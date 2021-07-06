"Я народилася в Україні і я українка", - глава партії "Голос" Рудик у відповідь на запитання про американське громадянство. ВIДЕО

Глава партії "Голос" Кіра Рудик не дала однозначної відповіді на запитання про її можливе американське громадянство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це питання їй ставили тричі поспіль, але щоразу Рудик відповідала фразою: "Я народилася в Україні і я українка".

Відео телеканалу Україна 24