У Києві не поставлений на "ручник" мікроавтобус "втік" від водія заднім ходом, перетнув перехрестя і протаранив паркан. ВІДЕО камер спостереження

На вулиці Васильківській у Києві мікроавтобус Volkswagen без водія почав рух і, створивши кілька аварійних ситуацій на жвавому перехресті, протаранив паркан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, співробітники поліції з'ясували, що автомобіль "втік" з місця парковки через не включене стоянкове гальмо.

На записах камер спостереження видно, що автомобіль, рухаючись заднім ходом, ледь не зачепив велосипедиста, кілька легкових автомобілів, маршрутку і пішоходів на пішохідному переході.

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