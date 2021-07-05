"Слава Україні!" - тисячі уболівальників зустріли футболістів української збірної в аеропорту "Бориспіль". ВIДЕО
Вчора збірна України повернулася з Євро-2020 до Києва. В аеропорту "Бориспіль" футболістів зустрічали тисячі уболівальників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фани вітали збірну скандуваннями та оплесками. На території аеропорту була споруджена сцена, куди піднімалися футболісти і тренери.
Топ коментарі
+39 Maks Kikol
показати весь коментар05.07.2021 10:19
+22 Чайка Київ
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+18 Павло ШОвте
показати весь коментар05.07.2021 10:56
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Італііський коментатор на завершення сказав:
"Дуже мало збірних можуть похвалитись там, що навіть після програшу можуть прийти до сектора своїх вболівальників і ті їх підтримають…", - потім поправився і додав, - "Можливо українська збірна ЄДИНА, яка може цим похвалитись…"
публіцист Андрій Загданський так написав у своєму https://www.facebook.com/andrei.zagdansky/posts/4130512373651057 facebook.
"Десь 10 років тому на чемпіонаті світу або Європи, в одній восьмій фіналу збірна Ірландії страшно програвала. Залишалося хвилин десять-п'ятнадцять до кінця матчу і рахунок був безнадійний. І тоді все ірландці на стадіоні встали і заспівали гімн Ірландії. Це було прекрасно до сліз. Це було кохання. Любов до своєї команди в найтяжчу хвилину.
Вчора і сьогодні все пишуть про щоглі України з Англією. Прощання українських футболістів і Шеви зі своїми вболівальниками на стадіоні в Римі - любов. І то, як українці зустрічали свою команду в Києві - теж любов.
І це головне, що потрібно пам'ятати про матч з Англією."
не головне звичайно, але важливе
З перемогою вас на ЧЄ (кості Великого Лобановського, мабуть судомить у домовині від такого фуйболу). Пишаймося - сьогодні Сербія і Угорщина з"єднали свої газогони в обхід України. Стрибаймо (хто не скаче - той москаль?)від радості - сьогодні "рідний" Кабмін вчергове підвищив "граничні" ціни на бензин і дизпаливо. Співаймо Славня - йде з молотка Українська Земля! Проженемо віруса жовто-********** прапорами, бо в лікарнях уже нічим платити навіть зарплатню!