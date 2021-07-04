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"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора, о 22:00 в Дарницькому районі Києва на вулиці Русової патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини.LIVE.

Зупинили народного обранця через не підсвічений державний номер на автомобілі. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні та запропонували йому пройти медичне обстеження.

У розпорядження журналістів потрапив протокол поліції, у якому затвердили стан наркотичного сп’яніння.

Водночас, за інформацією поліції, експертиза дасть результат через 3-4 доби. Наразі ж у Брагара забрали водійське посвідчення.

Окрім того, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах – це зняв на відео кореспондент LIVE.

Нардеп також вирішив написати заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.

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Ще під час інциденту спливла цікава деталь: депутат їздив не на своєму автомобілі. Іномарка Toyota Camry зареєстрована на Лисенка Михайла Борисовича, 1991 року народження. Хто це такий та який стосунок має до депутата - залишилося невідомим.

Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 01
Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 02
Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 03
Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 04
Слугу народу Брагара затримали за водіння у стані наркотичного спяніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ 05





затримання (4343) наркотики (1449) Слуга народу (2814) Євген Брагар (44)


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Топ коментарі
+65
Який пан, такі і слуги.
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04.07.2021 17:48
+60
Это тот, что предлагал продавать собаку за коммунальные долги? Так он тогда еще был странноватым.
И это - украинская власть (наркоманы, насильники, шлюхи, мародеры, воры, российская агентура) в стране, ведущей борьбу за само свое существование. Ну народ и выбрал своих представителей!
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04.07.2021 17:59
+55
Хочу спитати 73% зебілів-ну що зебіли,навибирали зелених недоумків керувати собою? Погано вам при Порохові жилося? Думали клоун на велосипеді безбідне життя вам влаштує? Жеріть тепер хоч подавіться!
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04.07.2021 18:02
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в платну це там де робили аналіз членограю?
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04.07.2021 18:01 Відповісти
У мене питання: а не пішли б вже н@хєр мої слуги?!
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04.07.2021 18:03 Відповісти
Упорота зебільна мразоти. І саме їй "мудрий" нарід довірив вести його в прекрасне майбутнє.
Нарід, ти впевнений, що у тебе з пліснявими одне розуміння прекрасного?
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04.07.2021 18:04 Відповісти
смешно наблюдать как зебилы извиваются, чтобы не признавать что земафия это не сериал оказалась. как ужи на сковородке... хотя любовь зла, логикой тут не пахнет
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04.07.2021 18:05 Відповісти
Написав заяву на патрульних?

Х - хуцпа
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04.07.2021 18:10 Відповісти
його викрав Порошенко і накачав наркотою, щоб підставити Володимира нашого Зеленського. Інфа 146%
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04.07.2021 18:11 Відповісти
Это точно, Бигус не даст соврать)))
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04.07.2021 18:20 Відповісти
Ашо?? АніШо!!
cоБАКСАМИ відкупиться!! Чи котоБаксами...

🤣🤣
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04.07.2021 18:13 Відповісти
Ніт. Ця валюта зветься ПЕСо 🐶🐶🐶🐕🐕🐕
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04.07.2021 18:26 Відповісти
При всій своїй несимпатіі до "слуг" мушу сказати,що то виглядає як підстава...Організоване і заохочуване Аваковим полювання на "слуг"...І при наявності безлічі серйозних нардепівських порушень знайшли тверезого...короче,обісрались...Готуватись треба,брати в оперативну розробку,слідкувати і потрібний момент ловити...А отак,на арапа,не проходить...
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04.07.2021 18:21 Відповісти
Брагар, ти?!😄
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04.07.2021 18:29 Відповісти
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05.07.2021 10:34 Відповісти
я думаю, партия должна сделать выводы в понедельник же.
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04.07.2021 18:22 Відповісти
наградят? или обвинят порошенко
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04.07.2021 18:23 Відповісти
смєтуны оказались обыкновенной зесранью, говном. опять простым парням майдан делать по очистке от зе-дерьма...
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04.07.2021 18:22 Відповісти
А ящик колумбийских бананов был в багажнике, или у шефа выгрузили?
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04.07.2021 18:27 Відповісти
"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9691
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04.07.2021 18:29 Відповісти
в вулык його!
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04.07.2021 18:40 Відповісти
У всій цій історії є один величезний ПЛЮС. Можливо після цього випадку народні обранці введуть таки для мусорні відповідальність за незаконні дії та вимоги, які вони систематично допускають в , та внесуть нарешті правки КУпАП щоб за оскарження мусорських постанов знов не стягувався судовий збір.
Бо чим далі тим більше ютуб рясніє відеороликами мусорських безчинств щодо водіїв.
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04.07.2021 18:30 Відповісти
Вот когда члена твоей семьи унюханое чмо собъет тогда ты будешь про права водил-нариков озабачиватся!
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04.07.2021 18:32 Відповісти
И к зайцам не ходи...
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04.07.2021 23:07 Відповісти
"Унюханое чмо" - ментам не интересно.
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05.07.2021 17:36 Відповісти
Депутат написал заявление на патрульных, -зеленый кайф обломили

волки паганые
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04.07.2021 18:31 Відповісти
Просто случайный олег проезжал мимо просто евгена и решил помочь.
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04.07.2021 18:33 Відповісти
Який главнаркоша, така і дрібнота.
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04.07.2021 18:34 Відповісти
Нужно общественности взять на контроль шобы не надавили на экспертов...
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04.07.2021 18:42 Відповісти
Ну нюхнул человек кокса. С кем не бывает
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04.07.2021 18:43 Відповісти
А що це за дядя Вася пузатий так палко захищає це чморидло ?
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04.07.2021 18:47 Відповісти
С вас 4 овчарки и 8 шпицев
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04.07.2021 18:49 Відповісти
когда их уже убивать начнут??????
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04.07.2021 18:50 Відповісти
Чого сидимо? Кого чекаємо?
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04.07.2021 19:13 Відповісти
чтобы их не убивать, их достаточно не избирать
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04.07.2021 21:55 Відповісти
Зе влада це моральне дно України
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04.07.2021 18:51 Відповісти
я депутатов конечно не люблю, но менты и правда по беспределу часто клепают эти админки. "показалось" менту что ты с признаками наркотического опьянения (причем они даже эти признаки зачастую не могут назвать), и хоть буем бей, все равно тебя оформят
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04.07.2021 19:03 Відповісти
Так сдаш анализы и пройдёшь нарколога и тебя отпустят! Ментам тоже на тебя время тратить не хочется если они 100% не уверены что ты вмазанный!
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04.07.2021 19:54 Відповісти
а теперь представь, что ты не вмазанный. тебя останавливают, и начинают втупую тебе утверждать что ты под наркотой. и ты вынужден с нервами, тратить кучу своего времени на поездку к наркологу, лишь из-за "показалось". время ментам пофиг, они зарплату не почасово получают. у меня в этом году было несколько клиентов, которых один и тот же инспектор на ровном месте отправлял к наркологу, сначала тормозя под предлогом "фара не горит". хотя все там нормально горело. судьи уже видя фамилию инспетора в протоколе начинали плеваться
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04.07.2021 20:06 Відповісти
Во первых если я не под наркотой и не бухой то гайцы сами не захотят на меня время тратить лишь потому что у них своя работа и если они каждого будут возить на освидетельствование а это минимум 2 часа то за это их начальство ясное дело поругает немножко! Хотя сильно поругает и отрабатывать эти 2 часа они будут в своё личное время! Да могут попробывать тебя развести на бабло но ты стойко стой на своем поехали на экспертизу и они от тебя отстанут! отставали даже при Януковиче! так что ненадо тут нести пургу! Повторяю менты тебя повезут на экспертизу когда точно будут уверенны что ты бухой или вмазанный!
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04.07.2021 22:30 Відповісти
могу тебя расстроить. ты живешь в другом мире.
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04.07.2021 22:57 Відповісти
СУДИТЬ ЭТОГО НЕГОДЯЯ ПРИЛЮДНО !!!
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04.07.2021 19:10 Відповісти
Выгодно продал собаку, раскумарился... Какие проблемы? Самое главное, что бы с ломарями в Раду не ходил, "законотворець"...
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04.07.2021 19:11 Відповісти
ну попробував і що тепер повіситись. У нас кожен третій такий пропустив депутат
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04.07.2021 19:42 Відповісти
каждый второй наверно
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05.07.2021 09:03 Відповісти
кто не нюхает не колется тот к слуге нарота не относитя
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04.07.2021 19:46 Відповісти
Надо было наркотой борыжнечат точно в Слугах народа работал бы))
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04.07.2021 19:56 Відповісти
а нельзя этим нюхачом за газ заплатить ?
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04.07.2021 20:04 Відповісти
Падлюки знову у всьому роблять винними поліцію ? Вся "радість" нашої держави в тому, що при вчиненні правопорушення ніхто з можновладців або чиновників ні за що ніколи не відповідає !!!
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04.07.2021 20:05 Відповісти
ублюдок, партия мразей
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04.07.2021 20:15 Відповісти
нардеп должен быть образцом законопослушания для Народа!
а етих чмошников (нардепа Брагар и помощника)-гнать пендалями в шею с Верховной Рады!
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04.07.2021 20:19 Відповісти
в хлам к вовику ехал решил опробывать
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04.07.2021 20:33 Відповісти
чмо подзаборное нами рулит нет общества здорового
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04.07.2021 20:35 Відповісти
хреново запретите цензор шоб ..и так несколько паралельных украин витя хоть в репу мог дать а это вооше дно
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04.07.2021 20:38 Відповісти
мы конченые вотето законы нам принимает
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04.07.2021 20:41 Відповісти
одет как бомж
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04.07.2021 20:52 Відповісти
Это указывает на то, что "слуги народа" в большинстве состоят из наркоманов и алкашей. Так вот кто правит страной, кто качает свои права и законы.
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04.07.2021 20:53 Відповісти
"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5993
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04.07.2021 20:54 Відповісти
https://youtu.be/7n8Z7E9eNVs
КОКОС ЧТО НАДО . ДОМЕСТОС С ХЛОРОМ
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04.07.2021 20:56 Відповісти
Видать собаку продал, шоб разкумариться, подстилка кацапская.
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04.07.2021 21:20 Відповісти
Еще б зебила обдолбанним поймать.
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04.07.2021 21:24 Відповісти
А мудак который вещает, сам разорванный как чёрт! у самого фары шо у филина!
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04.07.2021 21:47 Відповісти
Наркоман? Так це ж типовий слуга наріду
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04.07.2021 22:19 Відповісти
Шефу можно кушать "зелье", а пастве - нет? Вот и продал собаку и забил косячок. Ничего, Зеленский отмажет верного соратника.
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04.07.2021 22:24 Відповісти
Спокійно всі! Чувак тестував медичний канабіс, чи, може колумбійську муку.
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04.07.2021 22:42 Відповісти
А таки хоть и медленно но что то меняется в этой стране. Сейчас представил рыговские времена и чтобы вот так какой то даишник нардепа прессовал
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04.07.2021 23:24 Відповісти
Висновок такий - вся партія ,, слуги уродів" наркомани і шулєри на чолі із Зеоманським 😀
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05.07.2021 00:18 Відповісти
так жить нельзя.
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05.07.2021 01:12 Відповісти
Почему ты СКОТИНА не на ПЕРЕДОВОЙ,где гибнут лучшие СЫНЫ УКРАИНЫ,а ВЫ,знаете кто,твари еще и уварачиваетесь от наказания,,,,НЕНАВИЖУ.Прими наказание,уйди и извинись ради тех парней,кто гибнет за УКРАИНУ,а не за твое скотское существование.ТВАРЬ.
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05.07.2021 02:07 Відповісти
*****,это же тот мудень,который бабушкам предлагал породистыми собаками(откуда они у бабушек) платить за газ?Я тогда подумал вот это дно,а теперь всё объяснимо ОНО постоянно под кайфом,как и вся эта вонючая партия!!!
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05.07.2021 08:48 Відповісти
Неудивительно, что с такими слугами Рада не может проголосовать за судебную реформу.
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05.07.2021 09:14 Відповісти
Зато успешно проголосовали за дерибан земли.
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05.07.2021 10:01 Відповісти
Кого вы нам ***** понавыбирали.......
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05.07.2021 09:31 Відповісти
На Русовой в выходные всегда дежурят копы и правильно делают. Масса уродов, просто масса, едут с отдыха на озерах бухими, пьянющими. Бухают и садятся за руль. И едут бухие.

"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3394

Желтый кружок это копы.
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05.07.2021 10:03 Відповісти
10. Образцы биологической среды для лабораторного исследования отбираются в две емкости. Содержание одной емкости используется для первичного исследования, содержимое второй емкости сохраняется в течение 90 дней.
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05.07.2021 10:16 Відповісти
Дебилам ботам интернета не понятна главная причина власти мерзавцев у нас. Главное не в избирателях, а в нашей мерзкой, невиданной нигде в мире, системе выборов. Это когда места в бюллетенях кандидатов в президенты скупают мерзкие ставленники алигархата через многомиллионный залог. И избиратели вынуждены из мерзавцев "выбирать".
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05.07.2021 10:19 Відповісти
Чё к парню то пристали?Чё с ним не так?
"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1553
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05.07.2021 10:46 Відповісти
Наркократия во всей красе
"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2129
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05.07.2021 10:48 Відповісти
тот самый момент когда из артиста выскочила истинная сущность и трошки засветилась
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05.07.2021 13:26 Відповісти
Нужны открытые списки и система подсчета как сейчас при выборе мэра Нью-Йорка.
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05.07.2021 11:45 Відповісти
но лучше сразу волшебный пэндэль
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05.07.2021 13:26 Відповісти
ЭТОНЕТООООО!!!
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05.07.2021 13:23 Відповісти
ЭТОДРУГОЕЕЕЕЕ!!!!!!
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05.07.2021 13:23 Відповісти
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:28 Відповісти
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