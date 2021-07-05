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Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу. ВIДЕО

Під час візиту на одеський морський вокзал до кортежу президента Зеленського входило сім автомобілів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано рух кортежу, з'явився в соціальних мережах.

Також дивіться: "Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) кортеж (32) Одеса (5473)


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Топ коментарі
+71
Лисапет где?
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05.07.2021 09:50
+55
Вы видели когда нибудь велогонки? Видели какая колона машин едет за велосипедами? Вова на велосипеде заехал 5 минут ранее, просто барыга эту запись украл.
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05.07.2021 09:54
+49
Хто обіцяв відмовитись від кортежів, президентських літаків, дач?
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05.07.2021 09:59
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От, ****** брехливая!)
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05.07.2021 10:48 Відповісти
Это едет сам президент Ермак или опять вместо себя послал своего обдолбанного клоуна Фоффку?
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05.07.2021 10:52 Відповісти
опечатка, резидент Ермак
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05.07.2021 10:55 Відповісти
Каждому зебилу по кортежу. Тьфу, по налогу.
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05.07.2021 10:55 Відповісти
Надо всегда помнить: Незаменимых нет !!!
Гос охрана специально нагнетает и пугает... с целью увеличения штата,зарплат званий и пр. льгот. Так или приблизительно так ездят крупные чиновники и олигархи. Противно это наблюдать!!!
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05.07.2021 10:57 Відповісти
ОМГ как же уныло работает зеботоферма...
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05.07.2021 11:03 Відповісти
Покажите кортеж времен Пети Ющенка или Кучмы ..Там вы увидите тоже самое
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05.07.2021 10:59 Відповісти
Ой ля, так это же парень из народа, "слуга народа" и все такое. Зебилы уже опустились до того что сравнивают с папиредниками... жалкое посмешище.
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05.07.2021 11:01 Відповісти
У Кучми та Януковича в Одесі був кортеж з 57 машин!
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05.07.2021 22:44 Відповісти
Про Кучму - ложь. У него дер охранников было всего 47 человек (по штату), Ющенко сразу после инаугурации увеличил до 100 человек, а уж Янукович сделал себе 170 человек...
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05.07.2021 23:03 Відповісти
Разом з Кучмою їхало ще 100 машин чиновників кортежем, це бачив особисто.
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07.07.2021 19:24 Відповісти
Кучма їздив на броньованому мікроавтобусі в якого фактично не було підвіски через величезну вагу і тому для Кучми перестеляли дороги по яким він мав їхати, інколи перестеляли по кілька разів! Коли приїздив Алієв в Одесу і вони разом з Кучмою наносили візити на місцеві об'єкти інфраструктури, то по всій дорозі виставляли дітей з квіточками, щоб з гранатометів неможливо було влучити в кучмівській мікроавтобус, щоб тіла дітей служили живим щитом для президентів!
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07.07.2021 19:27 Відповісти
Прицепившиеся, это не кортеж.
Но даже у Брежнева, после гибели Машерова в автокатастрофе, кортеж был меньше, чем у Януковича или Порошенко - своими глазами сравнивал.
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07.07.2021 22:52 Відповісти
У Пороха всегда было три машины в кортеже,в В.Ющенко - 4.Вопросы есть у зебилов?Я видел.
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05.07.2021 11:41 Відповісти
а вот врать не надо
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/116040-kortezh-poroshenko-znachitelno-uvelichilsya-est-podrobnosti
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05.07.2021 13:46 Відповісти
Пшел отсюда ватное животное...
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05.07.2021 14:16 Відповісти
т.е. когда неудобные факты про святого петруся - сразу "вата"? какие же вы никчемные шакалы, пороховата
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06.07.2021 03:52 Відповісти
Ты ватное животное, "факты" из sranы.ua засунь себе туда куда ты обычно суешь бутылку.
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06.07.2021 09:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/218041

а вот врать не надо
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/116040-kortezh-poroshenko-znachitelno-uvelichilsya-est-podrobnosti
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05.07.2021 23:05 Відповісти
Не писди-Ющенко пробирався через пробки на двох авто.
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05.07.2021 15:22 Відповісти
У Кучмы было всего 47 охранников, Ющенко сразу увеличил до ста.
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05.07.2021 23:05 Відповісти
Не надо у Пети меньше и было и он не обещал нах"й кортежи, нах" ..., а это гундосное чмо нам всем обещало. 73% баранов за велосипед голосовали...
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06.07.2021 09:06 Відповісти
Некоторые всю жизнь мечтают попасть на эту должность а тут такая шара подвалила пацану... причем человек далек от этой должности от слова далек.
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05.07.2021 11:02 Відповісти
Це ФЕЙК!
Справжній кортеж Гідранта!
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 1163
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05.07.2021 11:06 Відповісти
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:17 Відповісти
Чему удивляетесь, там половину кортежа с, не знаю по артистически, реквизит, декорация.
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05.07.2021 11:07 Відповісти
косметички?
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05.07.2021 12:59 Відповісти
ні, там піяніна)
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05.07.2021 17:42 Відповісти
Визажисты, повара, охранники, шуты, доктора (мало ли как себя пациент поведет после дозы), спичмейкеры (видели как они побежали к говорящей голове, может без них ажинею наплести), тренера, ну и представитель Игорьвалерьивича, хотя мне кажется это его охранник.
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06.07.2021 09:11 Відповісти
ждзепадлюка
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05.07.2021 11:10 Відповісти
Шоб было красиво нада матациклетников с прапорцями. Без оных и кортеж не кортеж. А то получается вроде и не лох, но всех сразу гложуть сомнения шо едит балаган.
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05.07.2021 11:22 Відповісти
Ну что, лохи, - покатались на зеленом велике?!

Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 7062Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 8166
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05.07.2021 11:24 Відповісти
правильный велик для 73% зебилов

Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 6142
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05.07.2021 11:25 Відповісти
подарок эстоонской премьерки ?
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05.07.2021 12:46 Відповісти
ЗЕ нас ніобманіт
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05.07.2021 11:33 Відповісти
....нікогда і нізачто
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05.07.2021 12:47 Відповісти
Кремлёвская агентура, внутренняя вата, плюс секта порохоботов… Тут и восьмая машина не помешает!)))
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05.07.2021 11:36 Відповісти
Кремлёвская агентура боица кремлёвской агентуры, и требует 8ю машину с кремлёвской агентурой
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06.07.2021 01:13 Відповісти
педальные машинки
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05.07.2021 11:37 Відповісти
машинки норм, а конь таки педальный
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05.07.2021 12:46 Відповісти
А журнашлюшки як швиденько стрибають!
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05.07.2021 12:01 Відповісти
Зеля выполняет всё обещанное!!! Только в своём ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ...
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05.07.2021 12:30 Відповісти
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 345
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05.07.2021 12:34 Відповісти
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 8570
На эвакуаторе спокойней.
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06.07.2021 09:13 Відповісти
бо зеля - чмо безродне, сцикливе.. але жлоби це **********, коли можна безкоштовно погигикати на дуріка..
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06.07.2021 15:21 Відповісти
Бедный, бедный ЗЕля. Вот до чего довели эти порохоботы, что найвелычнишый говноралиссимус не досидел еще целых3 года и рванул на землю обетованную. Он знает, что оттуда не выдают.
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05.07.2021 12:34 Відповісти
Беня то же так думал. Но смылся в Украину. Временно.
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05.07.2021 19:33 Відповісти
с такой позицией оператору бы еще и снайперский прицел с "навесом".....
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05.07.2021 12:44 Відповісти
А Порошенко бы приехал на дэу ланос за рулем и с пакетиком конфет?
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05.07.2021 12:56 Відповісти
звичайно ні, але він і не вийожувався перед виборами, шо ніяких кортежів не буде і взагалі пересяде на велостпед. тобто 73% зебілів просто обісцяли божою росою, а вони і раді.
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05.07.2021 13:01 Відповісти
А Порошенко обіцяв, що не буде кортежів і держдач?
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05.07.2021 14:14 Відповісти
Лично для вас он бы привёз божий леденец.
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05.07.2021 19:34 Відповісти
То ЗЕбилы выбрали своего кловуна шоб было как при Порошеноко??
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06.07.2021 01:15 Відповісти
а шо то там за мікроавтобус кольору "белой ночи". А ? це випадково не автомобіль реанімації поца "всей земли". Не ранувато, він ше не лох і йому тільки 43, видно на мізері щось не те зробив. А може біотуалет возить, бо в морі ескрементів ...... а там може бути шарий. А шо ? А ?
а може там перебувають чревовещатели та силові гімнасти з балагану ОПУ. А ?
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05.07.2021 13:59 Відповісти
від щирого серця мочиться в глаза своему благодарному лохторату - любимое занятие Зели Подзаборной
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05.07.2021 14:02 Відповісти
Була у нього така мрія. Своя.

Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 8405
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05.07.2021 14:34 Відповісти
Для себе і свого шапіто-95 вони Україну "будують"(
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05.07.2021 18:22 Відповісти
говно прівєзлі!!!
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05.07.2021 17:05 Відповісти
бзжецаряхрани?
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05.07.2021 17:33 Відповісти
Нужен просто один единственный автобус для всех. И это Пазик. С надписью Цирк 2021.Цука судом присуждено прожить под куполом дурдомовского Цирка.........
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05.07.2021 17:40 Відповісти
быдлу зелеНОму знатно в рты насрали.про велик
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05.07.2021 18:07 Відповісти
ии.??.должно же 7великов с прицепом))
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05.07.2021 19:01 Відповісти
а где кортеж лисапедов???
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05.07.2021 19:18 Відповісти
Що це за руські народні пісні на відео?
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05.07.2021 21:06 Відповісти
и чё?
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05.07.2021 22:11 Відповісти
особливо сподобалась кортежна маршрутка, але нажаль, чомусь, тільки одненька. було б 5-6 нагуморили б більше коментатори...
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05.07.2021 23:12 Відповісти
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 8945
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05.07.2021 23:38 Відповісти
Тем временем Султан Эрдоган начал строить Морской корвет для Украины по заказу Зелемойских...,а Британия пошла дальше, строит сразу 7 ракетных катеров для Украины...,видать премьер Джонсон стал президентом Украины....,Путлер сказал правду...Украиной правят забугорные капиталисты Запада...
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06.07.2021 00:06 Відповісти
Даже если не строят, важно для нас заявление. Мне кажется зекоманда убивает двух зайцев и для Украины хорошо, и хорошие откаты будут.
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06.07.2021 09:16 Відповісти
говорящее видео. президент страны выполз из автомобиля самостоятельно. главе ОП охрана наперегонки кинулась открывать дверь. В задаче спрашивается- кто в стране главный?)))
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06.07.2021 00:15 Відповісти
Обратите внимание, клерк побежал открывать двери не зеленскому, а сидящему с другой стороны ермаку. Короче клерк вкурсе кто в стране президент.
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06.07.2021 00:16 Відповісти
Как советские членовозы ездят решалы эти...и время есть на дорогу,и гурьбой постоять,и создать вид,как много от них зависит!!! Сколько можно все это лицезреть?!
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06.07.2021 00:53 Відповісти
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 810
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06.07.2021 00:57 Відповісти
Невже Бубочка?
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06.07.2021 07:40 Відповісти
Встречаются вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ

Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
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06.07.2021 00:59 Відповісти
..бо Зеля - с.ка безродна, продажна.. наголосували, зебіли, блін..(
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06.07.2021 15:16 Відповісти
На самом деле это просто смешно. Несколько машин. Посмотрите на кортеж Байдена в Нью-Йорке. Это даже не кортеж, а парад кортежей по перекрытым улицам. Количество машин, мотоциклов, грузовиков, броневиков,эвакуаторов, лимузинов, скорых даже трудно пересчитать. Опять домкратом делают огромные глаза пересичным, и надувают газом воображение, потому что Зеленский.
https://www.youtube.com/watch?v=KIqoe9IUUds
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06.07.2021 03:41 Відповісти
Слабак. Навіть у "гетьмана" було більше.
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06.07.2021 09:11 Відповісти
Клоун выходит из авто сам, а Ермаку охрана открывает дверь и сопровождает его.
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06.07.2021 09:41 Відповісти
Дурненький хайп із соцмереж,
Фальшстарт красівий глузд морозить.
Хіба важливий той кортеж?!
Важливо , що не те він возить....
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06.07.2021 09:50 Відповісти
А шо так мало? Одесса- эта ж бандиццкий город!
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06.07.2021 11:04 Відповісти
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