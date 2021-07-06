"Не виключено, що чинна влада торгується з кланом Кучми-Пінчука", - журналіст Капсамун про рішення Верховного Суду у справі Пукача-Подольського. ВIДЕО

Чинна влада торгується з кланом Кучми-Пінчука, щоб отримати політичні чи фінансові преференції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке припущення висловив редактор відділу політики газети "День" Іван Капсамун, коментуючи рішення Верховного Суду України за касаційною скаргою ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, якому Печерський райсуд призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення у справі Гонгадзе-Подольського.

"Верховний Суд залишив у силі рішення і Апеляційного суду, і Печерського суду ... Здавалося б - справедливий вердикт. Пукач заслуговує перебування за ґратами після таких злочинів. Але виникає питання: "А що з замовниками?". Саме цього вимагала сторона Подольського впродовж усіх цих років - повернути справу до апеляційної інстанції, щоб з'ясувати мотив злочину Пукача ... Цей момент касаційна інстанція не з’ясувала. Тут ми можемо говорити про те, що ця, так звана реформа судової гілки влади є бутафорією. Саме у цій справі можна оцінювати, в якому стані перебуває правоохоронна система і суди за різних президентів. Нічого не змінюється ... Не виключено, що а авторів системи Кучми сьогодні свято - адже нічого не змінилося. А може і ні - за їхнім планом цей процес повинен був завершитися переведенням стрілок щодо замовників на інших людей. Але цього не сталося. Можливо, діюча влада як і попередні, певною мірою торгується з кланом Кучми-Пінчука для вирішення політичних питань або фінансових преференцій", - сказав Капсамун.

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