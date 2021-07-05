Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу. ВIДЕО

Під час візиту на одеський морський вокзал до кортежу президента Зеленського входило сім автомобілів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано рух кортежу, з'явився в соціальних мережах.

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