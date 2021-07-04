Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16. ВIДЕО

Вже поплакали над поразкою нашої збірної від англійців?

Час піднімати настрій, і для цього запрошуємо вас на роздачу свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Як влада ухвалила закон для олігархів, навіщо Зеленському терміновий герб, хто сміється із Тимошенко та нові епічні пригоди "слуг народу" – сьогодні у випуску.

🔴 Закон для олігархів

Як "найвеличніший лідер сучасності" змусив Коломойського проголосувати проти Коломойського, Ахметова – проти Ахметова й Пінчука – проти Пінчука?

🟢 Зеленський і великий герб

Жили без великого герба 30 років, проте чомусь саме тепер виявилося, що все! Годі! Несила більше панові Зеленському й далі терпіти це сумне життя – без лева, корони й козака із самопалом!

🟠 "Дід-мопед" Арахамія

Наступний підсвинок вирушає до голови фракції "Слуги народу" в парламенті Давида Арахамії за неймовірну ввічливість та вміння впізнавати людей зі спини (сарказм).

🟡 Жартівниця Тимошенко

Підсвинок Юлії Володимирівні сьогодні дістається за епічний спіч у Верховній Раді про олігархів і те, що вона жодного стосунку до них не має. Це ще смішніше, аніж виправдання Арахамії.

🔴 Тищенко та Куницький

Ну який же випуск без підсвинка для Миколи Тищенка? І сьогодні він ділить його із колегою по фракції, другом Олександра Дубінського – Олександром Куницьким, більш відомим під ніком sanek zp.

🟢 Криптомайнинг Ляшка

Наступний підсвинок, підсвинок прогресу, так би мовити, рушає до Олега Ляшка. Скучили за ним? Любитель корів і села завів... криптоферму!

🟠ТЕЛЕКАНАЛІЗАЦІЯ

Сьогодні в "Телеканалізації" знову два переможці: канал "Прямий", який перекваліфікував Дениса Бігуса із "агента ФСБ" на високого професіонала, та звинувачений у відвертому расизмі чинний міністр культури і ексгенпродюсер холдингу "1+1" Олександр Ткаченко.

🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ

А в рубриці "Облтрешпостач" у нас одноосібно перемагає ватний вигнанець зі "Слуги народу", нардеп-лукашенколюб Євген Шевченко. Він єдиний на всю Верховну Раду, який проголосував проти повернення смт Новгородське в Донецькій області його історичної назви – Нью-Йорк.

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено суто погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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