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У Києві не поставлений на "ручник" мікроавтобус "втік" від водія заднім ходом, перетнув перехрестя і протаранив паркан. ВІДЕО камер спостереження

На вулиці Васильківській у Києві мікроавтобус Volkswagen без водія почав рух і, створивши кілька аварійних ситуацій на жвавому перехресті, протаранив паркан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, співробітники поліції з'ясували, що автомобіль "втік" з місця парковки через не включене стоянкове гальмо.

На записах камер спостереження видно, що автомобіль, рухаючись заднім ходом, ледь не зачепив велосипедиста, кілька легкових автомобілів, маршрутку і пішоходів на пішохідному переході.

Також дивіться: У водія мікроавтобуса під час руху в Дніпрі стався напад епілепсії: він в'їхав у два автомобілі, постраждало двоє людей. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4468) Київ (19515) паркування (292)


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Топ коментарі
+37
какой молодец микроавтобус...))) как тихонько себе ехал, никого не трогая! т выбрал одно безопасное место для торможения! ))) есть ли душа... у бусика? ))))))
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05.07.2021 15:03
+30
Добре, що без жертв.
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05.07.2021 15:02
+16
И Порох.
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05.07.2021 15:09
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Добре, що без жертв.
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05.07.2021 15:02 Відповісти
какой молодец микроавтобус...))) как тихонько себе ехал, никого не трогая! т выбрал одно безопасное место для торможения! ))) есть ли душа... у бусика? ))))))
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05.07.2021 15:03 Відповісти
ваще без суеты))
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05.07.2021 15:27 Відповісти
Я,я фольксваґн , натюрлісь!
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05.07.2021 15:43 Відповісти
Повезло дак повезло
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05.07.2021 15:03 Відповісти
но все равно виноваты евробляхеры.
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05.07.2021 15:05 Відповісти
И Порох.
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05.07.2021 15:09 Відповісти
да. и его подельница зинка нинка.
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05.07.2021 15:17 Відповісти
Ну Порох кругом 👍🏼👍🏼😀😂
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05.07.2021 15:39 Відповісти
и плохие дороги тоже
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05.07.2021 16:11 Відповісти
Водила просто АЛЕНЬ!!
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05.07.2021 15:06 Відповісти
Алень он же Олень это благородное животное его даже БАРАНОМ не назовешь так как и от барана тоже есть польза.
Вадила с Нижнего Тагила под кличкой " ПАЛИКХМАХЕР"
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05.07.2021 15:38 Відповісти
Даже если и не поставил на передачу( или ручник) должен был догадаться повернуть передние колеса под углом к бордюру!
))))
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05.07.2021 15:06 Відповісти
поставить на 1 скорость и этого достаточно.
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05.07.2021 15:09 Відповісти
Бывает так, что забывают и про ручник и про передачу.
Но колеса повернуть под углом это делается на автомате, тем более, что выезжать надо в любом случае.
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05.07.2021 15:18 Відповісти
Что-бы дизель завелся.
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05.07.2021 15:18 Відповісти
Не достатньо якщо стоїть під уклоном
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06.07.2021 03:16 Відповісти
Поставить на ручник, включить первую, вывернуть колеса в бордюр, подложить кирпич под колесо, и выставить знак. Я всегда только так паркуюсь.
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05.07.2021 15:23 Відповісти
Сколько кирпичей надо возить с собой?
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05.07.2021 15:45 Відповісти
Киприч один на 100 тыщ пробега, а знак воруют постоянно
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05.07.2021 18:20 Відповісти
С собой можно не возить, когда твоя машина первый раз так сделает, как этот бус, ты сам себя обеспечишь кирпичами.
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05.07.2021 20:35 Відповісти
Ааа, так это ты... Задобал своим ламборджини, паркуйся хоть не возле мусорника, а то не проехать утром.
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05.07.2021 17:19 Відповісти
метро Васильковская, перекресток с Максимовича
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05.07.2021 15:26 Відповісти
оптимус начало воссстание мошин
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05.07.2021 16:03 Відповісти
Народ воспринял вроде так и надо - всё нормалёк.
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05.07.2021 16:10 Відповісти
камикадзе нету
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05.07.2021 16:12 Відповісти
Смішно. Сподіваюся, що мудака позбавлять за це прав.
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05.07.2021 16:15 Відповісти
Полиция как всегда - ускорила камеру для пущего ефекта- єто значит нема чем хвастатся мудозвонй. Зачем в три четіре раза видео ускорять- одного не пойму? Чтоб показать что бус летел на сумасшедшей скорости назад?
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05.07.2021 21:02 Відповісти
ВОДИТЕЛЯМ БРАВО
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05.07.2021 16:21 Відповісти
____техника без человека намного умнее и безопаснее....
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05.07.2021 17:14 Відповісти
Какие всётаки водители в Киеве наученные - крути головой на 360, дай дорогу дуроку и не верь никаким дорожным правилам, только это спасёт от аварии.
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05.07.2021 19:05 Відповісти
Именно. В Киеве на дорогах иначе нельзя.
https://www.youtube.com/watch?v=RSVACgHon5A
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05.07.2021 20:13 Відповісти
Киевские водители настолько суровы, что восприняли "маневры" автобуса как типичную ситуацию на дорогах Киева, даже пешеходы не повели глазом, мастерски уклоняясь от наезжающего на них бусика.
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05.07.2021 20:11 Відповісти
потому что камера ускорена в дтри четіре раза- он катился медленно
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05.07.2021 21:03 Відповісти
Водятел пошел погулять и машинка решила покататься сама.
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05.07.2021 20:19 Відповісти
а велосипедист и пешеходы отмороженные наглухо...пешеходка та вообще глаза в жопу засунула ну или в п-сту...
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05.07.2021 20:41 Відповісти
З водієм за кермом фолькс би так не проїхав.
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05.07.2021 20:42 Відповісти
ручник хорош, спас людей. Но колодки надо менять
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05.07.2021 22:27 Відповісти
И бампер немного подрихтовать придется.
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06.07.2021 04:11 Відповісти
 
 