,телеведущей Кейт Гарравет, в адрес Украины , похож на футболку, которую ее сын поднимает с пола и считает, , что она еще не очень грязная, хоть эта тряпка изрядно воняет англицким дерьмом . Ну вы понимаете, о чем я, ну уж очень она похожа на кучу д,,,ерма
показати весь коментар
04.07.2021 13:00 Відповісти
ничего оскорбительного ведущая не сказала - сказано "очертания похожи/выглядят как на грязь". контуры Украины надо было чуток поярче сделать.

сильные люди не агрятся на подобные подколы, но у местной шоколадной шоблы бомбануло знатно - одни оскорбления убить, уволить, дать подсрачника.
рано нам в ЕС еще.
показати весь коментар
04.07.2021 14:28 Відповісти
Мне, допустим, Биг Бен напоминает член, и шо теперь делать?
показати весь коментар
04.07.2021 14:58 Відповісти
член не член, но английские братья проплыли мимо Крыма на военном корабле, и им было насрать на кацапские потуги им помешать. Ибо кацапы знают, что радары с АФАР британского корабля отслеживают и сопровождают в режиме реального времени около 1000 целей и боевые системы корабля готовы открыть огонь по 32-м из них одновременно, включая низколетящие сверхзвуковые ракеты
показати весь коментар
04.07.2021 16:15 Відповісти
У кого, что в голове, тот то и видит.
показати весь коментар
04.07.2021 20:55 Відповісти
Шо ви всі на неї накинулись?
Ну трохи постібалася з дизайну форми - у них же вільна журналистика.
Трохи перегнула з жартом але дизайн насправді вельми спірний
показати весь коментар
04.07.2021 21:04 Відповісти
Ну так и права она. Карта абсолютно не прсоматривается даже вблизи. Вроде как и пукнули наши про крым но втихаря, так чтобы знали что она там есть но не видели. Это позор, если заявлять то открыто и громко. А так чисто по клоуну, как бы не раздратувать ху.ло.
показати весь коментар
04.07.2021 22:10 Відповісти
Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою - Цензор.НЕТ 2819
показати весь коментар
05.07.2021 00:25 Відповісти
Правильно сказала. Вот это стыдливое марево на футболке, что б не дай Бог заметно не было. Чего стесняться? Надо ярко выделить Украину, а крым серым обозначить, как на картах обозначают оккупированные территории.
показати весь коментар
05.07.2021 06:13 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 