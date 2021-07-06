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Проєкт "Без цензури": Ватопітеки Новинського проти США. У каналу "НАШ" – істерика через "Сі Бриз" і закон про мову. ВIДЕО

Скучили за паланням тутешньої медіавати? Марина Данилюк-Ярмолаєва підготувала для вас смачнющий огляд істерик і загострення на проросійських телепомийках на честь навчань "Сі Бриз" і чергової хвилі українізації.

З 16 липня всі концерти, шоупрограми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Супровід усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. А виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

Не дивно, що в загончику кремлівських пропагандистів не на жарт палає.

Також дивіться: "Без цензури" в прямому ефірі: Заткнути пельку ваті, улюблений Філя Зеленського, Довбик - наш герой. ВIДЕО

Автор: 

концерт (234) Новинський Вадим (534) Сі-Бриз (87) українська мова (834) артисти (216) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+7
Україну знищить толерантність українців. Найтолерантніша толерантність у Всесвіті.
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06.07.2021 16:36
+5
А выступления лиц, не владеющих государственным языком , не должны быть в эфире . Вообще , эти уроды должны сидеть за измену .
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06.07.2021 16:19
+4
Ви що серьозно робите спробу полемізувати з ватним виєм міні-баскервілей на мокшанських болотах ?!
Я особисто вважає , що друга швидкість аудіо-ряда це йще повага до цього лайна .
Я би включив 16-ту ...
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06.07.2021 16:29
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Що поганого, що наші захисники набираються такого цінного досвіду на навчаннях Си Бриз? Це тіки запекліші вороги України проти цього смердять
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06.07.2021 16:17 Відповісти
Ви що серьозно робите спробу полемізувати з ватним виєм міні-баскервілей на мокшанських болотах ?!
Я особисто вважає , що друга швидкість аудіо-ряда це йще повага до цього лайна .
Я би включив 16-ту ...
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06.07.2021 16:29 Відповісти
А выступления лиц, не владеющих государственным языком , не должны быть в эфире . Вообще , эти уроды должны сидеть за измену .
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06.07.2021 16:19 Відповісти
https://mova-ombudsman.gov.ua/zavantazhujte-ta-poshiryujte З 16 липня 2021 року розпочнеться новий етап втілення норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнить її статус як державної. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"16 липня 2021 року набувають чинності не лише норми Закону, які впроваджують обов'язковий іспит на рівень володіння державною мовою для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства, а й інші статті, які є не менш важливими для переважної більшості людей. Вони стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо", - сказав він.
Відповідно до статті 23 Закону всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід (конферанс) усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.
"Це є однією із важливих новацій закону про державну мову. Адже сьогодні деякі популярні концерти, гумористичні та розважальні шоу, відеоверсії яких демонструються в ефірах провідних телеканалів, на жаль, майже повністю проводяться російською мовою", - зазначив Уповноважений.
Крім того, державною мовою повинні виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Іншомовні вистави в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.
З 16 липня усі фільми, створені іноземною мовою, повинні розповсюджуватися та демонструватися, державною мовою, а стаття 26 зобов'язує українських видавців видавати державною мовою не менше 50 відсотків назв книжкових видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 відсотків.
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06.07.2021 19:30 Відповісти
сколько раз не пытаюсь смотреть эту Ермолаеву-Данилюк - не получается. тональность ее голоса прямо высверливает мозг, не возможно сосредоточиться на том, что она говорит.
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06.07.2021 16:23 Відповісти
Она довольно часто сама не знает о чем говорит. Иногда уровень знаний о предмете ее рассуждения равен нулю.
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06.07.2021 20:59 Відповісти
я смотрю, но выносливость тоже не безгранична - "лучшая аналитичка" не замечает шо не все мазохисты и не может не взвизгивать((( хотя на стримах с мужиком - намного лучше, согласи*я)))
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12.07.2021 08:23 Відповісти
Да закройте вьІ "Наш", он ничуть не лучше медведчуковских каналов.
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06.07.2021 16:25 Відповісти
мураев на эфирах целуется в засос с дерьмаком, люсей арестовичем, подоляком. Ты серьезно думаешь, что зеЛох прикроет своих дружбанов - телеанал "наш"?!
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06.07.2021 16:31 Відповісти
Велика палата Конституційного Суду 6 липня продовжить розгляд подання народних депутатів щодо Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». - рішення вже є?
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06.07.2021 16:26 Відповісти
Неужели в стране некому сжечь эту клоаку?
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06.07.2021 16:30 Відповісти
Україну знищить толерантність українців. Найтолерантніша толерантність у Всесвіті.
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06.07.2021 16:36 Відповісти
а он точно"наш"?
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06.07.2021 16:43 Відповісти
Когда ********** рот закроют? При клоуне он опять ожил и метет языком аки метлой. Ну и он там не один.... Николаевская кацапка была счастлива на трансформаторном и надо помочь ей вернуться на родину.
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06.07.2021 17:10 Відповісти
Новинський повинен залишитись без громадянства України, бо він воюює проти ії незалежності.
Більш того - Новинський за свої дії проти України повинен сидіти у тюрмі
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06.07.2021 17:59 Відповісти
 
 