ВМС України в найближчі місяць-два отримають середній розвідувальний корабель, - головний конструктор "Кузні на Рибальському" Білозубенко. ВIДЕО
Після окупації Криму Україна залишилася фактично без флоту. Завод "Кузня на Рибальському" від початку російської агресії передав у ЗСУ вже вісім катерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Голова правління ПАТ "Завод" Кузня на Рибальському "Валерій Шандра згадує події 2014 року.
"Ніхто із закордонних виробників, особливо військової продукції, не хотів співпрацювати з Україною. Нам продавали тільки радіостанції, батарейки, ліхтарики, далекоміри, щось таке нелетальне, що ніякого значення для обороноздатності країни не мало. Ми розробили бойові модулі на базі існуючого на той час в Україні військового озброєння. Це ЗТМ, кулемети, гранатомети, і таким чином зробили катер на тих комплектуючих, які мали доступ в будь– який час і ні від кого не залежали", – згадує Шандра.
Він говорить, що сьогодні на параді в Одесі були представлені й катери "Кузні на Рибальському".
"Наше підприємство будувало і будує кораблі для ВМС України. Ми збудували корвети "Луцьк" і "Тернопіль". Побудували на замовлення Міністерства оборони 8 катерів, і вони вже в експлуатації. Два в Бердянську на Азові. І шість на Чорному морі – з 2016 року", – говорить заступник генерального директора – головний конструктор Сергій Білозубенко.
"Два катери "кентаври" перебувають в Одесі на завершенні заводських ходових випробувань. Ще один середній розвідувальний корабель - на етапі завершення заводських ходових випробувань, і я думаю, найближчі місяць– два ми його передамо до складу ВМС України", – зазначає Білозубенко.
Він також повідомив, що підприємство розробляло не тільки проекти суден, а й бойові модулі.
"Ми самі спроєктували, побудували і випробували бойові модулі. Це важкі бойові модулі, а також полегшені бойові модулі, які стоять на "кентаврах". Також ми спроєктували систему реактивного залпового вогню на базі гелікоптерних блоків. Кількість ракет на одному "кентаврі" складає 40 одиниць", – зазначає головний конструктор "Кузні на Рибальському".
Він розповів, що після відмови німецьких постачальників підприємство самотужки розробило, приміром, систему постановки пасивних перешкод.
"Ми в короткий час спроєктували і зробили таку систему самі. Спроєктували систему постановки димової завіси, спроєктували димові ракети. Це все випробували, і зараз воно перебуває на озброєнні ЗСУ", – говорить Білозубенко.
"Наші кораблі мають дуже високу якість, їх вартість значно нижча ніж їхні закордонні аналогів. Хочу запевнити наших моряків, що ми будуємо кораблі і будемо будувати, і ВМС будуть регулярно отримувати нашу продукцію", – зазначає в.о. гендиректора Валентин Каширський.
"Ми – єдине підприємство, яке за час Незалежності України збудувало більше сотні кораблів та суден, в тому числі танкери, суховантажі, дослідницькі судна та інші. Щодо порівняння з аналогічними закордонним катерами наші мають більшу місткість десанту. Нашу більш захищені, і вони мають кращу броню, яка дуже добре захищає екіпаж від різних уражень. Вони відповідають всім тим вимогам, яким і мають відповідати. При цьому їхня вартість у 2– 3 рази нижча ніж закордонні аналоги", – наголошує Каширський.
"Багато хто забуває, але цей самий проект "кентавр", який ми будували, ми спроектували за власні кошти. І ще багато чого ми робили за власні кошти, тому що ми розуміли ситуацію фінансову, яка була в Україні на той час. І все це робили тільки заради того, щоб Україна вистояла в цій боротьбі", – резюмує Сергій Білозубенко
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готовность чего?
корпуса?
так крейсер не скотовоз, ему еще и вооружение нужно.
а где его взять ?
А проекты там были, практически сплошь из сейнеров.
Эти чудесные сейнера, были в любой точке и выполняли поставленную задачу.
Пускай, этот баран (Кабаненко), изучит историю Фолклендского конфликта.
Ещё точнее, события после потопления крейсера "Адмирал Бельграно".
Кто, трупики аргентинские в море выловил и привёз в виде мороженных тушек к Аргентине.
Сейнеры. Вот только, все они были, разведывательными кораблями.
Рыболовный сейнер ИЗНАЧАЛЬНО ОЧЕНЬ мореходное судно. Живучее. Специально спроектировано и построено, под адскую погоду и состояние моря-океана. Чёрное море, тоже извините, не тазик с "Боржоми".
Теперь в эту коробку впихивают разведывательные комплексы. Разные.
Теперь приходим к Вашим БПЛА.
Сколько то БПЛА, возьмёт аппаратуры на борт?
А сколько, оно в воздухе висеть будет?
А кораблю разведки, не надо висеть и про комплект аппаратуры, особо беспокоиться не нужно. Имеется ввиду и вес и энергопотребляемость и остальные "ништяки".
Кроме этого корабль разведки, СПОКОЙНО стоит в своих терводах и слушает, считывает, передаёт для анализа а при необходимости и работает как инструмент РЭБ.
У него винтовки должны стрелять на 5 км.
БПЛА организовываться в отдельный род войск.
Корабли, с возможностью двигаться в прибортовом слое пара и комплектом вооружения от Death Star.
Камуфляжи с нейробионной нитью.
Танки - отстой.
ПВО, на дальность 1500 (по наклонной).
ПТУР, с дальностью 15 и управляться БПЛА.
Пятое.... десятое...
Я ничего не пропустил? ))))
Некоторым таким, я объяснил, общую суть РК ))))
Катери ВМС не хоче приймати два роки поспіль, бо їх характеристики по факту не відповідають замовленим.