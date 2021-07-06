Проєкт "Без цензури": Ватопітеки Новинського проти США. У каналу "НАШ" – істерика через "Сі Бриз" і закон про мову. ВIДЕО

Скучили за паланням тутешньої медіавати? Марина Данилюк-Ярмолаєва підготувала для вас смачнющий огляд істерик і загострення на проросійських телепомийках на честь навчань "Сі Бриз" і чергової хвилі українізації.

З 16 липня всі концерти, шоупрограми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Супровід усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. А виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

Не дивно, що в загончику кремлівських пропагандистів не на жарт палає.

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