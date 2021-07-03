На півдні України промислове рибальство на межі колапсу та хвилі масового браконьєрства: чиновники з Києва та Одеси не поділили корупційні гроші. ВIДЕО
На півдні України зупинений вилов риби в науково-дослідних цілях і контрольний лов риби, що може привести до колапсу на підприємствах, що займаються промисловим виловом, а також до хвилі масового браконьєрства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова ГО рибалок Дністровського лиману, член громадської ради при Держрибагентстві Олександр Крачек розповів в інтерв'ю, опублікованому на сторінці "Рибалки Одещини" в фейсбуці.
Він пояснив, що науковий вилов профільними установами робиться для того, щоб на наступний рік можна було спрогнозувати ліміти за видами і кількістю виловленої риби в певному водоймі.
За його словами, зараз на півдні України науковий вилов повністю зупинений внаслідок того, що чиновники з Києва та Одеси не змогли домовиться щодо корупційної складової. Вона формувалася при оформленні дозвільних документів нібито на вилов риби в наукових цілях для певних підприємств, але обсяги цих виловів були далеко не науковими. За словами Крачека, це було "наукове браконьєрство".
А зараз склалася ситуація, коли через конфлікт між чиновниками науковий вилов взагалі повністю зупинений, що загрожує колапсом для всієї галузь в регіоні. Крачек пояснив, що наукові інститути мають подати до 1 серпня в Держрибагентство всі свої наукові роботи та дослідження щодо прогнозів на наступний рік. Після чого Агентство передає це на узгодження Мінагрополітики. Сьогодні в цьому плані нічого не робиться, тому південному регіону, де працюють близько 130 підприємств (в цілому 5-7 тисяч працівників), і загрожує колапс, адже люди просто не зможуть вийти на роботу.
Крачек підкреслює, що через халатність чиновників тисячі людей будуть змушені або залишитися на березі, або працювати "в чорну", бо для багатьох це єдине джерело доходів. Тобто фактично сама держава буде змушувати людей займатися браконьєрством.
Він закликає негайно призначити в Одеську область нове керівництво, покарати винних за розвал інституту і відновити науковий вилов риби якомога швидше.
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Ви ж не голосували за
нелоха, сподіваюся?
Все почало пропадати після будівництва дамб на ріках чим перекрили нерестилища, а потім почали скидати воду з рисових чеків, яка і добила все що було. У тій воді були гербіциди, які і отруїли рибу і все інше.
Проблемы с появлением новых технологий, всегда меняли устоявшеюся экосистему. Поэтому и должны быть продуманны правила и ограничения в соответствии с новыми реалиями. Поправкой на ветер, так сказать. Иначе, это бездумная эксплуатация с целью моментальных заработок "здесь и сейчас", и наплевательское отношение к собственным детям. Ведь в будущем, подрастающее поколение уже не сможет зарабатывать за счет рыбы и скорей всего, уедет в поисках лучшей жизни. Так и появляются умирающие сёла и даже города.
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тому - "Зри в корінь", риби нема і не буде!!!
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