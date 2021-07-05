Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу. ВIДЕО
Під час візиту на одеський морський вокзал до кортежу президента Зеленського входило сім автомобілів
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано рух кортежу, з'явився в соціальних мережах.
Топ коментарі
+71 Юрий Власов #475259
показати весь коментар05.07.2021 09:50
+55 Дід Панас #485622
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+49 Алла Новосад #194524
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Гос охрана специально нагнетает и пугает... с целью увеличения штата,зарплат званий и пр. льгот. Так или приблизительно так ездят крупные чиновники и олигархи. Противно это наблюдать!!!
Но даже у Брежнева, после гибели Машерова в автокатастрофе, кортеж был меньше, чем у Януковича или Порошенко - своими глазами сравнивал.
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/116040-kortezh-poroshenko-znachitelno-uvelichilsya-est-podrobnosti
а вот врать не надо
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/116040-kortezh-poroshenko-znachitelno-uvelichilsya-est-podrobnosti
Справжній кортеж Гідранта!
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
На эвакуаторе спокойней.
а може там перебувають чревовещатели та силові гімнасти з балагану ОПУ. А ?
Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
https://www.youtube.com/watch?v=KIqoe9IUUds
Фальшстарт красівий глузд морозить.
Хіба важливий той кортеж?!
Важливо , що не те він возить....