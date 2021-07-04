Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України. ВIДЕО
Юні київські футболісти в одному з дворів Троєщини перед тим, як почати ганяти у футбол, заспівали гімн України.
Як передає Цензор.НЕТ, ролик у себе у фейсбуці опублікував музикант Дмитро Сірченко.
На відео, знятому з вікна київської висотки, видно, як діти вишикувалася і виконують гімн України, приклавши руки до сердець. Так юні спортсмени наслідували своїх старших кумирів, які виступають на чемпіонаті Європи-2020.
"На жаль, на відео погано чути, далеко. Ці малюки перед грою у футбол вишикувалася і, поклавши руки на свої сердечка, заспівали гімн України! Боже, благослови Україну!" - підписав відео автор.
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У коментарях користувачі захоплюються дітьми.
"Боже, бережи цих дітей та Україну. Приємно бачити. Боже, як мило. Ще маленькі, а вже усвідомлюють, що українці", - пишуть користувачі.
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Респект!
Ой начувайтеся, коцапи, ох і начувайтеся...
А от "слуга" Сивохо, учасник Антимайдану і давній друг ЗЕзюдента, призначений ним радником секретаря РНБО, демонстративно плює на гімн і пишається цим...
Перша ластівка була, коли років зо два тому в офісі довго вирішували як звали члєніна і так і не згадали.