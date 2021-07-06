"Окопна війна": "Василь Сліпак був легендою ще при житті, - волонтерка Ореста Бріт. ВIДЕО

Вона познайомилася з Героєм України Василем Сліпаком "Міфом" у Парижі, ще задовго до російсько-української війни.

Волонтерка, громадська діячка - Ореста Бріт спеціально для Цензор. НЕТ і рубрики "Окопна війна" - розповіла про свою зустріч з "Міфом".

Ми вже писали, що 29 червня 2016 року від кулі російського снайпера загинув один з найкращих оперних співаків світу, волонтер, боєць ДУК "Правий сектор" - Василь Сліпак "Міф". Не зважаючи на свою "зірковість", він притому залишався простим козаком, який старався не виділятися. Одночасно, несучи червоно - чорний прапор в Парижі, Василь на весь світ заявляв: "Росія вбиває мирних українців, її потрібно зупинити"!

Отже, рубрика "Окопна війна", яка сьогодні переносить нас в Київ і розповідь про героїчного Василя Сліпака "Міфа"!"

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