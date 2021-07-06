Проєкт "Без цензури": Ватопітеки Новинського проти США. У каналу "НАШ" – істерика через "Сі Бриз" і закон про мову. ВIДЕО
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З 16 липня всі концерти, шоупрограми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Супровід усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. А виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.
Не дивно, що в загончику кремлівських пропагандистів не на жарт палає.
Топ коментарі
+7 Oresta Bartka
показати весь коментар06.07.2021 16:36
+5 Envoy
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+4 Elvic Vic
показати весь коментар06.07.2021 16:29
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Я особисто вважає , що друга швидкість аудіо-ряда це йще повага до цього лайна .
Я би включив 16-ту ...
, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнить її статус як державної. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"16 липня 2021 року набувають чинності не лише норми Закону, які впроваджують обов'язковий іспит на рівень володіння державною мовою для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства, а й інші статті, які є не менш важливими для переважної більшості людей. Вони стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо", - сказав він.
Відповідно до статті 23 Закону всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід (конферанс) усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.
"Це є однією із важливих новацій закону про державну мову. Адже сьогодні деякі популярні концерти, гумористичні та розважальні шоу, відеоверсії яких демонструються в ефірах провідних телеканалів, на жаль, майже повністю проводяться російською мовою", - зазначив Уповноважений.
Крім того, державною мовою повинні виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Іншомовні вистави в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.
З 16 липня усі фільми, створені іноземною мовою, повинні розповсюджуватися та демонструватися, державною мовою, а стаття 26 зобов'язує українських видавців видавати державною мовою не менше 50 відсотків назв книжкових видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 відсотків.
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