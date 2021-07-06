Зеленський привітав литовців з Днем державності: У нас спільний шлях до успішного майбутнього. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Вільнюсі, привітав Литву і литовський народ з національним святом - Днем державності.

"Вітаю весь литовський народ з цим особливим днем. Українці поділяють з вами радість цієї дати і можуть відчути її велике значення завдяки трьом речам. Перше - це спільне минуле наших народів у часи Великого Князівства Литовського - однієї з передових держав Європи, де вільно співіснували литовці та українці", - заявив Зеленський під час виступу з нагоди Дня державності Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "друге - це спільне сьогодення України і Литви".

"Сьогодні Україна захищає власну державність, суверенітет і територіальну цілісність ... Литва однією з перших засудила анексію Криму з боку Російської Федерації. Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу. Ми завжди будемо це пам'ятати і будемо вдячні", - зазначив він .

Президент додав, що третім чинником, що об'єднує Україну і Литву, є спільне майбутнє.

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"Третє - наше спільне майбутнє. Україна і Литва не мають спільного кордону, але ми маємо спільні цінності, інтереси і прагнення. І спільний шлях до успішного майбутнього", - підсумував він.