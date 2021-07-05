Співали, танцювали і запускали феєрверки: дівчата-підлітки влаштували свято на Меморіалі Небесної сотні у Львові, поліція відкрила справу. ВIДЕО
Дівчата святкували 18-річчя своєї подруги. Тепер їм може загрожувати до 5 років ув'язнення за осквернення пам'ятника.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Про святкування поліцейські дізналися з публікацій у соцмережах.
"Слідчі Львівського міського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення пам'ятника) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - сказано в повідомленні.
У міськраді Львова стверджують, що святкування зупинив охоронець, дівчата вимкнули музику і пішли з меморіалу.
Тепер там збираються встановити додаткові камери відеоспостереження.
У коментарі користувачі соцмереж пишуть, що дівчатам від 18 до 21 року, вони навчаються у вишах Львова і Тернополя. Аккаунт Instagram, в якому спочатку були розміщені сторіз зі святкування, став недоступним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поэтому накинулись вы зря. В жопе детство играет, они даже не понимают что делают и где толком. Чтобы понимали надо по этой самой жопе ремнём надавать.
А вы тут уже расстрелять готовы дурёх малолетних. У них в голове только мальчишки и дискотеки.
Им Небесеая сотня - как Богдан Хмельницкий...