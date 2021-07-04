Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16. ВIДЕО
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Як влада ухвалила закон для олігархів, навіщо Зеленському терміновий герб, хто сміється із Тимошенко та нові епічні пригоди "слуг народу" – сьогодні у випуску.
🔴 Закон для олігархів
Як "найвеличніший лідер сучасності" змусив Коломойського проголосувати проти Коломойського, Ахметова – проти Ахметова й Пінчука – проти Пінчука?
🟢 Зеленський і великий герб
Жили без великого герба 30 років, проте чомусь саме тепер виявилося, що все! Годі! Несила більше панові Зеленському й далі терпіти це сумне життя – без лева, корони й козака із самопалом!
🟠 "Дід-мопед" Арахамія
Наступний підсвинок вирушає до голови фракції "Слуги народу" в парламенті Давида Арахамії за неймовірну ввічливість та вміння впізнавати людей зі спини (сарказм).
🟡 Жартівниця Тимошенко
Підсвинок Юлії Володимирівні сьогодні дістається за епічний спіч у Верховній Раді про олігархів і те, що вона жодного стосунку до них не має. Це ще смішніше, аніж виправдання Арахамії.
🔴 Тищенко та Куницький
Ну який же випуск без підсвинка для Миколи Тищенка? І сьогодні він ділить його із колегою по фракції, другом Олександра Дубінського – Олександром Куницьким, більш відомим під ніком sanek zp.
🟢 Криптомайнинг Ляшка
Наступний підсвинок, підсвинок прогресу, так би мовити, рушає до Олега Ляшка. Скучили за ним? Любитель корів і села завів... криптоферму!
🟠ТЕЛЕКАНАЛІЗАЦІЯ
Сьогодні в "Телеканалізації" знову два переможці: канал "Прямий", який перекваліфікував Дениса Бігуса із "агента ФСБ" на високого професіонала, та звинувачений у відвертому расизмі чинний міністр культури і ексгенпродюсер холдингу "1+1" Олександр Ткаченко.
🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ
А в рубриці "Облтрешпостач" у нас одноосібно перемагає ватний вигнанець зі "Слуги народу", нардеп-лукашенколюб Євген Шевченко. Він єдиний на всю Верховну Раду, який проголосував проти повернення смт Новгородське в Донецькій області його історичної назви – Нью-Йорк.
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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено суто погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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Это герб Канады ... у каждой станы есть полный герб и обязательный элемент .... это как раз те три листочка внизу
етого скальпелем не отрежешь..
Але думаю краще "Ахметов проти Коломойського, Пінчук проти ..."