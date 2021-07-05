У Києві не поставлений на "ручник" мікроавтобус "втік" від водія заднім ходом, перетнув перехрестя і протаранив паркан. ВІДЕО камер спостереження
На вулиці Васильківській у Києві мікроавтобус Volkswagen без водія почав рух і, створивши кілька аварійних ситуацій на жвавому перехресті, протаранив паркан.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, співробітники поліції з'ясували, що автомобіль "втік" з місця парковки через не включене стоянкове гальмо.
На записах камер спостереження видно, що автомобіль, рухаючись заднім ходом, ледь не зачепив велосипедиста, кілька легкових автомобілів, маршрутку і пішоходів на пішохідному переході.
Топ коментарі
+37 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.07.2021 15:03
+30 Ksenia VB
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+16 Александр Иванов #442761
показати весь коментар05.07.2021 15:09
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зинканинка.
Вадила с Нижнего Тагила под кличкой " ПАЛИКХМАХЕР"
))))
Но колеса повернуть под углом это делается на автомате, тем более, что выезжать надо в любом случае.
https://www.youtube.com/watch?v=RSVACgHon5A