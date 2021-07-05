"Слава Україні!" - тисячі уболівальників зустріли футболістів української збірної в аеропорту "Бориспіль". ВIДЕО

Вчора збірна України повернулася з Євро-2020 до Києва. В аеропорту "Бориспіль" футболістів зустрічали тисячі уболівальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фани вітали збірну скандуваннями та оплесками. На території аеропорту була споруджена сцена, куди піднімалися футболісти і тренери.

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