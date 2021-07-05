УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8904 відвідувача онлайн
Новини Відео
12 381 117

Співали, танцювали і запускали феєрверки: дівчата-підлітки влаштували свято на Меморіалі Небесної сотні у Львові, поліція відкрила справу. ВIДЕО

Дівчата святкували 18-річчя своєї подруги. Тепер їм може загрожувати до 5 років ув'язнення за осквернення пам'ятника.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Про святкування поліцейські дізналися з публікацій у соцмережах.

"Слідчі Львівського міського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення пам'ятника) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - сказано в повідомленні.

У міськраді Львова стверджують, що святкування зупинив охоронець, дівчата вимкнули музику і пішли з меморіалу.

Тепер там збираються встановити додаткові камери відеоспостереження.

У коментарі користувачі соцмереж пишуть, що дівчатам від 18 до 21 року, вони навчаються у вишах Львова і Тернополя. Аккаунт Instagram, в якому спочатку були розміщені сторіз зі святкування, став недоступним.

Автор: 

Львів (3075) меморіал (148) плюндрування (42) підлітки (409) Нацполіція (15186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Кози безмізкі.
показати весь коментар
05.07.2021 19:44
+30
А вы этих мокрощелок на могилки своей мамы и папы отведите. Или дедушки с бабушкой. Пускай они там Филипушку Педросовича послушают или кто там на Расее нынче модный. Послушают, потанцуют на могилках то, а вы видео выложите, и мы с вами посмеёмся вместе.
показати весь коментар
05.07.2021 19:52
+20
парашники и пропагандоны обязательно отметят но акцентируя что молодежь даже в бандеровском Львове слушает росийскую попсу
показати весь коментар
05.07.2021 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
от вам і 73% звідки беруться
показати весь коментар
06.07.2021 10:23 Відповісти
73% - они такие, они могут и не такое.
показати весь коментар
06.07.2021 10:30 Відповісти
Сейчас большинство девченок 18-ти лет, как раньше лет 12 по умственному развитию...
Поэтому накинулись вы зря. В жопе детство играет, они даже не понимают что делают и где толком. Чтобы понимали надо по этой самой жопе ремнём надавать.
А вы тут уже расстрелять готовы дурёх малолетних. У них в голове только мальчишки и дискотеки.
показати весь коментар
06.07.2021 10:41 Відповісти
Так по твоей логике раньше девочки в 12 лет трахались полным ходом?
показати весь коментар
06.07.2021 12:26 Відповісти
Какие это девушки?Это шмары!
показати весь коментар
06.07.2021 11:02 Відповісти
В 2014 году им было ОДИННАДЦАТЬ годиков.
Им Небесеая сотня - как Богдан Хмельницкий...
показати весь коментар
06.07.2021 11:42 Відповісти
поколение Pepsi
показати весь коментар
06.07.2021 12:00 Відповісти
Их принято называть поколением зумеров. Поколение пепси это что-то из рекламы.
показати весь коментар
06.07.2021 12:31 Відповісти
Ну, общественных работ выдать, и пусть стори свои пилят при чистке общественных туалетов, например. Пенсионерам продукты разносят. Газоны поливают. Дуры - да, но криминал и отсидка - как-то перебор. По-пьяни кто не тупил в молодости, за что потом было стыдно, давайте шаг вперёд.
показати весь коментар
06.07.2021 12:16 Відповісти
Да вы Шоооо ! В Львове молодежь да под русскую попсу , да еще и на таком месте !! ЭТО КОНЕЦ!! И не нужно ни какой агрессии ! Там еще Моргенштерна не хватало !!
показати весь коментар
06.07.2021 12:33 Відповісти
КОБИЛИ НЕКРОФІЛКИ, ВОНИ ЯК ЛЮДИ ВСЬО.
показати весь коментар
06.07.2021 12:38 Відповісти
Нужно было возле памятника великому Бандере !!
показати весь коментар
06.07.2021 12:36 Відповісти
Може це швидше пєрєсєлєнкі - бєжєнци з лугандонії?
показати весь коментар
06.07.2021 13:18 Відповісти
У їх віці дітей народити було б ліпше, чи хлопців бракує. А може їх ніхто і не хоче через їх дурість.
показати весь коментар
06.07.2021 13:47 Відповісти
Шо з сопливими всеосяжний тік-ток робить.
показати весь коментар
06.07.2021 14:53 Відповісти
Родителиипоходу моральные уроды пусть впаяют по полной пусть заплатят за своих дибилов детей
показати весь коментар
06.07.2021 16:06 Відповісти
накажут кубком тиктока и деревянным членом..
показати весь коментар
06.07.2021 19:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 