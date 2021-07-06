Українська компанія UBC Group експортує товари із заводу "Укснаб" в окупованому Криму, - Чийгоз. ВIДЕО

Українська компанія під прикриттям російської "прокладки" експортує товари із заводу холодильного обладнання в окупованому Криму.

Про це у Facebook повідомив нардеп "ЄС" Ахтем Чийгоз, інформує Цензор.НЕТ.

"На цих кадрах завод холодильного обладнання в тимчасово окупованому Криму, "бюджетоутворюючий", за твердженнями російської окупаційної адміністрації. З нього українська компанія під прикриттям російської "прокладки" на восьмому році війни експортує товари в ЄС, грубо порушуючи санкції, введені для невизнання спроби анексії, а також в РФ та інші країни", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, покупці, великі міжнародні компанії, удають, наче вірять фіктивним адресам на наклейках.

Крім того Чийгоз заявив, що направив депутатське звернення до відповідних органів щодо вжиття заходів для припинення такого зухвалого нехтування українським законодавством і рішеннями ЄС.

Так, У документі зазначено, що завод "Укснаб", розташований в окупованому Красноперекопську, продовжує належати і використовуватися компаніями з холдингу UBC Group.

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