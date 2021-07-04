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ВМС України в найближчі місяць-два отримають середній розвідувальний корабель, - головний конструктор "Кузні на Рибальському" Білозубенко. ВIДЕО

Після окупації Криму Україна залишилася фактично без флоту. Завод "Кузня на Рибальському" від початку російської агресії передав у ЗСУ вже вісім катерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Голова правління ПАТ "Завод" Кузня на Рибальському "Валерій Шандра згадує події 2014 року.

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"Ніхто із закордонних виробників, особливо військової продукції, не хотів співпрацювати з Україною. Нам продавали тільки радіостанції, батарейки, ліхтарики, далекоміри, щось таке нелетальне, що ніякого значення для обороноздатності країни не мало. Ми розробили бойові модулі на базі існуючого на той час в Україні військового озброєння. Це ЗТМ, кулемети, гранатомети, і таким чином зробили катер на тих комплектуючих, які мали доступ в будь– який час і ні від кого не залежали", – згадує Шандра.

Він говорить, що сьогодні на параді в Одесі були представлені й катери "Кузні на Рибальському".

"Наше підприємство будувало і будує кораблі для ВМС України. Ми збудували корвети "Луцьк" і "Тернопіль". Побудували на замовлення Міністерства оборони 8 катерів, і вони вже в експлуатації. Два в Бердянську на Азові. І шість на Чорному морі – з 2016 року", – говорить заступник генерального директора – головний конструктор Сергій Білозубенко.

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"Два катери "кентаври" перебувають в Одесі на завершенні заводських ходових випробувань. Ще один середній розвідувальний корабель - на етапі завершення заводських ходових випробувань, і я думаю, найближчі місяць– два ми його передамо до складу ВМС України", – зазначає Білозубенко.

Він також повідомив, що підприємство розробляло не тільки проекти суден, а й бойові модулі.

"Ми самі спроєктували, побудували і випробували бойові модулі. Це важкі бойові модулі, а також полегшені бойові модулі, які стоять на "кентаврах". Також ми спроєктували систему реактивного залпового вогню на базі гелікоптерних блоків. Кількість ракет на одному "кентаврі" складає 40 одиниць", – зазначає головний конструктор "Кузні на Рибальському".

Він розповів, що після відмови німецьких постачальників підприємство самотужки розробило, приміром, систему постановки пасивних перешкод.

"Ми в короткий час спроєктували і зробили таку систему самі. Спроєктували систему постановки димової завіси, спроєктували димові ракети. Це все випробували, і зараз воно перебуває на озброєнні ЗСУ", – говорить Білозубенко.

"Наші кораблі мають дуже високу якість, їх вартість значно нижча ніж їхні закордонні аналогів. Хочу запевнити наших моряків, що ми будуємо кораблі і будемо будувати, і ВМС будуть регулярно отримувати нашу продукцію", – зазначає в.о. гендиректора Валентин Каширський.

"Ми – єдине підприємство, яке за час Незалежності України збудувало більше сотні кораблів та суден, в тому числі танкери, суховантажі, дослідницькі судна та інші. Щодо порівняння з аналогічними закордонним катерами наші мають більшу місткість десанту. Нашу більш захищені, і вони мають кращу броню, яка дуже добре захищає екіпаж від різних уражень. Вони відповідають всім тим вимогам, яким і мають відповідати. При цьому їхня вартість у 2– 3 рази нижча ніж закордонні аналоги", – наголошує Каширський.

"Багато хто забуває, але цей самий проект "кентавр", який ми будували, ми спроектували за власні кошти. І ще багато чого ми робили за власні кошти, тому що ми розуміли ситуацію фінансову, яка була в Україні на той час. І все це робили тільки заради того, щоб Україна вистояла в цій боротьбі", – резюмує Сергій Білозубенко

ВМС (1389) корабель (1613)


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Топ коментарі
+16
Не надувной президент которого выбрали в 2019 мудрый народ!
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04.07.2021 18:40
+13
Гнило гнило и не сгнило. Такая писанина выдает в вас тупую заангажированную особу. Выходит, вооружение на базах хранения с 60-70-х годов не сгнило, а корпус из морской стали взял и сгнил. Там разная гниль? Корпуса танков в навалку лежали под открытым небом по 40 лет и не сгнили, а Порошенко взял и насрал вам в ваши щи оренбургские. Гад, однозначно.
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04.07.2021 19:34
+12
Манипулятор из вас как из отходов жизнедеятельности стрелковый снаряд.
1. Что значит, часть нормального кора***? Какого кора***, ***? И что за часть.
2. Ещё не верил, идут испытания.
3. От сейнера там только корпус. А начинка очень интересная. Мало того, что вся отечественная, так ещё и будет освещать надводную ситуацию в интересах наведения высокоточного оружия. Кацапам понравится.
4. А на базе чего строить разведывательный корабль? Крейсера, эсминца? Что там вам советуют адмиралы?
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04.07.2021 19:57
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Крейсер без вооружения зачем он? Он устарел ещё 20 лет назад а съест весь бюджет флота.уж лучше пять ракетных катеров.
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04.07.2021 19:56 Відповісти
Так ясное дело что не нужен. Но и ракетных катеров ниодного не заложили даже.
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04.07.2021 20:01 Відповісти
Значит на тихаря там украсть не получалось, вот и не заложили.
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04.07.2021 20:16 Відповісти
крейсер у которого готовность 95% отправил на лом.

готовность чего?
корпуса?
так крейсер не скотовоз, ему еще и вооружение нужно.
а где его взять ?
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04.07.2021 22:49 Відповісти
крейсер украине и нафиг не нужен. а вот то, что свой корвет "владимир великий" уже много лет не могут достроить, вот это печально
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04.07.2021 20:00 Відповісти
Так его завод Новинского строил чего вы ждали? Кстати завод банкрот уже.Голосуйте дальше за опзж.
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04.07.2021 20:04 Відповісти
этот передаст кацапский специально угробил завод, подорвал нашй обороноспомобность и свободно здравствцует..., продолжает подрывать Украину с помощью гундяевской секты, в которую для прикрытия устроился каким то дячком...
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04.07.2021 21:45 Відповісти
И в чем же эта огромная разница?
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04.07.2021 19:49 Відповісти
Пускай, идиот Кабаненко, изучит проекты совдеповских разведывательных кораблей.
А проекты там были, практически сплошь из сейнеров.
Эти чудесные сейнера, были в любой точке и выполняли поставленную задачу.
Пускай, этот баран (Кабаненко), изучит историю Фолклендского конфликта.
Ещё точнее, события после потопления крейсера "Адмирал Бельграно".
Кто, трупики аргентинские в море выловил и привёз в виде мороженных тушек к Аргентине.
Сейнеры. Вот только, все они были, разведывательными кораблями.
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04.07.2021 19:57 Відповісти
Вот только мы не о Атлантике говорим, а о Черном море. Где разведку БПЛА можно проводить безо всяких сейнеров.
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04.07.2021 20:03 Відповісти
Растолковываю или объясняю. Как хотите понимайте.
Рыболовный сейнер ИЗНАЧАЛЬНО ОЧЕНЬ мореходное судно. Живучее. Специально спроектировано и построено, под адскую погоду и состояние моря-океана. Чёрное море, тоже извините, не тазик с "Боржоми".
Теперь в эту коробку впихивают разведывательные комплексы. Разные.
Теперь приходим к Вашим БПЛА.
Сколько то БПЛА, возьмёт аппаратуры на борт?
А сколько, оно в воздухе висеть будет?
А кораблю разведки, не надо висеть и про комплект аппаратуры, особо беспокоиться не нужно. Имеется ввиду и вес и энергопотребляемость и остальные "ништяки".
Кроме этого корабль разведки, СПОКОЙНО стоит в своих терводах и слушает, считывает, передаёт для анализа а при необходимости и работает как инструмент РЭБ.
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04.07.2021 21:01 Відповісти
+5
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04.07.2021 21:38 Відповісти
Тут все военно-морские эксперты уровня дегенерата Igor L которым подавай разведывательный корабль со скоростью хода 30 узлов, пакетом Томагавк как у Арли Берк и ПВО/ПРО как у британских тип 45.
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04.07.2021 22:24 Відповісти
Про Igor L , не упоминайте)))
У него винтовки должны стрелять на 5 км.
БПЛА организовываться в отдельный род войск.
Корабли, с возможностью двигаться в прибортовом слое пара и комплектом вооружения от Death Star.
Камуфляжи с нейробионной нитью.
Танки - отстой.
ПВО, на дальность 1500 (по наклонной).
ПТУР, с дальностью 15 и управляться БПЛА.
Пятое.... десятое...
Я ничего не пропустил? ))))
Некоторым таким, я объяснил, общую суть РК ))))
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04.07.2021 22:59 Відповісти
Приятно слушать (читать) людей реально понимающих тему, а не горлопанов-активистов.
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05.07.2021 09:04 Відповісти
Помним , помним ... Катера Кентавр , шедевр судостроения ! Название подходит как нельзя лучше , такое же чудо с к копытами из лесных чащ .
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04.07.2021 20:06 Відповісти
https://youtu.be/Lj8YqeoS6zs - про пуйла и подпуйловников.
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04.07.2021 21:46 Відповісти
помнится, когда гнусавий стал на прокорм, по поводу непригодности этого РК выступал "эксперт" какой то грузин и впаривал и про сейнер и про воровство и призывал применить КК, потом паркетный Кабаненко вторил - это сейнер, что то у мастевых не срослось, принимают в эксплуатацию. А где СБУ и ГПУ, недосмотрели что ли ? Ну как так, у братьев нету, а у них есть. Непорядок. А братья свой единый РС с Сирии зашибли а с другого украли цветмет и разукомплектовали. А они же были на базе гражданского самолета. Жак Ив Кусто не запаривался а переоборудовал миноносец для науки, правда, говорил что он по своим мореходным качествам не подходит для дальних переходов и построил новый, без военных заморочек. Так что не в типе судна спор.
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04.07.2021 22:03 Відповісти
Бачив я в Одесі той "розвідувальний корабель", перероблений з малого траулера. От скільки я поряд з ним працював по своїх справах, це більше тижня, а стояв він десь метрів за десять від мого судна, стільки його і переробляли після того, як притягли по Дніпру в Одесу. Переробляли кардинально, не якісь там електронні пристрої міняли, та там по електрониці особливо і міняти не було що, майже пустий корпус, от його і переробляли, щось різали автогеном, зварювали, переробляли кардинально внутрішню будову корабля. Оце таким "боєготовим" цей старий іржавий мотлох прибув в Одесу, а заплатили ж за нього з бюджету Порошенку більше 300 мільйонів доларів!!
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04.07.2021 22:38 Відповісти
Кстати Джавелины тоже такая туфта омериканская,что сраная подлодка Курск один к одному...
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05.07.2021 01:53 Відповісти
Тут фишка в другом,Порошенко 7 лет назад обосрал РАБссию по по полному ьарифу причем ГОЛЫМИ РУКАМИ...Даля Грибайускайте подтвердит....БАРАНЫ МАВЗОЛЕЙНЫЕ а Наталья Витренко недавно заявила...РАБссия вонючка сама виновата что потеряла Украину...,блог Витренко может прочитать каждый из вас баранов...
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05.07.2021 01:58 Відповісти
Чому ця істота не каже правду за "Кентаври"?
Катери ВМС не хоче приймати два роки поспіль, бо їх характеристики по факту не відповідають замовленим.
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05.07.2021 07:12 Відповісти
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