У Центральній Європі ми свої. Немає ніякого єдиного народу росіян, українців і білорусів, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що немає ніякого єдиного народу росіян, українців і білорусів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це під час форуму "Україна 30. Міжнародна політика" повідомив Дмитро Кулеба.

"За останні півтора року ми створили квадригу України і Туреччини, асоційоване тріо України, Грузії і Молдови, Люблінський трикутник України, Польщі та Литви", - зазначив глава МЗС.

На переконання Дмитра Кулеби, трикутник має і набагато ширший контекст, оскільки є важливим елементом посилення ролі України в Центральній Європі.

"Тут, в Центральній Європі, ми свої. І немає ніякого єдиного народу росіян, українців і білорусів. Якщо і є міф про три братні народи в нашій частині Європи, то це, скоріше, міф про Леха, Чеха і Руса, який був стертий з історії", - зауважив він.

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