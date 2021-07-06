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Зеленський привітав литовців з Днем державності: У нас спільний шлях до успішного майбутнього. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Вільнюсі, привітав Литву і литовський народ з національним святом - Днем державності.

"Вітаю весь литовський народ з цим особливим днем. Українці поділяють з вами радість цієї дати і можуть відчути її велике значення завдяки трьом речам. Перше - це спільне минуле наших народів у часи Великого Князівства Литовського - однієї з передових держав Європи, де вільно співіснували литовці та українці", - заявив Зеленський під час виступу з нагоди Дня державності Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "друге - це спільне сьогодення України і Литви".

"Сьогодні Україна захищає власну державність, суверенітет і територіальну цілісність ... Литва однією з перших засудила анексію Криму з боку Російської Федерації. Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу. Ми завжди будемо це пам'ятати і будемо вдячні", - зазначив він .

Президент додав, що третім чинником, що об'єднує Україну і Литву, є спільне майбутнє.

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"Третє - наше спільне майбутнє. Україна і Литва не мають спільного кордону, але ми маємо спільні цінності, інтереси і прагнення. І спільний шлях до успішного майбутнього", - підсумував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Литва (2410) привітання (730)


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Топ коментарі
+9
Але не в тебе, зрадник. Твій шлях на Ростов. Якщо встигнеш.
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06.07.2021 13:27
+8
Шлях-то єдиний з Балтією.
Та не з тобою, ішак продажний!
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06.07.2021 13:26
+7
Бла-бла-бла!!! Лялька здатна лише ляпати язиком !!!)))
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06.07.2021 13:23
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Бла-бла-бла!!! Лялька здатна лише ляпати язиком !!!)))
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06.07.2021 13:23 Відповісти
Мендель, до.писывай.те свою книгу, а не высеры Президенту. б*же, малоросс поздравляет свободных людей со свободой. Кто его туда пустил на свой праздник то? Пусть идет на границу с Бацъковщиной и остановит пару иранцев(может казнят?) бегущих от скрепных мулл в ненавистную гейропу))
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06.07.2021 13:25 Відповісти
Шлях-то єдиний з Балтією.
Та не з тобою, ішак продажний!
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06.07.2021 13:26 Відповісти
Але не в тебе, зрадник. Твій шлях на Ростов. Якщо встигнеш.
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06.07.2021 13:27 Відповісти
Встигне,він і не поспішає,мудрий нарід все схаває.
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06.07.2021 13:36 Відповісти
И кстати - он на пиджаке значок хоть имел? или как в фильме - Гомобородько - бОльший президент чем тот же поциент, но нацепивший удлиненную цепочку с медалью и взявший булаву - рукой, а не тем чем кто-то мог подумать. Рукой берет булаву, а на пианино шоб сыграть - то руку даже левую можно и не включать, есть чем обойтись
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06.07.2021 13:28 Відповісти
Лукашенко даже подарок подарил, в виде чернорабочих из Ближнего востока.
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06.07.2021 13:31 Відповісти
вова, закрой йбальник. от тебе уже тошнит.
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06.07.2021 13:36 Відповісти
Как я Вас понимаю ...
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06.07.2021 14:26 Відповісти
Sveikiname lietuvius su Nepriklausomybės diena!
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06.07.2021 13:37 Відповісти
Шмаркля! Привези нам Далю, а сам можеш там лишитися.
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06.07.2021 13:45 Відповісти
Общий путь ?
Какого тогда ты повёл через кладбище ?
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06.07.2021 13:52 Відповісти
Господи, как же меня тошнит от его гнусаво-хриплой рожи!
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06.07.2021 14:00 Відповісти
согласен. я стараюсь не смотреть и не слышать которое оно.
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06.07.2021 22:12 Відповісти
хорошо. правильно.
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07.07.2021 04:26 Відповісти
 
 