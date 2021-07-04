ВМС України в найближчі місяць-два отримають середній розвідувальний корабель, - головний конструктор "Кузні на Рибальському" Білозубенко. ВIДЕО

Після окупації Криму Україна залишилася фактично без флоту. Завод "Кузня на Рибальському" від початку російської агресії передав у ЗСУ вже вісім катерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Голова правління ПАТ "Завод" Кузня на Рибальському "Валерій Шандра згадує події 2014 року.

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"Ніхто із закордонних виробників, особливо військової продукції, не хотів співпрацювати з Україною. Нам продавали тільки радіостанції, батарейки, ліхтарики, далекоміри, щось таке нелетальне, що ніякого значення для обороноздатності країни не мало. Ми розробили бойові модулі на базі існуючого на той час в Україні військового озброєння. Це ЗТМ, кулемети, гранатомети, і таким чином зробили катер на тих комплектуючих, які мали доступ в будь– який час і ні від кого не залежали", – згадує Шандра.

Він говорить, що сьогодні на параді в Одесі були представлені й катери "Кузні на Рибальському".

"Наше підприємство будувало і будує кораблі для ВМС України. Ми збудували корвети "Луцьк" і "Тернопіль". Побудували на замовлення Міністерства оборони 8 катерів, і вони вже в експлуатації. Два в Бердянську на Азові. І шість на Чорному морі – з 2016 року", – говорить заступник генерального директора – головний конструктор Сергій Білозубенко.

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"Два катери "кентаври" перебувають в Одесі на завершенні заводських ходових випробувань. Ще один середній розвідувальний корабель - на етапі завершення заводських ходових випробувань, і я думаю, найближчі місяць– два ми його передамо до складу ВМС України", – зазначає Білозубенко.

Він також повідомив, що підприємство розробляло не тільки проекти суден, а й бойові модулі.

"Ми самі спроєктували, побудували і випробували бойові модулі. Це важкі бойові модулі, а також полегшені бойові модулі, які стоять на "кентаврах". Також ми спроєктували систему реактивного залпового вогню на базі гелікоптерних блоків. Кількість ракет на одному "кентаврі" складає 40 одиниць", – зазначає головний конструктор "Кузні на Рибальському".

Він розповів, що після відмови німецьких постачальників підприємство самотужки розробило, приміром, систему постановки пасивних перешкод.

"Ми в короткий час спроєктували і зробили таку систему самі. Спроєктували систему постановки димової завіси, спроєктували димові ракети. Це все випробували, і зараз воно перебуває на озброєнні ЗСУ", – говорить Білозубенко.

"Наші кораблі мають дуже високу якість, їх вартість значно нижча ніж їхні закордонні аналогів. Хочу запевнити наших моряків, що ми будуємо кораблі і будемо будувати, і ВМС будуть регулярно отримувати нашу продукцію", – зазначає в.о. гендиректора Валентин Каширський.

"Ми – єдине підприємство, яке за час Незалежності України збудувало більше сотні кораблів та суден, в тому числі танкери, суховантажі, дослідницькі судна та інші. Щодо порівняння з аналогічними закордонним катерами наші мають більшу місткість десанту. Нашу більш захищені, і вони мають кращу броню, яка дуже добре захищає екіпаж від різних уражень. Вони відповідають всім тим вимогам, яким і мають відповідати. При цьому їхня вартість у 2– 3 рази нижча ніж закордонні аналоги", – наголошує Каширський.

"Багато хто забуває, але цей самий проект "кентавр", який ми будували, ми спроектували за власні кошти. І ще багато чого ми робили за власні кошти, тому що ми розуміли ситуацію фінансову, яка була в Україні на той час. І все це робили тільки заради того, щоб Україна вистояла в цій боротьбі", – резюмує Сергій Білозубенко