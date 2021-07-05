У Центральній Європі ми свої. Немає ніякого єдиного народу росіян, українців і білорусів, - Кулеба. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що немає ніякого єдиного народу росіян, українців і білорусів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це під час форуму "Україна 30. Міжнародна політика" повідомив Дмитро Кулеба.
"За останні півтора року ми створили квадригу України і Туреччини, асоційоване тріо України, Грузії і Молдови, Люблінський трикутник України, Польщі та Литви", - зазначив глава МЗС.
На переконання Дмитра Кулеби, трикутник має і набагато ширший контекст, оскільки є важливим елементом посилення ролі України в Центральній Європі.
"Тут, в Центральній Європі, ми свої. І немає ніякого єдиного народу росіян, українців і білорусів. Якщо і є міф про три братні народи в нашій частині Європи, то це, скоріше, міф про Леха, Чеха і Руса, який був стертий з історії", - зауважив він.
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И это твои персональные проблемы.
Кому он это чешет?)
Вряд ли обрадует убежденных сторонников доктрины величия рюзьге нации и этнический состав населения рассеянской столицы. рюзьге здесь сегодня - лишь каждый третий. А в целом национальный состав масквы выглядит следующим образом:
31% - рюзьге;
14% - азербайджанцы;
10% - татары, чуваши, башкиры;
8% - украинцы;
5% - армяне;
5% - таджики, казахи, узбеки, киргизы;
5% - корейцы, вьетнамцы, китайцы;
4% - чеченцы, ингуши, дагестанцы;
3% - белорусы;
3% - грузины;
3% - молдаване;
3% - цыгане;
2% - евреи;
4% - другие народы.
* информация шестилетней давности... сейчас цифры еще удивительней...
Интересно, что даже если сложить вместе число так называемых русских, беларусов и украинцев (всех их официальная российская идеология считает славянами, хотя у генетиков совершенно иное мнение на сей счет), проживающих на москве, то получится лишь 4,62 миллиона из 11-миллионного населения столицы. Большинство в ней теперь составляют масквичи неславянских национальностей.