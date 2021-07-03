УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11532 відвідувача онлайн
Новини Відео
10 702 34

На півдні України промислове рибальство на межі колапсу та хвилі масового браконьєрства: чиновники з Києва та Одеси не поділили корупційні гроші. ВIДЕО

На півдні України промислове рибальство на межі колапсу та хвилі масового браконьєрства: чиновники з Києва та Одеси не поділили корупційні гроші. ВIДЕО

На півдні України зупинений вилов риби в науково-дослідних цілях і контрольний лов риби, що може привести до колапсу на підприємствах, що займаються промисловим виловом, а також до хвилі масового браконьєрства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова ГО рибалок Дністровського лиману, член громадської ради при Держрибагентстві Олександр Крачек розповів в інтерв'ю, опублікованому на сторінці "Рибалки Одещини" в фейсбуці.

Він пояснив, що науковий вилов профільними установами робиться для того, щоб на наступний рік можна було спрогнозувати ліміти за видами і кількістю виловленої риби в певному водоймі.

За його словами, зараз на півдні України науковий вилов повністю зупинений внаслідок того, що чиновники з Києва та Одеси не змогли домовиться щодо корупційної складової. Вона формувалася при оформленні дозвільних документів нібито на вилов риби в наукових цілях для певних підприємств, але обсяги цих виловів були далеко не науковими. За словами Крачека, це було "наукове браконьєрство".

Також читайте: Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ. ФОТО

А зараз склалася ситуація, коли через конфлікт між чиновниками науковий вилов взагалі повністю зупинений, що загрожує колапсом для всієї галузь в регіоні. Крачек пояснив, що наукові інститути мають подати до 1 серпня в Держрибагентство всі свої наукові роботи та дослідження щодо прогнозів на наступний рік. Після чого Агентство передає це на узгодження Мінагрополітики. Сьогодні в цьому плані нічого не робиться, тому південному регіону, де працюють близько 130 підприємств (в цілому 5-7 тисяч працівників), і загрожує колапс, адже люди просто не зможуть вийти на роботу.

Крачек підкреслює, що через халатність чиновників тисячі людей будуть змушені або залишитися на березі, або працювати "в чорну", бо для багатьох це єдине джерело доходів. Тобто фактично сама держава буде змушувати людей займатися браконьєрством.

Він закликає негайно призначити в Одеську область нове керівництво, покарати винних за розвал інституту і відновити науковий вилов риби якомога швидше.

Також дивіться: Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

браконьєрство (112) Одеська область (3233) риба (224)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Зеленая плесень разъела коррупцией всю страну и рыболовство в том числе.
показати весь коментар
03.07.2021 15:56
+13
На юге Украины промышленное рыболовство на грани коллапса и волны массового браконьерства: чиновники из Киева и Одессы не поделили коррупционные деньги - Цензор.НЕТ 1843
показати весь коментар
03.07.2021 16:03
+10
Почему мы не в NATO? Потому что зебилы выбрали борцунов с коррупцией из кина.
показати весь коментар
03.07.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленая плесень разъела коррупцией всю страну и рыболовство в том числе.
показати весь коментар
03.07.2021 15:56 Відповісти
Шо, хоч поржьом, да дебіле?
показати весь коментар
03.07.2021 17:49 Відповісти
сходи - ментам цветочки подари... терпила
показати весь коментар
03.07.2021 18:37 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2021 18:45 Відповісти
Вам с 8-го поверху звісно що видніше про "вылов рыбы в научно-исследовательских целях и контрольный лов рыбы". Що воно таке, та навыщо. А ось те що під час нересту під таким приводом виловлюється сотні тон риби, звісно вам не відомо. Як і про те що самими злістними браконьєрами є рибінспектори.
показати весь коментар
03.07.2021 18:18 Відповісти
Почему мы не в NATO? Потому что зебилы выбрали борцунов с коррупцией из кина.
показати весь коментар
03.07.2021 15:59 Відповісти
Тому що серед населення більшість дебілів.
Ви ж не голосували за нелоха, сподіваюся?
На півдні України промислове рибальство на межі колапсу та хвилі масового браконьєрства: чиновники з Києва та Одеси не поділили корупційні гроші - Цензор.НЕТ 6071
показати весь коментар
03.07.2021 17:03 Відповісти
На юге Украины промышленное рыболовство на грани коллапса и волны массового браконьерства: чиновники из Киева и Одессы не поделили коррупционные деньги - Цензор.НЕТ 1843
показати весь коментар
03.07.2021 16:03 Відповісти
Давно в этой теме нужно наводить порядок. Просто мафия и нищие рыболовы- больше в этой сфере ничего не плавает. Причем порядок нужно наводить не только у рыбаков промышленных масштабов, но и в любительской рыбалке. Не советую как в Германии(т.к. это просто геморрой за ваши же немаленькие деньги, а не рыбалка), но с браконьерами, с их сетями, электроудачками, пауками и прочими прибамбасами нужно что-то неотвратимо строгое и жёсткое предпринимать.
показати весь коментар
03.07.2021 16:12 Відповісти
Колись мій батько називав більше ДЕСЯТИ видів оселедців, які виловлювали в Чорному і Азовському морях. Я запам'ятав лише дунайська, дністровська, дніпровська, керчинська і ще були якісь чорноморські і азовські. А хамса і тюлька то там був атас - маринована, солена, копчена.... . Бички продавали, як сЄмЄчкі. А мідії, казав батько - я ту гидоту не їм.

Все почало пропадати після будівництва дамб на ріках чим перекрили нерестилища, а потім почали скидати воду з рисових чеків, яка і добила все що було. У тій воді були гербіциди, які і отруїли рибу і все інше.
показати весь коментар
03.07.2021 16:35 Відповісти
Батько правильно сказал. Мидии когда-то были едой для самых бедных и являлись вынужденной едой. Это сейчас деликатес)).
Проблемы с появлением новых технологий, всегда меняли устоявшеюся экосистему. Поэтому и должны быть продуманны правила и ограничения в соответствии с новыми реалиями. Поправкой на ветер, так сказать. Иначе, это бездумная эксплуатация с целью моментальных заработок "здесь и сейчас", и наплевательское отношение к собственным детям. Ведь в будущем, подрастающее поколение уже не сможет зарабатывать за счет рыбы и скорей всего, уедет в поисках лучшей жизни. Так и появляются умирающие сёла и даже города.
показати весь коментар
03.07.2021 16:57 Відповісти
Благими намірами вистелена дорога в пекло.
***
тому - "Зри в корінь", риби нема і не буде!!!
показати весь коментар
03.07.2021 16:18 Відповісти
Может сперва правительство озвучит сколько в Украине рыборазводящих ферм корорые занимаютя зарыблением водоемов и акваторий?За то рыбных предприятий по переработке рыбы развелось как мух на говне а те кто из поколения в поколение занимальсь ловлей рыбы оказались браконьерами.
показати весь коментар
03.07.2021 16:22 Відповісти
Да эти ,,исследователи,. и есть самые первые браконьеры.С Азовского моря уже всего бычка выдрали. Судака давно нет. Нерест, а камбалой были завалены базары. В продаже бычок с мизинец и уже ,,поротый,, Икру выпотрошили. Сейчас обьявили о промышленном лове креветки. Надеюсь вы видели этих креветок, три штуки -один грамм.Видел в магазинах Мариуполя ,,Бычок Балтийский,, Вот это уже что то. Люди с умом ловят.
показати весь коментар
03.07.2021 17:29 Відповісти
Рыбы нет, зато одни спекуляции, какой "научный" вылов? все наглое браконьерство.
показати весь коментар
03.07.2021 16:23 Відповісти
Наука в Україні - ти що.......?
показати весь коментар
03.07.2021 16:44 Відповісти
твоя ирония вполне в тему. в рыбном случае еще лучше сарказм.
показати весь коментар
03.07.2021 16:48 Відповісти
Взагалі пустеля в районі Каховки то унікальне природне явище, але те, що там намагались створити лісові насадження це було прогресивне рішення. Шкода, але ментальне мислення - "На мій вік хватить!", ні до чого доброго не привело і не приведе.
показати весь коментар
03.07.2021 16:42 Відповісти
Привязывать к старым бедам 25 летней давности сегодняшнюю власть смешно. Это не решит темы-проблемы. Та вычерпали всё и давно. Всегда были отличные не дорогие консервы кильки или бычки в томате. При совках большую банку за 60 коп ещё называли *братская могила*. Но соус томатный был не плох---в командировках к картошке шла на улёт по быстрому. Как то купил в АТБ---с год назад. Кильки в томате---240гр. Кажись 10гр банка. Обомлел---соус просто жижа коричневая, даже без муки для густоты, вывалил всё на подтарельник и попытался пересчитать головы рыбок, ну пусть 11 штук и 3 см примерно длиной---малёк. Бычки---те чуть лучше, но в 2 раза дороже конечно. Просто пора остановить лов строго. На два года хотя бы---иначе капец навеки. Так кстати делают везде.
показати весь коментар
03.07.2021 17:28 Відповісти
Промышленный вылов рыбы в принципе должен быть запрещён по всей стране, это не рабочие а обычные дармоеды которые только забирают. Рыбы в водных бассейнах стало меньше, на удочку словить тяжело
показати весь коментар
03.07.2021 19:10 Відповісти
З того моменту як відео виклали в мережу, порушена таємниця журналістського розслідування, право на інтелектуальну власність та згідно з положенням статті 308 ЦК України фотографії та інші твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи! Згоди я не надавав!
Мене ніхто не питав і не попереджав, що матеріали ГО "Річковий Дозор" та компанії Mia Production будуть розповсюджені та використані третіми особами.
Вимагаю негайно видалити запис з усіх ресурсів. Інакше я буду змушений звернутись до суду.
показати весь коментар
04.07.2021 16:46 Відповісти
ЗАБРАТЬ У ОЛИГАРХОВ МИЛЛИАРДЫ И ЗАПУСТИТЬ МИЛЛИАРДЫ РЫБ !)
показати весь коментар
04.07.2021 17:21 Відповісти
 
 