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Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України. ВIДЕО

Юні київські футболісти в одному з дворів Троєщини перед тим, як почати ганяти у футбол, заспівали гімн України.

Як передає Цензор.НЕТ, ролик у себе у фейсбуці опублікував музикант Дмитро Сірченко.

На відео, знятому з вікна київської висотки, видно, як діти вишикувалася  і виконують гімн України, приклавши руки до сердець. Так юні спортсмени наслідували своїх старших кумирів, які виступають на чемпіонаті Європи-2020.

"На жаль, на відео погано чути, далеко. Ці малюки перед грою у футбол вишикувалася і, поклавши руки на свої сердечка, заспівали гімн України! Боже, благослови Україну!" - підписав відео автор.

Дивіться також: Уболівальники української збірної співають національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті. ВIДЕО

У коментарях користувачі захоплюються дітьми.

"Боже, бережи цих дітей та Україну. Приємно бачити. Боже, як мило. Ще маленькі, а вже усвідомлюють, що українці", - пишуть користувачі.

Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України 01
Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України 02
Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України 03

Автор: 

гімн (95) діти (5087) Київ (19525) футбол (1582)


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Топ коментарі
+99
Сонецка. Патріоти. Бережи вас Господь, Українці !
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04.07.2021 10:41
+84
Юные футболисты во дворе на Троещине перед своим матчем исполнили гимн Украины - Цензор.НЕТ 2243
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04.07.2021 10:46
+79
CЛАВА - НАЦІЇ !!!
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04.07.2021 10:42
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да , а в это же время где-то в Харькове их ватные сверстники, насмотревшись тиктока, бегают по району и скручивают колпачки у автомобилей ...
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04.07.2021 16:52 Відповісти
Зворушливо...
Респект!
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04.07.2021 17:03 Відповісти
Ой какие молодцы!!! Украине есть кем гордиться!
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04.07.2021 17:03 Відповісти
Усім у світі керує любов, любімо свій дім, свою Україну і у нас все буде добре.
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04.07.2021 17:13 Відповісти
Щастя полонило душу! Це те, за що ми боримось! Племінне Українське насіння дає сходи! І це найпотужніша зброя в битві за самоідентичність Української нації !!! Слава Україні!
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04.07.2021 17:19 Відповісти
Нове покоління українців не буде знати російську і їм не буде хотітися до росії.
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04.07.2021 17:41 Відповісти
ай, молодцы!!!!!!
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04.07.2021 17:59 Відповісти
Подростает замена совковому електорату
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04.07.2021 19:05 Відповісти
Бальзам не душу.
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04.07.2021 19:14 Відповісти
Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України - Цензор.НЕТ 7919
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04.07.2021 19:21 Відповісти
Ось вони, наші маленьки козачата, ось вони, наши майбутні величні КОЗАКИ !!!
Ой начувайтеся, коцапи, ох і начувайтеся...
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04.07.2021 19:54 Відповісти
пройдёт ещё немного и все забудут про ОДИННАРОД
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04.07.2021 21:10 Відповісти
З такими дітьми в України є майбутнє!
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04.07.2021 21:47 Відповісти
..ну.. і який дебіл сказав "какая разніца"?
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04.07.2021 22:45 Відповісти
На Троєщині діти за власним бажанням співають гімн.
А от "слуга" Сивохо, учасник Антимайдану і давній друг ЗЕзюдента, призначений ним радником секретаря РНБО, демонстративно плює на гімн і пишається цим...

Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України - Цензор.НЕТ 3839
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04.07.2021 23:45 Відповісти
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05.07.2021 07:47 Відповісти
І це Троєщина - 100 разів висміяна Лисим і його корєшом з кварталу!))
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05.07.2021 09:19 Відповісти
а у сивохо что... яйцо оставшееся держит в руках?
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05.07.2021 12:37 Відповісти
Вони виростуть і в них держава відібье охоту до патріотизму
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05.07.2021 13:40 Відповісти
Не в усіх.
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05.07.2021 16:41 Відповісти
Хвалить Бога, дожив.

Перша ластівка була, коли років зо два тому в офісі довго вирішували як звали члєніна і так і не згадали.
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05.07.2021 16:43 Відповісти
2 из 5 мои братья, горжусь ими максимально
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05.07.2021 23:51 Відповісти
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