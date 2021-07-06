УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4296 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
5 536 12

Українська компанія UBC Group експортує товари із заводу "Укснаб" в окупованому Криму, - Чийгоз. ВIДЕО

Українська компанія під прикриттям російської "прокладки" експортує товари із заводу холодильного обладнання в окупованому Криму.

Про це у Facebook повідомив нардеп "ЄС" Ахтем Чийгоз, інформує Цензор.НЕТ.

"На цих кадрах завод холодильного обладнання в тимчасово окупованому Криму, "бюджетоутворюючий", за твердженнями російської окупаційної адміністрації. З нього українська компанія під прикриттям російської "прокладки" на восьмому році війни експортує товари в ЄС, грубо порушуючи санкції, введені для невизнання спроби анексії, а також в РФ та інші країни", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, покупці, великі міжнародні компанії, удають, наче вірять фіктивним адресам на наклейках.

Крім того Чийгоз заявив, що направив депутатське звернення до відповідних органів щодо вжиття заходів для припинення такого зухвалого нехтування українським законодавством і рішеннями ЄС.

Так, У документі зазначено, що завод "Укснаб", розташований в окупованому Красноперекопську, продовжує належати і використовуватися компаніями з холдингу UBC Group.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишні в'язні Кремля просять Блінкена посприяти звільненню українців, яких утримує РФ. ДОКУМЕНТ

Українська компанія UBC Group експортує товари із заводу Укснаб в окупованому Криму, - Чийгоз 01
Українська компанія UBC Group експортує товари із заводу Укснаб в окупованому Криму, - Чийгоз 02
Українська компанія UBC Group експортує товари із заводу Укснаб в окупованому Криму, - Чийгоз 03

Автор: 

Крим (14170) окупація (6715) Чийгоз Ахтем (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Молодцы. А еще хотим чтобы ЕС и США санкции против РФ вводило и остановили СП-2. А сами ой как любим сотрудничать и торговать с окупантами. Ну так теперь не жалуйтесь
показати весь коментар
06.07.2021 10:08
+4
ЧАО "УКснаб" - подразделение холдинга UBC group, которое занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и продуктов. Завод расположен в г. Дергачи, Харьковская обл. Предприятие было основано в 1998 году.
показати весь коментар
06.07.2021 10:04
+4
Ну так у нас компанія найвеличнішого досі серіали окупантам продає...
показати весь коментар
06.07.2021 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЧАО "УКснаб" - подразделение холдинга UBC group, которое занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и продуктов. Завод расположен в г. Дергачи, Харьковская обл. Предприятие было основано в 1998 году.
показати весь коментар
06.07.2021 10:04 Відповісти
Твари --- все счета арестовать !!! Ст 111 УК !!!
показати весь коментар
06.07.2021 10:11 Відповісти
Верно. Я бы еще посадил все руководство завода, а работников минимум оштрафовал бы. Хотя ... можно и не штрафовать, они и так без работы останутся. Человек 300 - граждан Украины. Санкции - они такие санкции ...
показати весь коментар
06.07.2021 10:31 Відповісти
Ст111, 2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. У нас все по другому сценарию пойдет в случае шухера.
показати весь коментар
06.07.2021 11:09 Відповісти
Молодцы. А еще хотим чтобы ЕС и США санкции против РФ вводило и остановили СП-2. А сами ой как любим сотрудничать и торговать с окупантами. Ну так теперь не жалуйтесь
показати весь коментар
06.07.2021 10:08 Відповісти
Ну так у нас компанія найвеличнішого досі серіали окупантам продає...
показати весь коментар
06.07.2021 10:24 Відповісти
Таки я не понял,Крым це Украина?Тогда все нормально.
показати весь коментар
06.07.2021 10:21 Відповісти
Покупали мы у них холодильники раньше. Сейчас сменили этикетку с крыма на винницу
показати весь коментар
06.07.2021 10:47 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!
показати весь коментар
06.07.2021 11:04 Відповісти
Этой теме как минимум 6 лет.
"Харьковская компания UBC Group купила в Виннице 11 га земли с целью строительства третьего завода по производству холодильного и пивоваренного оборудования. Уходить из оккупированного Крыма компания не намерена.
Предприятие в Крыму будет ориентироваться больше на заказы со стран СНГ."
https://delo.ua/business/harkovskaja-kompanija-ubc-group-perenosit-proizvodstvo-iz-kryma-299795/
До этого получается было- не на часі.
показати весь коментар
07.07.2021 01:19 Відповісти
 
 