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Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16. ВIДЕО

Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16. ВIДЕО

Вже поплакали над поразкою нашої збірної від англійців?

Час піднімати настрій, і для цього запрошуємо вас на роздачу свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Як влада ухвалила закон для олігархів, навіщо Зеленському терміновий герб, хто сміється із Тимошенко та нові епічні пригоди "слуг народу" – сьогодні у випуску.

🔴 Закон для олігархів

Як "найвеличніший лідер сучасності" змусив Коломойського проголосувати проти Коломойського, Ахметова – проти Ахметова й Пінчука – проти Пінчука?

🟢 Зеленський і великий герб

Жили без великого герба 30 років, проте чомусь саме тепер виявилося, що все! Годі! Несила більше панові Зеленському й далі терпіти це сумне життя – без лева, корони й козака із самопалом!

🟠 "Дід-мопед" Арахамія

Наступний підсвинок вирушає до голови фракції "Слуги народу" в парламенті Давида Арахамії за неймовірну ввічливість та вміння впізнавати людей зі спини (сарказм).

🟡 Жартівниця Тимошенко

Підсвинок Юлії Володимирівні сьогодні дістається за епічний спіч у Верховній Раді про олігархів і те, що вона жодного стосунку до них не має. Це ще смішніше, аніж виправдання Арахамії.

🔴 Тищенко та Куницький

Ну який же випуск без підсвинка для Миколи Тищенка? І сьогодні він ділить його із колегою по фракції, другом Олександра Дубінського – Олександром Куницьким, більш відомим під ніком sanek zp.

🟢 Криптомайнинг Ляшка

Наступний підсвинок, підсвинок прогресу, так би мовити, рушає до Олега Ляшка. Скучили за ним? Любитель корів і села завів... криптоферму!

🟠ТЕЛЕКАНАЛІЗАЦІЯ

Сьогодні в "Телеканалізації" знову два переможці: канал "Прямий", який перекваліфікував Дениса Бігуса із "агента ФСБ" на високого професіонала, та звинувачений у відвертому расизмі чинний міністр культури і ексгенпродюсер холдингу "1+1" Олександр Ткаченко.

🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ

А в рубриці "Облтрешпостач" у нас одноосібно перемагає ватний вигнанець зі "Слуги народу", нардеп-лукашенколюб Євген Шевченко. Він єдиний на всю Верховну Раду, який проголосував проти повернення смт Новгородське в Донецькій області його історичної назви – Нью-Йорк.

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено суто погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Дивіться також: Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО

Автор: 

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+10
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 1150
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04.07.2021 16:53
+7
Согласен, мне малый герб тоже нравится. А большой герб в исполнении зебанутых подтверждает давно циркулирующие слухи, эти ребята давно, в 2 ноздри нюхают аргентинскую муку. Какой-же нормальный на гербе нарисует льва - инвалида, с двумя левыми ногами.
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04.07.2021 15:43
+3
Герб Украины всегда мешал антиукраинцам. Сейчас Герб Украины один из самых лаконичных в мире и самый красивый наравне со Швейцарией и Японией. Он есть уже 30 лет зачем его менять? Поменяйте статью конституции.
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04.07.2021 15:35
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Герб Украины всегда мешал антиукраинцам. Сейчас Герб Украины один из самых лаконичных в мире и самый красивый наравне со Швейцарией и Японией. Он есть уже 30 лет зачем его менять? Поменяйте статью конституции.
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04.07.2021 15:35 Відповісти
Согласен, мне малый герб тоже нравится. А большой герб в исполнении зебанутых подтверждает давно циркулирующие слухи, эти ребята давно, в 2 ноздри нюхают аргентинскую муку. Какой-же нормальный на гербе нарисует льва - инвалида, с двумя левыми ногами.
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04.07.2021 15:43 Відповісти
Поменяйте статью конституции./ Как только мигранты заставят депутатов бундестага принять закон об обязательной продаже германского оружия Украине, так сразу.
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04.07.2021 16:07 Відповісти
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 3711

Это герб Канады ... у каждой станы есть полный герб и обязательный элемент .... это как раз те три листочка внизу
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04.07.2021 17:57 Відповісти
О ! Тут на гербі теж 2 корони. І нічого, ніхто не вмер.
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04.07.2021 18:17 Відповісти
а у льва на гербе, и половой признак отображен?
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05.07.2021 12:25 Відповісти
Ну это в общем-то британский королевский герб, а канадские листочки появились там намного позже
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05.07.2021 12:38 Відповісти
качество изображения герба просматривает половой орган льва...
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05.07.2021 20:33 Відповісти
не трогайте газюлю - новое лицо? - новая жизнь, а гас гасом...

етого скальпелем не отрежешь..
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04.07.2021 15:52 Відповісти
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 1150
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04.07.2021 16:53 Відповісти
Сподобалось Як "найвеличніший лідер **********" змусив Коломойського проголосувати проти Коломойського, Ахметова - проти Ахметова й Пінчука - проти Пінчука?
Але думаю краще "Ахметов проти Коломойського, Пінчук проти ..."
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04.07.2021 18:16 Відповісти
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 1658
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05.07.2021 09:21 Відповісти
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 2427
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05.07.2021 09:40 Відповісти
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 1142
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05.07.2021 09:40 Відповісти
мудаки... "чужими руками и жар легче загребать"...
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05.07.2021 12:23 Відповісти
 
 