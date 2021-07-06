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"Не виключено, що чинна влада торгується з кланом Кучми-Пінчука", - журналіст Капсамун про рішення Верховного Суду у справі Пукача-Подольського. ВIДЕО

Чинна влада торгується з кланом Кучми-Пінчука, щоб отримати політичні чи фінансові преференції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке припущення висловив редактор відділу політики газети "День" Іван Капсамун, коментуючи рішення Верховного Суду України за касаційною скаргою ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, якому Печерський райсуд призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення у справі Гонгадзе-Подольського.

"Верховний Суд залишив у силі рішення і Апеляційного суду, і Печерського суду ... Здавалося б - справедливий вердикт. Пукач заслуговує перебування за ґратами після таких злочинів. Але виникає питання: "А що з замовниками?". Саме цього вимагала сторона Подольського впродовж усіх цих років - повернути справу до апеляційної інстанції, щоб з'ясувати мотив злочину Пукача ... Цей момент касаційна інстанція не з’ясувала. Тут ми можемо говорити про те, що ця, так звана реформа судової гілки влади є бутафорією. Саме у цій справі можна оцінювати, в якому стані перебуває правоохоронна система і суди за різних президентів. Нічого не змінюється ... Не виключено, що а авторів системи Кучми сьогодні свято - адже нічого не змінилося. А може і ні - за їхнім планом цей процес повинен був завершитися переведенням стрілок щодо замовників на інших людей. Але цього не сталося. Можливо, діюча влада як і попередні, певною мірою торгується з кланом Кучми-Пінчука для вирішення політичних питань або фінансових преференцій", - сказав Капсамун.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі виконавці були покарані. Справа за замовниками, - Мирослава Гонгадзе про довічний вирок Пукачу

Автор: 

Верховний Суд (1192) Гонгадзе Георгій (127) Подольський (11) Пукач Олексій (42)


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Топ коментарі
+4
півшостий благадаріт своїх лоховиборців

"Не исключено, что действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука", - журналист Капсамун о решении Верховного Суда по делу Пукача-Подольского - Цензор.НЕТ 5906
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06.07.2021 17:24
+3
По этому щекотливому делу Кучма договаривался со всеми! Умеет всё-таки дедушка вместе со своим зятем диалог вести
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06.07.2021 17:13
+3
Пинчука с Кучмой **** все по очереди. Дважды несудимый сразу нарисовал единицу с девятью нулями и получил ее.
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06.07.2021 17:20
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це все ще надовго ...
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06.07.2021 17:12 Відповісти
Какая-то странная Хфамилия у жЮрналиста может его на нары отправить до выяснения ..
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06.07.2021 17:12 Відповісти
Капсамун татарская фамилия. Вы слишком часто всех отправляете на нары.
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06.07.2021 17:21 Відповісти
Совсем не часто ,ворьё кругом орудует ,поэтому всех на нары , воздух станет чище а жизнЯ веселей ...ну как не быть суровым с ворьём проклятым разграбившим нашу родную Украину .
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06.07.2021 17:33 Відповісти
так это журналисты разграбили твою родную Украину? а самым главным у них видимо был Гонгадзе? поэтому ему и голову отрезали?
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06.07.2021 18:22 Відповісти
Та какие там журналисты все работают на каких-то воров ,не журналисты они а шестёрки подонков и воров ..
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06.07.2021 18:56 Відповісти
Товарищ, вы здоровы? Наверняка после фильма голосовали за Голобородько и нынешних слуг. Какие нары! Прошло 2 с лишним года, на них пробы уже негде ставить, воруют больше чем все предыдущие в разы, разгул олигархии. Не чувствуете угрызения совести?
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07.07.2021 17:26 Відповісти
По этому щекотливому делу Кучма договаривался со всеми! Умеет всё-таки дедушка вместе со своим зятем диалог вести
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06.07.2021 17:13 Відповісти
земляки договорятся...ещё и заводик люминевый рейдернут
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06.07.2021 17:17 Відповісти
Пинчука с Кучмой **** все по очереди. Дважды несудимый сразу нарисовал единицу с девятью нулями и получил ее.
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06.07.2021 17:20 Відповісти
Напевно, що той мільярд і нинішнім не дає спокою, хочуть в долю.
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06.07.2021 22:50 Відповісти
півшостий благадаріт своїх лоховиборців

"Не исключено, что действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука", - журналист Капсамун о решении Верховного Суда по делу Пукача-Подольского - Цензор.НЕТ 5906
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06.07.2021 17:24 Відповісти
Я для мене ... Верогідність того , що ФСБ як до вбивства Гонгадзе , так й до отруєння має відношення стрибає до 99% . Йще додам смерть Вячеслава Чорновола .
Чому так ? Бо усе відбулося десь починаючи з 1999 року , коли ***** став прем"єром й вже мав виконавчу владу ... , а Єльцин з запою не вилазив .

Спивпадіння ? Нє думайю !
Верогідність причетності Кучмо й Пінчука десь не більше 20% . Й виключно тому, що можливо червоний директор дав вказівку (або навіть дозвіл) слідкувати але не знав , що певний підрозділ працює на іншу спецслужбу .
***** - вродженний вбиця й поводить себе як вбивця й працював завжди поряд з вбивцями й вихованний на тому , що за ради "високої цілі" не варто вбивати .
У Кучмо , й тим більш у Пінчука , інший різновид мизиків ... Й жодної причини , що б когось позбавляти життя .
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06.07.2021 17:29 Відповісти
...интересная зверушка - "кучмобот"
у кучмы рвануло крышу от вседозволенности еще на первом сроке понятно что он не такой социопат как ***** - все таки бандюк-гэбист и директор оборонного завода это немного разные психотипы, но даже не пытайтесь изображать его белым и пушистым
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06.07.2021 18:20 Відповісти
Гомеричний регіт за 17 років на "Цензорі" мене вперше назвали "кучмоботом" !
Дякую за таки високу оцінку моєї об"єктивності , бо 99% разів мене називали "юлєботом" , а як відомо за остані так років 20 саме Юля була першим ворогом Кучми й Пінчука . Й саме тому Інка з Ринку бігала по усіх ефірах й істерила та гавкала проти Юлі . Але , о Боже , люби правду , ніхто й не називає батька-засновника олігархату "білим й пухнастим" . Всі знають ,що саме за ліквідацію годівниці олігархату : бартеру й віялового відключення , Кучмо засадив за грати не тільки Юлю , але пів її родини . А Юща звільнив з прем"єрів й зі списку спадкоємців влади ... Але Ющ вибачився й ніхто його навіть не репресував .
А тут вбивство без жодної грошової мотивації ?! Кучмо барига в рази більший за Лазаренко .
Але обидва справжні глибинні українці , тому які з них вбивці ?!
Коли є грати , коли є менти які завжди раді підсунути drugs ...

Півторюю , це саме ***** була вигідна смерть як Чорновола , так й смерть Гонгадзе й потім плівки Мельниченка . Це саме ***** була вигідна смерть Ющенка . Схема абсолютна така ж як з Літвиненком (а до цього така ж картина смерті була у Щекочихіна , але ніхто на полоній не подумав тоді) . Потім була Політковська , потім Нємцов , але ж вони були пов"язанні з Ічкерією й тому це прив"язали до кадирівців (йому як еталоному відвертому вбиціі усе однаково) .
Але ж схема прикриття вбивства як Політковської , так й Нємцова дуже схожі на вбивство Гонгадзе
А ось що до Скрипалів , Навального , Бикова - схема отруєння майже один к одному як у Ющенка . Тільки різниця -- речовина в випадку з Ющенком заздалагідь було завдання приховати симтоми для експертів класу урядових , бо Катерина Ющенко , посольство США й крайщі кліники не повинні були знайти речьовину . А ось ким були Скрипалі ?! Виявили випадково . Навальний був на Уралі . Биков теж був на Волзі .
З Ющенком кінцева мета провалилась , але ж операція "прикриття" виявилась "блискуча" . Жодної здогадки навіть на приблизний тип отруї й "нас там нєт" працює .
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06.07.2021 20:25 Відповісти
Та давайте вже без евфемізмів про "чинну владу", а як є - єврейська влада Зеленського допомагає колишній єврейській владі Кучми уникнути відповідальності за політичне вбивство.
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06.07.2021 18:45 Відповісти
это все орг. преступность!
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06.07.2021 18:51 Відповісти
Досі чіпляються до Кучми, президента України двох каденцій, який став на державницькі позиції і боротьбу за національні інтереси. Якби він був заказчиком, то Пукач вже давно б про це заявив, йому нічого втрачати. Щодо національності, то в Кучми мати росіянка. Але Кучма -- це людина з здоровим розумом, це державник, і птиця високого польоту. Він був кращим президентом до Порошенка.
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17.08.2021 07:06 Відповісти
 
 