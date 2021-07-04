Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України. ВIДЕО

Юні київські футболісти в одному з дворів Троєщини перед тим, як почати ганяти у футбол, заспівали гімн України.

Як передає Цензор.НЕТ, ролик у себе у фейсбуці опублікував музикант Дмитро Сірченко.

На відео, знятому з вікна київської висотки, видно, як діти вишикувалася і виконують гімн України, приклавши руки до сердець. Так юні спортсмени наслідували своїх старших кумирів, які виступають на чемпіонаті Європи-2020.

"На жаль, на відео погано чути, далеко. Ці малюки перед грою у футбол вишикувалася і, поклавши руки на свої сердечка, заспівали гімн України! Боже, благослови Україну!" - підписав відео автор.

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У коментарях користувачі захоплюються дітьми.

"Боже, бережи цих дітей та Україну. Приємно бачити. Боже, як мило. Ще маленькі, а вже усвідомлюють, що українці", - пишуть користувачі.





