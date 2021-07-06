"Я народилася в Україні і я українка", - глава партії "Голос" Рудик у відповідь на запитання про американське громадянство. ВIДЕО
Глава партії "Голос" Кіра Рудик не дала однозначної відповіді на запитання про її можливе американське громадянство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це питання їй ставили тричі поспіль, але щоразу Рудик відповідала фразою: "Я народилася в Україні і я українка".
Відео телеканалу Україна 24
Топ коментарі
+10 Дід Трохим
показати весь коментар06.07.2021 12:33
+9 николай николаенко #464850
показати весь коментар06.07.2021 12:31
+9 Дід Трохим
показати весь коментар06.07.2021 12:32
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ты же накинул ,что она может быть подкацапской?
ПРИ ОТРИМАННІ АМЕРИКАНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА ЗАЧИТУЄТЬСЯ ПРИСЯГА
Куницкая шваль даже ходила с Дубинским сраться что ее не включили в кандидаты, бо он с Израиля и даже там служил = сейчас резвится с "корочкой" и обсерает нас. так чего же рожденной нельзя?) Наем может идти в парламентарии Афганистана с таким успехом.
УШЛА ОТ ОТВЕТА НА ПРЯМОЙ ВОПРОС журналистки Натальи Влащенко ОБ АМЕРИКАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ, которое приписывают народному депутату.
Интересно, что фото профиля в Фейсбуке главы "Голоса" украшено флагами США в честь 4 июля - Дня независимости Америки.
За "Голос" не голосував, бо флюгером не працюю (для особливо обдарованих) та телевізор не дивлюсь.
это плохо?
б*же, что она несет то?
три вопроса и три унылых скольжения между каплями "росы".
Голос = гав-гав.
Деньги = тяв-тяв.)
В Раді можуть бути лише громадяни України. Подвійне громадянство заборонено законом.
І хто ще має подвійне громадянство? "Слуги", зрозуміло. Та вони до патріотизму мають таке ж відношення, як і до порядності.
І вони будуть воювати, розвивати, переживати за Україну? Нахріна вона їм потрібна? Тут вони лише бабло з хохлів стрижуть.
Тебе в Гуглі забанили?!
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Своим всё можно.
Это позор Украины! Власть имущие прямо заинтересованы в данной ситуации. Это в их интересах, т.к. в случае чего, они попросту сбегут в другую страну.
Только так: Готовы ли вы признать обман и уйти с должности если выяснится подлог ?!
- А как же иначе?! Была...и практически есть!
🙄
точка.
- А вы родились попковником Службы безопасности?
- Практически, да. Не сломал, но нагнул свою кэгебистскую присягу. Мы, ка-дро-вые попвковники, любим нагибаться.
Нажаль, це не те, що ви подумали. А жаль!