Співали, танцювали і запускали феєрверки: дівчата-підлітки влаштували свято на Меморіалі Небесної сотні у Львові, поліція відкрила справу. ВIДЕО

Дівчата святкували 18-річчя своєї подруги. Тепер їм може загрожувати до 5 років ув'язнення за осквернення пам'ятника.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Про святкування поліцейські дізналися з публікацій у соцмережах.

"Слідчі Львівського міського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення пам'ятника) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - сказано в повідомленні.

У міськраді Львова стверджують, що святкування зупинив охоронець, дівчата вимкнули музику і пішли з меморіалу.

Тепер там збираються встановити додаткові камери відеоспостереження.

У коментарі користувачі соцмереж пишуть, що дівчатам від 18 до 21 року, вони навчаються у вишах Львова і Тернополя. Аккаунт Instagram, в якому спочатку були розміщені сторіз зі святкування, став недоступним.