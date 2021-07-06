"Не виключено, що чинна влада торгується з кланом Кучми-Пінчука", - журналіст Капсамун про рішення Верховного Суду у справі Пукача-Подольського. ВIДЕО
Чинна влада торгується з кланом Кучми-Пінчука, щоб отримати політичні чи фінансові преференції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке припущення висловив редактор відділу політики газети "День" Іван Капсамун, коментуючи рішення Верховного Суду України за касаційною скаргою ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, якому Печерський райсуд призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення у справі Гонгадзе-Подольського.
"Верховний Суд залишив у силі рішення і Апеляційного суду, і Печерського суду ... Здавалося б - справедливий вердикт. Пукач заслуговує перебування за ґратами після таких злочинів. Але виникає питання: "А що з замовниками?". Саме цього вимагала сторона Подольського впродовж усіх цих років - повернути справу до апеляційної інстанції, щоб з'ясувати мотив злочину Пукача ... Цей момент касаційна інстанція не з’ясувала. Тут ми можемо говорити про те, що ця, так звана реформа судової гілки влади є бутафорією. Саме у цій справі можна оцінювати, в якому стані перебуває правоохоронна система і суди за різних президентів. Нічого не змінюється ... Не виключено, що а авторів системи Кучми сьогодні свято - адже нічого не змінилося. А може і ні - за їхнім планом цей процес повинен був завершитися переведенням стрілок щодо замовників на інших людей. Але цього не сталося. Можливо, діюча влада як і попередні, певною мірою торгується з кланом Кучми-Пінчука для вирішення політичних питань або фінансових преференцій", - сказав Капсамун.
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Чому так ? Бо усе відбулося десь починаючи з 1999 року , коли ***** став прем"єром й вже мав виконавчу владу ... , а Єльцин з запою не вилазив .
Спивпадіння ? Нє думайю !
Верогідність причетності Кучмо й Пінчука десь не більше 20% . Й виключно тому, що можливо червоний директор дав вказівку (або навіть дозвіл) слідкувати але не знав , що певний підрозділ працює на іншу спецслужбу .
***** - вродженний вбиця й поводить себе як вбивця й працював завжди поряд з вбивцями й вихованний на тому , що за ради "високої цілі" не варто вбивати .
У Кучмо , й тим більш у Пінчука , інший різновид мизиків ... Й жодної причини , що б когось позбавляти життя .
у кучмы рвануло крышу от вседозволенности еще на первом сроке понятно что он не такой социопат как ***** - все таки бандюк-гэбист и директор оборонного завода это немного разные психотипы, но даже не пытайтесь изображать его белым и пушистым
Дякую за таки високу оцінку моєї об"єктивності , бо 99% разів мене називали "юлєботом" , а як відомо за остані так років 20 саме Юля була першим ворогом Кучми й Пінчука . Й саме тому Інка з Ринку бігала по усіх ефірах й істерила та гавкала проти Юлі . Але , о Боже , люби правду , ніхто й не називає батька-засновника олігархату "білим й пухнастим" . Всі знають ,що саме за ліквідацію годівниці олігархату : бартеру й віялового відключення , Кучмо засадив за грати не тільки Юлю , але пів її родини . А Юща звільнив з прем"єрів й зі списку спадкоємців влади ... Але Ющ вибачився й ніхто його навіть не репресував .
А тут вбивство без жодної грошової мотивації ?! Кучмо барига в рази більший за Лазаренко .
Але обидва справжні глибинні українці , тому які з них вбивці ?!
Коли є грати , коли є менти які завжди раді підсунути drugs ...
Півторюю , це саме ***** була вигідна смерть як Чорновола , так й смерть Гонгадзе й потім плівки Мельниченка . Це саме ***** була вигідна смерть Ющенка . Схема абсолютна така ж як з Літвиненком (а до цього така ж картина смерті була у Щекочихіна , але ніхто на полоній не подумав тоді) . Потім була Політковська , потім Нємцов , але ж вони були пов"язанні з Ічкерією й тому це прив"язали до кадирівців (йому як еталоному відвертому вбиціі усе однаково) .
Але ж схема прикриття вбивства як Політковської , так й Нємцова дуже схожі на вбивство Гонгадзе
А ось що до Скрипалів , Навального , Бикова - схема отруєння майже один к одному як у Ющенка . Тільки різниця -- речовина в випадку з Ющенком заздалагідь було завдання приховати симтоми для експертів класу урядових , бо Катерина Ющенко , посольство США й крайщі кліники не повинні були знайти речьовину . А ось ким були Скрипалі ?! Виявили випадково . Навальний був на Уралі . Биков теж був на Волзі .
З Ющенком кінцева мета провалилась , але ж операція "прикриття" виявилась "блискуча" . Жодної здогадки навіть на приблизний тип отруї й "нас там нєт" працює .