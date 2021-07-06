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"Я народилася в Україні і я українка", - глава партії "Голос" Рудик у відповідь на запитання про американське громадянство. ВIДЕО

Глава партії "Голос" Кіра Рудик не дала однозначної відповіді на запитання про її можливе американське громадянство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це питання їй ставили тричі поспіль, але щоразу Рудик відповідала фразою: "Я народилася в Україні і я українка".

Відео телеканалу Україна 24

Автор: 

громадянство (1074) Рудик (36) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+10
Так у Бени 3(три) гражданства и никакое СНБО его не трогает
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06.07.2021 12:33
+9
Запасной парашют еще никогда и никому не помешал.
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06.07.2021 12:31
+9
ГЛАВА ПАРТИИ "ГОЛОС" КИРА РУДЫК в эфире телеканала "Украина 24" ТРИЖДЫ
УШЛА ОТ ОТВЕТА НА ПРЯМОЙ ВОПРОС журналистки Натальи Влащенко ОБ АМЕРИКАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ, которое приписывают народному депутату.

Интересно, что фото профиля в Фейсбуке главы "Голоса" украшено флагами США в честь 4 июля - Дня независимости Америки.
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06.07.2021 12:32
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главное не кацапская
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06.07.2021 12:55 Відповісти
главное не косовороткою
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06.07.2021 13:19 Відповісти
А що заважає українці з американським громадянством бути підкацапською?
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06.07.2021 16:17 Відповісти
ничего не заважае.у тебя есть данные что она подкацапка?если нет то и нех трындеть,а есть выкладывай
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06.07.2021 20:13 Відповісти
А в тебе є дані, що вона не кацапська? Викладай або нєх.. триндіти.
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07.07.2021 09:09 Відповісти
тебя интересует ты и ищи. я ничего не утверждал.перечитай выше.
ты же накинул ,что она может быть подкацапской?
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07.07.2021 11:22 Відповісти
Нормальный человек, не имеющий американского паспорта, просто бы ответил "Нет", а не скрывал бы правду под словесной шелухой.
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06.07.2021 13:59 Відповісти
Нормальна людима має стільки паспортів, скільки їй треба. А от наявність паспорту країни агресора, чи родинних зв'язків з людьми які підтримували чи підтримують агресію РФ, це питання до униможливлення участі таких людей в виборах.
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06.07.2021 17:26 Відповісти
"Я народилася в Україні і я українка", - глава партії "Голос" Рудик у відповідь на запитання про американське громадянство - Цензор.НЕТ 9042
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07.07.2021 08:49 Відповісти
нагАдую особливо тупим ура-патрійотам...
ПРИ ОТРИМАННІ АМЕРИКАНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА ЗАЧИТУЄТЬСЯ ПРИСЯГА
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07.07.2021 08:51 Відповісти
Нагадую тупим баранам які не перевіряють інформацію. Стаття в ЗМІ не значить, що це правда. Треба перевіряти інформацію, чи є громадянство чи немає. Так от громадянства США у Рудик немає.
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08.07.2021 19:29 Відповісти
Запасной парашют еще никогда и никому не помешал.
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06.07.2021 12:31 Відповісти
так вопрос шо запрещено быть дуполизом, то есть дупотатом с таким, вы знаете, креативным кейсом бэкграунда, а тут какие-то проплаченные грантоеды наехали на надроченную в Украине креативную депутатэссу, вы понимаете как бы вот это вот?
Куницкая шваль даже ходила с Дубинским сраться что ее не включили в кандидаты, бо он с Израиля и даже там служил = сейчас резвится с "корочкой" и обсерает нас. так чего же рожденной нельзя?) Наем может идти в парламентарии Афганистана с таким успехом.
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06.07.2021 12:36 Відповісти
Их там всех прошерстить не мешало бы.
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06.07.2021 12:31 Відповісти
Як? Закони працюють лише для пересічки(((
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06.07.2021 12:33 Відповісти
Потому так и живём...
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06.07.2021 12:34 Відповісти
"Я родилась в Украине и я украинка", - глава партии "Голос" Рудык в ответ на вопрос об американском гражданстве - Цензор.НЕТ 8398
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06.07.2021 12:41 Відповісти
У ПОРОХОБОТІВ(і у ЄС Бариги) знову конкурент "намалювався"
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07.07.2021 08:53 Відповісти
ГЛАВА ПАРТИИ "ГОЛОС" КИРА РУДЫК в эфире телеканала "Украина 24" ТРИЖДЫ
УШЛА ОТ ОТВЕТА НА ПРЯМОЙ ВОПРОС журналистки Натальи Влащенко ОБ АМЕРИКАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ, которое приписывают народному депутату.

Интересно, что фото профиля в Фейсбуке главы "Голоса" украшено флагами США в честь 4 июля - Дня независимости Америки.
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06.07.2021 12:32 Відповісти
сепарський конал. могла б і послати.
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06.07.2021 12:35 Відповісти
одна Наташа Влагащенко- це вже таке дно... Протухша консерва під дівчинку косить...
За "Голос" не голосував, бо флюгером не працюю (для особливо обдарованих) та телевізор не дивлюсь.
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06.07.2021 14:14 Відповісти
фото профиля в Фейсбуке главы "Голоса" украшено флагами США в честь 4 июля - Дня независимости Америки.

это плохо?
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06.07.2021 12:56 Відповісти
Нет
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06.07.2021 12:57 Відповісти
Всій Україні аплодувати ще одному Патріоту США?
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07.07.2021 08:54 Відповісти
С каких пор Наташка влащенкА стала журналисткой? Это пропагандонская мразь которая работает против Украины. Смотрите что печатаете блд.
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06.07.2021 15:00 Відповісти
У меня пес породы Хватенштанен, так что он не пес, а рожден от с*ки.
б*же, что она несет то?
три вопроса и три унылых скольжения между каплями "росы".
Голос = гав-гав.

Деньги = тяв-тяв.)
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06.07.2021 12:32 Відповісти
Американка украинского походження.
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06.07.2021 12:33 Відповісти
Якої країни громадянин?
В Раді можуть бути лише громадяни України. Подвійне громадянство заборонено законом.
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06.07.2021 14:07 Відповісти
Так у Бени 3(три) гражданства и никакое СНБО его не трогает
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06.07.2021 12:33 Відповісти
«Запрещено» же только двойное ))
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06.07.2021 12:35 Відповісти
Все дуже зрозуміло.
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06.07.2021 12:34 Відповісти
з таким хвейсом і у політику
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06.07.2021 12:34 Відповісти
у Джека Лондона в одному оповіданні на цей рахунок було "навіть ведмідь дорогою поступається".
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06.07.2021 12:39 Відповісти
Мужланское, - точнее.
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06.07.2021 14:26 Відповісти
но сало, лучше перепрятать)))
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06.07.2021 12:35 Відповісти
А я родился в несуществующей стране, в ГДР (
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06.07.2021 12:37 Відповісти
Більшість патріотичних політиків,мають громадянство інших країн.
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06.07.2021 12:38 Відповісти
Та ви шо? Патріотичні- це хто? Кіра рудик?
І хто ще має подвійне громадянство? "Слуги", зрозуміло. Та вони до патріотизму мають таке ж відношення, як і до порядності.
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06.07.2021 12:47 Відповісти
Ну ті хто називає себе патріотичним.
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06.07.2021 14:06 Відповісти
Отмороженная и помороженная! И это они диктуют правила,как жить людям!
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06.07.2021 12:39 Відповісти
И как тебя не били, ты выросла такой
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06.07.2021 12:44 Відповісти
Та їх всіх депортувати з країни потрібно, а не лише позбавляти мандатів. Це злочинці, які порушили Закон. Бакланов, ау. Чи у бакланова теж дохріна громадянств, включно з парашинським?
І вони будуть воювати, розвивати, переживати за Україну? Нахріна вона їм потрібна? Тут вони лише бабло з хохлів стрижуть.
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06.07.2021 12:45 Відповісти
Нет , ты чучело не украинка !!! так ведут себя только кацапы !!! И жить в Украине, говорить на Мове - это не значит что ты млядь автоматом становишься Украинкой !!! И тебе этого не понять..
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06.07.2021 12:45 Відповісти
А чому її не запитали про громадянство РФії...........
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06.07.2021 12:48 Відповісти
Супрун была министром, Яресько была министром, а депутатом нельзя?
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06.07.2021 12:49 Відповісти
Как показывает практика - можно. Хотя по закону нельзя.
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06.07.2021 12:58 Відповісти
Супрун офіційно відмовилася від громадянства США, коли працювала в Україні.
Тебе в Гуглі забанили?!
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06.07.2021 14:32 Відповісти
, 5 лютого 2019 року Окружний адмінсуд Києва за результатами розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука проти в.о. міністра Уляни https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sud-timchasovo-zaboroniv-suprun-vikonuvati-obov-yazki-glavi-moz-nardep-50004755.html Супрун заборонив останній виконувати обов'язки глави МОЗ. Окружний адміністративний суд заявив, що, приймаючи це рішення врахував, що https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/vidstoronennya-suprun-sud-vrahuvav-podviyne-gromadyanstvo-50004794.html?prefer_lang=ukr Супрун має подвійне громадянство - України та США. Уряд https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kabmin-visloviv-pidtrimku-suprun-povniy-tekst-zayavi-50004791.html?prefer_lang=ukr висловив підтримку Супрун . 14 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва знову https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sud-dozvoliv-suprun-vikonuvati-obov-yazki-ministra-ohoroni-zdorov-ya-50006161.html дозволив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. 11 квітня 2019 року Супрун повідомила про https://nv.ua/ukr/ukraine/events/suprun-zayavila-pro-noviy-pozov-z-vimogoyu-vidstoroniti-jiji-vid-posadi-50015993.html новий позов до Окружного адмінсуду Києва від нардепа з Радикальної партії Олега Ляшка.

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07.07.2021 09:00 Відповісти
национальность и гражданство - две разные вещи.
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06.07.2021 12:56 Відповісти
По ходу там и с тем и с другим не сложилось...
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06.07.2021 12:59 Відповісти
Про второе израильское гражданство Влащенко гостей не спрашивает.
Своим всё можно.
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06.07.2021 13:02 Відповісти
И вот этот депутат будет бороться с рассейскими и угорскими паспортами?
Это позор Украины! Власть имущие прямо заинтересованы в данной ситуации. Это в их интересах, т.к. в случае чего, они попросту сбегут в другую страну.
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06.07.2021 13:03 Відповісти
___второй и третий вопрос задан некорректно.
Только так: Готовы ли вы признать обман и уйти с должности если выяснится подлог ?!
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06.07.2021 13:20 Відповісти
Если посмотреть на списки избирательных бюлетеней и результаты после, то кажется что честные и профессионалы политики за 30 лет уехали куда-то очень далеко, и просто не хотят ввязыватся в это болото, или уних гречки маловато... и раз в Украине большинство хочет в ЕС и НАТО то кто-то все таки должен провести нормально эти реформы, и минимум знать английский для этого. Больше доверия вызывают люди от международных организаций, чем журналюхи и хозяйственники которые получают зп в конвертах от олигархов, и которых все и так устраивает...
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06.07.2021 13:36 Відповісти
гнидам очень комфортно любить Украину на расстоянии , особенно оттуда где жопа в тепле
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06.07.2021 13:39 Відповісти
- А что, вы девстенница?
- А как же иначе?! Была...и практически есть!
🙄
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06.07.2021 13:58 Відповісти
Кіра, тєбя нанял Пінчук, шоб відтягнути голоси від Пороха. Бабло отримала? Так і стули пельку. Єхай собі на своє пмж у США і не відсвічуй!
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06.07.2021 14:10 Відповісти
фсє,кто отбіраєт голоса у Пороха-ВРАХІ НАРОДА!
точка.
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07.07.2021 09:02 Відповісти
Такі да!))) Бо цей зелєбздюх, дебіл криворожескій, мені насто.доєл. Коли вже його посодють, або вб'ють?! А може смєтуни прокинуться від смотрячкі скотів та кварталу?!
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07.07.2021 12:52 Відповісти
Павліку, тобі подобаєцця мій флажок? То для тебе, спешіеллі, любітєль сєпарського гімна!)
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07.07.2021 12:58 Відповісти
Вопрос к известному преступнику, бывшему гэбисту Нагрёбному:
- А вы родились попковником Службы безопасности?
- Практически, да. Не сломал, но нагнул свою кэгебистскую присягу. Мы, ка-дро-вые попвковники, любим нагибаться.
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06.07.2021 14:12 Відповісти
Є такий прилад - курвіметр.
Нажаль, це не те, що ви подумали. А жаль!
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06.07.2021 14:38 Відповісти
Пусть натаха сначала свой кацапский паспорт покажет. Мне плевать на эту Киру,но пиарить эту старую украинофобную тварь влащиху - это пзд.
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06.07.2021 15:05 Відповісти
Зверьався до лідера партії голос з приводу проблем підприємництва в Україні , прохав про зустріч - відповідь не надійшла за 1,5 місяці. Байдуже їй до людей і нашої держави!!!!
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06.07.2021 15:14 Відповісти
"Я народилася в Україні і я українка і "бабло" рубаю в Україні", а жити буду в Америці. Бо в мене є американське житло - "фігвам" називається.
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06.07.2021 16:08 Відповісти
Голос це слуги лайт, брехливі хвойди.
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06.07.2021 16:29 Відповісти
після голосування змін в закон про мову в мене з'явилася підозра що вона громадянка свинособакастану.
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06.07.2021 16:41 Відповісти
Зверніть увагу, Зе вже не педалює питання громадянства.
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06.07.2021 17:26 Відповісти
Голос - солідна партія! Громадянство К. Рудик нікому не шкодить, якби не Америка, то Україна не мала б незалежності. А от російське громадянство депутата України не допустиме - це злочин і є зрадою України. Чому до сьогодні від 2014 року це не вирішене?
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13.07.2021 13:09 Відповісти
 
 